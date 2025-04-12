фармакодинамика. Цистеиниллейкотриены (LTC 4 , LTD 4 , LTE 4 ) являются мощными эйкозаноидами воспаления, которые высвобождаются различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеиниллейкотриеновыми рецепторами (CysLT), присутствующими в дыхательных путях человека, и вызывают такую реакцию, как бронхоспазм, а также гиперсекрецию, повышение проницаемости сосудов и увеличение количества эозинофилов. CysLT имеют отношение к патофизиологии БА и аллергического ринита. При БА лейкотриенопосредованные эффекты включают бронхоспазм, выделение мокроты, изменение проницаемости сосудов и увеличение количества эозинофилов. При аллергическом рините после экспозиции с аллергеном CysLT продуцируются в носовой слизистой оболочке во время обеих фаз (ранней и поздней), что проявляется симптомами аллергического ринита. При интраназальной пробе с CysLT были продемонстрированы повышение резистентности воздухоносных носовых путей и симптомы назальной обструкции.

Монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT 1 -рецепторами. Монтелукаст в значительной степени блокирует цистеиниллейкотриеновые рецепторы дыхательных путей, что подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у пациентов с БА, вызванной вдыханием LTD 4 . Монтелукаст вызывает бронходилатацию в течение 2 ч после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами.

Лечение монтелукастом подавляет бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст по сравнению с плацебо уменьшает количество эозинофилов периферической крови у взрослых пациентов и детей. В отдельном исследовании прием монтелукаста значительно уменьшал количество эозинофилов в дыхательных путях (по замерам мокроты).

Фармакокинетика. Абсорбция. Монтелукаст после перорального приема абсорбируется быстро и почти полностью. После применения препарата (таблетка 10 мг, покрытая оболочкой) взрослым натощак C max в плазме крови достигается через 3 ч. Биодоступность при пероральном применении составляет 64%. Прием обычной пищи не влияет на биодоступность и на C max при пероральном применении. Безопасность и эффективность препарата доказаны в клинических исследованиях, где таблетки по 10 мг применяли без учета времени приема пищи.

Распределение. Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в состоянии равновесия составляет 8–11 л. Исследования у животных с применением радиоактивно меченного монтелукаста свидетельствуют о минимальной степени прохождения через ГЭБ. Кроме этого, концентрации радиоактивного материала через 24 ч после введения были минимальными во всех других тканях.

Метаболизм. Монтелукаст активно метаболизируется. Во время исследований с применением терапевтических доз концентрация метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определяется.

Цитохром Р450 2С8 является основным ферментом в метаболизме монтелукаста. Кроме того, цитохромы CYP 3А4 и 2С9 играют незначительную роль в метаболизме монтелукаста, хотя итраконазол (ингибитор CYP 3А4) не изменял фармакокинетические показатели монтелукаста у здоровых добровольцев, получавших 10 мг монтелукаста в сутки. Согласно результатам исследований in vitro с использованием микросом печени человека, терапевтические плазменные концентрации монтелукаста не подавляют цитохромы P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.

Выведение. Клиренс монтелукаста из плазмы крови здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема меченного изотопом монтелукаста 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном назначении этот факт указывает на то, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.

Фармакокинетика у разных групп пациентов. Для пациентов пожилого возраста, а также пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести коррекции дозы не требуется. Исследования для пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью считается необходимой. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет.

При приеме высоких доз монтелукаста (которые в 20 и 60 раз превышали дозу, рекомендованную для взрослых) отмечали снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не выявляют при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.