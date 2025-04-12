Линотор® (Linotor)
Линотор инструкция по применению
Состав
Лизиноприл - 20 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Линотор является ингибитором пептидилдипептидазы. Он ингибирует АПФ, который катализирует преобразование ангиотензина I в сосудосуживающий пептид ангиотензин II. Ангиотензин II также стимулирует секрецию альдостерона клубочковой зоны коры надпочечников. Ингибирование АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II, что, в свою очередь, обусловливает уменьшение сосудосуживающего эффекта и снижение секреции альдостерона.
Фармакокинетика. Применение препарата во время приема пищи не влияет на скорость его всасывания. Cmax в плазме крови достигается через 7 ч. У пациентов с острым инфарктом миокарда отмечалась тенденция к увеличению времени достижения Cmax в плазме крови. При многократном приеме Т½ составляет 12,6 ч.
Показания Линотор
АГ, острый инфаркт миокарда в первые 24 ч при условии стабильной гемодинамики.
Применение Линотор
применяют внутрь у взрослых. Линотор рекомендуется принимать 1 раз в сутки в одно и то же время. Препарат можно принимать независимо от приема пищи, поскольку пища не влияет на абсорбцию препарата, но обязательно с достаточным количеством жидкости.
АГ. Рекомендованная начальная доза составляет 5 мг/сут в 1 прием. Через 24 ч дозу повышают на 5 мг. Если при этом желательного терапевтического эффекта не достигнуто на протяжении 2–4 нед, доза может быть повышена до 20 мг 1 раз в сутки.
У больных с активированной ренин-ангиотензин-альдостероновой системой (в частности устойчивая АГ, гиповолемия, сердечная декомпенсация), возможно чрезмерное снижение АД. Для таких пациентов рекомендованная начальная суточная доза составляет 2,5–5 мг, лечение требует постоянного медицинского наблюдения. Поддерживающая доза составляет 20 мг/сут.
Острый инфаркт миокарда. Терапию препаратом Линотор необходимо начинать в первые 24 ч после появления симптомов заболевания при условии отсутствия противопоказаний (гипотензии, гиповолемии, почечной недостаточности). Начальная доза препарата составляет 5 мг. Целевая доза препарата Линотор составляет 10 мг 1 раз в сутки.
Пациентам с САД, не превышающим 120 мм рт. ст., лечение следует начинать с дозы 2,5 мг препарата Линотор (½ таблетки по 5 мг). В случае развития артериальной гипотензии (САД <100 мм рт. ст.) не следует превышать суточную поддерживающую дозу 5 мг, а при необходимости — снизить ее до 2,5 мг. Если после приема лизиноприла в дозе 2,5 мг САД на протяжении 1 ч остается <90 мм рт. ст., необходимо прекратить лечение лизиноприлом. При дальнейшем развитии артериальной гипотензии (САД <90 мм рт. ст.), несмотря на снижение суточной дозы лизиноприла до 2,5 мг, препарат необходимо отменить.
Больным с острым инфарктом миокарда рекомендовано лечение препаратом Линотор в поддерживающей дозе 10 мг/сут на протяжении 6 нед. Следует оценить необходимость дальнейшего приема препарата. В случае нарушения функции левого желудочка лечение необходимо продолжить с применением дозы 10–20 мг.
При почечной недостаточности дозирование основывается на показателях клиренса креатинина, как приведено в таблице:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|31–80
|5–10
|10–30
|2,5–5
|<10
|2,5
Не следует превышать максимальную суточную дозу 20 мг, а больным с клиренсом креатинина <30 мл/мин — 10 мг/сут. Некоторым пациентам, в зависимости от переносимости, целесообразно увеличить интервалы приема препарата до 1 раза в 2 сут. Лизиноприл подвергается диализу, поэтому пациенты, находящиеся на диализе, могут принимать лизиноприл в стандартной дозе в день проведения процедуры диализа. В дни, свободные от диализа, дозу лизиноприла следует титровать с целью достижения контроля уровня АД.
