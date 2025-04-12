Ливел® (Livel®)
Ливел инструкция по применению
Состав
Рибавирин - 200 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ливел (рибавирин) — синтетический аналог нуклеозидов, активный in vitro в отношении некоторых РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Монотерапия рибавирином хронического гепатита C не приводит к элиминации вируса (РНК вируса гепатита С) или к улучшению гистологической картины печени через 6–12 мес терапии и через 6 мес дальнейших наблюдений. Однако комбинация рибавирина с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b приводит к повышению эффективности лечения по сравнению с монотерапией одним из этих препаратов. Механизм, благодаря которому рибавирин в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b оказывает эффект на вирус гепатита С, неизвестен.
Фармакокинетика. Рибавирин легко всасывается после приема внутрь, Tmax в плазме крови достигается через 1,5 ч. Быстро распределяется в организме. Фаза выведения продолжительная. Полупериоды всасывания, распределения и выведения разовой дозы составляют 0,05; 3,73 и 79 ч соответственно. Степень всасывания высокая, только около 10% меченой дозы выводится с калом. Однако абсолютная биодоступность составляет около 65%, что обусловлено, по-видимому, метаболизмом при первичном прохождении через печень. Существует линейная зависимость между дозой и показателем биодоступности AUCtf при приеме рибавирина в разовых дозах от 200 до 1200 мг. Объем распределения составляет около 5000 л. Рибавирин не связывается с белками плазмы крови. Перенос рибавирина вне плазмы крови детально изучен для эритроцитов; установлено, что в основном он осуществляется при участии уравновешивающего нуклеозидного переносчика типа es. Этот вид переносчика присутствует практически во всех видах клеток и может быть фактором, обусловливающим большой объем распределения рибавирина. Соотношение концентрации рибавирина цельная кровь/плазма крови составляет около 60:1, излишек рибавирина в цельной крови существует в виде нуклеотидов рибавирина, изолированных в эритроцитах. Рибавирин метаболизируется двумя путями: обратным фосфорилированием и расщепляющими превращениями, куда входят дерибозилирование и амидный гидролиз с образованием триазольного карбоксильного метаболита. Сам рибавирин и его метаболиты — триазолкарбоксамид и триазолкарбоновая кислота — выводятся из организма с мочой. При многократном введении рибавирин экстенсивно аккумулируется в плазме крови; соотношение показателя биодоступности AUC12 ч при многократном и однократном приеме равняется 6. При приеме внутрь (600 мг 2 раза в сутки) стабильная концентрация рибавирина в плазме крови достигается до конца 4-й недели и при этом она составляет около 2200 нг/мл. После прекращения приема Т½ рибавирина составляет около 298 ч, что может свидетельствовать о его медленной элиминации из внеплазменных структур. Биодоступность однократной пероральной дозы рибавирина повышается при одновременном употреблении пищи с высоким содержанием жиров (оба показателя AUCtf и Сmax в плазме крови повышаются на 70%).
У пациентов с почечной недостаточностью фармакокинетика рибавирина при однократном приеме изменяется (показатели AUCtf и Сmax повышаются) по сравнению с контролем (клиренс креатинина >90 мл/мин), что обусловлено, прежде всего, снижением истинного клиренса препарата у таких больных. Концентрация рибавирина при проведении гемодиализа существенно не изменяется. Фармакокинетика рибавирина при введении однократной дозы больным с печеночной недостаточностью незначительной, умеренной и значительной степени тяжести (класс А, В или С по классификации Чайлд-Пью) аналогична таковой рибавирина у здоровых добровольцев группы контроля. У больных в возрасте старше 65 лет не отмечается значительного изменения фармакокинетики рибавирина при приеме внутрь в зависимости от возраста. Фармакокинетика рибавирина при приеме внутрь у детей в возрасте 5–16 лет с хроническим гепатитом С подобна таковой у взрослых.
Показания Ливел
лечение хронического гепатита С только в составе комбинированной терапии с пегинтерфероном альфа-2b (взрослые в возрасте от 18 лет) или с интерфероном альфа-2b (взрослые и дети в возрасте старше 3 лет) при наличии компенсированного заболевания печени.
Пациенты, ранее не получавшие лечения альфа-интерферонами
Взрослые: в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b при наличии повышенного уровня АлАТ и HVC-РНК в плазме крови.
