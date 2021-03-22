применение препарата может вызвать мидриаз.

Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не отмечают на протяжении 72 ч, или раздражение или гиперемия длятся или ухудшаются, или появляются боль в глазах или нарушение зрения.

Следует избегать прямого контакта с контактными линзами.

Вспомогательное вещество бензалкония хлорид может обесцвечивать контактные линзы, поэтому их необходимо снять перед применением глазных капель.

Во избежание загрязнения не прикасаться верхней частью упаковки к любым поверхностям. Закрывать крышечкой флакон после использования. Утилизировать препарат, если р-р изменил цвет или стал мутным.

Применять капли у детей в возрасте от 2 до 6 лет следует с осторожностью. Пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы (такими как ИБС, АГ), феохромоцитомой, нарушениями обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы МАО или другие препараты, способные повысить АД, глазные капли Визин® Классический следует назначать лишь в том случае, если, по мнению врача, возможная польза от применения препарата превышает потенциальный риск. Слишком частое применение препарата может привести к появлению гиперемии глаз.

Визин® Классический целесообразно применять лишь при незначительном раздражении глаз.

Пациент должен знать:

если на протяжении 48 ч состояние не улучшается или если раздражение или гиперемия сохраняются или усиливаются, следует прекратить применение препарата;

если раздражение или гиперемия связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (например инфекция, инородное тело, химическая травма роговицы), пациент должен обратиться к врачу;

если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное возникновение перед глазами плавающих пятен, покраснение глаз, светобоязнь или диплопия, пациент должен немедленно обратиться к врачу.

Следует избегать длительного применения препарата и передозировки, особенно у детей.

Перед закапыванием препарата контактные линзы следует снять.

В случае изменения цвета или помутнения р-ра препарат не пригоден к применению. Не следует применять глазные капли Визин® Классический у пациентов с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.

Период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования влияния тетрагидрозолина гидрохлорида на плод не проводились. Нет данных об экскреции препарата в грудное молоко.

Несмотря на то что препарат не предназначен для системного применения, перед его приемом в период беременности и кормления грудью рекомендована консультация врача для оценки возможного риска.

Дети. Применяют у детей в возрасте 2–6 лет по назначению врача. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 2 лет отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Применение глазных капель может вызвать временное ухудшение зрения.