применение, требующее особых предостережений

Общие для периндоприла и индапамида

У 2% пациентов, принимавших таблетки Ко-Пренеса 2 мг/0,625 мг, возникала гипокалиемия (уровень калия <3,4 ммоль/л).

У 4% пациентов, принимавших таблетки Ко-Пренеса 4 мг/1,25 мг, возникала гипокалиемия (уровень калия <3,4 ммоль/л).

У 6% пациентов, принимавших таблетки Ко-Пренеса 8 мг/2,5 мг, возникала гипокалиемия (уровень калия <3,4 ммоль/л).

Для комбинации препарата Ко-Пренеса 2 мг/0,625 мг в низкой дозе не выявлено значительного уменьшения выраженности побочных реакций препарата по сравнению с минимальными рекомендуемыми дозами отдельных монокомпонентов, за исключением гипокалиемии. Нельзя исключать повышенную частоту возникновения идиосинкразии, если пациент одновременно принимает 2 новых для него антигипертензивных препарата. Чтобы минимизировать риск, следует проводить тщательный контроль состояния пациента.

Литий. Одновременный прием лития и комбинаций периндоприла/индапамида обычно не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Связанные с периндоприлом

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена сопровождалось повышением частоты возникновения артериальной гипотензии, обморока, гиперкалиемии и ухудшением функции почек (в том числе ОПН). Двойная блокада (то есть комбинация ингибитора АПФ с антагонистами рецепторов ангиотензина II или алискиреном) не рекомендуется.

Но при необходимости может быть применена в индивидуальных случаях и под тщательным контролем функции почек, уровня калия и АД.

Невозможно одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II для пациентов с диабетической нефропатией.

Пациентам с сахарным диабетом или почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) одновременный прием с алискиреном противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нейтропения/агранулоцитоз. Нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия развивались у пациентов, которые получали ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска при приеме ингибиторов АПФ нейтропения возникает редко. Периндоприл следует применять с особой осторожностью при лечении пациентов с коллагенозами или пациентов, принимающих иммунодепрессанты, аллопуринол или прокаинамид, а также при комбинации некоторых из этих факторов риска, особенно на фоне нарушения функции почек. У некоторых пациентов развивались тяжелые инфекции, которые в определенных случаях были резистентны к интенсивной терапии антибиотиками. Если для лечения таких пациентов применяли периндоприл, проводили периодический контроль количества лейкоцитов и инструктаж пациентов относительно необходимости сообщения о возникновении любых признаков инфекции (например ангина, лихорадка).

Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. У пациентов, принимавших ингибитор АПФ, включая периндоприл, в некоторых случаях развивался ангионевротический отек лица, губ, языка, глотки и/или гортани. Он может возникать в любое время на протяжении лечения. В таком случае применение периндоприла необходимо немедленно прекратить и начать тщательное обследование до полного устранения симптомов. В случае отека лица и губ состояние может улучшиться без лечения, но применение антигистаминных препаратов может уменьшить выраженность симптомов.

Ангионевротический отек гортани может быть фатальным. При отеке языка или гортани, сужении голосовой щели вероятно возникновение обструкции дыхательных путей. В этих случаях необходимо применение неотложной терапии, которая может включать п/к введение р-ра эпинефрина 1:1000 (0,3–0,5 мл) и/или поддержание свободной проходимости дыхательных путей.

Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у пациентов других рас.

Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с применением ингибиторов АПФ, подвержены повышенному риску возникновения ангионевротического отека при применении ингибиторов АПФ.

Редко сообщалось об ангионевротическом отеке кишечника у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ. У этих пациентов возникала боль в животе (с тошнотой/рвотой или без); в некоторых случаях не отмечали предшествующего ангионевротического отека лица, а уровни эстеразы С-1 были нормальными. Ангионевротический отек диагностировали с помощью компьютерной томографии или УЗИ органов брюшной полости, или при хирургическом вмешательстве, а симптомы регрессировали после прекращения приема ингибитора АПФ. Ангионевротический отек кишечника следует включить в дифференциальный диагноз у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, и с абдоминальной болью.