Дети в возрасте старше 3 лет: в комбинации с интерфероном альфа-2b при наличии HVC-РНК в плазме крови.
Пациенты с рецидивом после лечения альфа-интерферонами
Взрослые: в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b, которые получали монотерапию альфа-интерфероном с положительным эффектом (с нормализацией АлАТ в конце лечения), но с дальнейшим рецидивом.
Применение Ливел
терапию должен проводить врач, имеющий опыт лечения больных гепатитом С. Препарат не следует применять как единственное терапевтическое средство лечения, поскольку рибавирин неэффективен в качестве монотерапии гепатита С. Принимают внутрь одновременно с пищей ежедневно в 2 приема (утром и вечером). Доза рибавирина зависит от массы тела пациента (табл. 1 и 2). Ливел может быть применен в комбинации как с пегинтерфероном альфа-2b, так и с интерфероном альфа-2b. Выбор режима комбинированной терапии проводится индивидуально, с учетом ожидаемой эффективности и безопасности избранной комбинации. При назначении комбинированной терапии следует руководствоваться также инструкцией по применению пегинтерферона альфа-2b или интерферона альфа-2b.
Применение Ливела в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b.
Таблица 1
Дозы препарата Ливел (в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b)
|Масса тела пациента, кг
|Суточная доза, мг
|Количество капсул по 200 мг
|<65
|800
|4 (2 утром, 2 вечером)
|65–85
|1000
|5 (2 утром, 3 вечером)
|86–105
|1200
|6 (3 утром, 3 вечером)
|>105
|1400
|7 (3 утром, 4 вечером)
Продолжительность лечения. Прогнозирование развития устойчивого вирусологического ответа: у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С генотипа 1, у которых не достигнут вирусологический ответ на 12-й неделе лечения, вероятность развития устойчивого вирусологического ответа очень низкая. Генотип 1: пациентам, у которых достигнут вирусологический ответ на 12-й неделе лечения, терапию следует продолжать в течение последующих 9 мес (в целом 1 год). Генотип 2 или 3: рекомендованная продолжительность лечения всех пациентов составляет 24 нед. Генотип 4: считается, что пациенты, инфицированные вирусом генотипа 4, хуже поддаются лечению; тем не менее, по немногочисленным данным клинических исследований (n=66), выявлена схожесть при лечении этих больных и пациентов с генотипом 1.
Применение Ливела в комбинации с интерфероном альфа-2b.
Таблица 2
Дозы препарата Ливел (в комбинации с интерфероном альфа-2b)
|Масса тела пациента, кг
|Суточная доза, мг
|Количество капсул по 200 мг
|≤75
|1000
|5 (2 утром, 3 вечером)
|>75
|1200
|6 (3 утром, 3 вечером)
Продолжительность лечения. На основе опыта клинических исследований рекомендуемая продолжительность лечения составляет как минимум 6 мес. Во время проведения клинических исследований пациенты получали терапию в течение года. У больных, у которых не достигнут вирусологический ответ после 6 мес терапии (HCV-РНК ниже уровня определения), вероятность развития устойчивого вирусологического ответа (HCV-РНК ниже уровня определения через 6 мес после окончания курса терапии) была очень низкой. Генотип 1: лечение продолжают на протяжении следующих 6 мес (в целом 1 год) у тех больных, у которых в конце первых 6 мес лечения произошла элиминация РНК вируса гепатита С из плазмы крови. Генотипы не-1: решение о продолжении терапии до 1 года у пациентов с отрицательным HCV-РНК после 6 мес лечения должно основываться на других прогностических факторах (например возраст пациента >40 лет, мужской пол, наличие фиброза). Детям в возрасте от 3 лет (пациентам, масса тела которых <25 кг, или тем, кто не может проглотить капсулу) назначают Ливел в форме сиропа. Доза препарата также зависит от массы тела пациента (табл. 3). Ливел принимают внутрь во время еды ежедневно в 2 приема (утром и вечером). В этой возрастной группе Ливел применяется в дозе 15 мг/кг/сут в комбинации с интерфероном альфа-2b (в дозе 3 млн МЕ/м2 3 раза в неделю).
