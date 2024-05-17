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Активные вещества — “Ф”ФЕНИБУТ* (PHENIBUTUM*)

ФЕНИБУТ* (PHENIBUTUM*) Действующее вещество

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Найдено: 21 препарат
Бифрен капсулы, 250 мг, блистер, № 20; Асино Украина
Бифрен Капсулы, 250 мг, блистер, № 20 Асино Украина
В 1239 аптеках
от 211,94 грн
Цены в аптеках
Нообут® ІС таблетки, 0,25 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ИнтерХим
Нообут® ІС Таблетки, 0,25 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ИнтерХим
В 1103 аптеках
от 213,16 грн
Цены в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
от 802,13 грн
Цены в аптеках
Фенибут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20; Астрафарм
Фенибут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20 Астрафарм
В 826 аптеках
от 183,77 грн
Цены в аптеках
Нообут® ІС таблетки, 0,1 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ИнтерХим
Нообут® ІС Таблетки, 0,1 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ИнтерХим
В 733 аптеках
от 131,25 грн
Цены в аптеках
Ноотрофен-Фаркос таблетки, 250 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; ФарКоС
Ноотрофен-Фаркос Таблетки, 250 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 ФарКоС
В 657 аптеках
от 155,20 грн
Цены в аптеках
Нообут® ІС 100 порошок для орального раствора, 100 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10; ИнтерХим
Нообут® ІС 100 Порошок для орального раствора, 100 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10 ИнтерХим
В 401 аптеке
от 74,75 грн
Цены в аптеках
Нообут® ІС 500 порошок для орального раствора, 500 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10; ИнтерХим
Нообут® ІС 500 Порошок для орального раствора, 500 мг/доза, саше, 2.5 г, № 10 ИнтерХим
В 325 аптеках
от 348,62 грн
Цены в аптеках
Максибрен таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Белмедпрепараты
Максибрен Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Белмедпрепараты
В 270 аптеках
от 192,00 грн
Цены в аптеках
Фенибут таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Рик-Фарм
Фенибут Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Рик-Фарм
В 224 аптеках
от 181,47 грн
Цены в аптеках
БиБрайт таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Астрафарм
БиБрайт Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 202 аптеках
от 290,78 грн
Цены в аптеках
Фенифрен капсулы, 250 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Красная звезда
Фенифрен Капсулы, 250 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Красная звезда
В 109 аптеках
от 239,00 грн
Цены в аптеках
Фенибут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Фенибут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 62 аптеках
от 230,00 грн
Цены в аптеках
Фенибут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, тм solution pharm, в карт. кор, тм solution pharm, № 20; Астрафарм
Фенибут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, тм solution pharm, в карт. кор, тм solution pharm, № 20 Астрафарм
В 49 аптеках
от 194,38 грн
Цены в аптеках
Фенифрен капсулы, 250 мг, блистер, № 20; Красная звезда
Фенифрен Капсулы, 250 мг, блистер, № 20 Красная звезда
В 34 аптеках
от 191,22 грн
Цены в аптеках
Максибрен таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Максибрен Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 20 аптеках
от 450,00 грн
Цены в аптеках
Фенибут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, тм а+, в карт. коробке, тм а+, № 20; Астрафарм
Фенибут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блистер, в картонной коробке, тм а+, в карт. коробке, тм а+, № 20 Астрафарм
В 4 аптеках
от 198,40 грн
Цены в аптеках
Фенибут-Астрафарм таблетки, 250 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Астрафарм
Фенибут-Астрафарм Таблетки, 250 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Астрафарм
В 3 аптеках других городов
от 178,50 грн
Цены в других городах
Ноофен® 100 порошок для орального раствора, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15; ООО "Олфа"
Ноофен® 100 Порошок для орального раствора, 100 мг/1 доза, пакетик, 1 г, № 15 ООО "Олфа"
Нет в наличии
Ноофен® 500 порошок для орального раствора, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5; ООО "Олфа"
Ноофен® 500 Порошок для орального раствора, 500 мг/1 доза, пакетик, 2.5 г, № 5 ООО "Олфа"
Нет в наличии
Кваттрекс капсулы, 250 мг, блистер, № 20; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Кваттрекс Капсулы, 250 мг, блистер, № 20 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, порошок для приготовления орального р-ра, капсулы.

фенибут обладает транквилизирующей активностью, уменьшает напряженность, тревогу, страх, улучшает сон, усиливает и пролонгирует действие снотворных, наркотических и нейролептических средств. Противосудорожным эффектом не обладает.

невроз, психопатические состояния, премедикация перед операцией.

внутрь до еды по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки, при хорошей переносимости — по 0,75 г 3 раза в сутки. Детям в возрасте до 8 лет назначают 0,05–0,1 г, 8–14 лет — 0,2–0,3 г. Максимальная разовая доза для взрослых составляет 0,75 г, для лиц в возрасте старше 60 лет — 0,3 г, для детей до 8 лет — 0,15 г, от 8 до 14 лет — 0,4 г. Курс лечения — 4–6 нед.

повышенная чувствительность к фенибуту.

сонливость.