Анафилактоидные реакции во время десенсибилизации. У пациентов, принимавших ингибиторы АПФ во время процедуры десенсибилизации (например к яду ос и пчел), сообщалось об отдельных случаях продолжительных, угрожающих жизни анафилактоидных реакций. Ингибиторы АПФ следует применять с осторожностью пациентам с аллергией во время процедуры десенсибилизации и избегать пациентам, получающим иммунотерапию ядом. Однако эти реакции можно предупредить, временно прекратив применение ингибиторов АПФ по меньшей мере на протяжении 24 ч до лечения у пациентов, которым необходимо одновременное применение ингибиторов АПФ и проведение десенсибилизации.

Анафилактоидные реакции во время афереза ЛПНП. Редко у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, во время афереза ЛПНП с сульфатом декстрана возникают угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Такие реакции предупреждают временной отменой ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.

Пациенты, которым проводится гемодиализ. У пациентов, которым проводили диализ с высокопроницаемыми мембранами (например AN69) и которые одновременно принимали ингибитор АПФ, отмечали анафилактоидные реакции. Для таких пациентов необходимо рассмотреть возможность применения других типов диализных мембран или антигипертензивных средств другого класса.

Калийсберегающие диуретики, калийсодержащие заменители соли. Комбинация калийсберегающих диуретиков, калийсодержащих заменителей соли и периндоприла, как правило, не рекомендуется.

Артериальная гипотензия у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью и сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии наиболее вероятно у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают высокие дозы петлевых диуретиков, имеют гипонатриемию или почечную недостаточность функционального характера. Для снижения риска симптоматической артериальной гипотензии в начале терапии и на этапе подбора доз пациентам необходимо находиться под тщательным наблюдением врача (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Такие же предостережения существуют для пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, при которых чрезмерное снижение АД может вызвать инфаркт миокарда или инсульт.

ИБС. Если в течение первого месяца лечения периндоприлом произошел эпизод нестабильной стенокардии (любой тяжести), необходимо тщательно взвесить соотношение риск/польза перед тем как решать вопрос о продолжении терапии.

Связанные с индапамидом

У пациентов с нарушением функции печени применение тиазидных и тиазидоподобных диуретиков может вызывать возникновение энцефалопатии, особенно при нарушениях электролитного баланса. В таком случае применение диуретиков следует немедленно прекратить.

Фотосенсибилизация. Сообщалось о случаях развития реакций светочувствительности у пациентов, принимавших тиазидные и тиазидоподобные диуретики. При возникновении таких реакций лечение диуретиками рекомендуют прекратить. При необходимости снова назначить диуретики рекомендовано защищать уязвимые участки от солнца или источников искусственного ультрафиолета.

Применение, требующее осторожности.

Общие для периндоприла и индапамида

Нарушение функции почек. При почечной недостаточности умеренной и тяжелой степени (клиренс креатинина <60 мл/мин) лечение препаратом Ко-Пренеса 4 мг/1,25 мг и Ко-Пренеса 8 мг/2,5 мг противопоказано.

Если во время применения препарата у пациентов с АГ без существующих видимых признаков нарушения функции почек возникли лабораторные признаки почечной недостаточности, применение препарата необходимо прекратить с возможностью восстановления лечения в минимальной дозе или одним из активных компонентов препарата. Таким пациентам необходимо проводить мониторинг калия и креатинина через 2 нед от начала лечения и каждые 2 мес в период терапевтической стабилизации. Случаи возникновения почечной недостаточности отмечали преимущественно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или существующим нарушением функции почек, включая пациентов со стенозом почечной артерии.

Этот препарат не рекомендуется применять пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.

Пациенты после трансплантации почки. Опыт о назначении периндоприла тертбутиламина пациентам после недавно перенесенной операции по трансплантации почки отсутствует.

