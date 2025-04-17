Ко-Пренеса® (Co-Prenessa®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,05
Экономия при брони: -29,96 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,15
Экономия при брони: -44,26 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,58
Экономия при брони: -42,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
810,53
Экономия при брони: -40,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
885,93
Экономия при брони: -115,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
338,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,40
Экономия при брони: -21,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
810,60
Экономия при брони: -53,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
852,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
76,62
Экономия при брони: -12,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
344,83
Экономия при брони: -58,61 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
351,22
Экономия при брони: -48,17 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
814,19
Экономия при брони: -53,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
889,86
Экономия при брони: -100,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,30
Экономия при брони: -8,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
260,90
Экономия при брони: -7,24 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
850,30
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,90
Экономия при брони: -3,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
347,71
Экономия при брони: -7,72 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
850,30
Экономия при брони: -23,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
148,41
Экономия при брони: -7,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
807,90
Экономия при брони: -50,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
881,40
Экономия при брони: -54,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,82
Экономия при брони: -44,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,84
Экономия при брони: -45,79 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
884,79
Экономия при брони: -147,05 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
789,65
Экономия при брони: -46,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,32
Экономия при брони: -46,99 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
351,71
Экономия при брони: -48,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
815,34
Экономия при брони: -54,16 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
882,48
Экономия при брони: -96,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,90
Экономия при брони: -14,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
838,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
227,69
Экономия при брони: -17,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,98
Экономия при брони: -41,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,62
Экономия при брони: -25,52 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
804,73
Экономия при брони: -34,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
879,59
Экономия при брони: -103,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
152,74
Экономия при брони: -12,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,00
Экономия при брони: -47,45 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,86
Экономия при брони: -42,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
800,42
Экономия при брони: -39,24 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
866,34
Экономия при брони: -90,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
219,30
Экономия при брони: -7,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
327,30
Экономия при брони: -9,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
810,60
Экономия при брони: -53,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
852,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,31
Экономия при брони: -46,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,11
Экономия при брони: -49,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
816,26
Экономия при брони: -55,08 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
893,08
Экономия при брони: -122,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
75,53
Экономия при брони: -7,05 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,76
Экономия при брони: -27,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
341,48
Экономия при брони: -38,47 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
791,62
Экономия при брони: -30,44 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №90
KRKA d.d. Novo Mesto
875,44
Экономия при брони: -105,34 грн