У больных, принимающих диуретики, возможна симптоматическая гипотензия при применении препарата Линотор. Поэтому рекомендовано за 2–3 дня до начала терапии препаратом Линотор отменить прием диуретика. При невозможности отмены диуретиков терапию препаратом Линотор следует начинать с 5 мг. При этом требуется контроль функции почек и уровня калия в крови. Дальнейшее дозирование препарата следует корригировать согласно АД. С осторожностью назначают больным гиповолемией.
Пациенты пожилого возраста. Начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Терапевтическая доза устанавливается индивидуально, в соответствии с показателями АД.
Противопоказания
повышенная чувствительность к лизиноприлу, другим ингибиторам АПФ или другим компонентам препарата. Ангионевротический отек в анамнезе, в том числе после предыдущей терапии ингибиторами АПФ. Идиопатическая или наследственная ангиоэдема. Стеноз почечной артерии, особенно билатеральный стеноз или стеноз артерии единственной почки. Тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая артериальная или реноваскулярная гипертензия, кардиомиопатия, аортальный стеноз. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст.
Побочные эффекты
частота возникновения побочных эффектов классифицируется: очень часто (≥10%), часто (≥1%, <10%), нечасто (>0,1%, <1%), редко (≥0,01%, <0,1%), очень редко (<0,01%).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия (особенно после приема первой дозы препарата пациентами с дефицитом натрия, дегидратацией, сердечной недостаточностью); ортостатические реакции, в том числе гипотония. Инфаркт миокарда или инсульт, возможно, как вторичные явления избыточной гипотонии у пациентов с риском развития, ощущение сердцебиения, тахикардия, синдром Рейно.
При применении лизиноприла у пациентов с острым инфарктом миокарда, особенно в первые 24 ч, возможно развитие AV-блокады ІІ–ІІІ степени, тяжелая гипотензия и/или нарушение функции почек (0,1–1% случаев), в единичных случаях (0,01–0,1%) — кардиогенный шок.
Со стороны мочеполовой системы: почечная дисфункция; редко — уремия, ОПН, олигурия/анурия. У пациентов с поражением почечных артерий и больных, которые одновременно получают диуретики, возможно повышение уровня креатинина и азота мочевины в плазме крови.
Со стороны дыхательной системы: сухой кашель, бронхит; редко — ринит, бронхоспазм, синусит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония, глоссит и сухость во рту.
Со стороны ЖКТ и печени: диарея, рвота, тошнота, боль в животе и нарушение пищеварения; редко — сухость во рту, панкреатит, отек слизистой оболочки ЖКТ, гепатоцеллюлярный или холестатический гепатит, желтуха.
Со стороны иммунной системы и кожи: сыпь, зуд; редко — реакции повышенной чувствительности/ангионевротический отек, крапивница, алопеция, псориаз, лихорадка, васкулит, миалгия, артралгия/артрит, положительные антинуклеарные антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз, высыпания, фоточувствительность или другие дерматологические проявления.
Со стороны нервной системы: иногда возникает головная боль, утомляемость, головокружение, депрессия, нарушение сна, парестезия, нарушение равновесия, дезориентация, субъективное ощущение шума в ушах и снижение остроты зрения.
Со стороны кровеносной системы: редко — снижение уровня гемоглобина, гематокрита, угнетение функции костного мозга, анемия, тромбопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Лабораторные показатели: повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, повышение уровня ферментов печени, гиперкалиемия; редко — повышение уровня билирубина в плазме крови, гипонатриемия.
Особые указания
у пациентов с риском развития симптоматической артериальной гипотонии, ИБС или нарушением кровообращения головного мозга, со значительным снижением АД, стенозом митрального клапана и обструкцией левого желудочка возможно развитие инфаркта миокарда или инсульта. Начало терапии и подбор дозы должны тщательно контролироваться.
Артериальная гипотензия. Препарат Линотор способен, особенно сразу после приема, послужить причиной резкого снижения АД. Симптоматическая гипотензия редко отмечается у пациентов с неосложненной АГ, но чаще возникает у лиц с нарушением водно-электролитного баланса, вызванного применением диуретиков, низкосолевой диетой, рвотой, диареей или диализом. Прием препарата Линотор такие пациенты начинают под постоянным контролем врача, желательно — в условиях стационара, в низких дозах и с тщательным корригированием доз. Одновременно необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Рекомендуется, по возможности, отменить терапию диуретиками.