Артериальная гипотензия, дефицит жидкости и электролитов. Существует риск резкого снижения АД у пациентов с дефицитом натрия (особенно у пациентов со стенозом почечных артерий). Поэтому необходимо систематически контролировать состояние пациента на предмет возникновения симптомов дефицита жидкости и электролитов, которые могут возникать при рвоте или диарее.

У таких пациентов необходимо регулярно контролировать уровень электролитов в плазме крови.

При возникновении значительной артериальной гипотензии может быть необходимо в/в введение 0,9% р-ра хлорида натрия. Транзиторная артериальная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего приема препарата. После восстановления ОЦК и нормализации АД лечение может быть возобновлено с низкой дозы или одним из компонентов препарата.

Уровень калия. Комбинация периндоприла и индапамида не исключает возможность возникновения гипокалиемии, особенно у пациентов с сахарным диабетом или почечной недостаточностью. Как и при применении любого другого препарата, содержащего диуретик, следует проводить регулярный мониторинг уровня калия.

Связанные с периндоприлом

Кашель. При применении ингибиторов АПФ иногда возникает сухой кашель — непродуктивный, устойчивый, и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, необходимо рассматривать как часть дифференциального диагноза кашля. Если назначение ингибитора АПФ обосновано, можно рассмотреть вопрос о продолжении лечения.

Риск артериальной гипотензии и/или почечной недостаточности (в случае сердечной недостаточности, водного и электролитного дисбаланса). Значительная стимуляция РААС, особенно при значительном водном и электролитном дисбалансе (строгая диета с ограничением потребления натрия или длительное лечение диуретиками), отмечена у пациентов с изначально низким АД, при стенозе почечных артерий, сердечной недостаточности с застойными явлениями или циррозом с отеком и асцитом.

Таким образом, блокирование этой системы ингибитором АПФ может вызвать, особенно в момент первого введения и на протяжении первых 2 нед лечения, внезапное снижение АД и/или повышение уровня креатинина в плазме крови как проявление функциональной почечной недостаточности. Иногда это может иметь вид острого приступа. В таких случаях лечение следует начинать с низкой дозы, а дозу повышать постепенно.

Пациенты пожилого возраста. Перед началом лечения следует провести контроль функции почек и уровня калия. Начальную дозу следует корригировать согласно АД, особенно в случаях водного и электролитного дисбаланса, во избежание внезапного возникновения артериальной гипотензии.

Пациенты с атеросклерозом. Риск артериальной гипотензии существует у всех пациентов, но особое внимание следует уделять пациентам с ИБС или недостаточностью мозгового кровообращения. Таким пациентам лечение следует начинать с низкой дозы.

Реноваскулярная АГ. Лечением реноваскулярной АГ является реваскуляризация. Однако ингибиторы АПФ могут быть приемлемы для пациентов с реноваскулярной АГ, которым планируется хирургическая коррекция, или если такая операция невозможна.

Прием препарата Ко-Пренеса 8 мг/2,5 мг не рекомендуют пациентам со стенозом почечных артерий или с подозрением на него.

Если Ко-Пренеса назначается пациентам со стенозом почечных артерий или с подозрением на него, лечение следует начинать в больнице с низкой дозы и под контролем функции почек и уровня калия, поскольку у некоторых пациентов развивалась функциональная почечная недостаточность, обратимая при прекращении лечения.

Другие пациенты групп риска. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (IV функциональный класс) или у пациентов с инсулинзависимым сахарным диабетом (с тенденцией к повышенному уровню калия) лечение следует начинать под медицинским наблюдением в сниженной начальной дозе, поэтому препарат Ко-Пренеса 8 мг/2,5 мг не подходит в качестве начальной дозы. Не следует прекращать прием блокаторов β-адренорецепторов у пациентов с коронарной недостаточностью: к блокатору β-адренорецепторов следует добавить ингибитор АПФ.

Пациенты с сахарным диабетом. У пациентов с сахарным диабетом, которые принимают пероральные противодиабетические средства или инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови в первые месяцы лечения ингибитором АПФ.

