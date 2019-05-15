побочные реакции классифицированы по частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), с неизвестной частотой (на основе доступных данных невозможно установить частоту возникновения).

Со стороны крови и лимфатической системы: очень часто — анемия.

Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность, ангионевротический отек, крапивница.

Со стороны метаболизма и питания: часто — уменьшение аппетита.

Со стороны психики: часто — снижение либидо, депрессия.

Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение; часто — сонливость.

Со стороны сердца: часто — инфаркт миокарда (сообщается о летальном исходе)1, сердечная недостаточность1.

Со стороны сосудов: очень часто — приливы.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — интерстициальная легочная болезнь (сообщается о летальном исходе).

Со стороны пищеварительной системы: очень часто — боль в животе, запор, тошнота; часто — диспепсия, метеоризм.

Со стороны гепатобилиарной системы: часто — гепатотоксичность, желтуха, повышение активности трансаминаз2; редко — печеночная недостаточность3 (сообщается о летальном исходе).

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — алопеция, гирсутизм/восстановление роста волос, сухость кожи, зуд, сыпь.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень часто — гематурия.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень часто — гинекомастия и болезненность молочных залоз4; часто — эректильная дисфункция.

Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — астения, отек; часто — боль в груди.

Обследование: часто — увеличение массы тела.

1Риск повышался при одновременном применении с агонистами рилизинг-фактора ЛГ; однако повышение риска не отмечено при монотерапии Ареклоком у больных раком предстательной железы.

2Изменения со стороны печени редко являются тяжелыми и часто проходят или становятся менее выраженными во время лечения или после его прекращения.

3У пациентов изредка отмечали печеночную недостаточность, однако причинно-следственная связь с препаратом точно не установлена. Следует рассмотреть целесообразность периодического контроля функции печени.

4Может уменьшиться при сопутствующей кастрации.