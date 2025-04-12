Скоприл® (Skopryl®)
Скоприл инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: магния стеарат, крахмал кукурузный, маннит (E421), кальция гидрофосфат, крахмал прежелатинизированный, повидон.
Лизиноприл - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лизиноприл — ингибитор АПФ. АПФ является пептидилдипептидазой, которая катализирует преобразование ангиотензина I в вазоконстрикторный пептид, ангиотензин II, который также стимулирует секрецию альдостерона. Ингибирование АПФ приводит к снижению концентрации в плазме крови ангиотензина II, которое обусловливает снижение активности вазопрессоров и секреции альдостерона. Последнее снижение может привести к повышению концентрации калия в плазме крови. Поскольку механизм действия при АГ осуществляется посредством подавления ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, лизиноприл оказывает гипотензивное влияние даже у гипертензивных пациентов с низким уровнем ренина. АПФ идентичен кининазе — ферменту, разрушающему брадикинин. Роль повышенного уровня брадикинина (обладающего выраженными вазодилатирующими свойствами) в ходе лечения лизиноприлом полностью не выяснена и требует дальнейшего изучения.
Фармакокинетика
Абсорбция. После перорального приема лизиноприл медленно и не полностью всасывается в ЖКТ. Абсорбция препарата после приема составляет приблизительно 25% с межиндивидуальной вариабельностью (6–60%). Одновременный прием пищи не влияет на всасывание. Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 6–8 ч.
Распределение. Равновесные концентрации в плазме крови достигаются в течение 2–3 дней после введения препарата. Помимо АПФ, не связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм и выведение. Не метаболизируется, выводится с мочой в неизмененном виде. Удаляется при гемодиализе.
Фармакокинетика у особых групп пациентов. При нарушении функции почек выведение лизиноприла снижается пропорционально степени функциональных нарушений (это снижение становится клинически важным при клубочковой фильтрации <30 мл/мин).
При сердечной недостаточности почечный клиренс лизиноприла снижается.
Для пациентов пожилого возраста характерны более высокие концентрации лизиноприла в плазме крови и значения AUC (увеличены на ≈60%), чем у пациентов младшего возраста.
Показания Скоприл
АГ. Хроническая сердечная недостаточность. Острый инфаркт миокарда у пациентов со стабильными показателями гемодинамики (систолическое АД >100 мм рт. ст.). Диабетическая нефропатия при сахарном диабете II типа.
Применение Скоприл
таблетки принимать внутрь 1 раз в сутки, желательно в одно и то же время, независимо от приема пищи. Суточную дозу подбирать индивидуально в зависимости от реакции пациента и АД.
АГ. Лизиноприл применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими классами антигипертензивных средств.
Начальная доза. При АГ рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг/сут. У пациентов с повышенной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (в частности при реноваскулярной гипертензии, избыточном выведении хлорида натрия из организма и/или дегидратации, сердечной декомпенсации или сильно выраженной гипертензии), может произойти чрезмерное снижение АД после начальной дозы. У этих больных рекомендуемая начальная доза составляет 2,5–5 мг и начало лечения должно происходить под наблюдением врача.
Для получения дозы 2,5 мг применить препарат с соответствующим содержанием действующего вещества. Для пациентов с почечной недостаточностью доза должна быть снижена (таблица).
Поддерживающая доза. Обычная эффективная поддерживающая доза составляет 20 мг/сут. Если препарат в указанной дозе не обеспечивает должного терапевтического эффекта в течение 2–4 нед, доза далее может быть повышена. Максимальная доза составляет 80 мг/сут.
Пациенты, принимающие диуретики. У пациентов, предварительно получающих диуретическую терапию, после приема первой дозы лизиноприла возможно возникновение симптоматической гипотензии. Лечение диуретиками необходимо прекратить за 2–3 дня до начала лечения препаратом. Если невозможно прекратить лечение диуретиками, лизиноприл следует назначать в начальной дозе 5 мг. Требуется контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Последующую дозу следует подбирать в зависимости от АД. В случае необходимости лечение диуретиками можно возобновить.
Пациенты с почечной недостаточностью. Для пациентов с почечной недостаточностью дозы определяют в зависимости от значения клиренса креатинина, как это показано в таблице:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|<10 (включая больных, находящихся на гемодиализе)
|2,5*
|10–30
|2,5–5
|31–80
|5–10
*Дозу и/или режим дозирования устанавливать в зависимости от значений АД. Дозу можно повышать не более чем до 40 мг/сут при контроле АД.
Хроническая сердечная недостаточность. У пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью лизиноприл можно применять как дополнение к терапии диуретиками, препаратами наперстянки или блокаторами β-адренорецепторов. Препарат назначать в начальной дозе 2,5 мг/сут под наблюдением врача, с целью определения первичного влияния на АД. Дозу лизиноприла следует повышать не более чем на 10 мг, с интервалом не менее 2 нед и до максимальной дозы 35 мг/сут.
Определение дозы должно быть основано на клиническом наблюдении каждого пациента.
У пациентов с высоким риском развития симптоматической гипотензии (при избыточном выведении хлорида натрия из организма) с/или без гипонатриемии, при гиповолемии, а также у лиц, получавших диуретики в высоких дозах, вышеназванные состояния перед началом лечения необходимо компенсировать.
Острый инфаркт миокарда. Пациентам одновременно следует принимать обычную стандартную терапию с тромболитическими лекарственными средствами, ацетилсалициловой кислотой и блокаторами β-адренорецепторов. Лизиноприл совместим с нитроглицерином, введенным в/в или трансдермально.
Начальная доза (в первые 3 дня после перенесенного инфаркта). Терапию лизиноприлом следует начинать в первые 24 ч с момента появления симптомов заболевания. Терапию не следует начинать, если систолическое АД <100 мм рт. ст. Первая доза лизиноприла составляет 5 мг, через 24 ч опять назначать дозу 5 мг, затем — дозу 10 мг 1 раз в сутки и далее поддерживающая доза составляет 10 мг 1 раз в сутки.
Пациентам с низким систолическим АД (120 мм рт. ст. или ниже) в первые 3 дня после инфаркта назначают сниженную дозу лизиноприла — 2,5 мг.
При почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин), начальная доза лизиноприла должна быть скорректирована в зависимости от клиренса креатинина пациента (см. таблицу).
Поддерживающая доза. Поддерживающая доза составляет 10 мг/сут. При возникновении артериальной гипотензии (систолическое АД ниже или равно 100 мм рт. ст.) поддерживающую дозу 5 мг временно снижать до 2,5 мг. При возникновении пролонгированной артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. в течение >1 ч) лечение необходимо прекратить.
Лечение должно продолжаться в течение 6 нед, затем необходимо повторно оценить состояние пациента. Пациентам, у которых возникают симптомы сердечной недостаточности, следует продолжать лечение лизиноприлом.
Диабетическая нефропатия. При лечении АГ у пациентов с сахарным диабетом II типа и начальной нефропатией доза лизиноприла составляет 10 мг/сут. При необходимости доза может быть повышена до 20 мг/сут с целью достижения значений диастолического АД <90 мм рт. ст. в положении сидя.
При почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла необходимо скорригировать в зависимости от клиренса креатинина пациента (см. таблицу).
Пациенты пожилого возраста. В клинических исследованиях не выявлены различия эффективности или безопасности препарата в связи с возрастом. Начальная доза лизиноприла, назначаемого пациентам пожилого возраста со сниженной почечной функцией, должна быть скорригирована согласно таблице. Впоследствии дозу определяют в зависимости от реакции и АД.
Пациенты с трансплантацией почек. Нет опыта относительно применения препарата у пациентов с недавней трансплантацией почки. Поэтому не рекомендуется лечение лизиноприлом у этих пациентов.
Дети. Применение у детей не рекомендуется, поскольку эффективность и безопасность не установлены.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим компонентам препарата или к другим ингибиторам АПФ. Ангионевротический отек в анамнезе (в том числе после применения ингибиторов АПФ, идиопатический и наследственный отек). Аортальный или митральный стеноз, или гипертрофическая кардиомиопатия с выраженными гемодинамическими нарушениями. Билатеральный стеноз почечной артерии или стеноз артерии единственной почки. Острый инфаркт миокарда с нестабильной гемодинамикой. Острый инфаркт миокарда при наличии артериальной гипотензии (систолическое давление ≤100 мм рт. ст.). Кардиогенный шок. Первичный гиперальдостеронизм. Тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая артериальная или реноваскулярная гипертензия. ОПН с постоянным повышенным АД. Одновременное применение препарата и высокопропускных мембран из полиакрилнитрилнатрия-2-метилалилсульфоната (например AN 96) при срочном диализе. Пациенты с уровнем креатинина в плазме крови ≥220 мкмоль/л. Одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом и почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2). Беременные или женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Побочные эффекты
побочные реакции приведены ниже согласно следующей частоте: очень часто (>1/10); часто (≥1/100, < 1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), неизвестно (нельзя оценить на основании имеющихся данных).
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: редко — снижение уровня гемоглобина и гематокрита; очень редко — подавление деятельности костного мозга, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лимфаденопатия, аутоиммунное заболевание.
Со стороны обмена веществ: очень редко — гипогликемия.
Со стороны ЦНС: часто — головокружение, головная боль; нечасто — изменение настроения, парестезия, головокружение, искажение вкусовых ощущений, нарушение сна; редко — спутанность сознания, нарушение равновесия, дезориентация, субъективное ощущение шума в ушах и снижение остроты зрения, нарушение обоняния; неизвестно — симптомы депрессии, обморок.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия (особенно после применения первой дозы препарата у пациентов с дефицитом натрия, дегидратацией, сердечной недостаточностью), ортостатический эффект (включая артериальную гипотензию); нечасто — инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт, возможно, вторичный из-за чрезмерной гипотензии у пациентов группы высокого риска, пальпитации, тахикардия, феномен Рейно.
При применении лизиноприла у пациентов с острым инфарктом миокарда возможны, особенно в первые 24 ч, AV-блокада II–III степени, тяжелая артериальная гипотензия и/или нарушение функции почек, в единичных случаях — кардиогенный шок.
Со стороны скелетно-мышечной системы: неизвестно — спазмы мышц.
Со стороны дыхательной системы: часто — сухой кашель, бронхит; нечасто — ринит; редко — диспноэ, ангионевротический отек; очень редко — бронхоспазм, синусит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония, глоссит. Были зарегистрированы инфекции верхних дыхательных путей.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диарея, рвота; нечасто — тошнота, боль в животе и диспепсия; редко — сухость во рту, снижение аппетита, изменение вкуса; очень редко — панкреатит, интестинальный ангионевротический отек, запор, гепатит (гепатоцеллюлярный или холестатический), желтуха и печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: нечасто — сыпь, зуд, гиперчувствительность/ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели, и/или глотки; редко — крапивница, алопеция, псориаз; очень редко — повышенное потоотделение, пемфигус, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, лимфоцитома кожи.
Сообщалось о синдроме, включающем один или несколько симптомов: лихорадка, васкулит, миалгия, артралгия/артрит, появление положительных антинуклеарных антител (АНА), ускорение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз, сыпь, фотосенсибилизация.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — почечная дисфункция; редко — уремия, ОПН; очень редко — олигурия/анурия.
Со стороны эндокринной системы: неизвестно — неадекватная секреция антидиуретического гормона.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция; редко — гинекомастия.
Поражения организма в целом: нечасто — повышенная утомляемость, слабость.
Исследования: нечасто — повышение уровня мочевины в крови, креатинина в плазме крови, печеночных ферментов, гиперкалиемия; редко — повышение уровня билирубина в плазме крови, гипонатриемия, протеинурия.
Особые указания
симптоматическая артериальная гипотензия. Отмечают редко у пациентов с неосложненной АГ. У гипертензивных пациентов, принимающих лизиноприл, вероятность развития артериальной гипотензии возрастает при уменьшении ОЦК (например в результате лечения диуретиками, ограничения потребления поваренной соли с пищей, проведения диализа, при диарее или рвоте), а также при тяжелых формах ренинзависимой АГ. Симптоматическую артериальную гипотензию отмечали у пациентов с сердечной недостаточностью, независимо от того, сочетается ли она с почечной недостаточностью. Это наиболее часто наблюдается у пациентов с более тяжелой сердечной недостаточностью, вынужденных принимать петлевые диуретики в высоких дозах, у которых наблюдается гипонатриемия или функциональная почечная недостаточность. Пациенты с повышенным риском артериальной гипотензии нуждаются в тщательном наблюдении в начальный период лечения и при подборе дозы. Это также относится к пациентам с ИБС или заболеванием сосудов мозга, у которых значительное падение АД может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения.
