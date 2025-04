фармакодинамика. Бендамустина гидрохлорид является алкилирующим противоопухолевым веществом с бифункциональной алкилирующей активностью. Антинеопластический и цитотокисический эффект бендамустина гидрохлорида преимущественно связан с образованием перекрестных сшивок молекул одной и двух нитей ДНК вследствие алкилирования. В результате этого нарушаются матричная функция ДНК и ее синтез.

Антинеопластический эффект бендамустина гидрохлорида был подтвержден в многочисленных исследованиях in vitro на разных опухолевых клеточных линиях (рак молочной железы, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого, рак яичника и различные виды лейкоза, а также рак толстой кишки, меланома, почечно-клеточная карцинома, злокачественные новообразования предстательной железы и головного мозга) и in vivo — на разных экспериментальных моделях опухолей (меланома, рак молочной железы, саркома, лимфома, лейкоз и мелкоклеточный рак легкого).

Профиль активности бендамустина гидрохлорида проявлялся в клетках опухоли человека и отличался от такового у других алкилирующих средств.

Бендамустина гидрохлорид не проявляет или проявляет в незначительной степени перекрестную резистентность в человеческих опухолевых клеточных линиях с разными механизмами стойкости. Это частично объясняется взаимодействием с ДНК, которое, по сравнению с другими алкилирующими средствами, длится дольше (например была выявлена только частичная перекрестная резистентность с другими алкилирующими лекарственными средствами, такими как циклофосфамид, кармустин или цисплатин). Кроме того, в клинических исследованиях было установлено, что не существует полной перекрестной резистентности между бендамустином и антрациклинами или алкилатами. Однако оценивали небольшое количество пациентов.

Фармакокинетика

Распределение. Продолжительность Т ½ в 1-й фазе после в/в 30 мин инфузии бендамустина в дозе 120 мг/м2 поверхности тела составила 28,2 мин. После в/в инфузии препарата на протяжении 30 мин центральный объем распределения составил 19,3 л. После болюсного в/в введения лекарственного средства в равновесном состоянии объем распределения составлял 15,8–20,5 л.

Более 95% активного вещества связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином).

Метаболизм. Бендамустина гидрохлорид метаболизируется преимущественно в печени. Основным путем выведения бендамустина гидрохлорида из организма является его гидролиз с образованием моногидрокси- и дигидроксибендамустина. В образовании N-десметилбендамустина и окисленного метаболита в печени задействован изофермент CYP 1A2 цитохрома P450. In vitro бендамустин не ингибирует CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 и CYP 3A4.

Экскреция. Среднее значение общего клиренса после 30 мин в/в инфузии препарата в дозе 120 мг/м2 составило 639,4 мл/мин. Около 20% введенной дозы лекарственного средства экскретируется с мочой в течение 24 ч.

Количество экскретируемого с мочой неизменного бендамустина и его метаболитов распределено в порядке убывания таким образом: моногидроксибендамустин > бендамустин > дигидроксибендамустин > окисленный метаболит > 14-деметилбендамустин.

С желчью выводятся преимущественно полярные метаболиты.

Фармакокинетика при нарушении функции печени. У пациентов с 30–70% опухолевым/метастатическим поражением органа и небольшим снижением функции печени (сывороточный билирубин <1,2 мг/дл) по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек значимых различий в C max бендамустина в плазме крови, Tmax достижения C max в крови, AUC, продолжительности T ½ в β-фазе, объеме распределения и клиренсе не отмечено.

Фармакокинетика при нарушении почечной функции. По сравнению с пациентами с нормальной функцией печени и почек у пациентов с клиренсом креатинина >10 мл/мин (в том числе и у пациентов, находящихся на диализе) достоверных расхождений в C max , Tmax, AUC, T ½ в β-фазе, объеме распределения и клиренсе не отмечено.

Лица пожилого возраста. В фармакокинетических исследованиях участвовали пациенты в возрасте <84 лет. Очевидно, возрастной фактор не оказывает существенного влияния на фармакокинетику бендамустина гидрохлорида.