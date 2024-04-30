лечение микафунгином следует проводить с осторожностью у пациентов с тяжелым нарушением функции печени или хроническими заболеваниями печени: выраженным фиброзом печени, циррозом, вирусным гепатитом, болезнями печени у грудных детей или врожденными ферментопатиями, а также в случае одновременного применения препаратов, оказывающих гепатотоксическое и/или генотоксическое действие.

Лечение микафунгином может сопровождаться значительным ухудшением функции печени (повышение уровня АлАТ, АсАТ или общего билирубина в >3 раза выше верхней границы нормы) как у здоровых добровольцев, так и у больных. В отдельных случаях отмечается более тяжелое нарушение функции печени, гепатит или печеночная недостаточность с летальным исходом. Дети в возрасте до 1 года более склонны к поражениям печени.

При введении микафунгина возможные анафилактоидные реакции, включая шок. При возникновении таких реакций инфузию микафунгина следует прекратить и назначить необходимое лечение.

Сообщалось о кожных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При возникновении у пациентов кожных высыпаний необходимо наблюдать больного, а при прогрессировании — отменить применение микафунгина.

У пациентов, лечившихся микафунгин, наблюдались редкие случаи гемолиза, включая острый внутрисосудистый гемолиз или гемолитическую анемию. Лица, у которых развились клинические или лабораторные проявления гемолиза при применении микафунгина, требуют тщательного наблюдения, и перед началом лечения необходимо оценить соотношение риск/польза.

Микафунгин может вызвать нарушение функции почек, почечную недостаточность и изменения лабораторных показателей функции почек, поэтому необходимо обеспечить тщательный мониторинг функции почек.

Побочные реакции микафунгина могут повлиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизами.