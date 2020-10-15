Азитро Сандоз® (таблетки) (Azithro Sandoz® (tablets)) (173202) - инструкция по применению ATC-классификация
Азитро Сандоз инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов.
Механизм резистентности. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Распространенность приобретенной резистентности может быть разной в зависимости от местности и времени для выделенных видов, поэтому локальная информация о резистентности требуется особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространенность резистентности такова, когда эффективность препарата при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций сомнительна.
|Обычно чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
Streptococcus pyogenes
|Аэробные грамотрицательные бактерии
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Porphyriomonas spp.
|Другие микроорганизмы
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
|Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой
|Аэробные грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллинрезистентный.
|Микроорганизмы с врожденной резистентностью
|Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis
Стафилококки MRSA, MRSE*
|Анаэробные бактерии
Группа бактериоидов Bacteroides fragilis
*Метициллинрезистентный золотистый стафилококк имеет очень высокую распространенность приобретенной устойчивости к макролидам и указан здесь из-за редкой чувствительности к азитромицину.
Фармакокинетика. Биодоступность азитромицина после перорального приема составляет около 37%. Сmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
После приема внутрь азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях показано, что концентрация азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками сыворотки крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл в сыворотке крови. Воображаемый объем распределения в равновесном состоянии (Vss) составлял 31,1 л/кг.
Конечный Т½ из плазмы крови полностью соответствует Т½ из тканей на протяжении 2–4 дней.
Около 12% введенной в/в дозы азитромицина выводится с мочой в неизмененном виде на протяжении следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина выявлены в желчи. Идентифицировано 10 метаболитов, которые образуются с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепление кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не оказывают антимикробного действия.
Показания Азитро Сандоз
инфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:
- инфекции ЛОР-органов (бактериальный фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);
- инфекции дыхательных путей (бактериальный бронхит, негоспитальная пневмония);
- инфекции кожи и мягких тканей: мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичные пиодерматозы, акне вульгарис (угри обычные) средней степени тяжести;
- инфекции, передающиеся половым путем: неосложненные генитальные инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis.
Применение Азитро Сандоз
азитромицин следует применять в однократной суточной дозе независимо от приема пищи. Таблетки глотать не разжевывая. В случае пропуска приема 1 дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие — с интервалом 24 ч.
Взрослые и дети с массой тела ≥45 кг
При инфекциях ЛОР-органов, дыхательных путей, кожи и мягких тканей (кроме хронической мигрирующей эритемы) общая доза азитромицина составляет 1500 мг (500 мг 1 раз в сутки). Продолжительность лечения составляет 3 дня.
При акне вульгарис рекомендованная общая доза азитромицина составляет 6 г, которую следует принимать по следующей схеме: по 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней, после чего — по 500 мг 1 раз в неделю в течение 9 нед. Дозу второй недели следует принимать через 7 дней после первого приема таблетки, а 8 последующих доз следует принимать с интервалом в 7 дней.
При мигрирующей эритеме общая доза азитромицина составляет 3 г, которую следует принимать по следующей схеме: 1 г (однократно) в 1-й день, после чего — по 500 мг 1 раз в сутки со 2-го по 5-й день.
При инфекциях, передающихся половым путем, рекомендуемая доза азитромицина составляет 1000 мг (однократно).
Пациенты пожилого возраста. У людей пожилого возраста нет необходимости в коррекции дозы. Поскольку пациенты пожилого возраста могут входить в группы риска нарушений электрической проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.
Пациенты с нарушением функции почек. Для пациентов с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации — 10–80 мл/мин) можно использовать ту же дозировку, что и для лиц с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).
Пациенты с нарушением функции печени. Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени. Исследований, связанных с лечением этих пациентов с применением азитромицина, не проводили.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме применять у детей с массой тела ≥45 кг.
Для детей с массой тела менее 45 кг рекомендуется применять Азитро Сандоз, порошок для оральной суспензии.
Противопоказания
применение препарата противопоказано больным с повышенной чувствительностью к азитромицину, эритромицину, антибиотикам группы макролидов/кетолидов или любому вспомогательному веществу.
Ввиду теоретической возможности возникновения эрготизма азитромицин не следует применять одновременно с производными спорыньи.
Побочные эффекты
побочные реакции определены с помощью клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения в соответствии с классом систем и органов и частотой возникновения.
