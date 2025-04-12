Мазь Метролавин применять местно после первичной хирургической обработки ран, которая включает удаление некротических тканей и гнойного экссудата с последующим промыванием раны раствором антисептического средства. Мазь наносить непосредственно на пораженную поверхность 1 раз в сутки или на стерильные марлевые салфетки, которыми следует закрывать раневую поверхность, после чего накладывать стерильную повязку. Перевязку проводить 1 раз в сутки ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс и до начала формирования грануляционной ткани.

Для лечения ожогов кожи, осложненных гнойной экссудацией, мазь Метролавин применять после первичного очищения и туалета раны. Мазь наносить непосредственно на ожоговую рану, после чего накладывать стерильную повязку, или на перевязку, которой потом закрыть рану. Перевязку проводить через день или 1 раз в 2–3 дня в зависимости от количества гнойного экссудата до полного очищения раны и начала формирования грануляций.

Максимальная суточная доза мази для взрослых составляет 75 г, для детей с 12 лет — 25 г. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 1–2 недели. В случае глубокой локализации инфекции в мягких тканях мазь применять совместно с антибактериальными препаратами системного действия.