Это также касается пациентов со стенокардией и церебральной ангиопатией, у которых резкое снижение АД угрожает инфарктом миокарда или инсультом.
В случае развития артериальной гипотензии пациента необходимо уложить и, по возможности, перорально или в/в корригировать водный баланс. В случае развития ассоциированной с гипотензией брадикардии показано применение атропина. После успешного лечения гипотензии, вызванной начальной дозой, необходимо тщательно корригировать дозу препарата. Если гипотензия у пациентов с сердечной недостаточностью преобретает характер симптоматической, может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или отмене терапии диуретиками или препаратом Линотор. По возможности, терапию диуретиками необходимо прекратить за 2–3 дня до начала терапии препаратом Линотор.
Артериальная гипотензия с острым инфарктом миокарда. При остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST лизиноприл можно назначать всем пациентам при отсутствии противопоказаний; однако в первую очередь это касается лиц с клиническими признаками сердечной недостаточности на ранних стадиях заболевания, со сниженной фракцией выброса левого желудочка, с АГ, сахарным диабетом.
Лизиноприл можно применять для лечения начальных стадий нефропатии у пациентов с сахарным диабетом І и ІІ типа с нормальным уровнем АД или АГ и с проявлениями микроальбуминурии (30–300 мг/24 ч). При наличии сахарного диабета І типа (из-за тенденции к гиперкалиемии) лечение лизиноприлом начинают с низких доз и под контролем врача.
Почечная недостаточность. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (уровнем креатинина <30 мл/мин) и пациентам на диализе препарат Линотор противопоказан. Лизиноприл применяют с особой осторожностью у пациентов со сниженной функцией почек. Эти больные нуждаются в снижении дозы или увеличении интервала между дозами.
У некоторых пациентов с АГ, не осложненной клинически выраженной дисфункцией почек, отмечается повышение уровня мочевины и креатинина, вызванное сочетанным применением лизиноприла и диуретиков. В этом случае рекомендуется снижение дозы ингибитора АПФ или отмена диуретиков, а также рассматривается возможное наличие невыявленного стеноза почечной артерии.
Лечение острого инфаркта миокарда препаратом Линотор не показано пациентам с признаками нарушения функции почек и характерным для него повышением уровня креатинина плазмы крови (>177 µмоль/л (2,0 мг/дл) и/или протеинурией >500 мг/сут. При развитии дисфункции почек на протяжении терапии препаратом Линотор (клиренс креатинина 30 мл/мин или в 2 раза выше нормы уровень креатинина в плазме крови до лечения), препарат Линотор необходимо отменить.
Гемодиализ. Пациентам при продолжительном гемодиализе препарат Линотор противопоказан. При сочетанном применении препарата Линотор и поли(акрилнитрил, натрий-2-метилалилсульфонат)-высокопроточных мембран (например AN 69) при диализе или гемофильтрации существует риск развития реакции гиперчувствительности (псевдоанафилактической реакции) вплоть до развития шока. Среди первых проявлений анафилаксии — отек лица, гиперемия кожи, артериальная гипотензия и удушье. Симптомы развиваются на протяжении нескольких минут после начала гемодиализа. Рекомендуется использование мембран другого типа для проведения диализа или применение лекарственных средств других групп для терапии пациентов с АГ или сердечной недостаточностью.
Гиперкалиемия. У пациентов с имеющейся почечной или сердечной недостаточностью терапия Линотором может спровоцировать гиперкалиемию. Лечение калийсберегающими диуретиками или препаратами калия не рекомендуется, поскольку это может привести к выраженному повышению уровня калия в плазме крови. Однако в случае, если терапия этими препаратами необходима, следует регулярно контролировать уровень калия в плазме крови на протяжении всего курса лечения.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом ингибиторы АПФ неэффективны, поэтому применение Линотора в данном случае не рекомендуется.
