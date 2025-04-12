Йохимбина гидрохлорид (Yohimbine hydrochloride)
Йохимбина гидрохлорид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: yohimbine hydrochloride;
1 таблетка содержит йохимбина гидрохлорида 5 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный; лактоза моногидрат, кальция стеарат гипромеллоза; целактоза (смесь лактозы, моногидрата, и целлюлозы порошкообразной (75:25)).
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при эректильной дисфункции. Йохимбин.
Код АТС G04B E04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Йохимбина гидрохлорид — лекарственное средство, усиливающее потенцию (афродизиак), алкалоид из коры западноафриканского дерева Corynanthe.
Механизм действия обусловлен селективным блокированием α2-адренорецепторов. Увеличивает центральный обмен адреналина, то есть активирует адренергические нейроны в центральной нервной системе, что вызывает психостимулирующий эффект и усиление реакции. Кроме того, возможно, он влияет на серотонинергические, допаминергические и холинергические системы передачи нервных импульсов.
Экспериментально установлено, что йохимбин активирует половое поведение и нормализует сниженную в результате стресса половую активность и способность к коитусу, восстанавливает нарушение эрекции, вызванное активацией α-адренорецепторов.
Терапевтический эффект у человека в большей степени объясняется эффектами йохимбина на центральную нервную систему. Кроме того, возможным механизмом действия является расширение сосудов полового члена и прямой эффект на ткани, участвующие в эрекции.
Объяснением частых задержек появления эффекта на 2–3 неделе может быть накопление активного метаболита 11-гидроксийохимбина.
Фармакокинетика.
Всасывание
Йохимбин полностью абсорбируется в пищеварительном тракте в течение 1часа. Cmax в крови достигается через 45–75 минут. AUC (площадь под кривой концентрации в плазме крови) как параметр биодоступности демонстрирует выраженные колебания. Это вызвано не неполным всасыванием из желудочно-кишечного тракта, а эффектом первого прохождения через печень. Cmax и AUC зависят от дозы. При пероральном применении в рекомендуемых дозах кумуляции препарата не происходит.
Распределение
Равномерно распределяется в тканях. В плазме крови 82% йохимбина связывается с белком. Только небольшая часть йохимбина и активного метаболита 11-гидроксийохимбина (примерно 2% от плазменной концентрации) проникает в межклеточную жидкость.
Метаболизм
Йохимбин метаболизируется печенью и внепечёночно. Выявлено два гидроксилированных метаболита: активный метаболит 11-гидроксийохимбин и менее активный 10-гидроксийохимбин.
Выведение
Т½ йохимбина после применения однократной дозы составляет от 0,25 до 2,5 часа. Т½ 11-гидроксийохимбина более длительный — примерно 6 часов. После многократного применения йохимбин выводится в диапазоне времени от менее 1часа до более 8 часов.
Показания
Эректильная дисфункция различного происхождения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства. Тяжелая артериальная гипотензия. Наличие тяжелых заболеваний печени и почек, лечение адреномиметиками.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не показано одновременное назначение клонидина, поскольку эффекты препаратов взаимно нейтрализуются; возможно также резкое снижение артериального давления. Йохимбин может изменять активность антигипертензивных средств (антагонистов кальция, β-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента). Йохимбин может потенциировать действие антидепрессантов и повышать риск возникновения их побочных эффектов, может снижать активность транквилизаторов, в частности алпразолама — не следует применять йохимбин вместе с этими лекарственными средствами. Кломипрамин повышает уровень йохимбина в плазме крови. При одновременном применении с адреномиметиками (адреналином, норадреналином, мезатоном, фетанолом, эфедрином) может снижаться их эффективность, в редких случаях — усиливаться гипертензивное действие.
Особенности применения
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца (ишемическая болезнь сердца, тахиаритмии), язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушениями функции почек или печени, психическими заболеваниями с аффективными симптомами или тревожными состояниями, глаукомой. Не следует применять у пациентов пожилого возраста. Не рекомендуется применять препарат в случаях опасности внезапного снижения артериального давления с рефлекторной тахикардией. Препарат содержит лактозу, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Назначать взрослым внутрь, во время еды, не разжевывая и запивая стаканом воды. Рекомендуемая доза — 1–2 таблетки 1–3 раза в сутки. Дозу необходимо подбирать индивидуально, начиная с приема 2,5 мг йохимбина 3 раза в сутки и постепенно увеличивая дозу максимально до 1–2 таблеток (5–10 мг) 3 раза в сутки. При необходимости приема йохимбина в разовой дозе 2,5 мг следует применять препарат с возможностью такого дозирования. Эффект часто наступает с опозданием на 2–3 недели. В случае возникновения побочных эффектов рекомендуется снижение дозы. После исчезновения побочных эффектов дозу можно постепенно увеличить. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 3–4 недели.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Кардиальные нарушения: увеличение частоты сердечных сокращений.
Неврологические расстройства: головная боль, головокружение, нарушение сна, появление нервозности, тремор, повышенная возбудимость, усиление тревожности, мания, потливость.
Желудочно-кишечные расстройства: редко — тошнота и рвота, потеря аппетита, диарея.
Изменения со стороны кожи и подкожной клетчатки: покраснение кожи.
Сосудистые расстройства: повышение артериального давления.
Другие: уменьшение диуреза, приапизм (патологическое состояние, характеризующееся возникновением длительной эрекции, не связанной с половым возбуждением) у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможны аллергические реакции (в т. ч. бронхоспазм, волчаночноподобный синдром, ангионевротический отек).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 50 в контейнере в коробке; № 50 в контейнере; № 10×5 в блистерах в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.