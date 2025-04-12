Милдралекс-Здоровье (Mildralex-Zdorovye)
Милдралекс-Здоровье инструкция по применению
Состав
Триметилгидразиния пропионат - 100 мг/мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Милдралекс-Здоровье — структурный аналог γ-бутиробетаина, предшественника карнитина. Препарат, угнетая активность γ-бутиробетаингидроксилазы, снижает биосинтез карнитина и транспортировку длинноцепочечных жирных кислот через мембраны клеток, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот — производных ацилкарнитина А, таким образом предупреждая их неблагоприятное воздействие.
Милдралекс-Здоровье восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его потребления в клетках; предупреждает нарушения при транспортировке АТФ, одновременно с этим активизирует гликолиз, который происходит без дополнительного потребления кислорода.
В результате снижения концентрации карнитина усиленно синтезируется γ-бутиробетоин, проявляющий сосудорасширяющее свойство.
Механизм действия препарата определяет широкий спектр его фармакологических эффектов.
Он повышает работоспособность, уменьшает выраженность симптомом психического и физического перенапряжения.
Препарат оказывает выраженное кардиопротекторное действие. При сердечной недостаточности он улучшает сократительную способность миокарда, повышает толерантность к физической нагрузке. При стабильной стенокардии II и III функционального класса повышает физическую работоспособность больных и снижает частоту приступов стенокардии.
При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения Милдралекс-Здоровье улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, способствуя перераспределению мозгового кровотока в пользу ишемизированного участка.
Препарат также оказывает тонизирующее действие на ЦНС, устраняет функциональные нарушения соматической и вегетативной нервной системы, в том числе при абстинентном синдроме у больных хроническим алкоголизмом. Препарат также оказывает положительное влияние на дистрофически измененные сосуды сетчатки глаза и на клеточный иммунитет.
Фармакокинетика
Капсулы
После перорального приема препарат быстро всасывается в ЖКТ. Его биодоступность составляет 78%. Сmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Т½ составляет 3–6 ч.
Р-р для инъекций
Биодоступность препарата 100%. Сmax в плазме крови достигается сразу же после введения. Т½ составляет 3–6 ч.
Показания Милдралекс-Здоровье
в составе комплексной терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардиомиопатия); острые и хронические нарушения кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и хроническая недостаточность мозгового кровообращения); гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку глаза различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки глаза и ее ветвей, ретинопатия различной этиологии (диабетическая, гипертоническая); сниженная работоспособность, физическая перегрузка, в том числе у спортсменов; абстинентный синдром при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
Применение Милдралекс-Здоровье
Сердечно-сосудистые заболевания
В составе комплексной терапии 0,5–1 г/сут (5–10 мл р-ра для инъекций 0,5 г/5 мл). Применяют всю дозу сразу или разделив ее на 2 приема. Курс лечения — 4–6 нед.
Капсулы
Назначают взрослым внутрь.
Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — по 0,5 г/сут перорально за 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 12 дней.
Острая фаза нарушений мозгового кровообращения — применяют инъекционную форму препарата в течение 10 дней, в дальнейшем переходят на применение препарата перорально по 0,5–1 г/сут за 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.
Хронические нарушения мозгового кровообращения — внутрь по 0,5 г/сут за один прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед. Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.
Умственные и физические перегрузки, в том числе у спортсменов
Применяют по 0,25 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.
Спортсменам назначают по 0,5–1 г перорально 2 раза в сутки перед тренировками. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней.
Хронический алкоголизм
По 0,5 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.
Р-р для инъекций
Пути введения — в/в и парабульбарно.
Нарушение мозгового кровообращения: острая фаза — по 0,5 г 1 раз в сутки в/в на протяжении 10 дней, в дальнейшем переходят на прием капсул. Общий курс лечения — 4–6 нед.
Хронические нарушения ‒ применяют пероральную лекарственную форму. Возможны повторные курсы (обычно 2–3 раза в год).
Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки глаза: парабульбарно по 0,5 мл р-ра для инъекций 0,5 г/5 мл на протяжении 10 дней.
Умственная и физическая перегрузки: по 0,5 г в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 2–3 нед.
Хронический алкоголизм: в/в по 0,5 г 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях). Органические поражения ЦНС. Детский возраст.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, аритмия, изменения АД;
со стороны системы кроветворения: эозинофилия;
со стороны ЦНС: редко — головная боль, головокружение, психомоторные нарушения, парестезии, тремор, возбуждение;
со стороны ЖКТ: редко — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспептические явления, металлический привкус во рту, сухость во рту или гиперсаливация;
аллергические реакции: редко — покраснение и зуд кожи, крапивница, сыпь, ангионевротический отек, очень редко — анафилактический шок;
со стороны дыхательной системы: одышка, сухой кашель;
прочие: озноб, боль в груди, слабость, гипертермия, потливость.
Раствор для инъекций
Общие нарушения и реакции в месте введения: гиперемия, боль в месте введения.
Особые указания
препарат с осторожностью применяют при хронических заболеваниях печени и почек.
Из-за возможного развития стимулирующего эффекта рекомендуется применять Милдралекс-Здоровье в первой половине дня.
Р-р для инъекций
Не является препаратом первого ряда при остром коронарном синдроме.
Взаимодействия
препарат можно комбинировать с антиангинальными средствами, антикоагулянтами и антиагрегантами, антиаритмическими средствами, сердечными гликозидами, диуретиками, бронхолитиками и другими препаратами.
Милдралекс-Здоровье может потенцировать действие нитроглицерина, нифедипина, β-адреноблокаторов, антигипертензивных средств и периферических вазодилататоров.
Передозировка
Капсулы
Возможны резкие изменения АД. Терапия симптоматическая.
Р-р для инъекций
Не сообщалось о случаях передозировки препаратом. Он малотоксичен и не вызывает побочных эффектов, угрожающих жизни.
В случае сниженной АД возможные головная боль, головокружение, тахикардия, общая слабость. Лечение симптоматическое.
В случае тяжелой передозировки необходимо контролировать функции печени и почек.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.