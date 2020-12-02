влияние на печень . Как и при применении других ингибиторов ГМГ КоА-редуктазы, сообщалось о повышении уровней трансаминаз в плазме крови у пациентов, применявших аторвастатин. Такие изменения чаще были легкими и временными, не было необходимости прекращать применение препарата. Клинически значимое повышение уровней трансаминаз в плазме крови (в 3 раза выше, чем верхний уровень нормы) отмечали у 0,8% пациентов, которые получали аторвастатин. Такое повышение было дозозависимым и обратимым у всех пациентов..

В ходе клинических исследований зафиксировано повышение уровня КФК в плазме крови (в 3 раза выше, чем верхняя граница нормы) у 2,5 % пациентов, применявших аторвастатин, что характерно и при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. Уровень, в 10 раз превышающий среднее значение верхней границы нормы, выявляли у 0,4% пациентов, которые принимали аторвастатин.

Перед началом лечения и периодически в ходе лечения следует определять показатели функции печени. Мониторинг функции печени следует проводить при появлении признаков или симптомов возможного ее поражения. Аторвастерол способен вызвать повышение активности трансаминаз. Состояние пациентов, у которых повысился уровень трансаминаз, следует контролировать до исчезновения патологических изменений. В случае, когда уровень трансаминаз повышается в 3 раза по сравнению со средним значением верхней границы нормы, рекомендуется снизить дозу Аторвастерола или отменить препарат. Повышение активности трансаминаз не сопровождалось желтухой или другими клиническими проявлениями. Если дозу препарата снижали, делали перерыв или прекращали лечение, уровень трансаминаз нормализовался. Большинство пациентов продолжали лечение низшими дозами Аторвастерола без негативных последствий.

Аторвастерол следует с осторожностью применять у пациентов, которые злоупотребляют алкоголем и/или имеют заболевание печени в анамнезе. Заболевания печени в активной фазе или повышение активности трансаминаз по непонятной причине являются противопоказанием для применения препарата.

Влияние на скелетные мышцы . Как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, аторвастатин очень редко способен оказывать влияние на скелетные мышцы и вызывать миалгию, миозит и миопатию, которые могут прогрессировать до возникновения рабдомиолиза — состояния, которое потенциально угрожает жизни пациента и характеризуется значительным повышением уровня КФК (в 10 раз и выше по сравнению с верхней границей нормы), миоглобинемией и миоглобинурией, которые приводят к нарушению функции почек.

Вероятность возникновения этого состояния необходимо рассматривать у пациентов с диффузной миалгией, болезненностью или слабостью мышц и/или существенным повышением уровня КФК.

Пациентов следует предупредить о возможном возникновении боли в мышцах и слабости мышц, иногда с недомоганием или повышением температуры тела. В случаях повышения уровня КФК или уточненного или вероятного диагноза миопатии лечение Аторвастеролом следует прекратить. Риск возникновения миопатии во время лечения препаратами этой группы повышается при одновременном применении циклоспорина, производных фибриновой кислоты, эритромицина, ниацина или азоловых противогрибковых средств. Большинство этих средств подавляют метаболизм цитохрома Р450 ЗА4 и/или распределение препарата в организме. Аторвастерол биотрансформируется в первую очередь с помощью фермента печени СУР ЗА4. При назначении Аторвастерола в комбинации с производными фибриновой кислоты, эритромицином, иммуносупрессорами или азоловыми противогрибковыми средствами, или гиполипопротеинемическими дозами ниацина следует взвешивать возможные положительные результаты и негативные последствия и наблюдать пациентов с целью определения таких проявлений, как боль в мышцах и слабость мышц, особенно в первые месяцы лечения и после повышения дозы одного из этих препаратов. Для этого рекомендуется периодическое определение КФК, но следует помнить, что этого теста недостаточно для своевременного диагностирования тяжелой миопатии. Аторвастерол может вызвать повышение уровня КФК.

При лечении Аторвастеролом, как и при применении подобных препаратов этой группы, иногда отмечали случаи рабдомиолиза в сочетании со вторичной почечной недостаточностью, которая проявляется миоглобинурией. Терапию препаратом следует прервать или прекратить в случае тяжелого состояния пациента при подозрении, что эти изменения вызваны миопатией, или при наличии факторов риска развития вторичной почечной недостаточности при рабдомиолизе (например тяжелая острая инфекция, артериальная гипотензия, серьезные хирургические вмешательства, травма, тяжелые эндокринные, метаболические или электролитные нарушения и неконтролируемые судороги).

Перед началом лечения . Аторвастатин необходимо с осторожностью применять у пациентов, склонных к развитию рабдомиолиза. Определять уровень КФК перед началом лечения статинами необходимо в таких случаях:

нарушение функции почек;

гипотиреоз;

генетическая миопатия в анамнезе;

миопатия (в анамнезе), связанная с предыдущим применением статинов или фибратов;

нарушения функции печени и/или злоупотребление алкоголем;

у пациентов пожилого возраста (70 лет и старше).

Необходимость определения показателей следует оценивать с учетом вышеупомянутого.

В таких случаях необходимо тщательно проанализировать риск, связанный с лечением, и возможные преимущества. Рекомендуется проводить полный клинический мониторинг. Если уровень КФК очень высокий (в 5 раз выше верхней границы нормы), начинать лечение не следует.

Определение уровня КФК. Не следует определять уровни КФК после физической нагрузки или при наличии любых очевидных причин для повышения КФК, поскольку это влияет на интерпретацию результатов анализов. Если уровень КФК значительно выше (в 5 раз выше верхней границы нормы), анализ следует повторить через 5–7 дней для подтверждения результата.

Во время лечения:

необходимо объяснить пациентам важность немедленного сообщения врачу о возникновении миалгии, судорог или слабости, особенно после недомогания и лихорадки;

если симптомы возникают в период лечения аторвастатином, следует определить уровень КФК, а в случае выраженного повышения уровня (в 5 раз выше верхней границы нормы) прекратить лечение;

если симптомы со стороны мышечной системы тяжелые или являются причиной ежедневного дискомфорта, следует рассмотреть вопрос об отмене препарата, даже если уровни КФК не превышают в 5 раз верхнюю границу нормы;

если симптомы исчезают, а значение уровней КФК нормализуется, можно рассмотреть вопрос о лечении аторвастатином или другими статинами в минимальной дозе и под тщательным мониторингом;

в случае выраженного повышения уровней КФК (в 10 раз выше верхней границы нормы) или при проявлениях рабдомиолиза, или при подозрении такого состояния лечение аторвастатином следует прекратить.

Применение в период беременности и кормления грудью. Аторвастерол противопоказан в период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные средства контрацепции на протяжении лечения. Безопасность применения аторвастатина в период беременности и кормления грудью не установлена.

В исследованиях на животных установлено, что ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы могут оказывать влияние на развитие эмбриона и плода. После введения аторвастатина самкам животных в дозах выше 20 мг/кг/сут развитие потомства было замедлено, а показатель постнатального выживания — снижен. У животных концентрация аторвастатина и его метаболитов в плазме и молоке подобна. Неизвестно, экскретируется ли аторвастатин в грудное молоко человека.

Дети. У детей препарат следует применять под наблюдением специалиста.

Контролируемые клинические исследования применения аторвастатина у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией в возрасте младше 10 лет не проводились.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет данных о каком-либо влиянии аторвастатина на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.