Таблица 3
Дозы препарата Ливел для детей, рассчитанные в зависимости от массы тела
|Масса тела пациента, кг
|Суточная доза, мг
|Количество капсул по 200 мг
|25–36
|400
|2 (1 утром, 1 вечером)
|37–49
|600
|3 (1 утром, 2 вечером)
|50–65
|800
|4 (2 утром, 2 вечером)
|>65
|Соответствует дозированию для взрослых
Продолжительность лечения детей и подростков. Генотип 1: рекомендуемая продолжительность лечения составляет 1 год. Пациенты, у которых не получен вирусологический ответ* на 12-й неделе лечения, вряд ли будут иметь в дальнейшем устойчивый вирусологический ответ (отрицательный прогностический уровень 96%). Больным, у которых не получен вирусологический ответ на 12-й неделе, лечение необходимо отменить. Генотип 2 или 3: рекомендуемая продолжительность лечения всех пациентов составляет 24 нед.
*Вирусологический ответ определяется как отсутствие HCV-РНК в крови на 12-й неделе лечения.
Рекомендации по коррекции дозы для всех пациентов представлены в табл. 4. При возникновении серьезных побочных эффектов или отклонений лабораторных показателей во время терапии препаратом Ливел и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b необходимо корригировать дозу каждого препарата до исчезновения побочных явлений. Если переносимость препаратов не улучшится после коррекции дозы, применение данных лекарственных средств может быть прекращено. На основании опыта клинических исследований разработана схема модификации дозирования для комбинированной терапии. Нет данных о том, что переход на другой альфа-интерферон улучшит переносимость терапии.
Таблица 4
Рекомендации относительно коррекции дозы
|Лабораторные показатели
|Снижение дозы только препарата Ливел для взрослых до 600 мг/сут*, для детей — до 7,5 мг/кг, если
|Снижение дозы только пегинтерферона альфа-2b (для взрослых) или интерферона альфа-2b (для взрослых и детей) до ½ терапевтической дозы, если
|Прекращение комбинированной терапии, если
|Уровень гемоглобина, г/дл
|<10
|–
|<8,5
|Взрослые: содержание гемоглобина у пациентов с заболеванием сердца в анамнезе, при стабильном течении.
К детям не относится
|Содержание гемоглобина снизилось на ≥2 г/дл на протяжении любых 4 нед во время лечения (постоянное применение сниженной дозы)
|<12 г/дл через 4 нед после снижения дозы
|Количество лейкоцитов
|–
|<1,5·109/л
|<1,0·109/л
|Количество нейтрофилов
|–
|<0,75·109/л
|<0,5·109/л
|Количество тромбоцитов
|–
|<50·109/л (взрослые)
<80·109/л (дети)
|<25·109/л (взрослые)
<50·109/л (дети)
|Уровень прямого билирубина, мг/дл
|–
|–
|2,5 выше ВГН**
|Уровень непрямого билирубина, мг/дл
|>5
|–
|>4 (взрослые); >5 (дети) (в течение 4 нед)
|Уровень креатинина, мг/дл
|–
|–
|>2,0
|АлАТ/АсАТ
|–
|–
|2-кратное превышение начального уровня и >10 выше ВГН**
*Пациентам, которым снизили дозу препарата Ливел до 600 мг/сут, необходимо принимать 1 капсулу 200 мг утром и 2 капсулы по 200 мг вечером.
**ВГН — верхняя граница нормы.
Противопоказания
гиперчувствительность к рибавирину или любому компоненту препарата; тяжелые заболевания сердца, включая нестабильные и неконтролируемые формы, которые отмечаются, как минимум, на протяжении 6 мес до начала лечения; период беременности и кормления грудью; гемоглобинопатии (например талассемия, серповидно-клеточная анемия); тяжелые, изнурительные заболевания, в том числе у пациентов с ХПН или с клиренсом креатинина ≤50 мл/мин; тяжелое нарушение функции печени или декомпенсированный цирроз печени; детям и подросткам при наличии анамнестических или клинических данных о тяжелом психическом нарушении, особенно депрессии, суицидальных мыслях или попытке самоубийства; аутоиммунный гепатит или другие аутоиммунные заболевания в анамнезе (в связи с комбинацией с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b).
