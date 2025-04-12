у пациентов с риском развития симптоматической артериальной гипотонии, ИБС или нарушением кровообращения головного мозга, со значительным снижением АД, стенозом митрального клапана и обструкцией левого желудочка возможно развитие инфаркта миокарда или инсульта. Начало терапии и подбор дозы должны тщательно контролироваться.

Артериальная гипотензия. Препарат Линотор способен, особенно сразу после приема, послужить причиной резкого снижения АД. Симптоматическая гипотензия редко отмечается у пациентов с неосложненной АГ, но чаще возникает у лиц с нарушением водно-электролитного баланса, вызванного применением диуретиков, низкосолевой диетой, рвотой, диареей или диализом. Прием препарата Линотор такие пациенты начинают под постоянным контролем врача, желательно — в условиях стационара, в низких дозах и с тщательным корригированием доз. Одновременно необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Рекомендуется, по возможности, отменить терапию диуретиками.

Это также касается пациентов со стенокардией и церебральной ангиопатией, у которых резкое снижение АД угрожает инфарктом миокарда или инсультом.

В случае развития артериальной гипотензии пациента необходимо уложить и, по возможности, перорально или в/в корригировать водный баланс. В случае развития ассоциированной с гипотензией брадикардии показано применение атропина. После успешного лечения гипотензии, вызванной начальной дозой, необходимо тщательно корригировать дозу препарата. Если гипотензия у пациентов с сердечной недостаточностью преобретает характер симптоматической, может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или отмене терапии диуретиками или препаратом Линотор. По возможности, терапию диуретиками необходимо прекратить за 2–3 дня до начала терапии препаратом Линотор.

Артериальная гипотензия с острым инфарктом миокарда. При остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST лизиноприл можно назначать всем пациентам при отсутствии противопоказаний; однако в первую очередь это касается лиц с клиническими признаками сердечной недостаточности на ранних стадиях заболевания, со сниженной фракцией выброса левого желудочка, с АГ, сахарным диабетом.

Лизиноприл можно применять для лечения начальных стадий нефропатии у пациентов с сахарным диабетом І и ІІ типа с нормальным уровнем АД или АГ и с проявлениями микроальбуминурии (30–300 мг/24 ч). При наличии сахарного диабета І типа (из-за тенденции к гиперкалиемии) лечение лизиноприлом начинают с низких доз и под контролем врача.

Почечная недостаточность. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (уровнем креатинина <30 мл/мин) и пациентам на диализе препарат Линотор противопоказан. Лизиноприл применяют с особой осторожностью у пациентов со сниженной функцией почек. Эти больные нуждаются в снижении дозы или увеличении интервала между дозами.

У некоторых пациентов с АГ, не осложненной клинически выраженной дисфункцией почек, отмечается повышение уровня мочевины и креатинина, вызванное сочетанным применением лизиноприла и диуретиков. В этом случае рекомендуется снижение дозы ингибитора АПФ или отмена диуретиков, а также рассматривается возможное наличие невыявленного стеноза почечной артерии.

Лечение острого инфаркта миокарда препаратом Линотор не показано пациентам с признаками нарушения функции почек и характерным для него повышением уровня креатинина плазмы крови (>177 µмоль/л (2,0 мг/дл) и/или протеинурией >500 мг/сут. При развитии дисфункции почек на протяжении терапии препаратом Линотор (клиренс креатинина 30 мл/мин или в 2 раза выше нормы уровень креатинина в плазме крови до лечения), препарат Линотор необходимо отменить.

Гемодиализ. Пациентам при продолжительном гемодиализе препарат Линотор противопоказан. При сочетанном применении препарата Линотор и поли(акрилнитрил, натрий-2-метилалилсульфонат)-высокопроточных мембран (например AN 69) при диализе или гемофильтрации существует риск развития реакции гиперчувствительности (псевдоанафилактической реакции) вплоть до развития шока. Среди первых проявлений анафилаксии — отек лица, гиперемия кожи, артериальная гипотензия и удушье. Симптомы развиваются на протяжении нескольких минут после начала гемодиализа. Рекомендуется использование мембран другого типа для проведения диализа или применение лекарственных средств других групп для терапии пациентов с АГ или сердечной недостаточностью.

Гиперкалиемия. У пациентов с имеющейся почечной или сердечной недостаточностью терапия Линотором может спровоцировать гиперкалиемию. Лечение калийсберегающими диуретиками или препаратами калия не рекомендуется, поскольку это может привести к выраженному повышению уровня калия в плазме крови. Однако в случае, если терапия этими препаратами необходима, следует регулярно контролировать уровень калия в плазме крови на протяжении всего курса лечения.

Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом ингибиторы АПФ неэффективны, поэтому применение Линотора в данном случае не рекомендуется.

Протеинурия. Описаны единичные случаи развития протеинурии, особенно у пациентов со сниженной почечной функцией или после приема Линотора в высоких дозах. В случае клинически значимой протеинурии (1 г/сут) Линотор необходимо применять только после критической оценки соотношения ожидаемого терапевтического эффекта и потенциального риска, и только на фоне постоянного контроля клинических и биохимических показателей.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяется.

Дети. Эффективность и безопасность применения у детей не установлены, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале терапии при изменении дозирования, при условии употребления алкоголя и применения других лекарственных средств, возможно развитие артериальной гипотензии и других симптомов, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с техникой.