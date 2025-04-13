Ингалипт-Здоровье форте (Ingalipt-Zdorovye forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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16.8 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 45 мин
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -2,04 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 15 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
70,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 15 мин
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
206.5 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,00
Экономия при брони: -2,04 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 45 мин
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00
Экономия при брони: -1,71 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
249.7 км
Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
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Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека акс социальная
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Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
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Ингалипт-Здоровье форте спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
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