применении у детей в возрасте 2–4 лет — по рекомендации врача. При одышке, повышении температуры тела, гнойной мокроте необходимо проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется без консультации врача применять одновременно с противокашлевыми препаратами (например кодеином или декстраметорфаном). Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом.

Гербион сироп плюща содержит сорбит (E420), поэтому пациентам с редчайшей наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Сорбит также может оказывать незначительный слабительный эффект.

Если препарат применять согласно инструкции, пациент будет получать: до 0,875 г сорбита при каждом приеме по 2,5 мл сиропа, что соответствует 0,073 ХЕ; до 1,750 г сорбита при каждом приеме по 5 мл сиропа, что соответствует 0,146 ХЕ; до 2,625 г сорбита при каждом приеме по 7,5 мл сиропа, что соответствует 0,219 ХЕ.

Препарат содержит незначительное количество (<100 мг на дозу) этанола.

Применение в период беременности и кормления грудью. Гербион сироп плюща не следует применять в период беременности и кормления грудью, поскольку отсутствуют данные о безопасности применения препарата в этот период.

Дети. Препарат противопоказан в возрасте <2 лет из-за риска ухудшения симптомов со стороны респираторной системы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не получено сообщений относительно влияния препарата Гербион сироп плюща на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механическими средствами.