Очень часто: ≥1/10. Часто: от ≥1/100 до <1/10. Нечасто: от ≥1/1000 до <1/100. Редко: от ≥1/10 000 до <1/1000. Очень редко: <1/10 000. Неизвестно (невозможно оценить из имеющихся данных).
В рамках каждой группы частоты нежелательные явления предоставлены в порядке убывания тяжести.
Побочные реакции, возможно или вероятно, связанные с азитромицином на основе данных, полученных во время клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения:
Инфекции и инвазии: редко — кандидоз, оральный кандидоз, влагалищные инфекции, пневмония, грибковые инфекции, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, нарушение функции дыхания, ринит, оральный кандидоз; неизвестно — псевдомембранозный колит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, нейтропения, эозинофилия; неизвестно — тромбоцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: редко — ангионевротический отек, реакции повышенной чувствительности; неизвестно — анафилактическая реакция.
Со стороны метаболизма и алиментарные расстройства: редко — анорексия.
Психические нарушения: редко — нервозность, бессонница; редко — возбуждение; неизвестно — агрессивность, беспокойство, делирий, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — головокружение, сонливость, парестезия, дисгевзия; неизвестно — обмороки, судороги, гипестезия, психомоторная повышенная активность, аносмия, паросмия, агевзия, миастения гравис.
Со стороны органов зрения: часто нарушение зрения.
Со стороны органов слуха и лабиринта: редко — нарушение слуха, вертиго; неизвестно — ухудшение слуха, включая глухоту и/или звон в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — пальпитация; неизвестно — трепетание-мерцание желудочков (torsade de pointes), аритмия, включая желудочковую тахикардию, удлинение интервала Q–T на ЭКГ.
Со стороны сосудистой системы: нечасто — приливы; неизвестно артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — диспноэ, носовое кровотечение.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — диарея; часто — рвота, боль в животе, тошнота; нечасто — запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, вздутие живота, сухость во рту, отрыжка, язвы в полости рта, гиперсекреция слюны; неизвестно — панкреатит, изменение цвета языка.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — нарушение функции печени, холестатическая желтуха; неизвестно — печеночная недостаточность, которая редко приводила к летальному исходу, фульминантный гепатит, некротический гепатит, некроз печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз; редко — фоточувствительность, острый генерализованный экзантематозный пустулез, реакция на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS синдром)*; неизвестно — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, полиморфная эритема.
* Частота оценивается по «правилу трех»
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: редко — остеоартрит, миалгия, боль в спине, боль в шее; неизвестно — артралгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — дизурия, боль в почках; неизвестно — острая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: редко — маточное кровотечение, тестикулярные нарушения.
Общие нарушения и состояние в месте введения: редко — отек, астения, беспокойство, повышенная утомляемость, отек лица, боль в груди, недомогание, боль, периферический отек, гипертермия, осложнения после процедуры.
Лабораторные показатели: часто — снижение количества лейкоцитов, повышение количества эозинофилов, снижение уровня бикарбоната в крови, повышение уровня базофилов, повышение уровня моноцитов, повышение уровня нейтрофилов; нечасто — повышение уровня АсАТ, АлАТ, билирубина в крови, мочевины в крови, креатинина в крови; изменения показателей калия в крови; повышение уровня ЩФ, хлорида, глюкозы, тромбоцитов; снижение уровня гематокрита; повышение уровня бикарбоната; отклонение от нормы уровня натрия.
Поражения и отравления: редко — осложнения после процедуры.
Информация о побочных реакциях, которые, возможно, связаны с профилактикой и лечением Mycobacterium Avium Complex, базируется на данных клинических исследований и наблюдений в постмаркетинговый период. Эти побочные реакции отличаются по типу или частоте от тех, о которых сообщали при применении лекарственных форм с немедленным высвобождением и длительного действия:
Со стороны метаболизма и алиментарные расстройства: часто — анорексия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия; редко — гипестезия.
Со стороны органов зрения: часто — ухудшение зрения.
Со стороны органов слуха и лабиринта: часто — глухота; редко — ухудшение слуха, звон в ушах.
Со стороны сердечной системы: редко — учащенное сердцебиение.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, частый жидкий стул.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, зуд; редко — синдром Стивенса — Джонсона, фоточувствительность.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: часто — артралгия.
