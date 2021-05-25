с осторожностью следует назначать препарат пациентам с депрессией, церебральной и коронарной недостаточностью, синдромом Рейно, при ортостатической гипотензии и облитерирующем тромбангиите.

Хотя в течение клинических исследований бримонидина тартрата глазной р-р продемонстрировал незначительное влияние на АД пациентов, следует с осторожностью применять препарат у пациентов с тяжелой, неустойчивой и неконтролируемой формами сердечно-сосудистых заболеваний.

Сообщалось о случаях возникновения бактериального кератита, связанного с использованием многодозовых емкостей для офтальмологических продуктов для местного применения. Это случалось потому, что у пациентов в большинстве случаев отмечали сопутствующие заболевания роговицы или нарушения целостности поверхности глаза, а при пользовании емкостями они нечаянно загрязняли их.

В случае неправильного применения капель глазных или контакта наконечника флакона-капельницы с глазом или окружающими поверхностями возможно загрязнение глазных капель обычными бактериями, которые могут вызвать инфекционные заболевания глаз. Серьезные повреждения глаз и дальнейшая потеря зрения могут стать следствием применения загрязненных глазных капель.

Сразу после использования необходимо закрывать флакон-капельницу крышкой. Если капли изменили цвет или стали мутными, следует прекратить их применение.

Необходимо строго контролировать состояние больных при вышеупомянутых состояниях, при ухудшении состояния больного следует отменить прием препарата.

В случае хирургической операции на глазах или развития интеркуррентного состояния (например травма или инфекция) следует немедленно обратиться к врачу по поводу возможности дальнейшего применения флакона-капельницы для многократного использования.

Альфаган П не исследовали у пациентов с печеночной или почечной недостаточностью, поэтому следует с осторожностью применять препарат у таких больных.

Эффект диализа на фармакокинетику бримонидина у пациентов с почечной недостаточностью неизвестен.

Пациентам, которые носят мягкие контактные линзы, перед инстилляцией препарата Альфаган П необходимо их снять. Контактные линзы можно снова надеть через 15 мин.

У некоторых пациентов, которые получали бримонидина тартрат 0,2%, отмечали аллергические реакции со стороны глаз. При возникновении аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Применение в период беременности или кормления грудью. Контролируемых исследований с участием беременных не проводили. В период беременности и кормления грудью препарат следует применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери значительно превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Применение препарата может сопровождаться нарушением зрения, поэтому пациенту следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами до восстановления остроты зрения. Прием препарата может сопровождаться эпизодами слабости и/или сонливости у некоторых больных. Если работа пациента связана с потенциально опасными видами деятельности, его необходимо заранее предупредить о возможном снижении внимания и скорости психомоторных реакций, рекомендуется воздержаться от выполнения этого вида деятельности.