фармакодинамика. Микафунгин неконкурентно ингибирует синтез 1,3-в-D-глюкана, важного компонента клеточной стенки грибов. В клетках млекопитающих 1,3-в-D-глюкана нет.

Микафунгин обладает фунгицидной активностью относительно грибов рода Candida и выраженным фунгистатическим действием относительно Aspergillus spp.

Микафунгин in vitro активен относительно разных видов Candida spp., в том числе Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida parapsilosis, Candida guilliermondii, Candida lusitaniae и Aspergillus spp., в том числе Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus nidulans, Aspergillus versicolor, а также диморфных грибов (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis). Препарат in vitro не активен относительно Cryptococcus spp., Pseudallescheria spp., Scedosporium spp., Fusarium spp., Trichosporon spp. и зигомицетов.

Вероятность развития вторичной резистентности к препарату является очень низкой.

Фармакокинетика

Абсорбция. Микамин — лекарственное средство, вводится в/в.

Фармакокинетика линейная в диапазоне суточных доз 12,5–200 мг и 3–8 мг/кг. Нет данных о системной аккумуляции препарата при введении многоразовых доз, стойкая концентрация устанавливается на протяжении 4–5 дней с начала применения.

Распределение. После в/в введения наблюдается биэкспоненциальное снижение концентрации микафунгина. Лекарственное средство быстро распределяется в тканях. В системном кровотоке микафунгин активно связывается с белками плазмы крови (>99%), главным образом с альбумином. Связывание с альбумином стабильное в диапазоне концентрации 10–100 мкг/мл. Объем распределения при достижении стойкой концентрации (V ss ) составляет 18–19 л.

Метаболизм. Микафунгин циркулирует в системном кровотоке преимущественно в неизмененном виде. Микафунгин метаболизируется с образованием нескольких соединений; из них М-1 (катехоловая производная), М-2 (метоксипроизводная М-1) и М-5 (образуется в результате гидроксилирования в боковой цепи) производные микафунгина были выявлены в системном кровотоке. AUC этих метаболитов небольшая, и они не влияют на общую эффективность микафунгина.

Несмотря на то что in vitro микафунгин может метаболизироваться изоферментами CYP 3A, гидроксилирование при участии CYP 3A не является основным путем метаболического преобразования препарата in vitro.

Элиминация и экскреция. Т ½ составляет около 10–17 ч и остается постоянным в диапазоне доз до 8 мг/кг после одноразового и многоразового введения. Общий клиренс составляет 0,15–0,3 мл/мин/кг у здоровых добровольцев и взрослых пациентов и не зависит от дозы при одноразовом и многоразовом введении лекарства. Через 28 дней после одноразовой в/в дозы 14С-микафунгина (25 мг), введенной здоровым добровольцам, 11,6% радиоактивной метки выявляли в моче и 71,0% — в кале. Метаболиты М-1 и М-2 выявлялись лишь в микроконцентрациях в плазме крови, а метаболит М-5, образовываясь в большем количестве, составлял 6,5% относительно исходного соединения.

Фармакокинетика у разных групп пациентов

Дети. У детей величины AUC были пропорциональные дозам в диапазоне доз 0,5–4 мг/кг. Клиренс зависел от возраста: средние величины клиренса у детей младшего возраста (2–11 лет) были приблизительно в 1,3 раза выше, чем у детей старшего возраста (12–17 лет). У детей старшего возраста величины клиренса были аналогичны соответствующим показателям взрослых пациентов. Средний клиренс у недоношенных детей (срок беременности около 26 нед) был приблизительно в 5 раз больше, чем у взрослых пациентов.

Больные пожилого возраста. При введении одноразовой дозы 50 мг на протяжении одной инфузии фармакокинетика микафунгина у лиц пожилого возраста (66–78 лет) была аналогична фармакокинетике молодых (20–24 лет). Для пожилых пациентов корректирования доз не требуется.

Пациенты с нарушением функции печени. В ходе исследования, которое проводилось при участии пациентов с умеренным нарушением функции печени (статус Child — Pugh 7–9), фармакокинетика микафунгина незначительно отличалась от фармакокинетики у здоровых добровольцев. Поэтому для пациентов с легкой и умеренной дисфункцией печени нет необходимости корректировать дозу. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью фармакокинетика микафунгина не исследовалась.

Пациенты с почечной дисфункцией. Тяжелая почечная недостаточность (уровень клубочковой фильтрации [GFR] <30 мл/мин) существенно не влияла на фармакокинетику микафунгина. Для пациентов с почечной недостаточностью корректирования доз не требуется.

Пол/раса. Пол и раса пациентов не влияют на фармакокинетические параметры микафунгина.