Препарат Боботик относится к группе лекарственных средств, применяемых при функциональных расстройствах со стороны ЖКТ (согласно АТС классификации). Действующим веществом Боботика является симетикон (активированный диметикон), химическая смесь диметилполисилоксана и силикагеля. Это физиологически неактивное и нетоксичное вещество.

Симетикон ― согласно научным данным оказывает влияние на устранение желудочно-кишечных газов при вздутии живота различной этиологии (Харченко Н.В. и соавт., 2006). Препарат относится к группе «пеногасителей» и его механизм действия заключается в способности снижать поверхностное натяжение пузырьков газа, тем самым способствуя их разрыву, слиянию и выведению. Высвобождаемый при этом газ беспрепятственно поглощается окружающими тканями (в частности стенкой кишечника) или свободно выводится из организма благодаря перистальтике кишечника (Спиридоненко В.В. и соавт., 2013). Этот механизм предупреждает образование больших газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие живота.

Симетикон не всасывается в ЖКТ, а также не влияет на процесс пищеварения. Препараты симетикона применяются во время возникновения болевого синдрома. Как правило, он купируется в течение нескольких минут, поэтому одним из показаний является симптоматическое лечение нарушений со стороны пищеварительного тракта, в частности метеоризм.

Следующим показанием препарата Боботик является лечение кишечных колик у детей, начиная с грудного возраста.

Форма выпуска препарата Боботик ― эмульсия является ценным свойством препарата, так как в этой лекарственной форме препарат более эффективно воздействует на газовые пузыри, способствуя более быстрому их разрушению и выведению (Смирнов Ф., 2011).

Другими же сферами применения препарата являются подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (рентгенологические исследования и гастрофиброскопия); как пеногаситель при острых отравлениях моющими средствами (инструкция МЗ Украины).

Метеоризм

Вздутие живота является распространенным симптомом, который отмечают у около 16–31% общей численности населения (Tuteja A.K. et al., 2008). В отсутствие консенсусного определения вздутие живота обычно считается субъективным ощущением повышения брюшного давления. Термин вздутие живота ― объективное увеличение обхвата живота, которое может сопровождаться его вздутием (Seo A.Y. et al., 2013).

Вздутие живота является гетерогенным состоянием и частой жалобой у лиц с функциональными желудочно-кишечными расстройствами, включающими синдром раздраженного кишечника (СРК), функциональную диспепсию и функциональные запоры (Iovino P. et al., 2014). В соответствии с Римскими критериями III, функциональное вздутие живота диагностируется у пациентов с рецидивирующими симптомами вздутия живота, которые не соответствуют диагностическим критериям СРК (IBS — Irritable bowel syndrome) или другим функциональным желудочно-кишечным расстройствам (Iovino P. et al., 2014).

Хотя патофизиология вздутия живота не до конца понятна, известно, что в нее вовлечено множество факторов. Потенциальные механизмы включают повышенную выработку газа в просвете, нарушение обработки и очистки газа, растяжение тонкой кишки из-за чрезмерного выделения из просвета жидкости, бактериальный рост в тонкой кишке или другие изменения в микробиоте кишечника, измененную подвижность кишечника, гиперчувствительность внутренних органов, твердый стул или запор, непереносимость пищи и нарушение всасывания углеводов, нарушение функции брюшно-диафрагмальных мышц и нарушение функции тазового дна (Foley A. et al., 2014).