Общие нарушения и состояние места введения: часто — повышенная утомляемость; редко — астения, недомогание.
Особые указания
гиперчувствительность. Как и в случае с эритромицином и другими макролидными антибиотиками, сообщали о редких серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек и анафилаксию (в редких случаях — с летальным исходом), дерматологические реакции, в том числе острый генерализированный экзантематозный пустулез, эпидермальный некролиз (в редких случаях с летальным исходом) и реакцию на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).
Некоторые из этих реакций, вызванных азитромицином, имели рецидивирующие симптомы и нуждались в более длительном наблюдении и лечении.
В случае аллергической реакции применение азитромицина следует прекратить и назначить соответствующую терапию. Врачи должны иметь в виду, что симптомы аллергической реакции могут появиться снова после прекращения симптоматической терапии.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, его следует назначать с осторожностью у пациентов с выраженным заболеванием печени. Случаи молниеносного гепатита, потенциально приводящие к опасной для жизни печеночной недостаточности, зарегистрированы при приеме азитромицина. Некоторые пациенты, возможно, уже имели заболевания печени в анамнезе или, возможно, принимали другие гепатотоксические лекарственные средства.
При появлении признаков и симптомов нарушения функции печени, таких как быстро развившаяся астения, связанная с желтухой, моча темного цвета, склонность к кровотечениям или печеночная энцефалопатия, должны быть немедленно проведены печеночные пробы/исследования. Прием азитромицина следует прекратить при нарушении функции печени.
У пациентов, получающих производные эрготамина, эрготизм был спровоцирован одновременным введением некоторых макролидных антибиотиков. Данные, касающиеся возможного взаимодействия между производными эрготамина и азитромицином, отсутствуют. Однако из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин и производные спорыньи не следует принимать одновременно.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибиотиками, рекомендуется проводить наблюдение за признаками суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибы.
Перекрестная чувствительность. Из-за имеющейся перекрестной устойчивости к эритромицину грамположительных штаммов и большинства штаммов метициллинрезистентных стафилококков, применение азитромицина не рекомендуется.
Следует учитывать локальные эпидемиологические данные и схему чувствительности.
Серьезная инфекция. Азитромицин не предназначен для лечения подходящих тяжелых инфекций, где нужно добиваться быстрых высоких концентраций антибиотика в крови.
При приеме почти всех антибактериальных препаратов, включая азитромицин, сообщали о Clostridium difficile-ассоциированной диарее (CDAD), серьезность которой варьировала от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную микрофлору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, обусловливающие развитие CDAD.
Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, приводят к повышенной частоте осложнений и летальности, поскольку эти инфекции могут не отвечать на антимикробную терапию и нуждаться в колэктомии. Это следует принимать во внимание всем пациентам с диареей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно вести историю болезни, поскольку о возникновении диареи сообщалось через 2 мес после применения антибактериальных средств.
У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) выявлено увеличение на 33% системной экспозиции с азитромицином.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, повышающее риск развития сердечной аритмии и пароксизмальной желудочковой тахикардии типа пируэт (torsade de pointes), выявляли при лечении другими макролидными антибиотиками, включая азитромицин. Поскольку вышеперечисленные обстоятельства могут привести к повышенному риску желудочковой аритмии (включая пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт), что может привести к остановке сердца, азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с текущими проаритмическими отклонениями (особенно у женщин и пожилых пациентов). К этой группе относятся пациенты:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- получающие лечение с применением других активных веществ, удлиняющих интервал Q–T, например антиаритмические препараты класса IА (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты, такие как циталопрам, а также фторхинолоны, такие как моксифлоксацин и левофлоксацин;
- с нарушением электролитного баланса, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Педиатрическая популяция. Безопасность и эффективность профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium avium не установлены.
Длительное применение. Отсутствует опыт безопасности и эффективности длительного применения азитромицина по указанным выше показаниям. При быстро рецидивирующих инфекциях следует рассмотреть возможность лечения другими антибиотиками.
Неврологические и психические нарушения. Азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с неврологическими и психическими нарушениями.
Повреждение слуха. Описано, что антибиотики группы макролидов повреждают слух. У некоторых пациентов, получавших азитромицин, сообщали о случаях нарушения слуха, глухоте и звоне в ушах. Многие из этих случаев касаются экспериментальных исследований, при которых азитромицин применяли в высоких дозах в течение длительного периода. Однако, согласно имеющимся отчетам о дальнейших действиях, большинство из этих проблем были обратимыми.
