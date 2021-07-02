Боботик (Bobotic) (200203) - инструкция по применению ATC-классификация
Боботик инструкция по применению
Фармакологические свойства
симетикон (активированный диметикон) — это комбинация метилированных линейных силоксановых полимеров, стабилизированных триметилсилоксиловыми группами с кремния диоксидом. Снижая поверхностное натяжение на границе раздела фаз, затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков в питательной взвеси и слизи ЖКТ. Газы, которые высвобождаются при этом, могут поглощаться стенками кишечника или выводиться благодаря перистальтике. Это предотвращает образование крупных газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие. При соно- и рентгенографии предупреждает возникновение дефектов изображения, способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастными препаратами, препятствуя разрыву контрастной пленки.
Симетикон после перорального применения не всасывается в ЖКТ и выводится с калом в неизмененном виде. Вследствие химической инертности не влияет на микроорганизмы и ферменты, присутствующие в ЖКТ. Не снижает всасывание пищи, не изменяет реакцию и объем желудочного сока.
Показания Боботик
- симптоматическое лечение нарушений со стороны пищеварительного тракта, связанных с накоплением газов, например, при метеоризме, при коликах у детей;
- подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (рентгенологические исследования и гастрофиброскопия);
- как пеногаситель при острых отравлениях моющими средствами.
Применение Боботик
препарат принимают внутрь после консультации с врачом.
Перед применением взболтать до получения однородной эмульсии.
Чтобы точно отмерить дозу препарата, во время закапывания флакон следует держать вертикально.
При нарушениях со стороны пищеварительного тракта, вызванных накоплением газов
Препарат обычно применяют после еды 3–5 раз в сутки (в том числе перед сном):
детям в возрасте с 28-го дня жизни до 1 года добавляют по 16 капель в бутылку с детским питанием при каждом кормлении или с помощью маленькой ложки, добавляют до или после кормления грудью;
детям в возрасте 1–6 лет — по 16 капель (40 мг симетикона) 3–5 раз в сутки;
детям в возрасте 6–14 лет — по 16–32 капли 3–5 раз в сутки;
детям в возрасте старше 14 лет и взрослым — по 32 капли 3–5 раз в сутки.
Для удобного применения препарата маленькими детьми его можно заранее смешать с небольшим количеством кипяченой охлажденной воды, детского питания или негазированной жидкости.
Продолжительность лечения зависит от наличия жалоб и устанавливается врачом индивидуально.
Подготовка к проведению диагностических процедур
За один день до исследования назначают по 32 капли 3 раза в сутки и однократно 32 капли утром перед его проведением. В дополнение к суспензии контрастных веществ взрослым добавляют 64–128 капель Боботика (3–6 мл) на 1 л контрастной смеси для получения двойного контрастного рентгеновского изображения.
Как антидот при отравлениях поверхностно-активными веществами.
В случае отравления моющими средствами у детей применяют 1,5–6 мл (40–160 капель) препарата, а у взрослых — 6–12 мл препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к симетикону и/или другим компонентам препарата; кишечная непроходимость; обструктивные заболевания ЖКТ.
Побочные эффекты
при приеме препарата в рекомендуемых дозах побочных действий не выявлено. Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).
Особые указания
Боботик не содержит сахара, поэтому его можно применять больным сахарным диабетом. Не рекомендуется пить газированные напитки в период применения Боботика. Прием препарата может исказить результаты некоторых диагностических тестов, например, теста с использованием гваяковой смолы. При повторном появлении жалоб или длительных жалобах со стороны ЖКТ следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о том, что симетикон оказывает тератогенное или эмбриотоксическое действие. Возможно применение препарата в период беременности и кормления грудью по назначению врача.
Влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
возможно нарушение всасывания пероральных антикоагулянтов.