Расовая принадлежность. Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприл может быть менее эффективен в отношении снижения АД у пациентов негроидной расы, чем у другой, возможно, ввиду большей распространенности низкого уровня ренина у таких пациентов.

Хирургия/общая анестезия. Ингибиторы АПФ могут вызывать артериальную гипотензию при проведении анестезии, особенно если анестетик обладает гипотензивным потенциалом.

Таким образом, рекомендуют, чтобы лечение ингибиторами АПФ пролонгированного действия, такими как периндоприл, было прекращено по возможности за день до хирургического вмешательства.

Стеноз аортального и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Ингибиторы АПФ необходимо применять с осторожностью при лечении пациентов со стенозом аортального клапана.

Печеночная недостаточность. Лечение ингибитором АПФ иногда сопровождалось возникновением синдрома, который начинался как холеостатическая желтуха с прогрессированием до молниеносного некроза печени и (иногда) с летальным исходом. Механизм такого синдрома не установлен. При возникновении желтухи или значительном повышении активности ферментов печени необходимо прекратить применение ингибиторов АПФ и провести медицинское наблюдение и лечение.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов на фоне приема ингибиторов АПФ, включая периндоприл, отмечали повышение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность или снижение функции почек, возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная недостаточность, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других препаратов, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарин). Применение калиевых добавок, калийсберегающих диуретиков или солевых заменителей, содержащих калий, в частности у пациентов с нарушением функции почек, может привести к значительному повышению концентрации калия в плазме крови. Гиперкалиемия может вызвать возникновение серьезной, иногда летальной аритмии. При необходимости проведения такого параллельного лечения следует регулярно определять уровень калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Связанные с индапамидом

Водный и электролитный баланс

Концентрация натрия. Концентрацию натрия в плазме крови необходимо определять перед началом лечения и через равные интервалы во время лечения. Все диуретики могут вызывать гипонатриемию, иногда с очень серьезными последствиями. Поскольку снижение концентрации натрия в плазме крови сначала может быть бессимптомным, необходим регулярный мониторинг. У лиц пожилого возраста и больных циррозом печени определение концентрации натрия в плазме крови следует проводить чаще (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Концентрация калия. Основным риском при лечении тиазидами и тиазидными диуретиками является снижение концентрации калия. У пациентов, которые плохо питаются и/или принимают одновременно несколько препаратов, у лиц пожилого возраста, у больных циррозом печени и с асцитом, ИБС и сердечной недостаточностью необходимо предупреждать развитие гипокалиемии (<3,4 ммоль/л).

У таких пациентов гипокалиемия повышает кардиотоксичность препаратов дигиталиса и риск возникновения аритмий.

Пациенты с врожденным или ятрогенным удлинением интервала Q–T также относятся к группе риска. Гипокалиемия (а также брадикардия), таким образом, является фактором, способствующим развитию опасных аритмий, в частности полиморфной желудочковой тахикардии типа пируэт, иногда с летальным исходом.

Во всех случаях у таких больных необходимо чаще контролировать уровень калия в плазме крови. Первое определение концентрации калия в плазме крови необходимо провести на протяжении первой недели после начала лечения. При выявлении низких уровней калия следует провести коррекцию дозирования.

Концентрация кальция. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики могут уменьшать выведение кальция с мочой и вызывать незначительное транзиторное повышение концентрации кальция в плазме крови. Устойчивая гиперкальциемия может быть обусловлена гиперпаратиреозом. Поэтому лечение диуретиком следует прекратить до контроля функции паращитовидной железы.

Глюкоза в крови. У больных сахарным диабетом важно контролировать уровень глюкозы в крови, в частности при гипокалиемии.

Мочевая кислота. У пациентов с гиперурикемией может наблюдаться тенденция к возникновению приступов подагры.

Функция почек и диуретики. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики более эффективны при нормальной функции почек или при незначительном ее нарушении (уровень креатинина в плазме крови взрослых <25 мг/л или 220 мкмоль/л).

