ГЕКСОПРЕНАЛИН (HEXOPRENALINUM) Действующее вещество
β2-адреномиметик биссимметричной химической структуры, обладает выраженным токолитическим и бронхолитическим действием.
Вследствие селективности в терапевтических дозах в отношении β2-адренорецепторов практически не оказывает влияния на сердечную деятельность и кровоток беременной и плода. Под воздействием гексопреналина снижаются частота и интенсивность сокращений матки. Гексопреналин угнетает самопроизвольные, а также индуцированные окситоцином родовые схватки; во время родов нормализует чрезмерно сильные или нерегулярные схватки. Под действием гексопреналина преждевременные схватки в большинстве случаев прекращаются, что позволяет сохранить беременность до нормального срока родов.
Предотвращает и купирует бронхоспазм. При длительном лечении снижается патологически повышенная бронхиальная секреция, улучшаются показатели внешнего дыхания и газового состава крови.
острый токолиз — торможение родовых схваток в период родов при острой внутриутробной асфиксии; иммобилизация матки перед кесаревым сечением, перед мануальным поворотом плода из поперечного положения, при пролапсе пуповины, при осложненной родовой деятельности; как экстренная мера при преждевременных родах перед доставкой беременной в больницу; массивный токолиз — торможение преждевременных родовых схваток при наличии сглаженной шейки матки и/или раскрытии зева матки; длительный токолиз — профилактика преждевременных родов при усиленных или учащенных схватках без сглаживания шейки или раскрытия зева матки; иммобилизация матки до, во время и после наложения циркляжа; бронхоспазм при БА, ХОБЛ.
острый токолиз — 10 мкг гексопреналина, разведенные в 10 мл изотонического р-ра натрия хлорида или глюкозы, вводят в/в медленно в течение 5–10 мин. При необходимости продолжают введение путем в/в инфузии со скоростью 0,3 мкг/мин (см. Массивный токолиз).
Массивный токолиз — вначале вводят 10 мкг в/в медленно, затем — в/в капельно со скоростью 0,3 мкг/мин в изотоническом р-ре натрия хлорида или 5% р-ре глюкозы. Можно вводить со скоростью 0,3 мкг/мин без предварительной в/в инъекции.
Суточную дозу 430 мкг превышают только в исключительных случаях.
Длительный токолиз: рекомендуемая скорость введения — 0,075 мкг/мин. Вводят в виде в/в инфузии. Указанную схему дозирования можно использовать только как ориентировочную, при токолизе ее необходимо корректировать индивидуально.
При бронхоспазме вводят в/в медленно — 5 мкг гексопреналина (2 мл 0,025% р-ра) в течение 2 мин или в/в капельно; максимальная разовая доза — 10 мкг. При астматическом статусе вводят по 5 мкг 3–4 раза в сутки. Детям в возрасте 3–6 мес — 1–3 раза в сутки по 1 мкг; 7–12 мес — 1–3 раза в сутки по 2 мкг; 1 года–3 лет — 1–3 раза в сутки по 2–3 мкг; 4–10 лет — 1–3 раза в сутки по 3–4 мкг. Для разведения инъекционного р-ра можно использовать изотонический р-р натрия хлорида или р-р глюкозы.
преждевременная отслойка плаценты, маточное кровотечение, инфекции эндометрия; повышенная чувствительность к гексопреналину; аритмия, миокардит, порок митрального клапана, субаортальный стеноз; тяжелые заболевания печени и почек; гипертиреоз; закрытоугольная глаукома; период кормления грудью.
головная боль, беспокойство, тремор, повышенное потоотделение, тахикардия, головокружение, в редких случаях — тошнота и рвота. Может отмечаться незначительное повышение ЧСС у матери; ЧСС у плода в большинстве случаев остается неизмененной или изменяется незначительно. Возможно снижение уровня АД, особенно диастолического, в редких случаях — появление желудочковых экстрасистол, боль в области сердца. Указанные симптомы быстро исчезают после прекращения применения гексопреналина. Возможно временное повышение активности трансаминаз в плазме крови. Концентрация калия в плазме крови в первые дни лечения снижается, но в течение дальнейшего лечения нормализуется. Может отмечаться угнетение перистальтики кишечника (в редких случаях — атония), поэтому при токолитической терапии необходимо обратить внимание на регулярность стула. Гликогенолитическое действие гексопреналина проявляется повышением уровня глюкозы в крови, при сахарном диабете этот эффект выражен сильнее. Диурез, особенно в начале лечения, снижается.
во время применения гексопреналина необходимо следить за ЧСС и АД у матери, а также за сердцебиением плода. Рекомендуется контроль ЭКГ до и во время лечения. Пациентам с повышенной чувствительностью к симпатомиметикам гексопреналин следует назначать в низких, индивидуально подобранных дозах, под постоянным контролем врача.
У беременных с сахарным диабетом необходимо регулярно контролировать уровень гликемии. Если роды происходят непосредственно после курса лечения гексопреналином, следует учитывать вероятность появления у новорожденных гипогликемии и ацидоза из-за трансплацентарного проникновения кислых продуктов метаболизма (молочные и кетокислоты).
Необходимо учитывать также вероятность развития отеков (в отдельных случаях — отека легких), так как диурез во время лечения гексопраналином уменьшается. Следует избегать чрезмерного поступления жидкости, не превышать ежедневный объем инфузий 1500 мл и ограничить потребление соли с пищей. При инфузионной терапии необходимо осуществлять постоянный контроль пациенток, особенно при наличии сопутствующей патологии почек, сопровождающейся задержкой жидкости. Перед началом токолитической терапии следует принимать препараты калия, так как при гипокалиемии действие симпатомиметиков на миокард усиливается.
При продолжительной токолитической терапии следует убедиться в том, что не произошла отслойка плаценты. Клинические симптомы преждевременной отслойки плаценты на фоне токолитической терапии могут быть сглажены. При разрыве плодного пузыря и при раскрытии шейки матки более чем на 2–3 см эффективность токолитической терапии невысока.
неселективные блокаторы β-адренорецепторов ослабляют действие гексопреналина или полностью нейтрализуют его. Метилксантины, например теофиллин, потенцируют действие гексопреналина. Интенсивность депонирования гликогена в печени, вызванного применением ГКС, снижается под действием гексопреналина. Гексопреналин ослабляет действие противодиабетических средств. Одновременное применение некоторых средств для наркоза (галотан) и симпатомиметиков может привести к нарушениям сердечного ритма. Прием гексопреналина необходимо прекратить перед применением галотана для наркоза. Во время токолитического лечения с применением β-адреномиметиков возможно усиление выраженности симптомов сопутствующей атрофической миотонии. В таких случаях рекомендуется применение препаратов дифенилгидантоина (фенитоина). Следует избегать одновременного применения гексопреналина и других симпатомиметиков, так как это может усилить влияние на сердечную деятельность. Гексопреналин не рекомендуется применять вместе с алкалоидами спорыньи, а также с препаратами кальция, витамином D или минералокортикоидами. Гексопреналин не следует смешивать с другими р-рами, кроме 0,9% р-ра натрия хлорида и 5% р-ра глюкозы.
проявляется тахикардией, тремором, головной болью, повышенным потоотделением. Эти явления проходят, как правило, при снижении дозы. При выраженной тахикардии или/и значительном снижении АД следует снизить дозу; при наличии жалоб на затрудненное дыхание, боль в области сердца и при появлении признаков сердечной недостаточности применение гексопреналина следует немедленно прекратить. Для устранения симптомов передозировки вводят неселективные блокаторы β-адренорецепторов.