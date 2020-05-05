Гинипрал инъекции (Gynipral ® injections) (200068) - инструкция по применению ATC-классификация
Гинипрал инъекции инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Гинипрал является селективным β2-симпатомиметиком, расслабляющим мышцы матки. Под влиянием Гинипрала снижается частота и интенсивность сокращений матки. Препарат подавляет спонтанные, а также вызванные окситоцином родовые схватки. Во время родов нормализует очень сильные или нерегулярные схватки. Токолитический эффект развивается через 3–15 мин после в/в введения препарата и длится около 30 мин. Максимальный эффект достигается через 12–18 мин.
Фармакокинетика. Распределение. Данных относительно распределения препарата в человеческом организме нет. По данным доклинических исследований, высокая концентрация гексопреналина после в/в применения препарата отмечается в печени, почках, скелетных мышцах; ниже концентрация — в головном мозге и миокарде.
Метаболизм. Гексопреналин метаболизируется за счет катехол-О-метилтрансферазы в моно-3-О-метил-гексопреналин и ди-3-О-метил-гексопреналин.
Выведение. После в/в применения около 44% выводится с мочой и 5% — с калом в течение 24 ч и 54% и 15,5% соответственно в течение 8 дней. На начальном этапе свободный гексопреналин, два метилированных метаболита, а также их сульфатные и глюкуронидные соединения не выводятся с мочой. Через 48 ч после применения препарата в моче обнаруживается только метаболит ди-3-О-метил-гексопреналин. Небольшое количество препарата (около 10%) выводится с желчью обычно в виде соединений О-метилированных метаболитов. Учитывая то, что с калом выводится ниже доза, чем выводится с желчью, некоторая часть препарата реабсорбируется.
Показания Гинипрал инъекции
– кратковременное лечение неосложненного течения преждевременных родов: угнетение сократительной активности матки у пациенток со сроком беременности от 22 до 37 нед при отсутствии медицинских или гинекологических противопоказаний к проведению токолитической терапии.
– Перед поворотом плода из поперечного положения.
– В качестве экстренной меры при преждевременных родах перед транспортировкой беременной в больницу.
Применение Гинипрал инъекции
для в/в струйного введения или инфузии.
Указанную дозировку можно применять только как ориентировочную, поскольку токолиз требует индивидуального подхода к пациентке.
Начало терапии препаратом Гинипрал должны проводить только акушеры/врачи с опытом применения токолитических средств. Лечение проводится только в правильно оборудованных учреждениях для осуществления постоянного контроля за состоянием здоровья матери и плода.
Препарат Гинипрал следует применять как можно раньше после диагностирования преждевременных родов и исключения каких-либо противопоказаний к применению гексопреналина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Во время терапии препаратом необходимо осуществлять надлежащую оценку состояния сердечно-сосудистой системы с помощью непрерывного мониторирования ЭКГ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дозировка
Перед поворотом плода из поперечного положения и при применении в качестве экстренного мероприятия при преждевременных родах перед транспортировкой беременной в больницу. Рекомендуемая доза — 10 мкг (1 ампула по 2 мл) препарата Гинипрал, разведенных в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы, которую вводят в течение 5–10 мин в/в. В случае необходимости продолжить лечение препаратом Гинипрал, концентрат для р-ра для инфузий.
Кратковременное лечение преждевременных родов при наличии укорочения и/или раскрытия шейки матки. В начале лечения начинают со струйного введения дозы 10 мкг (1 ампула по 2 мл) (способ разведения см. выше) с последующей инфузией препарата Гинипрал со скоростью 0,3 мкг/мин.
В качестве альтернативного лечения возможно применение только инфузий препарата Гинипрал со скоростью 0,3 мкг/мин без предварительного струйного введения препарата.
Вводить в/в капельно (при расчете скорости введения с применением обычных инфузионных систем учитывать, что 20 капель = 1 мл). Необходимое количество ампул концентрата для инфузий растворить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы.
Скорость введения 0,3 мкг/мин:
|Доза, мкг
|Общий объем, мл
|Количество за 1 мин
|капель
|мл
|25 (1 ампула по 5 мл)
|500
|120
|6
|50 (2 ампулы по 5 мл)
|500
|60
|3
|75 (3 ампулы по 5 мл)
|500
|40
|2
|100 (4 ампулы по 5 мл)
|500
|30
|1,5
Зарегистрированы единичные случаи применения гексопреналина в дозе 430 мкг/сут.
