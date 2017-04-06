Гербион® сироп плюща (Herbion hedera syrup) (200119) - инструкция по применению ATC-классификация
Гербион сироп плюща инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гербион сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, действующий как муколитическое, спазмолитическое и бронхолитическое лекарственное средство. Основными ингредиентами сухого экстракта листьев плюща являются тритерпеновые сапонины, главным образом гедеракозид C и альфа-гедерин.
Альфа-гедерин подавляет эндоцитоз блокаторов β2-адренорецепторов, что повышает активность блокаторов β2-адренорецепторов клеток в слизистой оболочке бронхов и эпителия легких. Это приводит к снижению внутриклеточного уровня кальция в слизистой оболочке бронхов, что вызывает расслабление бронхов. Благодаря стимулированию блокаторов β2-адренорецепторов альвеолярные эпителиальные клетки типа II вырабатывают больше сурфактанта, что приводит к снижению вязкости слизи. Таким образом, улучшаются отхаркивание и кашель.
Данных о фармакокинетических свойства сухого экстракта листьев плюща нет.
Показания Гербион сироп плюща
- острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем;
- симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.
Применение Гербион сироп плюща
взрослые и дети в возрасте >10 лет: по 5–7,5 мл сиропа 3 раза в сутки (что соответствует 105–157,5 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).
Дети в возрасте 6–10 лет: по 5 мл сиропа 3 раза в сутки (что соответствует 105 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).
Дети в возрасте 2–6 лет: по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки (что соответствует 52,5 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).
Сироп применяют с помощью мерной ложки с ценой деления 2,5 мл. Мерная ложка вмещает 5 мл сиропа, ½ мерной ложки — 2,5 мл сиропа.
Сироп следует принимать утром, днем и/или вечером.
Не следует превышать рекомендованную суточную дозу препарата.
Во время применения Гербиона сиропа плюща рекомендуется пить большое количество чая или других теплых напитков.
Препарат принимают независимо от употребления пищи.
Продолжительность лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания. Лечение обычно длится 7 дней. Рекомендуется принимать препарат еще на протяжении 2–3 сут после исчезновения клинических проявлений болезни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу препарата или других растений семейства Araliaceae или любому другому компоненту препарата; детский возраст <2 лет из-за риска ухудшения симптомов со стороны респираторной системы.
Побочные эффекты
побочные эффекты, возникающие во время применения препарата, классифицированы в зависимости от частоты их проявления: очень часто (≥10%); часто (≥1%, <10%); иногда (≥0,1%, <1%); редко (≥0,01%, <0,1%); очень редко (<0,01%); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
В пределах каждой группы по частоте побочные эффекты представлены в порядке снижения их серьезности.
Со стороны ЖКТ: часто — желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея и др.).
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — аллергическая реакция (крапивница, кожная сыпь), купероз, диспноэ.
При тяжелых побочных эффектах лечение следует прекратить.
Особые указания
применении у детей в возрасте 2–4 лет — по рекомендации врача. При одышке, повышении температуры тела, гнойной мокроте необходимо проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется без консультации врача применять одновременно с противокашлевыми препаратами (например кодеином или декстраметорфаном). Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом.
Гербион сироп плюща содержит сорбит (E420), поэтому пациентам с редчайшей наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Сорбит также может оказывать незначительный слабительный эффект.
Если препарат применять согласно инструкции, пациент будет получать: до 0,875 г сорбита при каждом приеме по 2,5 мл сиропа, что соответствует 0,073 ХЕ; до 1,750 г сорбита при каждом приеме по 5 мл сиропа, что соответствует 0,146 ХЕ; до 2,625 г сорбита при каждом приеме по 7,5 мл сиропа, что соответствует 0,219 ХЕ.
Препарат содержит незначительное количество (<100 мг на дозу) этанола.
Применение в период беременности и кормления грудью. Гербион сироп плюща не следует применять в период беременности и кормления грудью, поскольку отсутствуют данные о безопасности применения препарата в этот период.
Дети. Препарат противопоказан в возрасте <2 лет из-за риска ухудшения симптомов со стороны респираторной системы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не получено сообщений относительно влияния препарата Гербион сироп плюща на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механическими средствами.
Взаимодействия
взаимодействие неизвестно. Не проводили исследований взаимодействия.
Передозировка
не следует принимать дозы, превышающие рекомендованные. Симптомы передозировки: тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
специальных условий хранения не требуется. Не охлаждать.