Одним из препаратов, предлагаемым для симптоматического лечения, является симетикон. Симетикон ― это инертное вещество с противопенной активностью, которое уменьшает вздутие живота, дискомфорт и боль в животе, разрушая и предотвращая образование более крупных газовых структур, окруженных слизью, вдоль ЖКТ (Ebadi M., 2011). Впервые он был одобрен для применения FDA в 1952 г. (MedicineNet.com. Simethicone. Available online, 2018). Симетикон может действовать как местный барьер для слизистой оболочки кишечника, обеспечивая защиту от раздражителей, таких как кислота, находящаяся в желудочном соке, желчные соли (основные органические компоненты желчи) и ацетилсалициловая кислота (Meier R., Steuerwald M., 2007). При лечении синдрома раздраженного кишечника (СРК) в результате метаанализа было установлено, что добавление симетикона к спазмолитическим препаратам способствовало уменьшению вздутия живота и улучшению общего состояния пациента (Martínez-Vázquez M.A. et al., 2012).

Детская колика

Детская колика поражает до 30% детей в первые 3 мес жизни. Ей дали определение в середине 1950-х годов как «правило трех»: здоровые, сытые дети с пароксизмальной раздражительностью и плачем продолжительностью в общей сложности 3 ч в сутки и более 3 дней в неделю, 3 нед подряд. Большой эффект плацебо, преходящая природа явления и неопределенная этиология делают детскую колику уникальной.

Это состояние чаще отмечают в первые 6 нед жизни (диапазон распространенности 17–25%), и обычно оно разрешается к 3-месячному возрасту. Этиопатогенез детской колики не выяснен, но, вероятно, он многофакторный. Считается, что ряд психологических, поведенческих и биологических компонентов (пищевая гиперчувствительность, аллергия или и то, и другое; микрофлора кишечника и нарушение подвижности) способствуют его проявлению. Роль диеты как компонента детской колики остается противоречивой (Gordon M. et al., 2018).

Детская колика ― это самоограничивающееся состояние (у 90% детей в возрасте до 4 мес), но оно может быть причиной беспокойства для родителей. Задача для врачей заключается в правильной идентификации состояния и надлежащего управления им.

В настоящее время детская колика является областью клинических исследований с точки зрения этиологии и лечения. Были предложены различные этиологические теории, но ни одна из них не является достаточно сильной, чтобы полностью описать состояние. Для лечения колики применяются различные препараты (симетикон, лактаза и пробиотики, обезболивающие препараты), консультации по изменению поведения, изменение рациона питания, хиропатия. Никаких конкретных рекомендаций по применению обезболивающих препаратов и манипулятивной терапии при коликах не разработано. В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства применения пробиотиков, добавок лактазы и диетических модификаций.

Консультирование родителей по поводу доброкачественного характера заболевания считается первостепенным, пока не будет определено эффективное лечение. Другие варианты лечения назначаются на индивидуальной основе и в зависимости от восприятия этого состояния родителями (Sarasu J.M. et al., 2018).

Существует мнение, что детская колика ― это самоограничивающееся расстройство чрезмерного плача или суетливости, которое достигает пика в возрасте 6 нед и, как правило, улучшается в возрасте 3 мес. Этиология детской колики еще окончательно не выяснена, но все больше исследований подтверждают ее связь с мигренью. Цель одного из обзоров ― представить недавнее исследование, изучавшее связь между детской коликой и мигренью. Важность выявления этой связи полезна для сокращения инвазивных и потенциально вредных исследований и для определения фармакологических вмешательств, соответствующих возрасту, которые были бы безопасными в этой группе населения (Qubty W., Gelfand A.A., 2016).

В одном из исследований удалось подтвердить (данные были собраны с помощью онлайн-анкеты) важность применения симетикона. Результаты показали, что плач и дискомфорт у ребенка уменьшились, а режим сна стабилизировался после применения симетикона. Более ⅔ (69,7%) респондентов, которые применяли суспензию как монотерапию или одновременно с другим лечением, сообщили о постепенном исчезновении признаков кишечной колики в течение одного дня. Почти все респонденты (93,2%) подтвердили, что применение симетикона было связано либо с полным разрешением кишечной колики, либо с некоторым влиянием на ее симптомы (Goldman M., Beaumont T., 2017).

