фармакодинамика. N-ацетил-L-цистеин (ацетилцистеин, АЦЦ) — муколитический отхаркивающий препарат, который применяется для разжижения мокроты при заболеваниях дыхательной системы, сопровождающихся образованием густой слизи. Ацетилцистеин является производным аминокислоты цистеина. Муколитический эффект препарата имеет химическую природу. За счет свободной сульфгидрильной группы ацетилцистеин разрывает дисульфидные связи кислых мукополисахаридов, что приводит к деполимеризации мукопротеидов мокроты и уменьшению вязкости слизи и способствует отхаркиванию и отхождению бронхиального секрета. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной мокроты.

Ацетилцистеин обладает также антиоксидантными пневмопротекторными свойствами, что обусловлено связыванием его сульфгидрильными группами химических радикалов и, таким образом, их обезвреживанием. Кроме того, препарат способствует повышению синтеза глутатиона — важного фактора внутриклеточной защиты не только от окислительных токсинов экзогенного и эндогенного происхождения, но и от цитотоксических веществ. Эта особенность ацетилцистеина позволяет эффективно применять последний при передозировке парацетамола.

Воздействие на воспалительные процессы . Истощение запасов GSH часто вызывает окислительный стресс и воспаление. N-ацетилцистеин способен нормализовать нарушенное окислительно-восстановительное состояние клеток, влияя на клеточные сигналы и пути транскрипции, чувствительные к окислительно-восстановительным процессам.

Воздействие на бактериальную биопленку . Исследования in vitro показали, что N-ацетилцистеин способен ингибировать образование бактериальной биопленки и разрушать уже сформированные биопленки.

Воздействие на частоту обострений . Длительное применение ацетилцистеина (более 3 мес) может снизить частоту внезапных обострений у пациентов с хроническим бронхитом.

Фармакокинетика. После перорального применения ацетилцистеин быстро и полностью всасывается. Ацетилцистеин подвергается метаболизму в печени и стенках кишечника с образованием цистеина, фармакологически активного метаболита, а также диацетилцистеина, цистина и далее смешанных дисульфидов.

Учитывая значительный эффект первого прохождения, биодоступность перорально введенного ацетилцистеина составляет только 10%. C max в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема, при этом C max активного метаболита цистеина в плазме крови составляет примерно 2 мкг/мл. Связывание ацетилцистеина с белками плазмы крови — около 50%. Его распределение в легких достаточно высокое (48%).

После приема внутрь лекарственное средство подвергается значительному метаболизму первого прохождения в стенках кишечника и в печени. Ацетилцистеин и его метаболиты существуют в организме человека в трех различных формах: частично в свободной форме, частично связаны с белками через нестабильные дисульфидные связи и частично как встроенная аминокислота. Биотрансформация прежде всего означает деацетилирование; лекарственное средство и свободный N-ацетилцистеин имеют относительно низкую биодоступность: примерно 10% в плазме крови и других жидкостях организма, таких как бронхоальвеолярный лаваж. Т ½ из плазмы крови составляет примерно 1 ч, в основном вследствие быстрой биотрансформации в печени. В случае нарушения функции печени Т ½ из плазмы крови может достигать 8 ч.

Более трети (38%) применяемого перорально ацетилцистеина выводится в виде неактивных метаболитов (неорганические сульфаты, диацетилцистин) с мочой.

У крыс ацетилцистеин проникает через плаценту и обнаруживается в околоплодных водах. Через 0,5; 1; 2 и 8 ч после приема внутрь 100 мг/кг массы тела ацетилцистеина концентрация метаболита L-цистеина в плаценте и околоплодных водах превышает плазменную концентрацию у матери.

Каких-либо исследований способности проникать через плаценту и грудное молоко, влияния на эмбрион или новорожденного ребенка у людей не проводилось.

Каких-либо исследований способности ацетилцистеина проникать через ГЭБ у людей также не проводилось.