ИНТЕРФЕРОН БЕТА (INTERFERONUM BETA) Действующее вещество
человеческий фибробластный интерферон бета. Обладает противовирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью. Стимулирует фагоцитоз, образование антител и лимфокинов, усиливает цитотоксичность NK-клеток и макрофагов.
острые, рецидивирующие и хронические вирусные инфекции, в том числе генитальный герпес, герпетическое поражение губ, опоясывающий герпес (локализованный или диссеминированный); вирусные папилломы, плоские и остроконечные кондиломы; хронический активный гепатит В у взрослых, имеющих серологические маркеры репликации вирусов; хронический активный гепатит C, кратковременное снижение вирусной активности у взрослых с хроническим активным гепатитом C при высоком уровне трансаминаз без нарушения функции печени; эпителиальные новообразования шейки матки; плевральный выпот при неопластических процессах; волосатоклеточный лейкоз; индукция стероидных рецепторов у больных с карциномой молочной железы или карциномой эндометрия, которым в дальнейшем назначают гормональную терапию.
при диссеминированном или нечувствительном к локальной терапии герпетическом поражении применяют ежедневно в/м в дозе 2 млн МЕ в течение 10 дней (в сочетании с применением в форме мази).
При плоских и остроконечных кондиломах, особенно при тяжелом течении заболевания или плохо поддающихся лечению формах кондиломатоза, вводят инъекционно в пораженную область или окружающие ее ткани либо в/м. В/м введение более предпочтительно в случаях множественной локализациии поражения и/или тогда, когда введение интерферона непосредственно в пораженную область или окружающие ткани затруднительно. Для введения в пораженную область или прилегающие ткани рекомендуется назначать в дозе 1–3 млн МЕ/сут в течение 5 дней; при необходимости курс лечения повторяют через 1–2 нед. Для в/м инъекций — 2 млн МЕ/сут в течение 10 дней. Применение интерферона бета можно сочетать с другими видами терапии: прижиганием и криотерапией, использованием синтетических противовирусных средств.
При хроническом вирусном гепатите В рекомендуется вводить в дозе 5 млн МЕ/м2 поверхности тела путем в/м инъекций 3 раза в неделю в течение 6 мес. Если через 1 мес после начала терапии содержание HBeAg не уменьшится, можно повысить дозу. В дальнейшем дозу можно корригировать в соответствии с переносимостью больным данного терапевтического режима. Если в течение 3–4 мес не наступает улучшения, следует рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения терапии.
При вирусном гепатите C рекомендуемая доза составляет 6 млн МЕ/м2 поверхности тела, вводят в/м 3 раза в неделю в течение 2 мес, при необходимости лечение продолжают до 3–6 мес. Показателем эффективности проводимой терапии является нормализация уровня трансаминаз в течение 16 нед. При отсутствии улучшения в эти сроки лечение прекращают. Опыт проведения повторной терапии невелик, и ее эффективность в настоящее время не поддается оценке.
При раке шейки матки рекомендуется вводить в место поражения в дозе 3 млн МЕ/сут в течение 5 дней; затем — в той же дозе через день в течение 2 нед.
При наличии плеврального выпота при опухолях внутриплеврально вводят 5 млн МЕ, спустя 7–15 дней вводят еще 10 млн МЕ в изотоническом р-ре натрия хлорида. Если спустя 15 дней после повторной инъекции возникает рецидив, вводят еще 20 млн МЕ интерферона бета.
При волосатоклеточном лейкозе индуцирующая доза интерферона бета составляет 6 млн МЕ/м2 в сутки в течение 7 дней; проводят 3 курса лечения с недельным интервалом между ними. Поддерживающая доза — 6 млн МЕ/м2 посредством медленной в/в инфузии дважды в неделю в течение 24 нед.
В целях индукции рецепторов стероидов при карциноме молочной железы или карциноме эндометрия проводят в/м инъекции 2–6 млн МЕ через день в течение 2 нед. Введение в этом режиме можно повторять во время гормональной терапии с 4-недельным интервалом.
повышенная чувствительность к интерферону бета, период беременности, тяжелые заболевания сердца, выраженные нарушения функции печени и/или почек, эпилепсия и другая патология ЦНС, прогрессирующий цирроз печени, хронический гепатит, вызванный иммунодепрессантами (исключая кратковременную стероидную терапию), аутоиммунный гепатит, заболевания щитовидной железы в случае отсутствия соответствующей терапии.
при парентеральном введении интерферона бета возможно развитие побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Возможны лихорадка, повышенная утомляемость, миалгия, эпизодическая головная боль, тошнота, рвота. В случае продолжительного лечения возможны лейкопения, тромбоцитопения, анемия, увеличение протромбинового времени, временное повышение активности трансаминаз, тахикардия, анорексия, боль в костях и суставах, сонливость, диарея, снижение АД, одышка, алопеция. Эти побочные эффекты носят обратимый характер даже после длительных курсов лечения. При значительном повышении температуры тела (выше 40 °С) с ознобом, рвотой и колебаниями АД следует снизить дозу либо отменить интерферон.
при терапии рекомбинантным интерфероном альфа у больных с хроническим активным гепатитом C изредка (менее чем в 1% случаев) развивалась дисфункция щитовидной железы. Хотя лечение интерфероном бета не сопровождалось подобными нарушениями, следует учитывать вероятность их возникновения.
Во время лечения следует тщательно контролировать состояние электролитного баланса и гематологические показатели. При получении пограничных с патологией результатов подсчета лейкоцитов, тромбоцитов и содержания гемоглобина гематологические исследования рекомендуется проводить 1–2 раза в неделю. В случае увеличения протромбинового времени этот параметр необходимо контролировать ежедневно.
Терапевтическая эффективность интерферона бета у больных с хроническим гепатитом В на фоне ВИЧ-инфекции не доказана.
При использовании интерферона бета в офтальмологии следует уделять особое внимание дифференциальной диагностике, чтобы исключить поражение роговицы физико-химическими агентами или поражение невирусного генеза. Чрезмерно высокие дозы интерферона бета могут задерживать регенерацию в пораженных участках глаза.
Парентеральное введение интерферона бета одновременно с кардиотоксическими средствами, а также больным с кардиопатией необходимо проводить под строгим медицинским контролем. Продолжительное введение топических препаратов может приводить к развитию реакций местной гиперчувствительности. В этом случае терапию прекращают и проводят соответствующее лечение для устранения нежелательных последствий.
Интерферон бета противопоказан в период беременности, поскольку его влияние на плод не изучено.
нельзя назначать одновременно со стероидными препаратами, ацетилсалициловой кислотой, индометацином или другими НПВП, влияющими на обмен простагландинов, поскольку такое сочетание может привести к снижению биологической активности интерферона бета. При необходимости использования анальгетиков следует отдавать предпочтение таким препаратам, как парацетамол. Интерферон бета может снижать клиренс и увеличивать продолжительность T½ из плазмы крови теофиллина.