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)

ЭГДС ― один из распространенных диагностических и терапевтических методов заболеваний верхних отделов ЖКТ. Однако одним из ограничений способа является наличие пузырьков воздуха и пены в желудке и двенадцатиперстной кишке, так что гастроэнтерологу трудно или иногда невозможно адекватно оценить состояние слизистой оболочки, используя изображения, полученные при наличии пузырьков. Это приведет к снижению точности диагностики, увеличению времени эндоскопии и снижению толерантности пациента. Поэтому для удаления пузырьков необходима подготовка желудка и кишечника перед эндоскопией.

Подходящий метод подготовки ― это препарат, способный удалить пузырьки, который не будет вызывать побочных эффектов, хорошо переносится и применяется у большинства пациентов в различных условиях. Ранее кроме голодания не было рекомендовано ни одного стандартного метода для предварительной подготовки к ЭГДС. Однако для подготовки к эндоскопии немногие специалисты применяют симетикон. До проведения настоящего исследования не было систематического изучения симетикона с точки зрения его эффективности и побочных реакций, а также потенциального препарата, который можно рекомендовать всем пациентам. В результате исследования пришли к выводам, что применение симетикона перед эндоскопией верхних отделов ЖКТ значительно уменьшает количество пузырьков газа и пены и повышает видимость во время процедуры. Это обеспечивает возможность более точной оценки состояния слизистой оболочки, а также уменьшает продолжительность ее проведения (Ahsan М. et al., 2011).

Роль симетикона в подготовке тонкой кишки для капсульной эндоскопии

Капсульная эндоскопия ― это новый метод диагностики, позволяющий безболезненно визуализировать всю тонкую кишку. Тем не менее еще нет стандартизованного протокола подготовки кишечника к обследованию. Целью одного из исследований было оценить эффективность симетикона в уменьшении пузырьков газа в кишечнике у пациентов, которым проводят капсульную эндоскопию.

В период март–октябрь 2004 г. было проведено рандомизированное проспективное и контролируемое исследование, включающее 56 пациентов. Пациенты были случайным образом распределены по группам, получавшим либо симетикон, либо не получавшим ничего, на основе компьютерной таблицы случайных чисел. Пациенты в группе симетикона (n=28) получали 300 мг препарата для подготовки кишечника за 20 мин до капсульной эндоскопии; тогда как пациенты в группе сравнения (n=28) не получали препаратов для подготовки кишечника. Два опытных эндоскописта оценивали видимость слизистой оболочки. Видимость слизистой оболочки в проксимальной части тонкой кишки у пациентов, которые получали препарат симетикон, считалась лучшей с меньшим количеством внутрипросветных пузырьков, чем у пациентов без подготовки кишечника (р<0,025). Побочных эффектов вследствие приема симетикона не выявлено. Поэтому пришли к выводу, что введение симетикона перед капсульной эндоскопией улучшает визуализацию слизистой оболочки в проксимальной части тонкой кишки (Ge Z.Z. et al., 2006).

Заключение



Симетикон входит в состав ряда лекарственных средств, в том числе и препарата Боботик. Симетикон успешно применяется с начала 70-х годов ХХ ст. (Ausman D.C., 1965). Эта смесь полимера диметилсилоксана с диоксидом кремния является устойчивой к окислительным агентам, не всасывается, обладает олео-, липо- и гидрофобными свойствами, не воздействует на абсорбцию питательных веществ (витаминов, минералов и микроэлементов) и объем желудочного содержимого (Спиридоненко В.В., 2013), не взаимодействует с тканями и средами организма.

Для симетикона также характерны следующие свойства: не растворяется в воде, этиловом спирте, сохраняет свою химическую структуру и свойства под воздействием высоких температур, проявляет резистентность к любым микроорганизмам. Можно применять препарат длительно, побочные реакции отсутствуют. Возможность применения в практике врачей-эндоскопистов препаратов-пеногасителей значительно облегчает проведение как диагностических, так и лечебных исследований (Щербаков П.П., 2010).