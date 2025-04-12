Сердечно-сосудистые заболевания

В составе комплексной терапии 0,5–1 г/сут (5–10 мл р-ра для инъекций 0,5 г/5 мл). Применяют всю дозу сразу или разделив ее на 2 приема. Курс лечения — 4–6 нед.

Капсулы

Назначают взрослым внутрь.

Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — по 0,5 г/сут перорально за 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 12 дней.

Острая фаза нарушений мозгового кровообращения — применяют инъекционную форму препарата в течение 10 дней, в дальнейшем переходят на применение препарата перорально по 0,5–1 г/сут за 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.

Хронические нарушения мозгового кровообращения — внутрь по 0,5 г/сут за один прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед. Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.

Умственные и физические перегрузки, в том числе у спортсменов

Применяют по 0,25 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.

Спортсменам назначают по 0,5–1 г перорально 2 раза в сутки перед тренировками. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней.

Хронический алкоголизм

По 0,5 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.

Р-р для инъекций

Пути введения — в/в и парабульбарно.

Нарушение мозгового кровообращения: острая фаза — по 0,5 г 1 раз в сутки в/в на протяжении 10 дней, в дальнейшем переходят на прием капсул. Общий курс лечения — 4–6 нед.

Хронические нарушения ‒ применяют пероральную лекарственную форму. Возможны повторные курсы (обычно 2–3 раза в год).

Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки глаза: парабульбарно по 0,5 мл р-ра для инъекций 0,5 г/5 мл на протяжении 10 дней.

Умственная и физическая перегрузки: по 0,5 г в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 2–3 нед.

Хронический алкоголизм: в/в по 0,5 г 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.