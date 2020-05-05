для в/в струйного введения или инфузии.

Указанную дозировку можно применять только как ориентировочную, поскольку токолиз требует индивидуального подхода к пациентке.

Начало терапии препаратом Гинипрал должны проводить только акушеры/врачи с опытом применения токолитических средств. Лечение проводится только в правильно оборудованных учреждениях для осуществления постоянного контроля за состоянием здоровья матери и плода.

Препарат Гинипрал следует применять как можно раньше после диагностирования преждевременных родов и исключения каких-либо противопоказаний к применению гексопреналина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Во время терапии препаратом необходимо осуществлять надлежащую оценку состояния сердечно-сосудистой системы с помощью непрерывного мониторирования ЭКГ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Дозировка

Перед поворотом плода из поперечного положения и при применении в качестве экстренного мероприятия при преждевременных родах перед транспортировкой беременной в больницу. Рекомендуемая доза — 10 мкг (1 ампула по 2 мл) препарата Гинипрал, разведенных в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы, которую вводят в течение 5–10 мин в/в. В случае необходимости продолжить лечение препаратом Гинипрал, концентрат для р-ра для инфузий.

Кратковременное лечение преждевременных родов при наличии укорочения и/или раскрытия шейки матки. В начале лечения начинают со струйного введения дозы 10 мкг (1 ампула по 2 мл) (способ разведения см. выше) с последующей инфузией препарата Гинипрал со скоростью 0,3 мкг/мин.

В качестве альтернативного лечения возможно применение только инфузий препарата Гинипрал со скоростью 0,3 мкг/мин без предварительного струйного введения препарата.

Вводить в/в капельно (при расчете скорости введения с применением обычных инфузионных систем учитывать, что 20 капель = 1 мл). Необходимое количество ампул концентрата для инфузий растворить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы.

Скорость введения 0,3 мкг/мин:



Доза, мкг Общий объем, мл Количество за 1 мин капель мл 25 (1 ампула по 5 мл) 500 120 6 50 (2 ампулы по 5 мл) 500 60 3 75 (3 ампулы по 5 мл) 500 40 2 100 (4 ампулы по 5 мл) 500 30 1,5



Зарегистрированы единичные случаи применения гексопреналина в дозе 430 мкг/сут.

Кратковременное лечение преждевременных родов без укорочения или раскрытия шейки матки.

Рекомендуемая доза: непрерывная инфузия 0,075 мкг/мин. Вводить в/в капельно (при расчете скорости введения с использованием обычных инфузионных систем учитывать, что 20 капель = 1 мл). Необходимое количество ампул концентрата для инфузий растворить в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы.

Скорость введения 0,075 мкг/мин:



Доза, мкг Общий объем, мл Количество за 1 мин капель мл 25 (1 ампула по 5 мл) 500 30 1,5 50 (2 ампулы по 5 мл) 500 15 0,75



Продолжительность лечения. Продолжительность токолитической терапии зависит от существующей степени риска прерывания беременности (тенденция к уменьшению интервала между схватками, состояние шейки матки) и от выраженности побочных эффектов (например, повышение ЧСС). Побочные эффекты следует минимизировать, насколько это возможно.

Продолжительность лечения не должна превышать 48 ч, поскольку данные исследований свидетельствуют о том, что с помощью токолитической терапии удается отсрочить роды на период до 48 ч. В ходе рандомизированных контролируемых исследований не выявлено статистически значимого влияния лечения препаратом Гинипрал на перинатальную летальность или заболеваемость. Отсрочка родов с помощью препарата Гинипрал может быть использована для применения других мер, которые значительно улучшают перинатальное здоровье.

Специальные меры безопасности при инфузии препарата. Дозу препарата следует подбирать индивидуально с учетом ограничительных факторов: угнетение сокращений матки, повышение частоты пульса, изменение АД. Следует тщательно контролировать эти показатели во время лечения. Показатель ЧСС матери не должен превышать 120 уд./мин.

Следует постоянно контролировать уровень гидратации организма матери во избежание возможного развития отека легких (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Объем жидкости, с которым вводят препарат, следует свести к минимуму. Препарат следует вводить с применением контролируемого инфузионного устройства, желательно инфузомата.