Визин® Классический (Visine® Classic) (173387) - инструкция по применению ATC-классификация
Визин Классический инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тетризолин ― симпатомиметическое средство, которое относится к группе имидазолиновых деконгестантов. Он непосредственно стимулирует α-адренорецепторы симпатической нервной системы, не влияя или влияя незначительно на β-адренорецепторы. При местном применении на слизистую оболочку конъюнктивы препарат оказывает временный сосудосуживающий эффект на мелкие кровеносные сосуды, тем самым уменьшая вазодилатацию и отек конъюнктивы.
Фармакокинетика. В исследовании с участием 10 здоровых добровольцев после терапевтического глазного введения тетризолин выявляли в плазме крови и моче. Т½ тетризолина из плазмы крови составлял около 6 ч. Системная абсорбция у пациентов варьировала, Cmax в плазме крови была в пределах 0,068–0,380 нг/мл. Через 24 ч у всех пациентов выявляли тетризолин в моче.
Показания Визин Классический
симптоматическое временное уменьшение выраженности вторичной гиперемии глаз вследствие умеренного раздражающего воздействия и аллергического конъюнктивита.
Применение Визин Классический
Визин® Классический предназначен только для местного применения в офтальмологии.
Применять препарат более 72 ч можно только под наблюдением врача.
Взрослые и дети в возрасте ≥6 лет. Закапывают по 1–2 капли р-ра в пораженный глаз (глаза) до 4 раз в сутки.
Дети в возрасте 2–6 лет. Применять препарат у детей в возрасте до 6 лет можно только под наблюдением врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома.
Побочные эффекты
очень редкие (<0,01%) побочные эффекты, связанные с применением тетрагидрозолина гидрохлорида, отмечали в пострегистрационный период.
Реакции в месте применения, включая ощущение жжения в глазах и периокулярной области, раздражение слизистой оболочки глаз, боль в глазах, зуд, эритема, резь в глазах, расширение зрачков (мидриаз), реактивная (рикошетная) гиперемия глаза.
Возможно возникновение реакций гиперчувствительности у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Особые указания
применение препарата может вызвать мидриаз.
Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не отмечают на протяжении 72 ч, или раздражение или гиперемия длятся или ухудшаются, или появляются боль в глазах или нарушение зрения.
Следует избегать прямого контакта с контактными линзами.
Вспомогательное вещество бензалкония хлорид может обесцвечивать контактные линзы, поэтому их необходимо снять перед применением глазных капель.
Во избежание загрязнения не прикасаться верхней частью упаковки к любым поверхностям. Закрывать крышечкой флакон после использования. Утилизировать препарат, если р-р изменил цвет или стал мутным.
Применять капли у детей в возрасте от 2 до 6 лет следует с осторожностью. Пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы (такими как ИБС, АГ), феохромоцитомой, нарушениями обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы МАО или другие препараты, способные повысить АД, глазные капли Визин® Классический следует назначать лишь в том случае, если, по мнению врача, возможная польза от применения препарата превышает потенциальный риск. Слишком частое применение препарата может привести к появлению гиперемии глаз.
Визин® Классический целесообразно применять лишь при незначительном раздражении глаз.
Пациент должен знать:
- если на протяжении 48 ч состояние не улучшается или если раздражение или гиперемия сохраняются или усиливаются, следует прекратить применение препарата;
- если раздражение или гиперемия связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (например инфекция, инородное тело, химическая травма роговицы), пациент должен обратиться к врачу;
- если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное возникновение перед глазами плавающих пятен, покраснение глаз, светобоязнь или диплопия, пациент должен немедленно обратиться к врачу.
Следует избегать длительного применения препарата и передозировки, особенно у детей.
Перед закапыванием препарата контактные линзы следует снять.
В случае изменения цвета или помутнения р-ра препарат не пригоден к применению. Не следует применять глазные капли Визин® Классический у пациентов с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования влияния тетрагидрозолина гидрохлорида на плод не проводились. Нет данных об экскреции препарата в грудное молоко.
Несмотря на то что препарат не предназначен для системного применения, перед его приемом в период беременности и кормления грудью рекомендована консультация врача для оценки возможного риска.
Дети. Применяют у детей в возрасте 2–6 лет по назначению врача. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 2 лет отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Применение глазных капель может вызвать временное ухудшение зрения.
Взаимодействия
отсутствуют известные значимые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Перед применением с другими офтальмологическими препаратами необходима консультация врача.
Передозировка
при применении препарата в соответствии с рекомендациями передозировка маловероятна.
При передозировке препарата могут отмечать увеличение выраженности гиперемии или реактивную гиперемию.
Признаки и симптомы. Симптомы, которые могут выявлять при проглатывании или чрезмерном применении препарата: брадикардия, сонливость, снижение АД, апатия и снижение температуры тела. Дополнительными симптомами, которые могут возникать только при проглатывании препарата, могут быть апноэ, угнетение ЦНС, кома, угнетение дыхания, возможно развитие реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.
Лечение. При проглатывании препарата лечение состоит в применении активированного угля и промывании желудка. Дальнейшее лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте. После вскрытия флакона препарат следует применять на протяжении не более 4 нед. Срок годности — 3 года.