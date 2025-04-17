Йохимбина гидрохлорид (Yohimbine hydrochloride)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорация Здоровье
195,45
Экономия при брони: -5,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
192,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40
Экономия при брони: -13,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Йохимбина гидрохлорид таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
195,40 грн