при диссеминированном или нечувствительном к локальной терапии герпетическом поражении применяют ежедневно в/м в дозе 2 млн МЕ в течение 10 дней (в сочетании с применением в форме мази).

При плоских и остроконечных кондиломах, особенно при тяжелом течении заболевания или плохо поддающихся лечению формах кондиломатоза, вводят инъекционно в пораженную область или окружающие ее ткани либо в/м. В/м введение более предпочтительно в случаях множественной локализациии поражения и/или тогда, когда введение интерферона непосредственно в пораженную область или окружающие ткани затруднительно. Для введения в пораженную область или прилегающие ткани рекомендуется назначать в дозе 1–3 млн МЕ/сут в течение 5 дней; при необходимости курс лечения повторяют через 1–2 нед. Для в/м инъекций — 2 млн МЕ/сут в течение 10 дней. Применение интерферона бета можно сочетать с другими видами терапии: прижиганием и криотерапией, использованием синтетических противовирусных средств.

При хроническом вирусном гепатите В рекомендуется вводить в дозе 5 млн МЕ/м2 поверхности тела путем в/м инъекций 3 раза в неделю в течение 6 мес. Если через 1 мес после начала терапии содержание HBeAg не уменьшится, можно повысить дозу. В дальнейшем дозу можно корригировать в соответствии с переносимостью больным данного терапевтического режима. Если в течение 3–4 мес не наступает улучшения, следует рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения терапии.

При вирусном гепатите C рекомендуемая доза составляет 6 млн МЕ/м2 поверхности тела, вводят в/м 3 раза в неделю в течение 2 мес, при необходимости лечение продолжают до 3–6 мес. Показателем эффективности проводимой терапии является нормализация уровня трансаминаз в течение 16 нед. При отсутствии улучшения в эти сроки лечение прекращают. Опыт проведения повторной терапии невелик, и ее эффективность в настоящее время не поддается оценке.

При раке шейки матки рекомендуется вводить в место поражения в дозе 3 млн МЕ/сут в течение 5 дней; затем — в той же дозе через день в течение 2 нед.

При наличии плеврального выпота при опухолях внутриплеврально вводят 5 млн МЕ, спустя 7–15 дней вводят еще 10 млн МЕ в изотоническом р-ре натрия хлорида. Если спустя 15 дней после повторной инъекции возникает рецидив, вводят еще 20 млн МЕ интерферона бета.

При волосатоклеточном лейкозе индуцирующая доза интерферона бета составляет 6 млн МЕ/м2 в сутки в течение 7 дней; проводят 3 курса лечения с недельным интервалом между ними. Поддерживающая доза — 6 млн МЕ/м2 посредством медленной в/в инфузии дважды в неделю в течение 24 нед.

В целях индукции рецепторов стероидов при карциноме молочной железы или карциноме эндометрия проводят в/м инъекции 2–6 млн МЕ через день в течение 2 нед. Введение в этом режиме можно повторять во время гормональной терапии с 4-недельным интервалом.