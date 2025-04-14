Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
193,30
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
193,30
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
197,40
Экономия при брони: -44,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
183,50
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда
197,40
Экономия при брони: -44,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Метролавин мазь туба 40 г №1
Красная звезда