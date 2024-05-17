внутрь до еды по 0,25–0,5 г 3 раза в сутки, при хорошей переносимости — по 0,75 г 3 раза в сутки. Детям в возрасте до 8 лет назначают 0,05–0,1 г, 8–14 лет — 0,2–0,3 г. Максимальная разовая доза для взрослых составляет 0,75 г, для лиц в возрасте старше 60 лет — 0,3 г, для детей до 8 лет — 0,15 г, от 8 до 14 лет — 0,4 г. Курс лечения — 4–6 нед.