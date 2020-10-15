гиперчувствительность. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщали о редких серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в редких случаях — с летальным исходом), дерматологические реакции, в том числе острый генерализированный экзантематозный пустулез, эпидермальный некролиз (в редких случаях с летальным исходом) и реакцию на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).

Некоторые из этих реакций, вызванных азитромицином, имели рецидивирующие симптомы и нуждались в более длительном наблюдении и лечении.

В случае аллергической реакции применение азитромицина следует прекратить и назначить соответствующую терапию. Врачи должны иметь в виду, что симптомы аллергической реакции могут появиться снова после прекращения симптоматической терапии.

Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, его следует назначать с осторожностью у пациентов с выраженным заболеванием печени. Случаи молниеносного гепатита, потенциально приводящие к опасной для жизни печеночной недостаточности, зарегистрированы при приеме азитромицина. Некоторые пациенты, возможно, уже имели заболевания печени в анамнезе или, возможно, принимали другие гепатотоксические лекарственные средства.

При появлении признаков и симптомов нарушения функции печени, таких как быстро развившаяся астения, связанная с желтухой, моча темного цвета, склонность к кровотечениям или печеночная энцефалопатия, должны быть немедленно проведены печеночные пробы/исследования. Прием азитромицина следует прекратить при нарушении функции печени.

У пациентов, получающих производные эрготамина, эрготизм был спровоцирован одновременным введением некоторых макролидных антибиотиков. Данные, касающиеся возможного взаимодействия между производными эрготамина и азитромицином, отсутствуют. Однако из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин и производные спорыньи не следует принимать одновременно.

Суперинфекции. Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдение за признаками суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.

Перекрестная чувствительность. Из-за имеющейся перекрестной устойчивости к эритромицину грамположительных штаммов и большинства штаммов метициллинрезистентных стафилококков, применение азитромицина не рекомендуется.

Следует учитывать локальные эпидемиологические данные и схему чувствительности.

Серьезная инфекция. Азитромицин не предназначен для лечения подходящих тяжелых инфекций, где нужно добиваться быстрых высоких концентраций антибиотика в крови.

При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщали о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную микрофлору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.

C. difficile продуцирует токсины А и В, обусловливающие развитие CDAD.

Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, приводят к повышенной частоте осложнений и летальности, поскольку эти инфекции могут не отвечать на антимикробную терапию и нуждаться в колэктомии. Это следует принимать во внимание всем пациентам с диареей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно вести историю болезни, поскольку о возникновении диареи сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных средств.

У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) выявлено увеличение на 33% системной экспозиции с азитромицином.

Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, повышающее риск развития сердечной аритмии и пароксизмальной желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes), выявляли при лечении другими макролидными антибиотиками, включая азитромицин. Поскольку вышеперечисленные обстоятельства могут привести к повышенному риску желудочковой аритмии (включая пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт), что может привести к остановке сердца, азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с текущими проаритмическими отклонениями (особенно у женщин и пожилых пациентов). К этой группе относятся пациенты:

с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T ;

; получающие лечение с применением других активных веществ, удлиняющих интервал Q–T , например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин;

, например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин; с нарушением электролитного баланса, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;

с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.

Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Педиатрическая популяция. Безопасность и эффективность профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium avium не установлены.

Длительное применение. Отсутствует опыт безопасности и эффективности длительного применения азитромицина по указанным выше показаниям. При быстро рецидивирующих инфекциях следует рассмотреть возможность лечения другими антибиотиками.

Неврологические и психические нарушения. Азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с неврологическими и психическими нарушениями.

Повреждение слуха. Описано, что антибиотики группы макролидов повреждают слух. У некоторых пациентов, получавших азитромицин, сообщали о случаях нарушения слуха, глухоте и звоне в ушах. Многие из этих случаев касаются экспериментальных исследований, при которых азитромицин применяли в высоких дозах в течение длительного периода. Однако, согласно имеющимся отчетам о дальнейших действиях, большинство из этих проблем были обратимыми.

Стрептококковые инфекции. При лечении фарингита/тонзиллита, вызванных Streptococcus pyogenes, препаратом выбора, как правило, является пенициллин, его также применяют для профилактики при острой ревматической лихорадке. Азитромицин в целом эффективен в лечении стрептококковой инфекции в ротоглотке, относительно профилактики ревматической атаки нет никаких данных, которые демонстрируют эффективность азитромицина.

Другое. Безопасность и эффективность для профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium Avium Complex не установлены.

Азитромицин содержит соединения натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, применяющих диету с контролем натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Достаточных данных о применении азитромицина у беременных нет. В ходе исследований репродуктивной токсичности на животных выявлена способность азитромицина проникать через плацентарный барьер, однако тератогенных эффектов не отмечали. Безопасность азитромицина не подтверждена применением действующего вещества в период беременности. Поэтому азитромицин следует назначать в период беременности только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Период кормления грудью. Сообщали, что азитромицин проникает в молоко человека, но соответствующих и должным образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводили.

Серьезных побочных эффектов влияния азитромицина на грудных младенцев не выявлено.

Однако применение азитромицина в период кормления грудью возможно только в случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Фертильность. Исследования фертильности проводили на крысах; показатель беременности снижался после введения азитромицина. Релевантность этих данных по отношению к человеку неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как делирий, галлюцинации, головокружение, сонливость, обморок, судороги, которые могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или иными механизмами.