Стрептококковые инфекции. При лечении фарингита/тонзиллита, вызванных Streptococcus pyogenes, препаратом выбора, как правило, является пенициллин, его также применяют для профилактики при острой ревматической лихорадке. Азитромицин в целом эффективен в лечении стрептококковой инфекции в ротоглотке, относительно профилактики ревматической атаки нет никаких данных, которые демонстрируют эффективность азитромицина.
Другое. Безопасность и эффективность для профилактики или лечения у детей с инфекцией Mycobacterium Avium Complex не установлены.
Азитромицин содержит соединения натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, применяющих диету с контролем натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Достаточных данных о применении азитромицина у беременных нет. В ходе исследований репродуктивной токсичности на животных выявлена способность азитромицина проникать через плацентарный барьер, однако тератогенных эффектов не отмечали. Безопасность азитромицина не подтверждена применением действующего вещества в период беременности. Поэтому азитромицин следует назначать в период беременности только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Сообщали, что азитромицин проникает в молоко человека, но соответствующих и должным образом контролируемых клинических исследований, которые давали бы возможность охарактеризовать фармакокинетику экскреции азитромицина в грудное молоко, не проводили.
Серьезных побочных эффектов влияния азитромицина на грудных младенцев не выявлено.
Однако применение азитромицина в период кормления грудью возможно только в случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Фертильность. Исследования фертильности проводили на крысах; показатель беременности снижался после введения азитромицина. Релевантность этих данных по отношению к человеку неизвестна.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Доказательства того, что азитромицин может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, отсутствуют, но следует учитывать возможность развития побочных реакций, таких как делирий, галлюцинации, головокружение, сонливость, обморок, судороги, которые могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или иными механизмами.
Взаимодействия
антациды: при изучении влияния сочетанного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не выявлено изменений биодоступности, хотя Cmax азитромицина в плазме крови уменьшалась на 24%. Азитромицин необходимо принимать через 2 ч после приема антацида. Не следует принимать одновременно азитромицин и антациды.
Цетиризин: одновременное применение у здоровых добровольцев азитромицина с 20 мг цетиризина на протяжении 5 дней не привело к фармакокинетическому взаимодействию в равновесном состоянии, но значительно изменяло интервал Q–T. Следует осторожно назначать азитромицин пациентам вместе с другими лекарствами, которые могут продлевать интервал Q–T.
Диданозин. Одновременное применение 1200 мг/сут азитромицина из 400 мг/сут диданозина у 6 ВИЧ-положительных пациентов не влияло на фармакокинетику равновесного состояния диданозина по сравнению с плацебо.
Дигоксин и колхицин (субстраты Р-гликопротеина). Сообщалось, что одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, и субстратов Р-гликопротеина, таких как дигоксин и колхицин, приводит к повышению уровня субстрата Р-гликопротеина в сыворотке крови. Следовательно, при сочетанном применении азитромицина и субстратов Р-гликопротеина, а именно дигоксина, необходимо учитывать возможность повышения концентрации дигоксина в сыворотке крови. Важно проводить клинические проверки при лечении азитромицином и, возможно, измерять уровень дигоксина в сыворотке крови.
Зидовудин: 1000 мг азитромицина в качестве разовой дозы и 600 или 1200 мг азитромицина в качестве многократных доз не влияли на фармакокинетику и выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина в мононуклеарах периферической крови. Клиническая значимость этих данных неизвестна, но они могут быть полезными для пациентов.
Азитромицин не оказывает существенного взаимодействия с печеночной системой цитохрома Р450. Считается, что препарат не оказывает фармакокинетического взаимодействия с эритромицином и другими макролидами. Азитромицин не приводит к индукции или инактивации цитохрома Р450 через цитохром-метаболитный комплекс.
Производные спорыньи. Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное применение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Проведены фармакокинетические исследования одновременного применения азитромицина и препаратов, участвующих в цитохром Р450-опосредованном метаболизме.
Аторвастатин: одновременное применение 10 мг/сут аторвастатина и 500 мг/сут азитромицина не влияло на концентрацию аторвастатина в плазме крови (на основании анализа ингибирования HMG CoA-редуктазы). Однако в постмаркетинговом исследовании сообщали о случаях рабдомиолиза у пациентов, получающих азитромицин со статинами.
