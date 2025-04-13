Киев
Фитолит форте H (Phytolyte forte N)

Фитолит форте H (Phytolyte forte N)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 554 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
186,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
175,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
175,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
121,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
181,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
167,82 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
210,50
Экономия при брони: -45,21 грн
165,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
166,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
206,28 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
222,40
Экономия при брони: -47,70 грн
174,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
174,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90
Экономия при брони: -30,40 грн
181,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
209,16
Экономия при брони: -6,27 грн
202,89 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
231,80
Экономия при брони: -49,73 грн
182,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фитолит форте H капсулы №60
Корпорация Здоровье
211,80
Экономия при брони: -30,30 грн
181,50 грн
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