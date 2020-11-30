лечение у пациентов со стабильной хронической сердечной недостаточностью с применением бисопролола следует начинать с фазы титрования.

Пациентам с ИБС не следует прекращать терапию внезапно без крайней необходимости, поскольку это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Начало и прекращение лечения бисопрололом требуют регулярного мониторинга.

На данное время нет достаточного терапевтического опыта лечения хронической сердечной недостаточности у пациентов со следующими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), тяжелые нарушения функций почек, тяжелые нарушения функций печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, заболевания клапанов сердца, нарушающие гемодинамику, инфаркт миокарда в течение последних 3 мес.

Препарат следует применять с осторожностью у пациентов при таких состояниях:

бронхоспазм (при БА, обструктивных заболеваниях дыхательных путей);

сахарный диабет со значительными колебаниями уровня глюкозы в крови; симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость) могут быть маскированы;

строгая диета;

проведение десенсибилизирующей терапии. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и повышать тяжесть анафилактических реакций. В таких случаях лечение адреналином не всегда дает положительный терапевтический эффект;

AV-блокада I степени;

стенокардия Принцметала;

облитерирующие заболевания периферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);

общая анестезия.