Викс Актив Синекс (Vicks Active Sinex) (172983) - инструкция по применению ATC-классификация
Викс Актив Синекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Оксиметазолин является симпатомиметическим амином прямого действия. Он действует на α-адренорецепторы кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, вызывая сужение сосудов и устраняя отек слизистой оболочки. Оксиметазолин сужает сосуды в месте применения, уменьшает отек слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей. Устранение отека слизистой оболочки носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух, полости среднего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений.
Оксиметазолин оказывает противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее и антиоксидантное действие. Благодаря этому комбинированному механизму действия доказано более быстрое и эффективное устранение отека слизистой оболочки носа, обусловленного острым ринитом. Продолжительность действия препарата — до 12 ч.
Фармакокинетика. При местном назальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает слизистую оболочку носа, не вызывает гиперемию. Т½ составляет примерно 35 ч после применения препарата. 2,1% выделяется почками, примерно 1,1% — выводится с калом.
Показания Викс Актив Синекс
острые респираторные заболевания, сопровождающиеся заложенностью носа. Аллергический ринит. Вазомоторный ринит. Для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа, евстахиите. Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Применение Викс Актив Синекс
1 ингаляционная доза (50 мкл) содержит примерно 25 мкг оксиметазолина гидрохлорида.
Взрослые и дети в возрасте от 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Препарат не следует применять дольше 5–7 дней. Дозы выше рекомендованных применять только под наблюдением врача.
Препарат можно применять повторно только через несколько дней.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ; атрофический ринит; воспаление или повреждение слизистой оболочки носа либо кожи вокруг ноздрей; одновременное применение ингибиторов МАО и в течение 2 нед после прекращения лечения ингибиторами МАО, а также применение других препаратов, способствующих повышению АД; повышенное внутриглазное давление, особенно закрытоугольная глаукома; тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний (например ИБС, АГ); сердечная астма; феохромоцитома; метаболические нарушения (гипертиреоз, сахарный диабет, порфирия); пациенты после транссфеноидальной гипофизэктомии или других хирургических вмешательств, касающихся твердой мозговой оболочки; затрудненное мочеиспускание при увеличении предстательной железы (гипертрофия предстательной железы).
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе сыпь, зуд, ангионевротический отек.
Со стороны дыхательной системы: дискомфорт в носу, жжение или сухость слизистой оболочки носа, сухость и раздражение во рту и горле, чихание, носовое кровотечение. После того, как эффект от применения препарата закончится, может возникать ощущение сильной заложенности носа (реактивная гиперемия). Апноэ у новорожденных и детей младшего возраста (особенно в случае передозировки).
Со стороны органа зрения: раздражение глаз, покраснение или ощущение дискомфорта.
Со стороны нервной системы: головная боль, бессонница, тревожность, сонливость, беспокойство, тремор, седативное действие, раздражительность, судороги преимущественно у детей, галлюцинации (особенно у детей), повышенная утомляемость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, усиленное сердцебиение, АГ, аритмия.
Общие нарушения: реактивная гиперемия, головная боль, тошнота, экзантема и нарушения зрения.
Особые указания
следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства для носа может привести к ослаблению действия препарата. Злоупотребление этим средством может вызвать атрофический ринит, атрофию слизистой оболочки носа и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом.
После применения препарата необходимо особое наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническим ринитом. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.
Если симптомы усиливаются или улучшение отсутствует в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.
Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать отек слизистой оболочки носа, особенно при условии длительного применения. Если есть подозрение на подобную реакцию (постоянная заложенность носа), необходимо применять препарат, не содержащий консервантов. При невозможности применения лекарственного средства без консервантов следует рассмотреть возможность применения другой лекарственной формы.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют с осторожностью, учитывая взвешенную оценку соотношения польза/риск. Не следует превышать рекомендованные дозы.
Дети. Препарат не следует применять у детей в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. После длительного применения препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключить общее влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему. В таких случаях способность управлять транспортным средством может ухудшиться.
Взаимодействия
не применять ингибиторы МАО и другие препараты с гипертензивным действием из-за риска повышения АД.
Сочетанное применение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.
Известно, что данное лекарственное средство взаимодействует с трициклическими антидепрессантами, что может проявляться в повышении риска развития АГ и аритмии.
Следует с осторожностью применять у пациентов, которые применяют бромокриптин, поскольку возможно развитие нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Может ослабить влияние блокаторов β-адренорецепторов или других гипотензивных препаратов, например метилдопы, бетанидина, дебризоквина и гуанетидина.
Передозировка
после значительной передозировки или случайного приема внутрь могут возникнуть такие симптомы: мидриаз, тошнота, рвота, цианоз, повышение температуры тела, спазмы, тахикардия, брадикардия, пальпитация, аритмия, сердечно-сосудистая недостаточность, остановка сердца, повышенное потоотделение, ажитация, судороги, АГ, отек легких, дыхательные нарушения, бледность, миоз, гипосмия, психические расстройства, шоковая гипотензия. Стимуляция ЦНС проявляется тревогой, возбуждением, галлюцинациями, судорогами.
Кроме этого, может возникнуть угнетение функций ЦНС, что проявляется сонливостью, вялостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, апноэ и возможным развитием комы.
У детей передозировка часто приводит к доминирующим эффектам со стороны ЦНС с судорогами и комой, брадикардией, апноэ, а также АГ, которая, возможно, следует за артериальной гипотензией.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, ИВЛ. При снижении АД применяют фентоламин. Не следует принимать вазопрессорные средства. При необходимости показана противосудорожная терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.