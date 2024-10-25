Бетфер®-1b (Betpherum®-1b) (172920) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетфер -1b инструкция по применению
Состав
Интерферон бета-1b - 0,3 мг
Характеристика
оказывает противовирусное и иммуномодулирующее действие. Активность интерферона бета-1b является видоспецифической. Механизмы действия интерферона бета-1b при рассеянном склерозе окончательно не установлены. Однако известно, что биологический эффект интерферона бета-1b обусловливается его взаимодействием со специфическими рецепторами, выявленными на поверхности клеток человека. Связывание интерферона бета-1b с этими рецепторами индуцирует экспрессию ряда веществ, которые рассматриваются в качестве медиаторов биологических эффектов интерферона бета-1b. Интерферон бета-1b снижает связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону гамма, усиливает их распад. Кроме того, интерферон бета-1b повышает супрессорную активность мононуклеарных клеток периферической крови.
Применение препарата при рассеянном склерозе позволяет задержать дальнейшее прогрессирование заболевания и наступление инвалидности, в том числе тяжелой, сроком до 12 мес. Этот эффект наблюдается у пациентов как с обострениями заболеваний, так и без них, а также с любой степенью инвалидизации. В исследованиях принимали участие пациенты с оценкой до 5,5 балла по шкале EDSS. Как при ремиттирующем, так и при повторно-прогрессирующем рассеянном склерозе лечение препаратом снижает частоту и тяжесть обострений болезни, число госпитализаций и потребность в лечении стероидами, а также удлиняет продолжительность ремиссии.
Показания Бетфер -1b
рассеянный склероз с рецидивно-ремиттирующим типом течения, который характеризуется наличием не менее двух обострений в течение 2 предшествующих лет и отсутствием признаков его непрерывного прогрессирующего течения между рецидивами с полным или неполным обновлением неврологического дефицита. Вторично-прогрессирующий рассеянный склероз с активным течением заболевания, который характеризуется обострением или значительным ухудшением неврологических функций на протяжении последних двух лет.
Применение Бетфер -1b
8 млн МЕ интерферона бета-1b (1мл приготовленного р-ра) вводят п/к через день. Для получения р-ра препарата в ампулу или флакон с препаратом Бетфер-1b вводят 1,2 мл растворителя (0,54% р-р натрия хлорида). Порошок должен раствориться целиком без встряхивания; перед использованием следует осмотреть готовый р-р. При наличии нерастворившихся частиц или изменении цвета р-р применять нельзя.
В данное время остается нерешенным вопрос продолжительности терапии интерфероном бета-1b. В контролируемом клиническом исследовании эффект лечения сохранялся на протяжении всех 3 лет наблюдений.
Противопоказания
период беременности и кормления грудью; реакции гиперчувствительности на естественный или рекомбинантный интерферон-бета или человеческий альбумин в анамнезе; тяжелые депрессивные состояния и/или суицидальные попытки в анамнезе; заболевание печени в фазе декомпенсации; эпилепсия, которая адекватно не контролируется.
Побочные эффекты
возможны лейкопения, лимфопения, нейтропения, анемия, тромбоцитопения. В редких случаях отмечались выраженная тромбоцитопения, боль за грудиной, тахикардия или пальпитация, сообщалось о развитии кардиомиопатии.
В отдельных случаях на фоне лечения препаратом отмечалось нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз, а также гипотиреоз). Возможны тошнота и рвота. В единичных случаях наблюдался панкреатит, часто обусловленный гипертриглицеридемией. Частыми являются гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, миалгия, общее недомогание, потливость), астения. Могут возникнуть тяжелые реакции гиперчувствительности (в редких случаях наблюдаются такие реакции, как бронхоспазм, анафилаксия и крапивница). При использовании препарата в рекомендованной дозе может наблюдаться повышение активности АлАТ, АсАТ и γ-глутамилтрансферазы; описаны случаи гепатита предположительно лекарственной этиологии. При лечении препаратом в некоторых случаях наблюдались гипокальциемия и гиперурикемия, в редких случаях — гипертриглицеридемия, одышка, депрессия, ощущение тревоги, эмоциональная лабильность, деперсонализация, судороги, суицидальные тенденции и спутанность сознания. Известны случаи повышения мышечного тонуса. У женщин, которые не достигли периода менопаузы, могут возникать нарушения менструального цикла. Описаны отдельные случаи одышки после инъекций препарата. Редко наблюдается алопеция. Местные реакции в виде гиперемии, отеков, изменения цвета кожи, воспаления, боли, гиперчувствительности, некроза, лимфаденопатии. Со временем при продолжении лечения частота реакций в месте введения препарата обычно снижается.
Особые указания
больных следует информировать о том, что побочными действиями интерферона бета-1b могут быть депрессия и суицидальные мысли, при появлении которых следует немедленно обратиться к врачу. В редких случаях эти состояния могут привести к попыткам самоубийства. При наличии депрессии и суицидальных мыслей следует немедленно прекратить лечение.
У пациентов с депрессией, лиц, в анамнезе которых есть указания на депрессию или судороги, а также больных, получающих противоэпилептические средства, препарат следует применять с осторожностью.
