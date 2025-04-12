Ингалипт-Здоровье форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Ингалипт-Здоровье форте инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 баллон (30 мл) содержит стрептоцида растворимого 0,75 г, сульфатиазола натрия в пересчете на сульфатиазол натрия безводный 0,54 г, тимола 0,015 г, масла эвкалиптового 0,015 г, масла мяты перечной 0,015 г, листьев шалфея лекарственного экстракта жидкого (1:10) (экстрагент — этанол 70%) 1,26 г;
1 флакон (50 мл) содержит стрептоцида растворимого 1,25 г, сульфатиазола натрия в пересчете на сульфатиазол натрия безводный 0,9 г, тимола 0,025 г, масла эвкалиптового 0,025 г, масла мяты перечной 0,025 г, листьев шалфея лекарственного экстракта жидкого ( 1:10) (экстрагент — этанол 70%) 2,1 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, сахар-рафинад, глицерин, полисорбат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код АТС R02A А20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические эффекты препарата обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Стрептоцид растворимый и сульфатиазол натрия оказывают антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол обладает антисептическим, отхаркивающим и спазмолитическим действием. Масло эвкалиптовое обладает противовоспалительной и антисептической активностью. Шалфей оказывает интенсивное противомикробное действие, усиливается действием эвкалиптового масла. Масло мяты перечной при нанесении на слизистые оболочки оказывает умеренный местноанестезирующий эффект.
Комбинация указанных компонентов препарата обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Препарат оказывает противовоспалительный, противомикробный и противогрибковый эффекты; активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода Candida.
Показания
Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе тяжелых токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможности применения препарата!
Возможно ослабление противомикробного действия препарата при одновременном применении с препаратами — производными парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин).
Особенности применения
Перед применением препарата, особенно при склонности к аллергии, проконсультируйтесь с врачом! Без консультации врача не применяйте препарат сверх установленного срока!
Обязательно сообщите врачу о Вашей предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.
Недопустимо попадание препарата в глаза.
Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильных тампонов удалить некротический налет. После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 мин.
При применении препарата детям следует учитывать, что разовая доза препарата, распыляется за 1–2 секунды, содержит 0,0076–0,0152 мл этанола (96%), что составляет на однократный прием: для детей 3–5 лет (масса тела 15–21 кг) 0,0004–0,0013 мл/кг, 6–12 лет (масса тела 21–38 кг) 0,0002- 0,0007 мл/кг.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Применять взрослым и детям в возрасте старше 3 лет местно на слизистые оболочки полости рта и носоглотки путем орошения, распыляя препарат в полость рта в течение 1–2 секунд.
Взрослым орошения проводить 3–4 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 3 лет орошения проводят 1–2 раза в сутки, если нет особых указаний врача.
Продолжительность применения препарата зависит от течения заболевания и обычно составляет 3–10 суток.
Частота и длительность применения устанавливаются индивидуально врачом и зависит от тяжести заболевания!
Правила пользования баллоном/флаконом.
1. Снять защитный колпачок с баллона/флакона.
2. На шток клапана баллона надеть насадку горловую (распылитель), которая прилагается, убедившись предварительно в его чистоте.
3. Встряхивать баллон/флакон в течение 1 мин и провести не более 5 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие еще раз.
4. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, удерживая баллон вертикально, нажать на головку распылителя. Продолжительность распыления — 1–2 секунды.
5. Закончив орошение, снять распылитель со штока клапана баллона и закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.
6. Распылитель следует держать в чистоте, ежедневно промывая его под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 3 лет.
С осторожностью применять детям в возрасте старше 3 лет в связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эвкалиптового и мяты перечной эфирных масел. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
Побочные реакции
В отдельных случаях возможны:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, бронхоспазм;
со стороны кожи: сыпь, зуд, крапивница, отек в месте контакта;
со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, местные эффекты (жжение во рту, ком в горле или першение);
другие: общая слабость, затруднение дыхания.
В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
1 баллон 30 мл с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке; 1 флакон 50 мл с оральным распылительным устройством и защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.