алкалоид из коры дерева Corynanthe Yohimbe, произрастающего в Западной Африке. Селективный блокатор α 2 -адренорецепторов. Увеличивает поток симпатической импульсации из ЦНС и высвобождение норадреналина из нервных окончаний, оказывая таким образом симпатомиметическое действие. Повышает двигательную активность. Эффективен при эректильной дисфункции. Механизм действия при нарушениях эрекции до конца не выяснен. Экспериментально установлено, что йохимбин нормализует половую функцию и способность к коитусу, ослабленную в результате стресса, устраняет торможение эрекции, вызванное стимуляцией α 2 -адренорецепторов, оказывает стимулирующее влияние на ЦНС.

Йохимбин полностью абсорбируется в пищеварительном тракте через 45–60 мин после приема внутрь. C max в крови, составляющая в среднем 46 нг/мл, достигается примерно через 1,3 ч после приема. T ½ — около 0,6 ч. Через 24 ч йохимбин практически не выявляется в моче (0,35% принятой дозы). Экспериментально установлено, что в течение 10 мин йохимбин поступает в головной мозг, около 17% его определяется там еще через 6 ч. Период полураспада в головном мозге составляет примерно 3 ч.