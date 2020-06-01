следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства для носа может привести к ослаблению действия препарата. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофический ринит, атрофию слизистой оболочки носа и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом.

После применения препарата необходимо особое наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническим ринитом. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

Если симптомы усиливаются или улучшение отсутствует в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.

Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать отек слизистой оболочки носа, особенно при условии длительного применения. Если есть подозрение на подобную реакцию (постоянная заложенность носа), необходимо применять препарат, не содержащий консервантов. При невозможности применения лекарственного средства без консервантов следует рассмотреть возможность применения другой лекарственной формы.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют с осторожностью, учитывая взвешенную оценку соотношения польза/риск. Не следует превышать рекомендованные дозы.

Дети. Препарат не следует применять у детей в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. После длительного применения препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключить общее влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему. В таких случаях способность управлять транспортным средством может ухудшиться.