Протеинурия. Описаны единичные случаи развития протеинурии, особенно у пациентов со сниженной почечной функцией или после приема Линотора в высоких дозах. В случае клинически значимой протеинурии (1 г/сут) Линотор необходимо применять только после критической оценки соотношения ожидаемого терапевтического эффекта и потенциального риска, и только на фоне постоянного контроля клинических и биохимических показателей.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяется.
Дети. Эффективность и безопасность применения у детей не установлены, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале терапии при изменении дозирования, при условии употребления алкоголя и применения других лекарственных средств, возможно развитие артериальной гипотензии и других симптомов, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с техникой.
Взаимодействия
Диуретики. Как правило, сочетанное с Линотором применение диуретиков повышает антигипертензивный эффект Линотора. У пациентов, принимающих диуретики, особенно у тех, у кого терапия диуретиками была начата недавно, иногда отмечают снижение АД при сочетанном приеме Линотора. Риск развития симптоматической гипотензии на протяжении лечения лизиноприлом можно снизить, отменив диуретики перед назначением Линотора.
Калийсберегающие диуретики или препараты калия. После применения калийсберегающих диуретиков уровень калия в крови продолжает повышаться, особенно у пациентов со сниженной функцией почек. Ингибиторы АПФ уменьшают выведение калия, вызванное диуретиками. Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, триамтерен или амилорид), а также препараты калия и пищевые добавки, содержащие калий, могут существенно повышать уровень калия в плазме крови.
Гипотензивные лекарственные средства. Блокаторы β-адренорецепторов, α-адренорецепторов, антагонисты кальция и другие потенцируют гипотензивный эффект лизиноприла.
НПВП (в том числе ацетилсалициловая кислота). Могут ослаблять гипотензивный эффект препарата Линотор. НПВП и ингибиторы АПФ повышают содержание калия в плазме крови и могут привести к нарушениям функции почек.
Препараты лития. При применении лития с ингибиторами АПФ происходит обратимое повышение концентрации лития в плазме крови. Одновременное применение тиазидных диуретиков с ингибиторами АПФ может повысить риск токсичности лития или усугубить токсичность. В случае применения Линотора с препаратами лития необходимо проводить мониторинг уровня содержания лития в плазме крови.
Симпатомиметические средства. Могут ослаблять гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Антидиабетические средства. Ингибиторы АПФ способны повышать гипогликемический эффект антидиабетических средств, особенно на протяжении 1-й недели сочетанной терапии.
Средства, подавляющие функцию костного мозга. Одновременно с лизиноприлом повышают риск развития нейтропении и/или агранулоцитоза. Аллопуринол, цитостатики, иммунодепрессанты, кортикостероиды, прокаинамид при одновременном применении с лизиноприлом могут привести к уменьшению количества лейкоцитов в крови, развитию лейкопении.
Эстрогены. За счет задержки жидкости в организме при одновременном применении с лизиноприлом могут уменьшить его антигипертензивное действие.
С осторожностью лизиноприл назначают больным с острым инфарктом миокарда на протяжении 6–12 ч после введения стрептокиназы (риск развития гипотензии).
Лизиноприл усиливает проявления алкогольной интоксикации. На фоне действия алкоголя возможно усиление гипотензивного эффекта лизиноприла. Наркотические средства, анестетики, снотворные препараты в сочетании с лизиноприлом вызывают усиление гипотензивного эффекта.
Передозировка
симптомы: артериальная гипотензия, острая сосудистая недостаточность, нарушение электролитного баланса, почечная недостаточность, гипервентиляция легких, тахикардия, брадикардия, головокружение, тревожность и кашель.
Лечение: симптоматическое, в/в введение физиологического р-ра. Возможна инфузия ангиотензина II и/или в/в ведение катехоламинов. Если прием препарата осуществлен недавно, то рекомендуется промывание желудка и прием энтеросорбентов или сульфата натрия. Лизиноприл может выводиться из организма с помощью гемодиализа, при этом необходимо избегать применения полиакрилонитрильных металосульфонатных мембран высокой проницаемости.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.