При мочекаменной болезни взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать препарат перед едой по 2 капсулы 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения составляет 20–30 суток. После перерыва курс лечения можно повторить.

С целью профилактики рецидивов камнеобразования в почках и мочевыводящих путях после ударно-волновой литотрипсии препарат назначать по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 5–15 суток, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения — по 2 капсулы 3 раза в сутки 1–2 месяцев. При почечной колике препарат принимать по 1–2 капсулы после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами.

При хроническом пиелонефрите препарат применять параллельно с базовой терапией или после ее проведения в качестве монотерапии по 1 капсуле 3 раза в сутки перед едой в течение 3 недель. Курсы лечения (через 1–2 недели перерыва) можно повторять в течение 2–3 месяцев.

При хронических циститах, уретритах и простатитах препарат применять по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 21–28 суток. Курс можно повторять спустя 2 недели.

Количество курсов и продолжительность устанавливает врач индивидуально в зависимости от состояния больного.

При необходимости применение препарата в малых дозах можно переходить на прием капсул Фитолит.