МИКАФУНГИН (MICAFUNGINUM) Действующее вещество
Микафунгин неконкурентно ингибирует синтез 1,3-β-D-глюкана, важного компонента клеточной стенки грибов. В клетках млекопитающих 1,3-β-D-глюкана нет.
Микафунгин обладает фунгицидной активностью относительно грибов рода Candida и выраженным фунгистатическим действием относительно Aspergillus spp.
Микафунгин in vitro активен относительно разных видов Candida spp., в том числе Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida parapsilosis, Candida guilliermondii, Candida lusitaniae и Aspergillus spp., в том числе Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus nidulans, Aspergillus versicolor, а также диморфных грибов (Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis). Микафунгин in vitro не активен относительно Cryptococcus spp., Pseudallescheria spp., Scedosporium spp., Fusarium spp., Trichosporon spp. и зигомицетов.
взрослые и дети старше 16 лет: лечение кандидоза пищевода у пациентов, которым необходима в/в антимикотическая терапия; профилактика кандидоза у пациентов, которым проводится аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток или у которых прогнозируется нейтропения (количество нейтрофилов <500 клеток на 1 мкл) на протяжении 10 или более дней.
Дети (включая грудных детей) младше 16 лет: лечение инвазивного кандидоза, профилактика инфицирования возбудителем Candida у пациентов, которым проводится аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток или у которых прогнозируется нейтропения (количество нейтрофилов <500 клеток в 1 мкл) в течение 10 или более дней.
взрослые и дети старше 16 лет:масса тела >40 кг — лечение инвазивного кандидоза — 100—200 мг в сутки; лечение кандидоза пищевода - 150 мг в сутки; профилактика кандидоза — 50 мг в сутки;
масса тела <40 кг — лечение инвазивного кандидоза — 2-4 мг/кг в сутки; лечение кандидоза пищевода — 3 мг/кг в сутки; профилактика кандидоза — 1 мг/кг в сутки.
Дети (включая детей грудного возраста) младше 16 лет: масса тела >40 кг — лечение инвазивного кандидоза — 100—200 мг в сутки; профилактика кандидоза — 50 мг в сутки;
масса тела <40 кг — лечение инвазивного кандидоза — 2-4 мг/кг в сутки; профилактика кандидоза — 1 мг/кг в сутки.
гиперчувствительность к микафунгину и другим эхинокандинам.
со стороны крови: лейкопения, нейтропения, анемия, панцитопения, тромбоцитопения, эозинофилия, гипоальбуминемия, гемолитическая анемия, гемолиз, диссеминированная внутрисосудистая коагуляция;
со стороны иммунной системы: анафилактические/анафилактоидные реакции, гиперчувствительность;
со стороны эндокринной системы: гипергидроз;
нарушения метаболизма: гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия, гипонатриемия, гиперкалиемия, гипофосфатемия, анорексия;
со стороны психики: бессонница, тревожное состояние, спутанность сознания;
со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, тремор, головокружение, дисгевзия;
со стороны сердца: тахикардия, ощущение сердцебиения, брадикардия;
сосудистые расстройства: флебит, артериальная гипотензия, АГ, приливы крови, шок;
со стороны дыхательной системы: одышка;
со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, диспепсия, запор;
со стороны печени и желчевыводящих путей: повышение уровня ЩФ, АлАТ, АсАТ, билирубина в плазме крови, включая гипербилирубинемию, изменение функциональных печеночных тестов, печеночная недостаточность, повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы, желтуха, холестаз, увеличение печени, гепатит, гепатоцеллюлярные поражения;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, зуд, эритема, токсические кожные высыпания, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз;
со стороны почек и мочевыводящих путей: повышение уровня креатинина, мочевины в плазме крови, обострение почечной недостаточности, ОПН;
общие расстройства и повреждения в месте введения препарата: тромбоз и боль в месте инъекции, воспаление в месте инфузии, периферический отек;
исследования: повышение уровня ЛДГ в плазме крови.
лечение микафунгином следует проводить с осторожностью у пациентов с тяжелым нарушением функции печени или хроническими заболеваниями печени: выраженным фиброзом печени, циррозом, вирусным гепатитом, болезнями печени у грудных детей или врожденными ферментопатиями, а также в случае одновременного применения препаратов, оказывающих гепатотоксическое и/или генотоксическое действие.
Лечение микафунгином может сопровождаться значительным ухудшением функции печени (повышение уровня АлАТ, АсАТ или общего билирубина в >3 раза выше верхней границы нормы) как у здоровых добровольцев, так и у больных. В отдельных случаях отмечается более тяжелое нарушение функции печени, гепатит или печеночная недостаточность с летальным исходом. Дети в возрасте до 1 года более склонны к поражениям печени.
При введении микафунгина возможные анафилактоидные реакции, включая шок. При возникновении таких реакций инфузию микафунгина следует прекратить и назначить необходимое лечение.
Сообщалось о кожных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. При возникновении у пациентов кожных высыпаний необходимо наблюдать больного, а при прогрессировании — отменить применение микафунгина.
У пациентов, лечившихся микафунгин, наблюдались редкие случаи гемолиза, включая острый внутрисосудистый гемолиз или гемолитическую анемию. Лица, у которых развились клинические или лабораторные проявления гемолиза при применении микафунгина, требуют тщательного наблюдения, и перед началом лечения необходимо оценить соотношение риск/польза.
Микафунгин может вызвать нарушение функции почек, почечную недостаточность и изменения лабораторных показателей функции почек, поэтому необходимо обеспечить тщательный мониторинг функции почек.
Побочные реакции микафунгина могут повлиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизами.
микафунгин обладает низким потенциалом взаимодействия с лекарственными средствами, которое метаболизируются при участии CYP 3A.
При одновременном применении микафунгина с такими лекарственными средствами, как микофеноловая кислота, циклоспорин, такролимус, преднизолон, сиролимус, нифедипин, флуконазол, ритонавир, рифампицин, итраконазол, вориконазол и амфотерицин B, коррекции режима дозирования микафунгина не требуется.
За пациентами, принимающих сиролимус, нифедипин или итраконазол в комбинации с микафунгином, необходимо проводить мониторинг для выявления токсичного влияния сиролимуса, нифедипина или итраконазола и по необходимости снижать дозу указанных препаратов.
При одновременном применении микафунгина и амфотерицина В дезоксихолат на 30% повышается действие амфотерицина В дезоксихолата. Поскольку это может иметь клиническое значение, то одновременный прием этих препаратов назначают только в случае существенного преобладания пользы над риском с проведением тщательного контроля токсичности амфотерицина В дезоксихолат.
У пациентов, принимающих сиролимус, нифедипин или итраконазол одновременно с микафунгином, проводят контроль токсичности сиролимуса, нифедипина или итраконазола или снижают дозу сиролимуса, нифедипина или итраконазола в случае необходимости.
данные относительно передозировки микафунгином отсутствуют. В случае возможной передозировки следует применять общие поддерживающие меры и осуществлять симптоматическое лечение. Микафунгин характеризуется высокой степенью связываемости с белками плазмы крови и не выводится при диализе.