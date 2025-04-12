Метролавин (Metrolavin)
Метролавин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г мази содержит: лидокаина гидрохлорид — 40 мг, метронидазол — 20 мг, хлорамфеникол — 10 мг;
вспомогательные вещества: макроголы.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь от серовато-желтоватого до зеленовато-желтоватого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибиотики и химиотерапевтические средства, комбинации. Код АТХ D06С.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Мазь Метролавин — комплексный препарат, проявляющий антимикробные, местнообезболивающие и противовоспалительные свойства. Антимикробное действие обеспечивается метронидазолом и хлорамфениколом, которые проявляют широкий спектр антибактериальной активности по отношению к аэробным и анаэробным микроорганизмам — возбудителям гнойно-некротических процессов: стафилококку, протею, синегнойной палочке, кишечной палочке, клебсиелле, клостридиям, бактероидам, превотелле, пептострептококку. За счет местного анестетика лидокаина мазь оказывает выраженное и длительное обезболивающее действие. Макроголы, наряду со свойствами основы, усиливают проникновение активных компонентов мази в глубокие слои кожи и проявляют выраженную осмотическую активность, обеспечивающую адсорбцию гнойно-некротических масс и экссудата из раны.
Указанный комплекс фармакологических свойств обеспечивает лечебную эффективность мази Метролавин при гнойных ранах и ожогах на І (гнойно-некротической) фазе раневого процесса, которая сопровождается выраженным инфекционным и воспалительным процессом и болью.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Лечение гнойных ран и ожогов при гнойно-некротической фазе раневого процесса, обусловленных аэробно-анаэробной инфекцией; карбункулы, фурункулы, флегмоны в І фазе раневого процесса (первые сутки после операций).
Противопоказания
Известная повышенная чувствительность к другим местным анестетикам амидного типа; к производным имидазола, парабенов и подобным соединением; псориаз, экзема, грибковые поражения кожи, активный опоясывающий герпес, атопический дерматит; ІІ фаза раневого процесса (грануляция и пролиферация), ІІІ фаза (эпителизация и рубцевание) раневого процесса, повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, период беременности или кормления грудью, детский возраст до 12 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лидокаина гидрохлорид. Под влиянием ингибиторов моноаминооксидазы возможно усиление местноанестезирующего действия лидокаина. Необходимо с осторожностью применять больным, которые принимают противоаритмические препараты І класса (например, токаинид, мексилетин); другие местные анестетики, поскольку возможен риск возникновения совокупных системных эффектов.
Метронидазол. При местном применении взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно. Применение метронидазола у пациентов, получающих антикоагулянтные средства, может приводить к увеличению времени образования протромбина. С осторожностью применять с фенобарбиталом, дисульфирамом, циметидином, алкоголем.
Хлорамфеникол. Совместное применение хлорамфеникола с эритромицином, олеандомицином, нистатином и леворином повышает антибактериальную активность средства, а с солями бензилпенициллина — понижает. Хлорамфеникол несовместим с цитостатиками, сульфаниламидами, дифенилом, барбитуратами, производными пиразолона и алкоголем.
Способ применения и дозы
Мазь Метролавин применять местно после первичной хирургической обработки ран, которая включает удаление некротических тканей и гнойного экссудата с последующим промыванием раны раствором антисептического средства. Мазь наносить непосредственно на пораженную поверхность 1 раз в сутки или на стерильные марлевые салфетки, которыми следует закрывать раневую поверхность, после чего накладывать стерильную повязку. Перевязку проводить 1 раз в сутки ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс и до начала формирования грануляционной ткани.
Для лечения ожогов кожи, осложненных гнойной экссудацией, мазь Метролавин применять после первичного очищения и туалета раны. Мазь наносить непосредственно на ожоговую рану, после чего накладывать стерильную повязку, или на перевязку, которой потом закрыть рану. Перевязку проводить через день или 1 раз в 2–3 дня в зависимости от количества гнойного экссудата до полного очищения раны и начала формирования грануляций.
Максимальная суточная доза мази для взрослых составляет 75 г, для детей с 12 лет — 25 г. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 1–2 недели. В случае глубокой локализации инфекции в мягких тканях мазь применять совместно с антибактериальными препаратами системного действия.
Дети
Не применять детям до 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи: реакции в месте применения, включая раздражение, зуд, отек в месте нанесения мази, сыпь, жжение.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Нарушения метаболизма миокарда, повышение уровня трансаминаз и нарушение кроветворения.
При правильном применении развитие системных побочных реакций маловероятно, поскольку поступление лидокаина в системный кровоток незначительно. Системные побочные реакции, связанные с лидокаином, идентичные по проявлениями к таким, которые связаны с местными анестетиками амидной группы. Системные побочные эффекты метронидазола маловероятны ввиду того, что концентрации, которые достигаются в результате местного применения, очень низкие. Во время применения препарата следует избегать прямого попадания солнечных лучей.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 г мази в тубе № 1; в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».