В случае развития артериальной гипотензии пациента необходимо положить на спину и при необходимости сделать в/в вливание р-ра натрия хлорида. Преходящая гипотензивная реакция не является противопоказанием для последующего приема препарата. После восстановления эффективного объема крови и АГ можно продолжить лечение лизиноприлом.
У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью, имеющих нормальное или низкое АД, может произойти дополнительное снижение системного АД при применении лизиноприла. Данный эффект ожидаемый и обычно не является причиной для прекращения терапии. При возникновении симптоматической артериальной гипотензии может быть необходимо снижение дозы или прекращение приема лизиноприла.
Артериальная гипотензия с острым инфарктом миокарда. При остром инфаркте миокарда нельзя начинать терапию лизиноприлом, если из-за предыдущего лечения сосудорасширяющими препаратами существует риск дальнейшего серьезного ухудшения гемодинамических показателей. Это касается пациентов с систолическим АД ≤100 мм рт. ст. или с кардиогенным шоком. В первые 3 дня после инфаркта следует снизить дозу препарата, если систолическое АД ≤120 мм рт. ст. При систолическом АД ≤100 мм рт. ст. поддерживающую дозу следует снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг. При устойчивой артериальной гипотензии (систолическое АД ≤90 мм рт. ст. на протяжении более 1 ч) терапию лизиноприлом следует прекратить.
Аортальный и митральный стенозы/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, лизиноприл следует назначать с осторожностью пациентам с митральным стенозом или затруднением выброса из левого желудочка (например при аортальном стенозе или гипертрофической кардиомиопатии).
Нарушение функции почек. При почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин), начальная доза лизиноприла должна быть определена в зависимости от клиренса креатинина пациента (см. таблицу), а затем — в зависимости от реакции пациента на лечение. Рутинный контроль калия и креатинина является частью нормальной медицинской практики у этих больных.
У пациентов с сердечной недостаточностью в начале лечения ингибиторами АПФ может наблюдаться ухудшение функции почек. В таких ситуациях описаны случаи ОПН, обычно преходящей. У некоторых пациентов с сужением обеих почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки ингибиторы АПФ повышают уровень мочевины в крови и креатинина в плазме крови; обычно эти изменения проходят после прекращения приема препаратов. Вероятность этого особенно высока при почечной недостаточности.
При наличии реноваскулярной гипертензии высок риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Для таких пациентов лечение следует начинать под тщательным медицинским наблюдением с низких доз, которые должны быть точно подобраны. Поскольку диуретики могут внести вклад в описанную выше клиническую динамику, в течение первых недель лечения лизиноприлом их прием должен быть прекращен, а функция почек нуждается в тщательном наблюдении.
У некоторых пациентов с АГ без явного заболевания сосудов почек прием лизиноприла, особенно на фоне диуретиков, вызывает повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме крови; эти изменения, как правило, бывают незначительными и преходящими. Вероятность их возникновения выше у больных с нарушением функции почек. В таких случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или прекращении приема диуретика и/или лизиноприла.
Лечение при остром инфаркте миокарда лизиноприлом не показано пациентам с признаками дисфункции почек, при которой отмечается повышенный уровень креатинина в плазме крови 177 мкмоль/л и/или протеинурия 500 мг/сут. При развитии дисфункции почек на протяжении терапии лизиноприлом (концентрация креатинина плазмы крови >265 мкмоль/л или вдвое повышен уровень креатинина в плазме крови по сравнению с его уровнем, определенным до начала лечения) применение препарата следует прекратить.
Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани редко развивается у пациентов, получающих ингибиторы АПФ, в том числе лизиноприл. В период лечения ангионевротический отек может развиться в любое время. В этом случае прием лизиноприла следует немедленно прекратить, провести соответствующее лечение и установить наблюдение пациента; прежде чем отпустить пациента, следует убедиться в том, что все симптомы отека устранены.
Даже в тех случаях, когда отек ограничивается только языком и признаки нарушения дыхания отсутствуют, пациенты могут нуждаться в длительном наблюдении, поскольку лечение антигистаминными средствами и ГКС может оказаться недостаточным.
В редких случаях регистрировали летальный исход у пациентов вследствие ангионевротического отека гортани или языка. Если отек распространяется на язык, голосовые связки или гортань, весьма вероятно перекрытие дыхательных путей, особенно у пациентов, ранее перенесших хирургическое вмешательство на органах дыхания. В таких случаях необходимо принять меры неотложной терапии (введение адреналина и/или поддержание проходимости дыхательных путей).
Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и стойкого исчезновения симптоматики.
У пациентов, имеющих в анамнезе ангионевротический отек, не связанный с применением ингибитора АПФ, может быть повышен риск развития ангионевротического отека в ответ на прием ингибитора АПФ.
Гемодиализ. При назначении препарата в условиях диализа с полиакрилвиниловой мембраной возможно развитие анафилактических реакций. Рекомендуется использование мембран другого типа для проведения диализа или применение лекарственных средств других групп для лечения пациентов с АГ.
Анафилактоидные реакции при ЛПНП-аферезе. Поскольку при аферезе ЛПНП с сульфатом декстрана применение ингибиторов АПФ может привести к развитию анафилактических реакций, которые могут представлять угрозу для жизни, следует временно отменить ингибиторы АПФ перед каждым аферезом.
Десенсибилизация. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, на фоне десенсибилизирующей терапии (например против яда перепончатокрылых), развиваются длительные анафилактоидные реакции. Если такие пациенты воздерживались от приема ингибиторов АПФ во время десенсибилизации, реакций не наблюдалось, однако случайное введение АПФ провоцировало анафилактоидную реакцию.
Печеночная недостаточность. С приемом ингибиторов АПФ связывают развитие редкого синдрома, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и переходит в молниеносный некроз печени, иногда с летальным исходом. Механизм развития этого синдрома неясен. Если у пациентов, принимающих лизиноприл, развивается желтуха или значительно повышается активность печеночных ферментов, препарат необходимо отменить, оставляя пациента под наблюдением врача до исчезновения симптомов.
Гиперкалиемия. У некоторых пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, в том числе лизиноприл, наблюдается повышение уровня калия в плазме крови. К группе риска развития гиперкалиемии относятся пациенты с почечной недостаточностью или сахарным диабетом, принимающие калийсберегающие диуретики или калийсодержащие солезаменители, а также пациенты, принимающие другие лекарственные средства, повышающие уровень калия в плазме крови (например гепарин). Если прием вышеперечисленных препаратов на фоне лечения ингибитором АПФ признается необходимым, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в плазме крови.
Протеинурия. Описаны единичные случаи развития протеинурии, особенно у пациентов со сниженной почечной функцией или после приема лизиноприла в высоких дозах. В случае клинически значимой протеинурии (>1 г/сут) препарат необходимо применять только после оценки терапевтической пользы и потенциального риска и при постоянном контроле клинических и биохимических показателей.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным альдостеронизмом ингибиторы АПФ неэффективны, поэтому применение лизиноприла не рекомендуется.
Больные сахарным диабетом. У больных сахарным диабетом, принимающих гипогликемические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови в течение первого месяца лечения ингибитором АПФ.
Литий. Обычно не рекомендуется сочетать прием лития и лизиноприла.
Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, могут развиваться нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия. При нормальной функции почек и в отсутствие осложнений нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз обратимы и проходят после прекращения приема ингибитора АПФ.
