следует придерживаться официальных рекомендаций по применению противогрибковых лекарственных средств.

Микамин должен назначать врач, имеющий опыт лечения при грибковых инфекциях.

Пробы для определения грибковых культур и другие релевантные лабораторные исследования (включая гистопатологические) необходимо выполнять до начала лечения.

Терапию можно проводить до того, как станут известны результаты изучения культур и других лабораторных исследований (включая гистопатологические). Однако после получения этих результатов противогрибковая терапия должна быть надлежащим образом скорректирована.

Режим дозирования Микамина зависит от показаний, возраста и массы тела пациента (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Режим дозирования Микамина для взрослых и детей в возрасте ≥16 лет



Показания Масса тела >40 кг Масса тела ≤40 кг Лечение инвазивного кандидоза 100 мг/сут * 2 мг/кг/сут * Лечение кандидоза пищевода 150 мг/сут 3 мг/кг/сут Профилактика кандидоза 50 мг/сут 1 мг/кг/сут



*При отсутствии положительной клинической динамики или персистентности возбудителя доза может быть увеличена до 200 мг/сут для пациентов с массой тела >40 кг или до 4 мг/кг/сут для пациентов с массой тела ≤40 кг.

Таблица 2. Режим дозирования Микамина для детей (включая детей грудного возраста) в возрасте <16 лет



Показания Масса тела >40 кг Масса тела ≤40 кг Лечение при инвазивном кандидозе 100 мг/сут* 2 мг/кг/сут* Профилактика кандидоза 50 мг/сут 1 мг/кг/сут



*При недостаточном ответе пациента на лечение, например при персистентности возбудителя или отсутствии положительной клинической динамики, дозу можно повысить до 200 мг/сут для пациентов с массой тела >40 кг или до 4 мг/кг/сут для пациентов с массой тела ≤40 кг.

Продолжительность лечения

Инвазивный кандидоз: лечение при кандидозе следует продолжать минимум 14 дней. Противогрибковое лечение необходимо продолжать на протяжении не менее 1 нед после получения двух последовательных отрицательных результатов при исследовании культур крови и устранении клинических симптомов кандидоза.

Кандидоз пищевода: при лечении кандидоза пищевода Микамин следует применять не менее 1 нед после устранения клинических симптомов.

Профилактика кандидоза: для профилактики грибковых инфекций рода Candida Микамин следует применять не менее 1 нед после восстановления нормального количества нейтрофилов. Опыт лечения Микамином пациентов в возрасте <2 лет ограничен.

Режим дозирования для отдельных категорий пациентов

Пол/раса. Нет необходимости в коррекции дозы в зависимости от пола или расы пациента.

Лечение пациентов с нарушением функции печени. Нет необходимости корректировать дозу для пациентов с легкой или умеренной дисфункцией печени (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). До сих пор нет данных о применении Микамина для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, поэтому не рекомендовано применять препарат пациентам этой категории (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Лечение пациентов с нарушением функции почек. Нет необходимости корректировать дозу для пациентов с почечной недостаточностью (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Способ применения

После растворения лекарственное средство необходимо вводить в/в инфузионно на протяжении 1 ч. Более быстрое введение может вызвать развитие реакции, вызванной гистамином.

Неиспользованный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

Микамин не следует смешивать или одновременно вводить с другими лекарственными средствами, кроме указанных ниже. Микамин, порошок для приготовления р-ра для инфузий, растворяют и разводят при комнатной температуре с соблюдением правил асептики:

1. Пластиковый колпачок необходимо снять с флакона, а пробку продезинфицировать спиртом.

2. 5 мл р-ра натрия хлорида 0,9% для инъекций или р-ра глюкозы 5% для инъекций (отбираются из флакона/пакета на 100 мл) следует асептично и медленно ввести в каждый флакон по внутренней стенке. При приготовлении р-ра нужно свести к минимуму количество пены, которая образуется. Необходимо растворить достаточное количество содержимого, чтобы получить необходимую дозу препарата полностью (табл. 3).

3. Флакон следует возвратить в исходное положение осторожно. Не встряхивать. Порошок должен раствориться полностью. Восстановленный р-р следует применять немедленно. Флакон предназначен для одноразового применения, неиспользованный концентрат следует утилизировать.

4. Весь восстановленный р-р удаляют из каждого флакона и возвращают в флакон/пакет с инфузионным р-ром, из которого он был изначально взят (см. п. 2). Разбавленный р-р следует применить немедленно. Химическая и физическая стабильность в период применения сохраняется до 96 ч при 25 °С, если осуществлена защита от света и разведение выполнено согласно приведенному выше описанию.

5. Флакон/пакет для инфузий необходимо осторожно перевернуть, но нельзя взбалтывать, во избежание появления пены. Нельзя использовать р-р, если он мутный или содержит осадок.

6. Флакон/пакет для инфузий, что содержит разбавленный р-р для инфузии, следует поместить в непрозрачный мешок для защиты от света.

Таблица 3. Приготовление р-ра для инфузий



Доза, мг Флакон Микамина, предназначенный для использования, флакон/мг Объем р-ра, хлорида натрия (0,9%) или глюкозы (5%), который добавляется во флакон, мл Объем приготовленного р-ра и концентрация активного вещества, мл (мг/мл) Концентрация готового р-ра (при использовании 100 мл р-ра), мг/мл 50 1/50 5 около 5 (10) 0,5 100 1/100 5 около 5 (20) 1 150 1/100+1/50 5 около 10 1,5 200 2/100 5 около 10 2



После растворения и разбавления р-ра в/в инфузию проводят в течение 1 ч.

Дети. Препарат применяют в педиатрической практике (см. ПОКАЗАНИЯ).