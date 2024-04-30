в качестве монотерапии или в составе комбинированных схем в различных дозах и режимах; неходжкинская лимфома - бендамустин в/в в дозе 60 мг/м2 в виде 30-мин инфузии ежедневно с 1-го по 5-й день, винкристин в/в в дозе 2 мг в 1-й день, преднизон в/в в дозе 100 мг/м2 ежедневно с 1-го по 5-й день; курс терапии повторяют ч/з 3 недели; множественная миелома - бендамустин в/в в дозе 120-150 мг/м2 в виде 60-мин. инфузии в 1-й и 2-й день, преднизон в/в или per os в дозе 60 мг/м2 ежедневно с 1-го по 4-й день; курс повторяют ч/з 4 недели; хр. лимфоцитарная лейкемия - бендамустин в/в в дозе 70 - 100 мг/м2 в виде 30-мин инфузии в 1-й и 2-й день; курс повторяют ч/з 4 недели.