Следует проявлять крайнюю осторожность при назначении лизиноприла пациентам с заболеваниями соединительной ткани с сосудистыми проявлениями, которые проходят курс лечения иммунодепрессантами, принимающим аллопуринол или прокаинамид, а также при сочетании этих факторов, особенно на фоне нарушения функции почек. У некоторых таких больных развиваются тяжелые инфекции, которые не всегда поддаются интенсивной антибиотикотерапии. Если в лечении таких пациентов применяют лизиноприл, рекомендуется периодически проверять количество лейкоцитов, причем пациентов следует предупредить о необходимости сообщать о любых признаках инфекции.
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Поскольку одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена ассоциировано с повышенным риском артериальной гипотензии, гиперкалиемии и нарушением функции почек (включая ОПН), двойная блокада РААС в течение комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется. Когда комбинация этих лекарственных средств (двойная блокада) считается абсолютно необходимой, ее следует проводить под контролем специалиста сочетанно с тщательным мониторингом функции почек, водно-солевого баланса, а также АД. У пациентов с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Расовая принадлежность. Ингибиторы АПФ чаще вызывают развитие ангионевротического отека у пациентов негроидной расы по сравнению с пациентами другой расовой принадлежности. Как и другие ингибиторы АПФ, лизиноприл может быть менее эффективным в снижении АД у пациентов негроидной расы по сравнению с лицами других рас, возможно, вследствие более высокой частоты лиц с низким уровнем ренина в популяции пациентов негроидной расы с АГ.
Кашель. При применении ингибиторов АПФ может появиться непродуктивный длительный кашель, который исчезает после прекращения лечения. Такой кашель, вызванный применением ингибиторов АПФ, следует учитывать при дифференциальной диагностике кашля.
Оперативные вмешательства/анестезия. У пациентов, подвергающихся хирургическому вмешательству или общей анестезии препаратами, снижающими АД, лизиноприл может блокировать повышение образования ангиотензина II под влиянием компенсаторного выброса ренина. Если предполагается, что артериальная гипотензия развивается по этому механизму, она может быть скорригирована увеличением ОЦК.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан к применению у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения этим лекарственным средством наступила беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и, если требуется, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных. Препарат противопоказан к применению в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует принимать во внимание возможность возникновения головокружения и повышенной утомляемости, что может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
двойная блокада РААС. Двойная блокада РААС блокаторами рецепторов ангиотензина II, ингибиторами АПФ или алискиреном ассоциирована с повышенным риском развития побочных эффектов, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и нарушение функции почек (включая ОПН), по сравнению с монотерапией этими лекарственными средствами.
Диуретики. При одновременном применении с диуретиками отмечается суммация антигипертензивного эффекта. У пациентов, которые уже принимают диуретики, особенно те, кому диуретики назначены недавно, добавление лизиноприла иногда может вызывать чрезмерное снижение АД. Вероятность симптомов артериальной гипотензии под влиянием лизиноприла снижается, если прекратить принимать диуретик перед началом лечения лизиноприлом.
Калийсберегающие диуретики, калийсодержащие пищевые добавки или солезаменители. Хотя уровень калия в плазме крови при клинических исследованиях ингибиторов АПФ обычно оставался в пределах нормы, у некоторых пациентов все же развивалась гиперкалиемия. Риск гиперкалиемии связывают с рядом факторов, к числу которых относятся почечная недостаточность, сахарный диабет и одновременный прием калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, триамтерен или амилорид), а также калийсодержащих пищевых добавок или солезаменителей.
Употребление калийсодержащих пищевых добавок, прием калийсберегающих диуретиков или калийсодержащих солезаменителей может приводить к значительному повышению уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушением функции почек. Во время приема лизиноприла на фоне калийвыводящих диуретиков, гипокалиемия, вызванная их приемом, может быть ослаблена.
Литий. При одновременном приеме лития и ингибиторов АПФ обратимо повышается уровень лития в плазме крови и развиваются токсические эффекты. Применение тиазидных диуретиков может повышать риск литиевой интоксикации и усиливать ее, если она уже вызвана одновременным приемом ингибиторов АПФ. Применять лизиноприл одновременно с литием не рекомендуется, но в тех случаях, когда такое сочетание необходимо, следует проводить тщательный контроль уровня лития в плазме крови.