У пациентов пожилого возраста уровень креатинина в плазме крови следует корректировать с учетом возраста, массы тела и пола, согласно формуле Кокрофта:

клиренс креатинина = (140 — возраст) · масса тела/0,814 · уровень креатинина в плазме крови,

где: возраст выражен в годах, масса тела — в килограммах, уровень креатинина в плазме крови — в мкмоль/л.

Эта формула подходит для мужчин пожилого возраста и должна быть адаптирована для женщин путем умножения результата на 0,85.

Гиповолемия, которая возникает в начале лечения из-за потери воды и натрия вследствие применения диуретика, может вызывать снижение клубочковой фильтрации. Это может привести к повышению уровня мочевины и креатинина в плазме крови. У людей с нормальной функцией почек такая транзиторная функциональная почечная недостаточность исчезает без любых последствий, но при уже существующей почечной недостаточности она может ухудшить состояние пациента.

Спортсмены. Спортсменам следует учитывать, что препарат содержит активное вещество (индапамид), которое может давать положительную реакцию при проведении допинг-контроля.

Вспомогательные вещества. Из-за входящей в состав препарата лактозы данное лекарственное средство не следует назначать пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа, нарушением всасывания глюкозы и/или галактозы.

Период беременности и кормления грудью

Беременность. Применение ингибиторов АПФ противопоказано в период беременности или женщинам, планирующим беременность.

Специальные предостережения, связанные с периндоприлом

Убедительных эпидемиологических доказательств тератогенного риска при применении ингибиторов АПФ в I триместр беременности нет; однако нельзя исключать небольшое повышение этого риска. В случаях, когда продолжение лечения гипотензивными лекарственными средствами считается обязательным, пациентки, планирующие беременность, должны быть переведены на альтернативные антигипертензивные препараты, которые имеют подтвержденные данные о безопасности при применении в период беременности. Если в период лечения подтверждается беременность, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и при необходимости заменить другим лекарственным средством, разрешенным для применения у беременных.

Известно, что прием ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности оказывает токсическое воздействие на эмбрион (нарушение функции почек, маловодие, замедление формирования костной ткани черепа) и на организм новорожденного ребенка (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

Если же прием ингибиторов АПФ отмечали во II и III триместр беременности, рекомендуется ультразвуковое обследование функции почек и строения черепа новорожденного.

За новорожденными, матери которых в период беременности принимали ингибиторы АПФ, следует наблюдать для своевременного выявления и коррекции артериальной гипотензии.

Специальные предостережения, связанные с индапамидом

Следствием длительного применения тиазидных диуретиков в III триместр беременности может быть снижение ОЦК беременной и маточно-плацентарного кровенаполнения, что может привести к фетоплацентарной ишемии и задержке развития плода. Кроме того, в редких случаях наблюдались гипогликемия и тромбоцитопения у новорожденного.

Период кормления грудью. Препарат противопоказан в период кормления грудью. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или отмены препарата, учитывая важность терапии для матери.

Специальные предостережения, связанные с периндоприлом

Применение периндоприла в период кормления грудью не рекомендуется в связи с отсутствием данных по применению у этой категории пациентов. Следует отдать предпочтение альтернативному лечению с доказанным профилем безопасности, особенно в период кормления грудью новорожденного или недоношенного младенца.

Специальные предостережения, связанные с индапамидом

Индапамид проникает в грудное молоко. Индапамид относится к тиазидоподобным диуретикам, применение которых в период кормления грудью вызывает подавление лактации. Также могут развиться гиперчувствительность к производным сульфонамидов, гипокалиемия и ядерная желтуха.

Дети. Препарат не рекомендуют применять для лечения детей ввиду недостаточного количества данных относительно безопасности и эффективности для этой группы пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Общие для периндоприла, индапамида и Ко-Пренесы. Ни оба активных вещества, ни комбинация не влияют на внимательность, но у некоторых пациентов могут возникать индивидуальные реакции, связанные с низким АД, особенно в начале лечения или при комбинации с другими антигипертензивными препаратами. В результате способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами может снизиться.