Побочные эффекты
при лечении рекомендуемыми дозами рибавирина и пегинтерферона альфа-2b с частотой 5–10% сообщалось о таких побочных явлениях: повышенное потоотделение, боль в груди, боль в области правого подреберья, парестезия, гипотиреоидизм, запор, диспепсия, тахикардия, ажитация, нервозность, меноррагия, нарушение менструального цикла, непродуктивный кашель, ринит, нарушение вкуса, помутнение зрения. С частотой 2–5% отмечали такие побочные явления: боль в месте инъекции, гиперемия, артериальная гипотензия, нарушение слезоотделения, эритема, недомогание, АГ, синкопе, спутанность сознания, гиперестезия, гипестезия, снижение либидо, тремор, головокружение, гипертиреоидизм, флатуленция, кровоточивость десен, глоссит, диарея, стоматит, язвенный стоматит, нарушение/потеря слуха, шум в ушах, ощущение сердцебиения, жажда, тромбоцитопения, агрессивное поведение, сонливость, herpes simplex, грибковая инфекция, аменорея, простатит, средний отит, бронхит, заложенность носа, респираторные нарушения, ринорея, синусит, экзема, нарушение структуры волос, реакции фоточувствительности, кожная сыпь эритематозного, макулопапулезного характера, мигрень, конъюнктивит и лимфаденопатия. Снижение концентрации гемоглобина ≤4 г/дл отмечено у 30% пациентов, которые принимали рибавирин и пегинтерферон альфа-2b, и у 37% пациентов, принимавших рибавирин и интерферон альфа-2b. Снижение содержания гемоглобина до уровня <10 г/дл отмечали у 14% взрослых пациентов и у 7% детей, получавших рибавирин в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b (только взрослые) или с интерфероном альфа-2b (взрослые и дети). Большинство случаев анемии, нейтропении и тромбоцитопении были легкой степени тяжести (1–2-я степень по ВОЗ), несколько случаев более тяжелой нейтропении отмечено у пациентов, которые принимали рибавирин и пегинтерферон альфа-2b (3-я степень — у 21% и 4-я степень по ВОЗ — у 7%). Тяжелые нарушения со стороны ЦНС, особенно депрессию, суицидальные мысли и попытки самоубийства, отмечали у некоторых пациентов во время комбинированной терапии рибавирином и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b. Среди детей суицидальные мысли или попытки самоубийства выявляли чаще, чем среди взрослых (2,4% по сравнению с 1%) на протяжении лечения и 6-месячного периода дальнейшего наблюдения после терапии. Как у взрослых, так и у детей отмечали и другие побочные явления (например депрессию, эмоциональную лабильность, сонливость). С применением альфа-интерферонов связывают возникновение и других побочных эффектов со стороны ЦНС, включая агрессивное поведение, спутанность сознания и нарушение ментального статуса. С приемом рибавирина и интерферона альфа-2b редко связывали возникновение панкреатита, очень редко — апластической анемии. Мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз могут возникать при применении комбинированной терапии с пегинтерфероном альфа-2b. Повышение уровня мочевой кислоты и непрямого билирубина, связанное с гемолизом, отмечали у нескольких пациентов во время клинических исследований с применением рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b (нормализация этих показателей отмечена в течение 4 нед после окончания терапии). У незначительного числа пациентов при выявлении повышения уровня мочевой кислоты развилась клиника подагры, что не требовало коррекции дозы или прекращения лечения.
Профиль побочных реакций у детей в основном схож с таковым у взрослых, но некоторые побочные реакции являются специфическими для детского возраста: задержка в увеличении роста и массы тела; чаще, чем у взрослых, возникали побочные эффекты со стороны ЦНС; боль в месте инъекции, лихорадка, анорексия, тошнота, эмоциональная лабильность. Очень редко у детей отмечали астению, повышение аппетита, нарушение поведения и внимания, нарушение сна, сомнамбулизм, боль в грудной клетке, неспецифические новообразования, отеки, недержание мочи, энурез, нарушение мочеиспускания, бактериальные инфекции, вирилизм, гастроэнтерит, гастроэзофагеальный рефлюкс, зубную боль, зубной абсцесс, нарушение менструального цикла, тестикулярную боль, акне, изменение ногтей, изменение кожи (трофики, окраски), нарушение зрения. Коррекция дозы требовалась у 30% пациентов детского возраста, в основном в связи с развитием анемии и нейтропении.