НПВП, включая и ацетилсалициловую кислоту в дозе ≥3 г/сут. Длительный прием НПВП может ослабить гипотензивный эффект ингибиторов АПФ. Эффекты НПВП и ингибиторов АПФ на повышение уровня калия в плазме крови суммируются, что может привести к нарушению функции почек. Эти эффекты обычно обратимы. В редких случаях возможна ОПН, особенно при нарушении функции почек, например у пациентов пожилого возраста или у лиц с обезвоживанием организма.
Золото. Нитритоидные реакции (симптомы вазодилатации, включая приливы, тошноту, головокружение, артериальную гипотензию, которая может быть очень тяжелой) после инъекции золота (например натрия ауротиомалата) отмечали чаще у пациентов, получавших лечение ингибитором АПФ.
Другие антигипертензивные средства. При одновременном применении лизиноприла с другими антигипертензивными средствами наблюдается усиление гипотензивного эффекта. Сочетанный прием нитроглицерина и других органических нитратов или вазодилататоров может усиливать гипотензивный эффект лизиноприла.
Трициклические антидепрессанты, анестетики и антипсихотики. Применение некоторых анестетиков, трициклических антидепрессантов и антипсихотических средств на фоне ингибиторов АПФ может усилить артериальную гипотензию.
Симпатомиметики. Могут ослаблять гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Гипогликемические средства. Эпидемиологические исследования показали, что одновременный прием ингибиторов АПФ и гипогликемических средств (инсулинов и гипогликемических средств для перорального приема) может усиливать действие последних, вплоть до развития гипогликемии. Вероятность таких явлений особенно высока в течение первых недель одновременного лечения пациентов, а также при нарушении функции почек.
Ацетилсалициловая кислота, тромболитики, блокаторы β-адренорецепторов и/или нитраты. Лизиноприл можно назначать одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в дозах, применяемых в кардиологии), тромболитическими средствами, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Средства, угнетающие функцию костного мозга. Вместе с лизиноприлом повышают риск развития нейтропении и/или агранулоцитоза. Аллопунол, цитостатики, иммунодепрессанты, ГКС, прокаинамид при одновременном применении с лизиноприлом могут привести к уменьшению количества лейкоцитов в крови, развитию лейкопении.
Эстрогены. За счет задержки жидкости в организме при одновременном применении с лизиноприлом могут снизить его антигипертензивную эффективность.
Лизиноприл следует с осторожностью назначать больным с острым инфарктом миокарда в течение 6–12 ч после введения стрептокиназы (риск развития артериальной гипотензии).
Лизиноприл усиливает проявления алкогольной интоксикации. Наркотики, анестетики, алкогольные напитки, снотворные средства в сочетании с лизиноприлом вызывают усиление гипотензивного эффекта.
Аллопуринол, цитостатики, иммунодепрессанты, ГКС, прокаинамид. При одновременном применении с лизиноприлом могут вызвать лейкопению.
Передозировка
симптомы: артериальная гипотензия, циркуляторный шок, острая сосудистая недостаточность, электролитные нарушения, почечная недостаточность, гипервентиляция легких, тахикардия, ощущение сердцебиения, брадикардия, головокружение, беспокойство и кашель.
Лечение: в/в введение солевых р-ров. При артериальной гипотензии следует положить пациента на спину с приподнятыми вверх ногами. Если возможно, назначать инфузию ангиотензина II и/или в/в вводить катехоламины. Если препарат применяли недавно, принять меры по выведению лизиноприла из организма (например вызвать рвоту, промывание желудка, применение абсорбентов и натрия сульфата). Для лечения при устойчивой брадикардии показано применение кардиостимулятора. Рекомендуется постоянный контроль лабораторных показателей (определение уровня электролитов и креатинина в плазме крови) и жизненных функций. Лизиноприл удаляется из крови при гемодиализе, при этом следует избегать использования высокопропускных мембран из полиакрилнитрилнатрия-2-метилосульфоната (например AN 69).
В случае ангионевротического отека назначать антигистаминные препараты. Если клиническая ситуация сопровождается отеком языка, голосовой щели, гортани, необходимо в ургентном порядке начать лечение путем трансдермального введения 0,3–0,5 мл р-ра адреналина (1:1000), для обеспечения проходимости дыхательных путей показаны интубация или ларинготомия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.