Кратковременное лечение преждевременных родов без укорочения или раскрытия шейки матки.
Рекомендуемая доза: непрерывная инфузия 0,075 мкг/мин. Вводить в/в капельно (при расчете скорости введения с использованием обычных инфузионных систем учитывать, что 20 капель = 1 мл). Необходимое количество ампул концентрата для инфузий растворить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы.
Скорость введения 0,075 мкг/мин:
|Доза, мкг
|Общий объем, мл
|Количество за 1 мин
|капель
|мл
|25 (1 ампула по 5 мл)
|500
|30
|1,5
|50 (2 ампулы по 5 мл)
|500
|15
|0,75
Продолжительность лечения. Продолжительность токолитической терапии зависит от существующей степени риска прерывания беременности (тенденция к уменьшению интервала между схватками, состояние шейки матки) и от выраженности побочных эффектов (например, повышение ЧСС). Побочные эффекты следует минимизировать, насколько это возможно.
Продолжительность лечения не должна превышать 48 ч, поскольку данные исследований свидетельствуют о том, что с помощью токолитической терапии удается отсрочить роды на период до 48 ч. В ходе рандомизированных контролируемых исследований не выявлено статистически значимого влияния лечения препаратом Гинипрал на перинатальную летальность или заболеваемость. Отсрочка родов с помощью препарата Гинипрал может быть использована для применения других мер, которые значительно улучшают перинатальное здоровье.
Специальные меры безопасности при инфузии препарата. Дозу препарата следует подбирать индивидуально с учетом ограничительных факторов: угнетение сокращений матки, повышение частоты пульса, изменение АД. Следует тщательно контролировать эти показатели во время лечения. Показатель ЧСС матери не должен превышать 120 уд./мин.
Следует постоянно контролировать уровень гидратации организма матери во избежание возможного развития отека легких (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Объем жидкости, с которым вводят препарат, следует свести к минимуму. Препарат следует вводить с применением контролируемого инфузионного устройства, желательно инфузомата.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к гексапреналину или любому компоненту препарата.
– Наличие любого заболевания до 22 нед беременности.
– Применение препарата в качестве токолитического средства пациентам с ИБС в анамнезе или пациентам с существенными факторами риска развития ИБС.
– Угроза выкидыша в I и II триместр беременности.
– Любое заболевание матери или плода, при котором сохранение беременности опасно, например тяжелая степень токсемии, внутриутробная инфекция, влагалищное кровотечение вследствие предлежания плаценты, эклампсия или тяжелая преэклампсия, отслойка плаценты или обвитие пуповины.
– Внутриутробная гибель плода, летальные врожденные аномалии в анамнезе или летальные хромосомные аномалии.
– БА с повышенной чувствительностью к сульфатам.
– Заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности тахиаритмия, миокардит, порок митрального клапана.
– Гипертиреоз.
– Тяжелые заболевания печени и почек.
– Глаукома.
Применение препарата Гинипрал противопоказано пациентам, имеющим заболевания, на фоне которых применение бета-адреномиметиков может вызвать нежелательный эффект, например легочная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия или препятствие току крови из левого желудочка, например аортальный стеноз).
Побочные эффекты
распространенные побочные эффекты препарата Гинипрал связаны с фармакологическими свойствами бета-адреномиметиков. С целью устранения или уменьшения выраженности побочных эффектов проводят тщательный контроль гемодинамики, как АД, ЧСС, и соответствующая корректировка дозы препарата. Эти эффекты обычно исчезают после прекращения применения препарата. Побочные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (≥1:10), часто (≥1:100, <1:10), нечасто (≥1:1000, <1:100), редко (≥1:10 000, <1:1000), очень редко (<1:10 000), неизвестно (частота не определена по данным).
Со стороны эндокринной системы: неизвестно — липолиз.
Метаболические нарушения: часто — гипокалиемия*; редко — гипергликемия (более выражена у больных сахарным диабетом)*.
Со стороны нервной системы: очень часто — тремор; неизвестно — головная боль, головокружение, тревожность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — тахикардия*; часто — сердцебиение*, снижение диастолического АД *, артериальная гипотензия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)*; редко — нарушение сердечного ритма, например фибрилляция предсердий, ишемия миокарда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)*, периферическая вазодилатация*, желудочковая экстрасистолия; неизвестно — увеличение сердечного выброса, повышение систолического АД, небольшие колебания ЧСС плода, стенокардия.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — отек легких*.
