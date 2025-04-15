Фитолит форте H (Phytolyte forte N)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,80
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
181,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
150,86
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
208,20
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
181,20
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
199,00
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
90,55
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
181,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
181,10
Экономия при брони: -4,00 грн