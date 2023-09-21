во время применения гексопреналина необходимо следить за ЧСС и АД у матери, а также за сердцебиением плода. Рекомендуется контроль ЭКГ до и во время лечения. Пациентам с повышенной чувствительностью к симпатомиметикам гексопреналин следует назначать в низких, индивидуально подобранных дозах, под постоянным контролем врача.

У беременных с сахарным диабетом необходимо регулярно контролировать уровень гликемии. Если роды происходят непосредственно после курса лечения гексопреналином, следует учитывать вероятность появления у новорожденных гипогликемии и ацидоза из-за трансплацентарного проникновения кислых продуктов метаболизма (молочные и кетокислоты).

Необходимо учитывать также вероятность развития отеков (в отдельных случаях — отека легких), так как диурез во время лечения гексопраналином уменьшается. Следует избегать чрезмерного поступления жидкости, не превышать ежедневный объем инфузий 1500 мл и ограничить потребление соли с пищей. При инфузионной терапии необходимо осуществлять постоянный контроль пациенток, особенно при наличии сопутствующей патологии почек, сопровождающейся задержкой жидкости. Перед началом токолитической терапии следует принимать препараты калия, так как при гипокалиемии действие симпатомиметиков на миокард усиливается.

При продолжительной токолитической терапии следует убедиться в том, что не произошла отслойка плаценты. Клинические симптомы преждевременной отслойки плаценты на фоне токолитической терапии могут быть сглажены. При разрыве плодного пузыря и при раскрытии шейки матки более чем на 2–3 см эффективность токолитической терапии невысока.