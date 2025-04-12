миелосупрессия. У пациентов, применяющих бендамустин, может развиться миелосупрессия, поэтому необходимо контролировать уровень лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина и нейтрофилов не менее 1 раза в неделю. Курс лечения Рибомустином можно продолжать при таких показателях: лейкоциты >4·109/л и тромбоциты >100·109/л.

Инфекции. Сообщалось о развитии инфекций, включая пневмонию и сепсис. Редко инфекция приводила к госпитализации, септическому шоку и летальному исходу. Пациенты с нейтропенией и/или лейкопенией, вызванной применением бендамустина, более чувствительны к развитию инфекций. Пациентам с развитием миелосупрессии вследствие применения бендамустина гидрохлорида необходимо обратиться к врачу, если отмечаются проявления инфекции, в том числе лихорадка или респираторные симптомы.

Возможны развитие цитомегаловирусной инфекции и реактивация вируса герпеса.

Сообщалось о реактивации вируса гепатита В, который приводит к возникновению гепатита, в том числе с летальным исходом. Поэтому перед применением бендамустина следует принять соответствующие превентивные меры для предупреждения возникновения гепатита В: периодически контролировать функцию печени и определять маркеры гепатита В; проводить соответствующее лечение и/или превентивное лечение.

Кожные реакции. Отмечались кожные реакции, включая сыпь, токсичные кожные реакции и буллезную экзантему. Некоторые реакции возникали при применении бендамустина гидрохлорида в комбинации с другими противоопухолевыми средствами, поэтому причинно-следственную связь четко установить нельзя. Кожные реакции, которые возникли, могут прогрессировать при продолжении лечения, а их проявления усиливаться. При прогрессировании кожных реакций следует воздержаться от применения Рибомустина. При тяжелых кожных реакциях, когда подозревается причинно-следственная связь с бендамустином, следует отменить применение препарата.

Нарушения со стороны сердца. Во время лечения бендамустина гидрохлоридом следует контролировать уровень калия в крови и применять препараты калия, если его уровень <3,5 ммоль/л, а также проводить ЭКГ-мониторинг.

Во время лечения бендамустином отмечались случаи инфаркта миокарда и сердечной недостаточности с летальным исходом. Пациенты с заболеваниями сердца или с наличием заболеваний сердца в анамнезе должны находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Тошнота, рвота. Для симптоматического лечения тошноты и рвоты следует применять противорвотные лекарственные средства.

Синдром лизиса опухоли. В клинических исследованиях сообщалось о синдроме лизиса опухоли. Как правило, он возникает в течение 48 ч после применения первой дозы препарата и без лечения может привести к ОПН и смерти. Превентивные меры включают адекватную гидратацию, контроль биохимических показателей крови, особенно уровня калия и мочевой кислоты. В течение первых 2 нед терапии Рибомустином можно рассмотреть возможность применения аллопуринола, однако применение аллопуринола не является обязательным. При одновременном применении бендамустина и аллопуринола сообщалось о нескольких случаях синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза.

Анафилаксия. Инфузионные реакции на бендамустин часто возникали в клинических исследованиях. Симптомы обычно были умеренными и включали лихорадку, озноб, зуд и сыпь. Редко возникали тяжелые анафилактические и анафилактоидные реакции. После первого цикла терапии пациента необходимо опросить о наличии у него в анамнезе симптомов, характерных для инфузионных реакций. Для пациентов, у которых в прошлом возникали инфузионные реакции, следует рассмотреть возможность принятия мер для их предупреждения, включая применение антигистаминных лекарственных средств, антипиретиков и кортикостероидов.

Пациентам, у которых отмечались аллергические реакции III степени тяжести или выше, не следует повторно назначать этот препарат.

Контрацепция. Бендамустина гидрохлорид оказывает тератогенное и мутагенное действие. Женщинам следует применять эффективные методы контрацепции для предотвращения беременности во время лечения препаратом. Пациентам-мужчинам рекомендуется применять эффективные методы контрацепции во время терапии и в течение 6 мес после применения препарата. До начала лечения бендамустина гидрохлоридом рекомендуется рассмотреть вопрос о консервации спермы из-за вероятности развития необратимого бесплодия.

Экстравазация. В случае экстравазации инфузию следует немедленно прекратить. После короткой аспирации необходимо вынуть иглу. Участок экстравазации следует охладить; поднять руку, где состоялась экстравазация. Применение кортикостероидов, как и вспомогательного лечения, не дает значительного улучшения.

Другие новообразования. Имеются сообщения о возникновении вторичных опухолей, в том числе о миелодиспластическом синдроме, миелопролиферативных нарушениях, острой миелоидной лейкемии и карциноме бронхов. Связь с бендамустином не определена.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Недостаточно данных о применении Рибомустина в период беременности. В доклинических исследованиях бендамустин оказывает эмбрио-/фетолетальное, тератогенное и генотоксическое действие. Беременным не следует назначать препарат, кроме случаев применения по жизненным показаниям. Женщину следует проинформировать о потенциальном риске для будущего ребенка. При наступлении беременности во время лечения необходима генетическая консультация.

Контрацепция. Перед и во время лечения рекомендуется использовать эффективные методы контрацепции.

Пациентам-мужчинам рекомендуется избегать отцовства во время терапии и в течение 6 мес после применения препарата. Из-за вероятности развития необратимого бесплодия рекомендуется консервация спермы до начала лечения бендамустина гидрохлоридом.

Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли бендамустин в грудное молоко, поэтому назначение бендамустина гидрохлорида в период кормления грудью противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если возникает необходимость в применении бендамустина гидрохлорида в период лактации, кормление грудью следует прекратить.

Дети. Рибомустин не назначают детям из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности применения препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работу с другими механизмами. Исследование влияния на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами не проводились. Во время лечения Рибомустином сообщалось об атаксии, периферической нейропатии и сонливости (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентов следует предупредить, что в случае возникновения данных реакций необходимо избегать управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.