Передозировка
препарат химически инертен и не всасывается в ЖКТ. Сведений о передозировке Боботика нет. В случае возникновения необычных реакций следует обратиться к врачу относительно дальнейшего применения препарата.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Актуальная информация
Препарат Боботик относится к группе лекарственных средств, применяемых при функциональных расстройствах со стороны ЖКТ (согласно АТС классификации). Действующим веществом Боботика является симетикон (активированный диметикон), химическая смесь диметилполисилоксана и силикагеля. Это физиологически неактивное и нетоксичное вещество.
Симетикон ― согласно научным данным оказывает влияние на устранение желудочно-кишечных газов при вздутии живота различной этиологии (Харченко Н.В. и соавт., 2006). Препарат относится к группе «пеногасителей» и его механизм действия заключается в способности снижать поверхностное натяжение пузырьков газа, тем самым способствуя их разрыву, слиянию и выведению. Высвобождаемый при этом газ беспрепятственно поглощается окружающими тканями (в частности стенкой кишечника) или свободно выводится из организма благодаря перистальтике кишечника (Спиридоненко В.В. и соавт., 2013). Этот механизм предупреждает образование больших газово-слизистых конгломератов, вызывающих болезненное вздутие живота.
Симетикон не всасывается в ЖКТ, а также не влияет на процесс пищеварения. Препараты симетикона применяются во время возникновения болевого синдрома. Как правило, он купируется в течение нескольких минут, поэтому одним из показаний является симптоматическое лечение нарушений со стороны пищеварительного тракта, в частности метеоризм.
Следующим показанием препарата Боботик является лечение кишечных колик у детей, начиная с грудного возраста.
Форма выпуска препарата Боботик ― эмульсия является ценным свойством препарата, так как в этой лекарственной форме препарат более эффективно воздействует на газовые пузыри, способствуя более быстрому их разрушению и выведению (Смирнов Ф., 2011).
Другими же сферами применения препарата являются подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (рентгенологические исследования и гастрофиброскопия); как пеногаситель при острых отравлениях моющими средствами (инструкция МЗ Украины).
Метеоризм
Вздутие живота является распространенным симптомом, который отмечают у около 16–31% общей численности населения (Tuteja A.K. et al., 2008). В отсутствие консенсусного определения вздутие живота обычно считается субъективным ощущением повышения брюшного давления. Термин вздутие живота ― объективное увеличение обхвата живота, которое может сопровождаться его вздутием (Seo A.Y. et al., 2013).
Вздутие живота является гетерогенным состоянием и частой жалобой у лиц с функциональными желудочно-кишечными расстройствами, включающими синдром раздраженного кишечника (СРК), функциональную диспепсию и функциональные запоры (Iovino P. et al., 2014). В соответствии с Римскими критериями III, функциональное вздутие живота диагностируется у пациентов с рецидивирующими симптомами вздутия живота, которые не соответствуют диагностическим критериям СРК (IBS — Irritable bowel syndrome) или другим функциональным желудочно-кишечным расстройствам (Iovino P. et al., 2014).
Хотя патофизиология вздутия живота не до конца понятна, известно, что в нее вовлечено множество факторов. Потенциальные механизмы включают повышенную выработку газа в просвете, нарушение обработки и очистки газа, растяжение тонкой кишки из-за чрезмерного выделения из просвета жидкости, бактериальный рост в тонкой кишке или другие изменения в микробиоте кишечника, измененную подвижность кишечника, гиперчувствительность внутренних органов, твердый стул или запор, непереносимость пищи и нарушение всасывания углеводов, нарушение функции брюшно-диафрагмальных мышц и нарушение функции тазового дна (Foley A. et al., 2014).
