Фитолит форте H (Phytolyte forte N)
Фитолит форте H инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 капсула содержит спорыша обычного экстракта сухого (7,69:1) (экстрагент — вода очищенная) 75 мг, зверобоя экстракта сухого (9,26:1) (экстрагент — этанол 50%) 45 мг, хвоща полевого экстракта сухого (9,17:1) (экстрагент — этанол 50%) 37,5 мг, ависана (12,5:1) (экстрагент — этанол 70%) 37,5 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат; оболочка капсулы содержит индигокармин (Е 132), хинолиновый желтый (Е 104), диоксид титана (Е 171), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: жесткие желатиновые капсулы зеленого цвета. Содержимое капсулы — смесь гранул и порошка от светло-коричневого до темно-коричневого с зеленоватым оттенком цвета. Допускается наличие агломератов частиц порошка. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия — ЗТ.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, способствующие растворению мочевых конкрементов. Различные препараты, включая комбинации. Код ATС G04B C.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Лекарственное средство оказывает спазмолитическое, диуретическое, обезболивающее и противовоспалительное действие, обладает антимикробными и антисептическими свойствами, регулирует минеральный обмен. Уменьшает частоту и интенсивность почечной колики, нормализует физико-химические показатели мочи, способствует восстановлению оптимальной уродинамики и гомеостаза мочи, уменьшает лейкоцитурию. Способствует вымыванию песка и мелких конкрементов, предупреждает увеличение конкрементов или появление новых. Препарат оказывает положительное влияние на состояние сперматогенеза в условиях экспериментального простатита (повышается концентрация сперматозоидов, длительность сохранения подвижности сперматозоидов и процент подвижных форм, уменьшается количество патологически измененных сперматозоидов, в положительном направлении изменяется кислотная и осмотическая резистентность).
Фармакокинетика
Не исследована.
Показания
Лечение и профилактика мочекаменной болезни (наличие в почках и мочевыводящих путях первичных и рецидивирующих камней разной величины и локализации); осложнения, вызванные прохождением фрагментов камней после ударно-волновой литотрипсии; при почечной колике; профилактика образования мочевых конкрементов после их оперативного удаления и/или самостоятельного выхода; в комплексной поддерживающей терапии хронических пиелонефритов, хронических воспалительных заболеваний нижних мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и хроническом простатите.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбофлебит, изменение реологических свойств крови, острые воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм, нефриты, нефрозы, нефрозонефриты, гломерулонефриты; артериальная гипертензия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется применять пациентам, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды.
В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Особенности применения
Лекарственное средство можно применять в сочетании с противомикробными средствами.
При возникновении побочных реакций препарат следует принимать после еды, но его прием не следует прекращать. Для облегчения вывода конкрементов рекомендуется выпивать большое количество воды (1,5–2 л) в течение 2–3 часов.
При наличии у пациентов с мочекаменной болезнью выраженной пиурии показано назначение противомикробных средств.
Способ применения и дозы
При мочекаменной болезни взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать препарат перед едой по 2 капсулы 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения составляет 20–30 суток. После перерыва курс лечения можно повторить.
С целью профилактики рецидивов камнеобразования в почках и мочевыводящих путях после ударно-волновой литотрипсии препарат назначать по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 5–15 суток, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения — по 2 капсулы 3 раза в сутки 1–2 месяцев. При почечной колике препарат принимать по 1–2 капсулы после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами.
При хроническом пиелонефрите препарат применять параллельно с базовой терапией или после ее проведения в качестве монотерапии по 1 капсуле 3 раза в сутки перед едой в течение 3 недель. Курсы лечения (через 1–2 недели перерыва) можно повторять в течение 2–3 месяцев.
При хронических циститах, уретритах и простатитах препарат применять по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 21–28 суток. Курс можно повторять спустя 2 недели.
Количество курсов и продолжительность устанавливает врач индивидуально в зависимости от состояния больного.
При необходимости применение препарата в малых дозах можно переходить на прием капсул Фитолит.
Дети
Препарат противопоказан детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Препарат хорошо переносится больными и обычно не вызывает побочных реакций. Возможны слабые диспептические явления в виде тошноты и дискомфорта в эпигастральном участке, рвота, диарея, фотосенсибилизация, раздражение ткани почек (проявляется болью в пояснице и при завершении мочеиспускания), повышение артериального давления.
У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (покраснение, сыпь, зуд).
У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (включая красноту, сыпь, зуд, отек). Длительный прием препарата может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушению структуры костной ткани (остеопороза).
При возникновении любых нежелательных реакций следует обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы №10×3, №10×6 в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».