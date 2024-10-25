больных следует информировать о том, что побочными действиями интерферона бета-1b могут быть депрессия и суицидальные мысли, при появлении которых следует немедленно обратиться к врачу. В редких случаях эти состояния могут привести к попыткам самоубийства. При наличии депрессии и суицидальных мыслей следует немедленно прекратить лечение.

У пациентов с депрессией, лиц, в анамнезе которых есть указания на депрессию или судороги, а также больных, получающих противоэпилептические средства, препарат следует применять с осторожностью.

Интерферон бета-1b следует применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями сердца, в частности, у больных с сердечной недостаточностью ІІІ—IV функционального класса по классификации NYНА и у больных с кардиомиопатией. Если предполагается связь кардиомиопатии, которая развилась в процессе лечения, с применением интерферона бета-1b, препарат следует отменить.

До назначения препарата и на фоне лечения следует регулярно проводить развернутый анализ крови, включая определение лейкоцитарной формулы, а также определять активность АлАТ, АсАТ и γ-глутамилтрансферазы. В случае повышения активности трансаминаз в сыворотке крови следует проводить тщательное наблюдение и обследование больного. Препарат необходимо отменить при значительном повышении активности печеночных ферментов или появлении симптомов гепатита. При отсутствии клинических признаков повреждения печени, после нормализации активности печеночных ферментов можно попробовать восстановить терапию под тщательным контролем функции печени. Клинических данных о применении препарата у больных с нарушенной функцией печени или почек нет.

В единичных случаях наблюдался панкреатит, часто обусловленный гипертриглицеридемией.

В клинических исследованиях у 41% больных с ремиттирующим рассеянным склерозом отмечалось появление сывороточных нейтрализующих антител к интерферону бета-1b (два последовательных титра ≥20). В исследовании у больных с повторно прогрессирующим рассеянным склерозом появление нейтрализующих антител выявлено в 28% случаев. Влияние образования антител на клиническую эффективность интерферона бета-1b в данное время изучается. Имеющиеся результаты противоречивы и не позволяют сделать однозначный вывод. Признаков отрицательного влияния нейтрализующих антител на течение болезни при повторно-прогрессирующем рассеянном склерозе не выявлено.

In vitro установлено, что нейтрализующие антитела против рекомбинантного интерферона бета-1b взаимодействуют также с природным интерфероном бета, хотя и в меньшей степени. In vivo этот эффект не изучался, поэтому клиническое его значение неизвестно.

Сведения о больных, которые завершили терапию интерфероном бета-1b, несмотря на появление нейтрализующих антител, немногочисленны и неубедительны.

У больных, которые получали интерферон бета-1b, описаны случаи некроза в месте инъекции. С появлением множественных или больших очагов некроза лечение следует прекратить до их полного заживления. При наличии одного очага и отсутствии большого некроза лечение может быть продолжено.

Чтобы снизить риск развития некроза в месте инъекции, следует строго соблюдать правила асептики при выполнении инъекций, а также постоянно менять места инъекции.

Необходимо соблюдать осторожность при лечении у больных миелосупрессией, анемией или тромбоцитопенией. Существуют отдельные сообщения о развитии кардиомиопатии. Если предполагается связь кардиомиопатии с препаратом, лечение следует прекратить. Применение цитокинов у больных с моноклональной гаммапатией иногда сопровождалось системным повышением проницаемости капилляров с шокоподобными симптомами и летальным исходом.

Неизвестно, способен ли интерферон бета-1b вызвать повреждение плода при лечении женщин в период беременности или/и влиять на репродуктивную функцию человека. В контролируемых клинических исследованиях у больных с рассеянным склерозом отмечались случаи самопроизвольного аборта. При исследованиях у макак-резус интерферон бета-1b оказывал эмбриотоксическое действие, а в более высоких дозах повышал частоту абортов. Следовательно, интерферон бета-1b противопоказан в период беременности. Женщинам репродуктивного возраста при лечении этим препаратом следует использовать надежные методы контрацепции. В случае наступления беременности во время лечения или планировании беременности женщину следует информировать о потенциальном риске и рекомендовать прекращение лечения. Неизвестно, проникает ли интерферон бета-1b в грудное молоко. Учитывая потенциальную возможность развития серьезных побочных реакций на интерферон бета-1b у детей грудного возраста, необходимо прекратить кормление грудью или отменить препарат.

Эффективность и безопасность применения интерферона бета-1b для детей и подростков до 18 лет не изучали, в связи с этим препарат не следует назначать пациентам данной возрастной группы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами. Побочные эффекты со стороны ЦНС, обусловленные применением интерферона бета-1b, у чувствительных лиц могут повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.