Одним из препаратов, предлагаемым для симптоматического лечения, является симетикон. Симетикон ― это инертное вещество с противопенной активностью, которое уменьшает вздутие живота, дискомфорт и боль в животе, разрушая и предотвращая образование более крупных газовых структур, окруженных слизью, вдоль ЖКТ (Ebadi M., 2011). Впервые он был одобрен для применения FDA в 1952 г. (MedicineNet.com. Simethicone. Available online, 2018). Симетикон может действовать как местный барьер для слизистой оболочки кишечника, обеспечивая защиту от раздражителей, таких как кислота, находящаяся в желудочном соке, желчные соли (основные органические компоненты желчи) и ацетилсалициловая кислота (Meier R., Steuerwald M., 2007). При лечении синдрома раздраженного кишечника (СРК) в результате метаанализа было установлено, что добавление симетикона к спазмолитическим препаратам способствовало уменьшению вздутия живота и улучшению общего состояния пациента (Martínez-Vázquez M.A. et al., 2012).
Детская колика
Детская колика поражает до 30% детей в первые 3 мес жизни. Ей дали определение в середине 1950-х годов как «правило трех»: здоровые, сытые дети с пароксизмальной раздражительностью и плачем продолжительностью в общей сложности 3 ч в сутки и более 3 дней в неделю, 3 нед подряд. Большой эффект плацебо, преходящая природа явления и неопределенная этиология делают детскую колику уникальной.
Это состояние чаще отмечают в первые 6 нед жизни (диапазон распространенности 17–25%), и обычно оно разрешается к 3-месячному возрасту. Этиопатогенез детской колики не выяснен, но, вероятно, он многофакторный. Считается, что ряд психологических, поведенческих и биологических компонентов (пищевая гиперчувствительность, аллергия или и то, и другое; микрофлора кишечника и нарушение подвижности) способствуют его проявлению. Роль диеты как компонента детской колики остается противоречивой (Gordon M. et al., 2018).
Детская колика ― это самоограничивающееся состояние (у 90% детей в возрасте до 4 мес), но оно может быть причиной беспокойства для родителей. Задача для врачей заключается в правильной идентификации состояния и надлежащего управления им.
В настоящее время детская колика является областью клинических исследований с точки зрения этиологии и лечения. Были предложены различные этиологические теории, но ни одна из них не является достаточно сильной, чтобы полностью описать состояние. Для лечения колики применяются различные препараты (симетикон, лактаза и пробиотики, обезболивающие препараты), консультации по изменению поведения, изменение рациона питания, хиропатия. Никаких конкретных рекомендаций по применению обезболивающих препаратов и манипулятивной терапии при коликах не разработано. В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства применения пробиотиков, добавок лактазы и диетических модификаций.
Консультирование родителей по поводу доброкачественного характера заболевания считается первостепенным, пока не будет определено эффективное лечение. Другие варианты лечения назначаются на индивидуальной основе и в зависимости от восприятия этого состояния родителями (Sarasu J.M. et al., 2018).
Существует мнение, что детская колика ― это самоограничивающееся расстройство чрезмерного плача или суетливости, которое достигает пика в возрасте 6 нед и, как правило, улучшается в возрасте 3 мес. Этиология детской колики еще окончательно не выяснена, но все больше исследований подтверждают ее связь с мигренью. Цель одного из обзоров ― представить недавнее исследование, изучавшее связь между детской коликой и мигренью. Важность выявления этой связи полезна для сокращения инвазивных и потенциально вредных исследований и для определения фармакологических вмешательств, соответствующих возрасту, которые были бы безопасными в этой группе населения (Qubty W., Gelfand A.A., 2016).
В одном из исследований удалось подтвердить (данные были собраны с помощью онлайн-анкеты) важность применения симетикона. Результаты показали, что плач и дискомфорт у ребенка уменьшились, а режим сна стабилизировался после применения симетикона. Более ⅔ (69,7%) респондентов, которые применяли суспензию как монотерапию или одновременно с другим лечением, сообщили о постепенном исчезновении признаков кишечной колики в течение одного дня. Почти все респонденты (93,2%) подтвердили, что применение симетикона было связано либо с полным разрешением кишечной колики, либо с некоторым влиянием на ее симптомы (Goldman M., Beaumont T., 2017).
