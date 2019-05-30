АЦЦ® горячий напиток мед лимон 200 мг (ACC® hot solution honey lemon 200 mg) (200097) - инструкция по применению ATC-классификация
АЦЦ горячий напиток мед лимон 200 мг инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацетилцистеин (АЦЦ) — муколитическое, отхаркивающее средство, применяемое для разрежения мокроты при заболеваниях дыхательной системы, сопровождающихся образованием густой слизи. Ацетилцистеин является производным аминокислоты цистеина. Муколитический эффект препарата имеет химическую природу. За счет наличия свободной сульфгидрильной группы ацетилцистеин разрывает дисульфидные связи кислых мукополисахаридов, что приводит к деполимеризации мукопротеидов мокроты и уменьшению вязкости слизи и способствует отхаркиванию и отхождению бронхиального секрета. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной мокроты.
Ацетилцистеин обладает также антиоксидантными пневмопротекторными свойствами, обусловленными связыванием его сульфгидрильными группами химических радикалов и, таким образом, обезвреживанием их. Кроме того, препарат способствует повышению синтеза глутатиона — важного фактора внутриклеточной защиты не только от окисленных токсинов экзогенного и эндогенного происхождения, но и от ряда цитотоксических веществ. Эта особенность ацетилцистеина дает возможность эффективно применять последний при передозировке парацетамола.
Фармакокинетика. После перорального применения ацетилцистеин быстро и полностью всасывается и подвергается метаболизму в печени с образованием цистеина, фармакологически активного метаболита, а также диацетилцистеина, цистина и в дальнейшем — смешанных дисульфидов. Биодоступность очень низкая — около 10%. Сmax в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови — около 50%. Ацетилцистеин выделяется почками в виде неактивных метаболитов (неорганические сульфаты, диацетилцистеин).
T½ определяется, главным образом, быстрой биотрансформацией в печени и составляет около 1 ч. В случае снижения функции печени T½ увеличивается до 8 ч.
Показания АЦЦ горячий напиток мед лимон 200 мг
лечение пациентов с острыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, требующими уменьшения вязкости мокроты, улучшения ее отхождения и отхаркивания.
Применение АЦЦ горячий напиток мед лимон 200 мг
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 400–600 мг ацетилцистеина в сутки, распределенных на 1–3 приема.
Детям в возрасте 6–14 лет: 400–600 мг/сут, распределенных на 2–3 приема.
Детям в возрасте от 2 до 6 лет: по 200–400 мг/сут, разделенных на 2 приема.
Препарат рекомендуется принимать после еды. Содержимое пакетика растворить при помешивании в ½ стакана холодной воды, затем добавить горячую, но не кипящую воду до полного стакана. Перемешать и выпить жидкость как можно быстрее после охлаждения до приемлемой температуры. Последовательность растворения порошка (сначала добавляется холодная вода, затем горячая) не должна изменяться. Дополнительный прием жидкости усиливает муколитический эффект препарата.
Срок лечения хронических заболеваний определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. При острых неосложненных заболеваниях ацетилцистеин следует применять 4–5 дней.
Дети. Применять у детей в возрасте старше 2 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ацетилцистеину или другим компонентам препарата.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровохарканье, легочное кровотечение, тяжелое обострение БА.
Побочные эффекты
для описания частоты побочных эффектов используют следующую классификацию: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль.
Со стороны кожи: нечасто — аллергические реакции (зуд, крапивница, экзантема, экзема, сыпь, ангионевротический отек).
Со стороны органа слуха: нечасто — звон в ушах.
Со стороны дыхательной системы: редко — одышка, бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхиальной системы, которая ассоциируется с БА), ринорея.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — изжога, диспепсия, стоматит, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, неприятный запах изо рта.
Общие нарушения: нечасто — лихорадка.
Сообщалось об отдельных тяжелых реакциях со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона и Лайелла). При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о возникновении кровотечений, которые чаще всего были связаны с развитием реакций гиперчувствительности. Отмечались случаи снижения агрегации тромбоцитов, однако клинического подтверждения этому нет. Очень редко сообщалось об отеке Квинке, отеке лица, случаях анемии, геморрагии, анафилактических реакциях или даже анафилактическом шоке.
