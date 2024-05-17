ФЕНИБУТ* (PHENIBUTUM*) Действующее вещество
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Ноофен® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15 ООО "Олфа"
Нет в наличии
Ноофен® 500 Порошок для орального раствора, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5 ООО "Олфа"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, порошок для приготовления орального р-ра, капсулы.
фенибут обладает транквилизирующей активностью, уменьшает напряженность, тревогу, страх, улучшает сон, усиливает и пролонгирует действие снотворных, наркотических и нейролептических средств. Противосудорожным эффектом не обладает.
невроз, психопатические состояния, премедикация перед операцией.
внутрь до еды по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки, при хорошей переносимости — по 0,75 г 3 раза в сутки. Детям в возрасте до 8 лет назначают 0,05–0,1 г, 8–14 лет — 0,2–0,3 г. Максимальная разовая доза для взрослых составляет 0,75 г, для лиц в возрасте старше 60 лет — 0,3 г, для детей до 8 лет — 0,15 г, от 8 до 14 лет — 0,4 г. Курс лечения — 4–6 нед.
повышенная чувствительность к фенибуту.
сонливость.