Применение нейротропных и нейропротекторных препаратов крайне актуально не только в психоневрологии, но и других сферах медицины. Это связано с тем, что многие соматические заболевания, инфекции и травмы сопровождаются разнообразными расстройствами психической сферы. А поскольку на современном этапе жизни необходима максимально быстрая реабилитация и максимальное длительное сохранение работоспособности, возникает потребность в коррекции большого спектра дезадаптивных расстройств. При этом важно упорядочить режим труда и отдыха, достаточно бывать на свежем воздухе и полноценно спать. Но иногда этого оказывается недостаточно и на помощь приходит медикаментозная терапия, например Бифрен.

За счет чего реализуются терапевтические эффекты Бифрена

Действующим веществом Бифрена является фенибут — производное гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и фенилэтиламина, которое является лигандом альфа-2-сигма субъединицы вольтаж-зависимых кальциевых каналов (Vavers E., 2016). В лекарственных препаратах фенибут обычно представлен в виде рацемической смеси, однако в результате исследований было установлено, что S-изомер фенибута является неактивным, а все клинически значимые эффекты развиваются при действии R-изомера (Dambrova M., 2008). Среди терапевтических эффектов Бифрена преобладают антигипоксический и антиамнестический. Кроме того, препарат характеризуется транквилизирующим действием, способствует улучшению памяти и обучаемости, повышению физической работоспособности. Ноотропное действие фенибута на химическом уровне проявляется значительным ростом уровня метаболитов дофамина и задержкой аминокислоты таурин в полосатом ядре, а также умеренным снижением уровня норэпинефрина в гиппокампе (Borodkina L.E., 2009). Однократное применение фенибута способствует повышению амплитуды транскаллезного ответа, таким образом, улучшая передачу сигнала между полушариями мозга. Этот эффект расценивается как объективное доказательство того, про препарат улучшает процессы запоминания и обучения (Borodkina L.E., 2009). Также в исследованиях с моделированием эмоционально отрицательных ситуаций было зафиксировано, что под влиянием фенибута в гиппокампе и париетотемпоральной зоне неокортекса наблюдается синхронное повышение числа дельта-частотных осцилляций нейронов и уменьшение тета-1-осцилляций (Ziablintseva E.A., 2009).

Препарат способствует устранению психоэмоционального напряжения, тревожности и страха, а также улучшает сон. Кроме того, он имеет собственный антиэпилептический эффект и потенцирует действие других противосудорожных, нейролептических и снотворных препаратов (инструкция МЗ Украины). В исследовании на изолированных спинномозговых мотонейронах было установлено, что фенибут способен непосредственно вызывать деполяризацию клеток (Komissarov I.V., 1985), что может объяснять его эффективность при тиках и гиперкинезах ― таким образом тормозится прохождение патологических импульсов из вышележащих отделов НС.

Фенибут не оказывает стимулирующего или ингибирующего действия на адрено- и холинорецепторы, однако за счет воздействия на ГАМК-эргическую систему улучшает биоэнергетические показатели головного мозга даже в условиях его отека (Novikov V.E., 1984).

Благодаря таким механизмам действия Бифрена уменьшаются проявления таких астенических и вегетативно-вазомоторных симптомов, как эмоциональная лабильность (с плаксивостью или раздражительностью), головная боль и ощущение тяжести в голове, приобретенные изменения непрерывности и фазности сна. С первых дней приема Бифрена у астеничных и эмоционально лабильных пациентов отмечается улучшение самочувствия, повышение интереса и мотивации к активной деятельности. При этом препарату не характерно возбуждающее или седативное действие (инструкция МЗ Украины).

R-изомер фенибута имеет собственный антиноцицептивный эффект (Zvejniece L., 2015), который объясняет эффективность препарата в лечении нейропатической боли.

Кроме того, в исследованиях было установлено, что у фенибута есть иммуномодулирующие свойства — в условиях смоделированного иммунодефицита препарат и его метаболиты нормализуют показатели клеточного (коэффициент реакций гиперчувствительности замедленного типа) и гуморального (титр антиэритроцитарных антител) звеньев иммунитета, а также лимфопролиферативные процессы в иммунокомпетентных органах (Tyurenkov I.N., 2009).

Показания к применению Бифрена

Бифрен назначается в таких случаях:

при астенических и тревожно-невротических состояниях, которые сопровождаются эмоциональной лабильностью, снижением концентрации внимания, нарушениями памяти;

при неврозе навязчивых состояний;

для лечения заикания, энуреза и тиков у детей;

при наличии у людей пожилого возраста бессонницы и других нарушений сна;

в качестве профилактического средства при подготовке к стрессовым ситуациям (например операция, болезненное диагностическое мероприятие);

в качестве вспомогательного лекарственного средства при алкогольном абстинентном синдроме;

при дисфункции вестибулярного аппарата: головокружения, болезнь Меньера, укачивание.

Частные случаи применения Бифрена

В клинической практике фенибут может применяться при широком спектре неврологических и соматических заболеваний. В их числе пограничные психоневрологические расстройства ― энурез, энкопрез (Копейкин В.Н., 2009), трихотилломания (Цыганкова Е.П., 2007).

В комбинации с другими препаратами фенибут может применяться для терапии энкопреза ― функционального недержания кала (Копейкин В.Н., 2009). Это сложная многокомпонентная патология, которая существенно влияет на качество жизни ребенка и требует комплексного подхода в терапии.

