фармакодинамика. Аторвастатин является селективным конкурентным ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы, фермента, снижающего скорость и ответственного за превращение 3-гидрокси-3-метилкоэнзима А в мевалонат (прекурсор стеролов, включая ХС). В печени ТГ и ХС встраиваются в состав ЛПОНП и поступают в плазму крови для транспортировки в периферические ткани. ЛПНП, образующиеся из ЛПОНП, катаболизируются в основном при взаимодействии с высокоаффинными рецепторами ЛПНП. Аторвастерол снижает уровень ХС и липопротеинов в плазме крови, ингибируя активность ГМГ-КоА-редуктазы и синтез ХС в печени. Аторвастерол также увеличивает количество печеночных рецепторов ЛПНП на поверхности клеточной мембраны гепатоцитов, что приводит к усилению захвата и катаболизма ЛПНП.

Аторвастатин снижает образование ЛПНП и количество частиц ЛПНП, вызывает выраженное и длительное повышение активности ЛПНП-рецепторов, что оказывает благоприятное действие на качество циркулирующих фракций ЛПНП. Аторвастатин значительно снижает уровень ХС ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, но у пациентов такой группы, как правило, неэффективны другие средства для снижения уровня липидов в крови.

В исследованиях дозозависимости аторвастатин снижал уровень общего ХС (на 30–46%), ХС ЛПНП (на 41–61%), аполипопротеина В (на 34–50%) и ТГ (на 14–33%), но вызывал непостоянное повышение уровня ХС ЛПВП и аполипопротеина А1. Такие результаты получены у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, несемейной гиперхолестеринемией и смешанной гиперлипидемией, включая пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом.

Подтверждено, что снижение уровня общего ХС, ХС ЛПНП и липопротеина В снижает риск развития инфаркта миокарда и количество летальных исходов при таком состоянии. В настоящее время проводятся исследования влияния аторвастатина на течение заболеваний и показатель смертности.

В исследовании MIRACL относительно профилактики ранних рецидивов ишемических состояний проанализировано применение аторвастатина в дозе 80 мг 3086 пациентами (аторвастатин n=1538; плацебо=1548) с острыми заболеваниями коронарных сосудов, включая стенокардию. Лечение начинали через 24–96 ч после госпитализации пациента. Риск повторной госпитализации по причине стенокардии с четкими признаками ишемического заболевания сердца был снижен на 26% (p=0,018).

Фармакокинетика

Абсорбция. Аторвастатин быстро абсорбируется после перорального приема и достигает С max в плазме крови через 1–2 ч. Объем абсорбции увеличивается пропорционально дозе аторвастатина. Биодоступность аторвастатина после приема в виде таблеток, покрытых оболочкой, составляет 95–99% по сравнению с биодоступностью аторвастатина в форме р-ра. Абсолютная биодоступность составляет около 12%, а системная доступность активного ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы составляет около 30%. Низкая системная доступность объясняется пресистемным клиренсом в слизистой оболочке ЖКТ и/или метаболизмом при первом прохождении через печень.

Несмотря на то что количество и степень всасывания препарата уменьшаются при приеме одновременно с пищей приблизительно на 25 и 9% соответственно, оценивая по C max и AUC, уменьшение уровня ХС ЛПНП не зависело от того, принимали аторвастатин одновременно с пищей или нет. При приеме аторвастатина вечером его концентрация в плазме крови была ниже (около 30% для C max и AUC), чем при приеме утром. Однако снижение уровня ХС ЛПНП не зависит от времени приема препарата.

Распределение. Средний объем распределения аторвастатина составляет около 381 л. Аторвастатин на >98% связывается с белками плазмы крови.

Метаболизм. Аторвастатин метаболизируется при участии цитохрома Р450 ЗА4 до орто- и парагидроксилированных производных и разных продуктов бета-окисления. Такие вещества дальше метаболизируются путем глюкуронизации. In vitro ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы вследствие действия орто- и парагидроксилированных метаболитов эквивалентно ингибированию аторвастатином. Около 70% ингибирующего влияния на ГМГ-КоА-редуктазу оказывают активные метаболиты.

Выведение. Аторвастатин выводится главным образом с желчью после печеночного и/или экстрапеченочного метаболизма. Однако препарат не подвергается выраженной экстрапеченочной рециркуляции. Средний Т ½ аторвастатина из плазмы крови у людей составляет около 14 ч. Благодаря активным метаболитам полупериод ингибирующей активности относительно ГМГ-КоА-редуктазы составляет около 20–30 ч.

Отдельные группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Концентрации аторвастатина и его активных метаболитов в плазме крови у здоровых добровольцев пожилого возраста выше, чем таковые у молодых пациентов, но влияние на уровни липидов в крови подобны в обеих возрастных группах.

Дети. Нет данных относительно фармакокинетики у детей.

Пол. Концентрации аторвастатина и его активных метаболитов у женщин (C max в плазме крови приблизительно на 20% выше, а значение AUC приблизительно на 10% ниже) отличаются от показателей у мужчин. Такие отличия не имеют клинического значения, а различие влияния на уровень липидов в крови у мужчин и женщин не значимо.

Нарушение функции почек. При заболеваниях почек не отмечено влияния на концентрации аторвастатина и его метаболитов в плазме крови, а также на эффективность их влияния на уровни липидов в крови.

Нарушение функции печени. Концентрации аторвастатина и его метаболитов в плазме крови значительно повышаются (C max — приблизительно в 16 раз, AUC — в 11 раз) у пациентов с хроническим алкогольным заболеванием печени (класс В по Чайлд-Пью).

Данные доклинических исследований

Аторвастатин неканцерогенный у животных. Максимальные дозы, которые применялись, были в 63 раза выше максимальной дозы для человека (80 мг/сут) при пересчете на мг/кг массы тела и в 8–16 раз выше по значениям AUC 0-24 , установленным по общей ингибирующей активности. В 2-летнем исследовании на животных частота развития гепатоцеллюлярной аденомы у самцов и гепатоцеллюлярной карциномы у самок была повышена при введении животным максимальных доз, которые превышали в 250 раз максимальную дозу для человека в пересчете на мг/кг массы тела. У животных влияние было в 6–11 раз выше, что установлено по показателю AUC 0-24 . Аторвастатин не оказывал мутагенного действия, не приводил к мальформациям репродуктивных органов в 4 исследованиях in vitro и в одном тесте in vivo. В исследованиях на животных аторвастатин не влиял на фертильность самцов при введении в дозах до 175 мг/кг/сут и самок при введении в дозах до 225 мг/кг/сут, а также не приводил к мальформациям.