Особые указания
есть отдельные сообщения о тяжелых реакциях со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона и Лайелла) при приеме ацетилцистеина, поэтому в случае возникновения изменений со стороны кожи или слизистых оболочек следует немедленно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего приема.
Рекомендуется с осторожностью принимать пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно в случае сопутствующего приема других лекарственных средств, которые раздражают слизистую оболочку желудка.
Ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина, поэтому не следует назначать длительную терапию пациентам с непереносимостью гистамина, поскольку это может привести к появлению симптомов непереносимости (головная боль, вазомоторный ринит, зуд).
Следует с осторожностью назначать ацетилцистеин больным БА из-за возможного развития бронхоспазма. При высыпании содержимого пакетика в посуду во время приготовления р-ра порошок может попадать в воздух и раздражать слизистую оболочку носа, в результате чего может возникнуть рефлекторный бронхоспазм. При возникновении бронхоспазма лечение ацетилцистеином следует немедленно прекратить.
Пациентам с заболеваниями печени или почек ацетилцистеин следует назначать с осторожностью во избежание накопления азотсодержащих веществ в организме.
Применение ацетилцистеина, главным образом в начале лечения, может вызвать разжижение бронхиального секрета и увеличить его объем, особенно у детей в возрасте до 2 лет. Если пациент не способен эффективно откашливать мокроту, необходимы постуральный дренаж и бронхоаспирация.
Препарат содержит сахарозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, дефицитом сахаразы-изомальтазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Информация для больных сахарным диабетом. 1 пакетик порошка (200 мг ацетилцистеина) содержит 2,5 г сахарозы (0,21 ХЕ).
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью применение ацетилцистеина возможно только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
исследования взаимодействия проводили только с участием взрослых.
Одновременное применение ацетилцистеина с противокашлевыми средствами может усиливать застой мокроты из-за уменьшения выраженности кашлевого рефлекса.
При одновременном применении с такими антибиотиками, как тетрациклин (за исключением доксициклина), ампициллин, амфотерицин В, цефалоспорины, аминогликозиды, возможно их взаимодействие с тиоловой группой ацетилцистеина, что приводит к снижению активности обоих препаратов. Поэтому интервал между применением этих препаратов должен составлять не менее 2 ч. Это не касается цефиксима и лоракарбефа.
Активированный уголь снижает эффективность ацетилцистеина.
Не рекомендуется растворять в одном стакане ацетилцистеин с другими препаратами.
При одновременном приеме нитроглицерина и ацетилцистеина отмечены значительные артериальная гипотензия и расширение височной артерии. При необходимости одновременного применения нитроглицерина и ацетилцистеина у пациентов следует контролировать артериальную гипотензию, которая может носить тяжелый характер, также следует предупредить больных о возможности возникновения головной боли.
Ацетилцистеин уменьшает выраженность гепатотоксического действия парацетамола.
Отмечается синергизм ацетилцистеина с бронхолитиками.
Ацетилцистеин может быть донором цистеина и повышать уровень глутатиона, что способствует детоксикации свободных радикалов кислорода и определенных токсичных веществ в организме.
При контакте с металлами или резиной образуются сульфиды с характерным запахом, поэтому для растворения препарата следует использовать стеклянную посуду.
Влияние на лабораторные исследования. Ацетилцистеин может влиять на колориметрическое исследование салицилатов и определение кетоновых тел в моче.
Передозировка
нет данных о случаях передозировки при пероральном применении ацетилцистеина.
Добровольцы принимали 11,6 г ацетилцистеина в сутки в течение 3 мес без каких-либо серьезных побочных эффектов. Пероральные дозы до 500 мг ацетилцистеина на 1 кг массы тела в сутки переносились без симптомов интоксикации.
Симптомы: тошнота, рвота, диарея. У детей есть риск развития гиперсекреции.
Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.