Описан также опыт лечения такого расстройства, как трихотилломания. Примечательно, что в этом случае фенибут применяется для лечения детей раннего возраста (Цыганкова Е.П., 2007) и не было выявлено нежелательных побочных эффектов. Однако поскольку Бифрен не рекомендован для применения у детей младше 11 лет, каждый случай его назначения следует рассматривать индивидуально, с учетом ожидаемой пользы и возможных отрицательных побочных эффектов.

В литературе описан опыт применения фенибута у пациентов с тиками: уменьшение проявлений тиков после курса лечения наблюдалось у 80% пациентов, а заикания ― у 66,7% пациентов (Surushkina S.Yu., 2014). Однако начальные проявления тиков обычно наблюдаются в детском возрасте, когда применение препарата ограничено из-за сложности подбора безопасной дозы.

Уже более 30 лет фенибут применяется в неврологической практике в качестве вспомогательного лекарственного средства для лечения болезни Паркинсона. Он потенцирует действие противопаркинсонических препаратов, улучшая такие показатели, как двигательная активность (повышает), сила и амплитуда активных движений (повышает), мышечная ригидность и тремор (снижает) (Gol`dblat Iu.V., 1986).

Специалисты по интенсивной терапии отмечают положительный эффект фенибута в ранний послеоперационный период ― он существенно улучшает когнитивные функции после сочетанного воздействия на головной мозг наркоза и ишемии (операция на сонной артерии ― каротидная эндартерэктомия ― требует пережатия сосуда и сопровождается изменением мозгового кровотока не только непосредственно во время операции, но и в ранний послеоперационный период) (Усенко Л.В., 2015).

Фенибут характеризуется кардиопротективными свойствами. Была продемонстрирована способность действующего вещества ограничивать степень развития стресс-индуцированного повреждения миокарда, что проявляется в улучшении сократительной функции и общем повышении показателей стрессовых тестов. Исследователи связывают такой эффект с восстановлением активности системы NO, в частности NO-синтетазы (Tyurenkov I.N., 2015).

При исследовании смоделированной в эксперименте преэклампсии (Tiurenkov I.N., 2014) было установлено, что фенибут в суточной дозе 25 мг/кг препятствует развитию гравидарной АГ, а также снижает тяжесть таких проявлений преэклампсии, как протеинурия и отечность. Кроме того, фенибут улучшает сосудорасширяющую и антитромботическую эндотелиальные функции, улучшает микроциркуляцию, повышает маточный кровоток, а также индуцирует антиоксидантные ферменты, благодаря чему ограничиваются процессы перекисного окисления липидов. Проведенные более 30 лет назад исследования указывают, что применение фенибута у беременных оказывает положительный фетотропный эффект ― по данным КТГ регистрировалось снижение внутриутробной гипоксии (Volkov A.E., 1989). Однако производитель в официальной инструкции указывает, что Бифрен не следует применять у беременных. Такие разнообразные мнения наталкивают на мысль о необходимости дополнительных исследований безопасности препарата с целью расширения спектра показаний к его применению.

Препараты, в которых действующим веществом является фенибут, хорошо зарекомендовали себя для лечения головной боли напряжения у детей и взрослых (Shypilova E.M., 2017).

Доказана (Vorob`eva O.V., 2016) эффективность фенибута в терапии пациентов с хронической церебральной ишемией ― у 79% пациентов после курса лечения снижаются проявления тревожности, астении и нарушений сна. Такие изменения обычно наблюдаются в пожилом возрасте и доставляют много дискомфорта не только самому больному, но и его родственникам.

Фенибут также применяется в комплексной терапии атипичной прозопалгии ― после 3-недельного курса лечения достигается не только уменьшение выраженности болевого синдрома, но и сопутствующее анксиолитическое и антидепрессивное действие, которое проявляется нормализацией сна и улучшением ментального состояния пациента (Maximova M.Yu., 2015). Эффект от препарата можно объяснить тем, что в патогенезе прозопалгии присутствует нейропатический компонент, а это значит, что для ее лечения недостаточно простого применения НПВП с анальгетическим эффектом.

Активное вещество также характеризуется способностью устранять проявления синдрома хронической усталости, включая ментальный компонент и повышение мотивации (Vorob`eva O.V., 2017). Поэтому препарат может применяться для улучшения качества жизни людей в стрессовые периоды, например при больших нагрузках на работе.

Особенности применения Бифрена

Бифрен можно включать в схемы лечения сочетано со снотворными, нейролептическими и противосудорожными препаратами, однако важно корректировать дозы с учетом аддитивного действия фенибута (инструкция МЗ Украины).

Фенибут нужно принимать исключительно по назначению врача, поскольку в литературе описаны эпизоды самолечения, которые приводили к развитию зависимости (Samokhvalov A.V., 2013), особенно если у пациента до этого была склонность к злоупотреблению психотропными веществами, в том числе алкоголем (Zheng K.H., 2019), а синдром отмены требует специализированного терапевтического подхода (Ahuja T., 2018).

При применении препарата может отмечаться сонливость и головокружение, поэтому в период приема Бифрена не следует пользоваться транспортными средствами или заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной скорости реакции (инструкция МЗ Украины).

Несмотря на наличие большого количества публикаций, отражающих опыт применения фенибута у детей, Бифрен не рекомендуется применять для лечения пациентов в возрасте младше 11 лет.

Выводы

Фенибут является препаратом, который обеспечивает широкие фармакотерапевтические возможности в неврологической, психиатрической и общесоматической практике. Он позволяет выбрать оптимальную стратегию, направленную на адаптацию регуляторных и метаболических процессов как на уровне ЦНС, так и на периферическом уровне.