Интерферон бета-1b следует применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями сердца, в частности, у больных с сердечной недостаточностью ІІІ—IV функционального класса по классификации NYНА и у больных с кардиомиопатией. Если предполагается связь кардиомиопатии, которая развилась в процессе лечения, с применением интерферона бета-1b, препарат следует отменить.
До назначения препарата и на фоне лечения следует регулярно проводить развернутый анализ крови, включая определение лейкоцитарной формулы, а также определять активность АлАТ, АсАТ и γ-глутамилтрансферазы. В случае повышения активности трансаминаз в сыворотке крови следует проводить тщательное наблюдение и обследование больного. Препарат необходимо отменить при значительном повышении активности печеночных ферментов или появлении симптомов гепатита. При отсутствии клинических признаков повреждения печени, после нормализации активности печеночных ферментов можно попробовать восстановить терапию под тщательным контролем функции печени. Клинических данных о применении препарата у больных с нарушенной функцией печени или почек нет.
В единичных случаях наблюдался панкреатит, часто обусловленный гипертриглицеридемией.
В клинических исследованиях у 41% больных с ремиттирующим рассеянным склерозом отмечалось появление сывороточных нейтрализующих антител к интерферону бета-1b (два последовательных титра ≥20). В исследовании у больных с повторно прогрессирующим рассеянным склерозом появление нейтрализующих антител выявлено в 28% случаев. Влияние образования антител на клиническую эффективность интерферона бета-1b в данное время изучается. Имеющиеся результаты противоречивы и не позволяют сделать однозначный вывод. Признаков отрицательного влияния нейтрализующих антител на течение болезни при повторно-прогрессирующем рассеянном склерозе не выявлено.
In vitro установлено, что нейтрализующие антитела против рекомбинантного интерферона бета-1b взаимодействуют также с природным интерфероном бета, хотя и в меньшей степени. In vivo этот эффект не изучался, поэтому клиническое его значение неизвестно.
Сведения о больных, которые завершили терапию интерфероном бета-1b, несмотря на появление нейтрализующих антител, немногочисленны и неубедительны.
У больных, которые получали интерферон бета-1b, описаны случаи некроза в месте инъекции. С появлением множественных или больших очагов некроза лечение следует прекратить до их полного заживления. При наличии одного очага и отсутствии большого некроза лечение может быть продолжено.
Чтобы снизить риск развития некроза в месте инъекции, следует строго соблюдать правила асептики при выполнении инъекций, а также постоянно менять места инъекции.
Необходимо соблюдать осторожность при лечении у больных миелосупрессией, анемией или тромбоцитопенией. Существуют отдельные сообщения о развитии кардиомиопатии. Если предполагается связь кардиомиопатии с препаратом, лечение следует прекратить. Применение цитокинов у больных с моноклональной гаммапатией иногда сопровождалось системным повышением проницаемости капилляров с шокоподобными симптомами и летальным исходом.
Неизвестно, способен ли интерферон бета-1b вызвать повреждение плода при лечении женщин в период беременности или/и влиять на репродуктивную функцию человека. В контролируемых клинических исследованиях у больных с рассеянным склерозом отмечались случаи самопроизвольного аборта. При исследованиях у макак-резус интерферон бета-1b оказывал эмбриотоксическое действие, а в более высоких дозах повышал частоту абортов. Следовательно, интерферон бета-1b противопоказан в период беременности. Женщинам репродуктивного возраста при лечении этим препаратом следует использовать надежные методы контрацепции. В случае наступления беременности во время лечения или планировании беременности женщину следует информировать о потенциальном риске и рекомендовать прекращение лечения. Неизвестно, проникает ли интерферон бета-1b в грудное молоко. Учитывая потенциальную возможность развития серьезных побочных реакций на интерферон бета-1b у детей грудного возраста, необходимо прекратить кормление грудью или отменить препарат.
Эффективность и безопасность применения интерферона бета-1b для детей и подростков до 18 лет не изучали, в связи с этим препарат не следует назначать пациентам данной возрастной группы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано.
Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами. Побочные эффекты со стороны ЦНС, обусловленные применением интерферона бета-1b, у чувствительных лиц могут повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
влияние препарата в дозе 8 млн МЕ через день на метаболизм лекарственных веществ у больных с рассеянным склерозом не изучен. При лечении обострений болезни у пациентов, получающих препарат, переносимость ГКС или АКТГ, которые применяли курсами до 28 дней, была хорошей. Применение препарата одновременно с другими иммуномодуляторами, кроме ГКС или АКТГ, не изучалось.
Интерфероны снижают активность печеночных цитохром, Р450-зависимых ферментов у человека и животных. Следует с осторожностью назначать препарат в комбинации с лекарственными препаратами, имеющими узкий терапевтический индекс, клиренс которых в значительной степени зависит от печеночной системы цитохрома Р450 (например противоэпилептические средства). Необходимо также придерживаться осторожности при одновременном применении с любыми препаратами, влияющими на систему кроветворения.
Передозировка
не установлено.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 28 ˚С. Срок хранения приготовленного р-ра — до 3 ч при температуре 2–8 ˚С.
Классификация
- Международное название
- INTERFERONUM BETA (ИНТЕРФЕРОН БЕТА)
- ATC-група
- L03A B08 Интерферон бета-1b
- Формы выпуска по NFC
- FMB Ампулы с сухим содержимымFPB Флаконы с сухим содержимым