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
ЭГДС ― один из распространенных диагностических и терапевтических методов заболеваний верхних отделов ЖКТ. Однако одним из ограничений способа является наличие пузырьков воздуха и пены в желудке и двенадцатиперстной кишке, так что гастроэнтерологу трудно или иногда невозможно адекватно оценить состояние слизистой оболочки, используя изображения, полученные при наличии пузырьков. Это приведет к снижению точности диагностики, увеличению времени эндоскопии и снижению толерантности пациента. Поэтому для удаления пузырьков необходима подготовка желудка и кишечника перед эндоскопией.
Подходящий метод подготовки ― это препарат, способный удалить пузырьки, который не будет вызывать побочных эффектов, хорошо переносится и применяется у большинства пациентов в различных условиях. Ранее кроме голодания не было рекомендовано ни одного стандартного метода для предварительной подготовки к ЭГДС. Однако для подготовки к эндоскопии немногие специалисты применяют симетикон. До проведения настоящего исследования не было систематического изучения симетикона с точки зрения его эффективности и побочных реакций, а также потенциального препарата, который можно рекомендовать всем пациентам. В результате исследования пришли к выводам, что применение симетикона перед эндоскопией верхних отделов ЖКТ значительно уменьшает количество пузырьков газа и пены и повышает видимость во время процедуры. Это обеспечивает возможность более точной оценки состояния слизистой оболочки, а также уменьшает продолжительность ее проведения (Ahsan М. et al., 2011).
Роль симетикона в подготовке тонкой кишки для капсульной эндоскопии
Капсульная эндоскопия ― это новый метод диагностики, позволяющий безболезненно визуализировать всю тонкую кишку. Тем не менее еще нет стандартизованного протокола подготовки кишечника к обследованию. Целью одного из исследований было оценить эффективность симетикона в уменьшении пузырьков газа в кишечнике у пациентов, которым проводят капсульную эндоскопию.
В период март–октябрь 2004 г. было проведено рандомизированное проспективное и контролируемое исследование, включающее 56 пациентов. Пациенты были случайным образом распределены по группам, получавшим либо симетикон, либо не получавшим ничего, на основе компьютерной таблицы случайных чисел. Пациенты в группе симетикона (n=28) получали 300 мг препарата для подготовки кишечника за 20 мин до капсульной эндоскопии; тогда как пациенты в группе сравнения (n=28) не получали препаратов для подготовки кишечника. Два опытных эндоскописта оценивали видимость слизистой оболочки. Видимость слизистой оболочки в проксимальной части тонкой кишки у пациентов, которые получали препарат симетикон, считалась лучшей с меньшим количеством внутрипросветных пузырьков, чем у пациентов без подготовки кишечника (р<0,025). Побочных эффектов вследствие приема симетикона не выявлено. Поэтому пришли к выводу, что введение симетикона перед капсульной эндоскопией улучшает визуализацию слизистой оболочки в проксимальной части тонкой кишки (Ge Z.Z. et al., 2006).
Заключение
Симетикон входит в состав ряда лекарственных средств, в том числе и препарата Боботик. Симетикон успешно применяется с начала 70-х годов ХХ ст. (Ausman D.C., 1965). Эта смесь полимера диметилсилоксана с диоксидом кремния является устойчивой к окислительным агентам, не всасывается, обладает олео-, липо- и гидрофобными свойствами, не воздействует на абсорбцию питательных веществ (витаминов, минералов и микроэлементов) и объем желудочного содержимого (Спиридоненко В.В., 2013), не взаимодействует с тканями и средами организма.
Для симетикона также характерны следующие свойства: не растворяется в воде, этиловом спирте, сохраняет свою химическую структуру и свойства под воздействием высоких температур, проявляет резистентность к любым микроорганизмам. Можно применять препарат длительно, побочные реакции отсутствуют. Возможность применения в практике врачей-эндоскопистов препаратов-пеногасителей значительно облегчает проведение как диагностических, так и лечебных исследований (Щербаков П.П., 2010).