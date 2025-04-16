Ингалипт-Здоровье форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
75,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
129.6 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.2 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
75,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
153.1 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
187.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье