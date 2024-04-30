Все аптеки Украины
Активные вещества — “Б”БЕНДАМУСТИН (BENDAMUSTINE)

БЕНДАМУСТИН (BENDAMUSTINE) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 8 препаратов
Бендамусвиста порошок для приготовления концентрата д/п раствора д/инф, 25 мг, флакон, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Mistral Capital Management
Бендамусвиста Порошок для приготовления концентрата д/п раствора д/инф, 25 мг, флакон, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Mistral Capital Management
В 1 аптеке других городов
от 1977,75 грн
Цены в других городах
Бендамусвиста порошок для приготовления концентрата д/п раствора д/инф, 100 мг, флакон, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Mistral Capital Management
Бендамусвиста Порошок для приготовления концентрата д/п раствора д/инф, 100 мг, флакон, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Mistral Capital Management
В 1 аптеке других городов
от 5880,07 грн
Цены в других городах
Рибомустин порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 25 мг, флакон, 55 мг, № 1; Astellas Pharma Europe
Рибомустин Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 25 мг, флакон, 55 мг, № 1 Astellas Pharma Europe
Нет в наличии
Рибомустин порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 100 мг, флакон, 220 мг, № 1; Astellas Pharma Europe
Рибомустин Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 100 мг, флакон, 220 мг, № 1 Astellas Pharma Europe
Нет в наличии
Бендамустин-Виста порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 25 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бендамустин-Виста Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 25 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Бендамустин-Виста порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 100 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бендамустин-Виста Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 100 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии

бифункциональная алкилирующая активность; антинеопластический и цитотоксический эффект связан с образованием перекрестных сшивок молекул одноцепочечной и двухцепочечной ДНК в результате алкилирования, в результате этого нарушается матричная функция ДНК и ее синтез; обладает дополнительными антиметаболичнимы свойствами (эффектом пуринового аналога) не демонстрирует или демонстрирует незначительно перекрестную резистентность в человеческих опухолевых клеточных линиях с различными механизмами устойчивости, это отчасти объясняется взаимодействием с ДНК, которое по сравнению с другими алкилирующими средствами, длится дольше (была установлена только частичная перекрестная резистентность с другими алкилирующими ЛС, такими как циклофосфамид, кармустин или цисплатин) не существует полной перекрестной резистентности с антрациклинами.

терапия первой линии распространенных стадий индолентных неходжкинских лимфом в составе комбинированной терапевтической схемы, лечения множественной миеломы II ст с прогрессированием или III ст (по классификации Дьюри-Сальмона) в комбинации с преднизоном, хр. лимфоцитарная лейкемия.

в качестве монотерапии или в составе комбинированных схем в различных дозах и режимах; неходжкинская лимфома - бендамустин в/в в дозе 60 мг/м2 в виде 30-мин инфузии ежедневно с 1-го по 5-й день, винкристин в/в в дозе 2 мг в 1-й день, преднизон в/в в дозе 100 мг/м2 ежедневно с 1-го по 5-й день; курс терапии повторяют ч/з 3 недели; множественная миелома - бендамустин в/в в дозе 120-150 мг/м2 в виде 60-мин. инфузии в 1-й и 2-й день, преднизон в/в или per os в дозе 60 мг/м2 ежедневно с 1-го по 4-й день; курс повторяют ч/з 4 недели; хр. лимфоцитарная лейкемия - бендамустин в/в в дозе 70 - 100 мг/м2 в виде 30-мин инфузии в 1-й и 2-й день; курс повторяют ч/з 4 недели.

гиперчувствительность к препарату и/или маннитола, беременность, предсказания беременности, кормления грудью, умеренная и тяжелая печеночная недостаточность, желтуха, тяжелое угнетение костного мозга и выраженные изменения количества форменных элементов крови, хирургическое вмешательство менее, чем за 30 дней до начала лечения, инфекции, особенно те, которые сопровождаются лейкопенией (риск генерализации инфекции), детский возраст (из-за отсутствия данных).

инфекции; лейкопения, снижение уровня гемоглобина, тромбоцитопения анемия, кровотечения реакции гиперчувствительности (аллергический дерматит, крапивница) анафилактические реакции/шок повышение активности АлАТ/АсАТ, ЩФ, билирубина тахикардия, аритмия; тошнота, рвота, диарея, запор, воспаление слизистых оболочек, лихорадка, усиление боли; сепсис гемолиз; сонливость, афония; нарушение вкуса, парестезии, периферическая сенсорная нейропатия, антихолинергическим с-ром, неврологические расстройства, атаксия, энцефалит, с-м распада опухоли; выпот в полость перикарда, ИМ, острая сосудистая недостаточность, флебит; легочная дисфункция фиброз легких, атипичная пневмония; геморрагический эзофагит, желудочно-кишечное кровотечение; алопеция эритема, дерматит, зуд, макулопапулезная сыпь, гипергидроз; бесплодие аменорея полиорганная недостаточность.