Со стороны пищеварительного тракта: редко — тошнота; неизвестно — рвота, угнетение перистальтики кишечника, атония кишечника.
Со стороны печени: неизвестно — (транзиторное) повышение концентрации трансаминаз в сыворотке крови.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — потливость; неизвестно — покраснение кожи.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: неизвестно — снижение диуреза (особенно на начальной фазе лечения), отек.
*Данные реакции были зарегистрированы при применении бета-агонистов короткого действия в акушерской практике и считаются классоспецифическими эффектами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В редких случаях, особенно у пациентов с БА, сульфаты, содержащиеся в препарате, могут спровоцировать реакцию гиперчувствительности с возможными симптомами: тошнота, диарея, свистящее дыхание, острый астматический приступ, нарушения сознания или шок. Острота проявлений данных симптомов зависит от индивидуальных особенностей организма пациента и может привести к опасным для жизни больного последствиям.
Сахарный диабет. Если роды происходят непосредственно после кратковременного лечения, следует наблюдать за состоянием новорожденных о наличии признаков гипогликемии, поскольку гексопреналин может приводить к повышению уровня глюкозы и инсулина в крови матери. Также следует учесть возможность развития ацидоза у новорожденных в связи с возможным проникновением кислых метаболитов через плаценту (лактата, кетоновых тел). В редких случаях в результате действия натрия метабисульфита, содержащийся в препарате, возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности и бронхоспазма.
Особые указания
решение о начале терапии препаратом Гинипрал принимается после тщательной оценки соотношения риск/польза применения.
Лечение проводится только в правильно оборудованных учреждениях для осуществления постоянного контроля за состоянием здоровья матери и плода.
При разрыве плодных оболочек или раскрытии шейки матки более чем на 4 см токолиз с применением бета-агонистов не рекомендуется.
Препарат Гинипрал следует с осторожностью применять при токолизе. В течение всего периода лечения необходимо осуществлять контроль за функцией сердца и дыхательной системы и проводить мониторинг ЭКГ.
Следует постоянно проводить такие наблюдения за состоянием матери и, если это возможно/необходимо, плода:
– измерение АД и ЧСС;
– проведение ЭКГ;
– исследование водно-электролитного баланса с целью выявления возможного развития отека легких;
– измерение уровня глюкозы и лактата в крови, особенно у больных сахарным диабетом;
– измерение уровня калия, поскольку применение бета-агонистов может вызвать снижение уровня калия в сыворотке крови, что увеличивает риск развития аритмий (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Пациентам при наличии гипокалиемии до начала проведения токолитической терапии следует назначать заместительную терапию препаратами калия для перорального применения.
Следует прекратить лечение при появлении симптомов ишемии миокарда (например, боль в груди или изменения на ЭКГ).
Не следует применять препарат Гинипрал в качестве токолитического средства пациентам со значительными факторами риска или подозрением на любое заболевание сердечно-сосудистой системы в анамнезе (например, тахиаритмия, сердечная недостаточность или порок сердечного клапана, см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При возникновении преждевременной родовой деятельности у пациентки с установленным или подозреваемым сердечно-сосудистым заболеванием врач, имеющий опыт работы с такими пациентами, должен оценить целесообразность терапии Гинипралом до начала инфузии.
Отек легких. Учитывая возможность развития отека легких и ишемии миокарда у матери во время или после применения бета-агонистов при преждевременных родах, следует вести тщательное наблюдение за состоянием водно-электролитного баланса, функции сердца и дыхательной системы. Пациентки с факторами, которые ослабляют защитную способность организма, включая многоплодную беременность, гиперволемию, наличие инфекции и преэклампсии, имеют повышенный риск развития отека легких. Применение инфузомата для введения препарата вместо в/в инфузии сводит к минимуму риск развития гиперволемии. При появлении симптомов отека легких или ишемии миокарда, особенно при комбинированной терапии кортикостероидами или наличии сопутствующих заболеваний (заболевания почек, НПГ-гестоз), рекомендуется прекратить лечение препаратом. Следует ограничить употребление соли.
АД и ЧСС. Инфузия бета-агонистов, как правило, сопровождается повышением ЧСС у матери на 20–50 уд./мин. Следует контролировать частоту пульса матери и в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость контроля такого повышения ЧСС путем снижения дозы или отмены препарата. Как правило, пульс матери в состоянии покоя не должен превышать 120 уд./мин.
