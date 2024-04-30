БЕНДАМУСТИН (BENDAMUSTINE) Действующее вещество
бифункциональная алкилирующая активность; антинеопластический и цитотоксический эффект связан с образованием перекрестных сшивок молекул одноцепочечной и двухцепочечной ДНК в результате алкилирования, в результате этого нарушается матричная функция ДНК и ее синтез; обладает дополнительными антиметаболичнимы свойствами (эффектом пуринового аналога) не демонстрирует или демонстрирует незначительно перекрестную резистентность в человеческих опухолевых клеточных линиях с различными механизмами устойчивости, это отчасти объясняется взаимодействием с ДНК, которое по сравнению с другими алкилирующими средствами, длится дольше (была установлена только частичная перекрестная резистентность с другими алкилирующими ЛС, такими как циклофосфамид, кармустин или цисплатин) не существует полной перекрестной резистентности с антрациклинами.
терапия первой линии распространенных стадий индолентных неходжкинских лимфом в составе комбинированной терапевтической схемы, лечения множественной миеломы II ст с прогрессированием или III ст (по классификации Дьюри-Сальмона) в комбинации с преднизоном, хр. лимфоцитарная лейкемия.
в качестве монотерапии или в составе комбинированных схем в различных дозах и режимах; неходжкинская лимфома - бендамустин в/в в дозе 60 мг/м2 в виде 30-мин инфузии ежедневно с 1-го по 5-й день, винкристин в/в в дозе 2 мг в 1-й день, преднизон в/в в дозе 100 мг/м2 ежедневно с 1-го по 5-й день; курс терапии повторяют ч/з 3 недели; множественная миелома - бендамустин в/в в дозе 120-150 мг/м2 в виде 60-мин. инфузии в 1-й и 2-й день, преднизон в/в или per os в дозе 60 мг/м2 ежедневно с 1-го по 4-й день; курс повторяют ч/з 4 недели; хр. лимфоцитарная лейкемия - бендамустин в/в в дозе 70 - 100 мг/м2 в виде 30-мин инфузии в 1-й и 2-й день; курс повторяют ч/з 4 недели.
гиперчувствительность к препарату и/или маннитола, беременность, предсказания беременности, кормления грудью, умеренная и тяжелая печеночная недостаточность, желтуха, тяжелое угнетение костного мозга и выраженные изменения количества форменных элементов крови, хирургическое вмешательство менее, чем за 30 дней до начала лечения, инфекции, особенно те, которые сопровождаются лейкопенией (риск генерализации инфекции), детский возраст (из-за отсутствия данных).
инфекции; лейкопения, снижение уровня гемоглобина, тромбоцитопения анемия, кровотечения реакции гиперчувствительности (аллергический дерматит, крапивница) анафилактические реакции/шок повышение активности АлАТ/АсАТ, ЩФ, билирубина тахикардия, аритмия; тошнота, рвота, диарея, запор, воспаление слизистых оболочек, лихорадка, усиление боли; сепсис гемолиз; сонливость, афония; нарушение вкуса, парестезии, периферическая сенсорная нейропатия, антихолинергическим с-ром, неврологические расстройства, атаксия, энцефалит, с-м распада опухоли; выпот в полость перикарда, ИМ, острая сосудистая недостаточность, флебит; легочная дисфункция фиброз легких, атипичная пневмония; геморрагический эзофагит, желудочно-кишечное кровотечение; алопеция эритема, дерматит, зуд, макулопапулезная сыпь, гипергидроз; бесплодие аменорея полиорганная недостаточность.