Карбамазепин. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев, одновременно принимавших азитромицин, азитромицин не оказывал значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или на его активные метаболиты.
Циметидин. В фармакокинетическом исследовании влияния на фармакокинетику азитромицина разовой дозы циметидина, принятой за 2 ч до приема азитромицина, никаких изменений в фармакокинетике азитромицина не выявлено.
Пероральные антикоагулянты типа кумарина. В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин не изменял антикоагулянтный эффект однократной дозы 15 мг варфарина, назначенного здоровым добровольцам. В постмаркетинговый период получены сообщения о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов типа кумарина. Хотя причинная связь не установлена, следует учитывать необходимость проведения частого мониторинга протромбинового времени при назначении азитромицина пациентам, получающим пероральные антикоагулянты типа кумарина.
Циклоспорин. Фармакокинетические исследования, проведенные с участием здоровых добровольцев, принимавших 500 мг/сут азитромицина внутрь в течение 3 дней, а затем 1 дозу 10 мг/кг массы тела циклоспорина также внутрь, продемонстрировали, что происходит значительное повышение Cmax и AUC0–5 циклоспорина. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении этих препаратов. Если существует необходимость в их одновременном приёме, следует контролировать уровень циклоспорина и соответственно корректировать его дозу.
Эфавиренц. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 600 мг и 400 мг эфавиренза ежедневно в течение 7 дней не вызывало каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий.
Флуконазол. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не изменяло фармакокинетики разовой дозы 800 мг флуконазола. Общая экспозиция и Т½ азитромицина не изменялись при одновременном применении флуконазола, однако при этом отмечали снижение Cmах азитромицина (на 18%), что не имело клинического значения.
Индинавир. Одновременное применение разовой дозы азитромицина 1200 мг не оказывало статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который назначали по 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон. В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказывал существенного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам. У здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг/сут в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики разовой дозы мидазолама 15 мг.
Нелфинавир. Одновременное применение азитромицина (1200 мг) и нелфинавира в равновесных концентрациях (750 мг трижды в сутки) приводило к повышению концентрации азитромицина. Клинически значимых побочных явлений не выявлено, соответственно нет необходимости в коррекции дозы.
Рифабутин. Сочетанное применение азитромицина и рифабутина не влияло на концентрации этих препаратов в плазме крови.
У лиц, применявших одновременно азитромицин и рифабутин, отмечали нейтропению. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не установлена.
Силденафил. У обычных здоровых добровольцев мужского пола не получены доказательства влияния азитромицина (500 мг/сут в течение 3 дней) на значения AUC и Cmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин. В фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. В некоторых случаях нельзя исключить возможность такого взаимодействия полностью; однако нет специальных данных о наличии такого взаимодействия.
Теофиллин. Отсутствуют данные о клинически существенном фармакокинетическом взаимодействии при одновременном применении азитромицина и теофиллина у здоровых добровольцев.
Триазолам. У 14 здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг в 1-й день и 250 мг во 2-й день с 0,125 мг триазолама во 2-й день не оказывало существенного влияния на фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с триазоламом.
Триметоприм/сульфаметоксазол. Одновременное применение триметоприма/сульфаметоксазола (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с 1200 мг азитромицина на 7-й день не оказывало существенного влияния на Cmax, общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола. Концентрация азитромицина в сыворотке крови была близка к концентрации, обнаруженной в других исследованиях.
Другие антибиотики. Следует учитывать возможную перекрестную резистентность между азитромицином и макролидными антибиотиками (такими как эритромицин), а также линкомицином и клиндамицином. Не рекомендуется одновременное применение нескольких лекарственных препаратов из этого класса.
Препараты, удлиняющие интервал Q–T. Не следует назначать азитромицин пациентам одновременно с лекарственными средствами, которые могут удлинять интервал Q–T (например хинидин, циклофосфамид, кетоконазол, терфенадин, галоперидол, литий) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
симптомы. Побочные проявления, которые развиваются при приеме более высоких, чем рекомендовано, доз препарата, подобны выявленным при применении обычных терапевтических доз, а именно: они могут включать диарею, тошноту, рвоту, обратимую потерю слуха.
Лечение. При передозировке при необходимости рекомендуется прием активированного угля и проведение общих симптоматических и поддерживающих лечебных мероприятий.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.