АД матери во время инфузии может несколько снижаться; диастолическое АД снижается больше систолического АД. Снижение диастолического АД, как правило, находится в диапазоне 10–20 мм рт. ст. Влияние инфузии на ЧСС плода менее выражено, но может наблюдаться увеличение на 20 уд./мин.
Чтобы минимизировать риск возникновения артериальной гипотензии, связанной с проведением токолитической терапии, следует принять особые меры для избежания сдавления верхней полой вены, пациентку следует разместить в положении лежа поочередно на левом и на правом боку в течение инфузии.
Сахарный диабет. Введение бета-агонистов приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Поэтому следует контролировать уровень глюкозы и лактата в крови у беременных, больных сахарным диабетом, а также скорректировать лечение сахарного диабета в соответствии с потребностями больного во время токолиза (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Другие предостережения. Во время токолитической терапии с применением блокаторов бета-адренорецепторов могут усиливаться симптомы сопутствующей миотонической дистрофии. В таких случаях рекомендуется применение дифенилгидантоина (фенитоина). У пациентов с повышенной чувствительностью к симпатомиметикам препарат Гинипрал следует применять в низких индивидуально подобранных дозах под постоянным наблюдением врача. Поскольку терапия Гинипралом может угнетать перистальтику кишечника (редко наблюдалась атония кишечника), следует контролировать регулярное опорожнение кишечника в ходе токолитической терапии.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Гинипрал назначают для применения в период беременности (см. ПОКАЗАНИЯ).
Кормление грудью. Препарат не предназначен для применения в период кормления грудью, поэтому соответствующие данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.
Взаимодействия
галогенсодержащие анестетики. Вследствие дополнительного антигипертензивного эффекта повышается риск развития слабости родовой деятельности с развитием кровотечения. Сообщалось о серьезных нарушениях желудочкового ритма вследствие повышения сердечной реактивности при взаимодействии препарата с галогенсодержащие анестетиками.
Терапию необходимо прекратить по крайней мере за 6 ч до проведения любой запланированной анестезии с применением галогенсодержащих анестетиков.
Кортикостероиды. Кортикостероиды для системного применения часто назначают при преждевременных родах для ускорения созревания легких плода. Сообщалось об отеке легких у женщин при одновременном применении бета-агонистов и кортикостероидов.
Кортикостероиды повышают уровень глюкозы в крови и могут приводить к снижению уровня калия в сыворотке крови. Совместную терапию кортикостероидами следует применять под постоянным контролем в связи с повышенным риском развития гипергликемии и гипокалиемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противодиабетические средства. Применение бета-агонистов повышает уровень глюкозы в крови, что может быть интерпретировано как снижение эффективности противодиабетической терапии. В этой ситуации противодиабетическое лечение должно быть скорректировано (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Средства, снижающие уровень калия. Применение бета-агонистов связано со снижением уровня калия в сыворотке крови. Совмещенную терапию с другими средствами, повышающими риск развития гипокалиемии (такими как диуретики, дигоксин, метилксантины, кортикостероиды), следует назначать пациентам с осторожностью и только после тщательной оценки соотношения риск/польза лечения, особое внимание уделяя повышенному риску развития сердечных аритмий вследствие гипокалиемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Другие взаимодействия. Неселективные блокаторы бета-адренорецепторов ослабляют или отменяют действие препарата Гинипрал.
Интенсивность накопления гликогена в печени, вызванного применением ГКС, снижается под действием препарата Гинипрал.
Не следует проводить сочетанное лечение с симпатомиметиками (сердечно-сосудистые и противоастматические препараты), поскольку усиливается действие препаратов на сердечно-сосудистую систему и повышается риск возникновения побочных реакций вследствие передозировки.
Препарат Гинипрал не следует применять одновременно с препаратами, содержащими алкалоиды спорыньи, а также с препаратами, содержащими кальций, витамин D, а также дигидротахистеролом и минералокортикоидами.
Передозировка
симптомами передозировки могут быть значительное повышение ЧСС у женщины, тремор, сердцебиение, головная боль, потливость.
Обычно для устранения побочных явлений достаточно снизить дозировку препарата. Для устранения тяжелых симптомов рекомендуется применение неселективных блокаторов β-адренорецепторов, которые полностью нейтрализуют действие Гинипрала.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.