Особые указания
смотрите также информацию об особенностях применения пегинтерферона альфа-2b или интерферона альфа-2b. Применение рибавирина в качестве монотерапии неэффективно, поэтому Ливел не следует применять как единственное терапевтическое средство при гепатите С. Эффективность и безопасность применения комбинированной терапии установлены только для рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b р-ром для инъекций. Различия в дозе, способе введения и побочных эффектах существуют для различных марок интерферонов. Поэтому только пегинтерферон альфа-2b или интерферон альфа-2b следует применять в комбинации с рибавирином. Нет опыта применения рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b у пациентов с рецидивом после терапии рибавирином и интерфероном альфа-2b. Следует руководствоваться действующими рекомендациями относительно лечения при решении вопроса о необходимости проведения биопсии печени до начала терапии.
Гемолиз/анемия. Снижение уровня гемоглобина <10 г/дл отмечалось у 14% пациентов, принимавших рибавирин в комбинации с р-ром интерферона альфа-2b. Хотя рибавирин не оказывает непосредственного влияния на сердечно-сосудистую систему, анемия, связанная с его приемом, может вызвать прогрессирование сердечной недостаточности и/или обострение симптомов ИБС. Поэтому терапию рибавирином в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или р-ром интерферона альфа-2b следует назначать с осторожностью пациентам с заболеваниями сердца. Следует оценить состояние сердечно-сосудистой системы до начала лечения и на протяжении терапии. В случае выявления каких-либо признаков ухудшения со стороны сердечно-сосудистой системы терапию необходимо прекратить. Вследствие гемолиза может повышаться уровень мочевой кислоты в плазме крови. Поэтому, учитывая риск развития подагры, необходимо тщательно наблюдать пациентов, предрасположенных к этому заболеванию.
Сердечно-сосудистая система. Взрослые пациенты с клинической или анамнестической застойной сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и/или аритмией должны находиться под постоянным наблюдением врача. Пациентам с заболеваниями сердца до начала и во время терапии рекомендуется проводить контроль ЭКГ. Аритмии (в основном наджелудочковые), как правило, поддаются обычной терапии, но иногда может потребоваться прекращение терапии. Нет данных относительно применения комбинированной терапии у детей и подростков с сердечно-сосудистым заболеванием в анамнезе.
Гиперчувствительность немедленного типа. При развитии острой реакции гиперчувствительности (например крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) применение препарата Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или с р-ром интерферона альфа-2b следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение. Транзиторная кожная сыпь не является основанием для прекращения лечения.
Применение при нарушении функции печени. Фармакокинетического влияния рибавирина на функцию печени не отмечено. Поэтому для пациентов с печеночной недостаточностью коррекции дозы препарата Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или р-ром интерферона альфа-2b не требуется. Гепатотоксичность, в том числе фатальная, отмечалась редко при применении интерферона альфа-2b. Все пациенты, у которых на протяжении лечения появились признаки значительного ухудшения функции печени, должны находиться под тщательным наблюдением. Терапию необходимо прекратить в случае прогрессирования признаков и симптомов нарушения функции печени. Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b противопоказан при тяжелой дисфункции печени или декомпенсированном заболевании печени.
Применение при нарушении функции почек. В связи с выраженным снижением клиренса креатинина у пациентов с нарушением функции почек фармакокинетика рибавирина нарушается. Поэтому рекомендуется контролировать функцию почек у всех пациентов до начала терапии. Пациентам с клиренсом креатинина <50 мл/мин назначение Ливела противопоказано (см. табл. 2).
Применение у больных пожилого возраста (≥65 лет). Выраженной зависимости фармакокинетики рибавирина от возраста нет. Однако, как и у пациентов младших возрастных групп, рекомендуется оценивать функцию почек до начала терапии.
Психические нарушения и ЦНС. Если решено, что комбинированная терапия рибавирином и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b является необходимой для взрослых пациентов с клиническими или анамнестическими данными о тяжелом психическом нарушении, ее необходимо начинать только после проведения соответствующей индивидуальной диагностики и на фоне терапевтического наблюдения за психическим состоянием пациента. Применение рибавирина в лечении детей с клиническими или анамнестичными данными о тяжелом психиатрическом нарушении противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При развитии тяжелых нейропсихических расстройств, особенно депрессии, применение рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b необходимо прекратить. При развитии психических нарушений, либо изменении со стороны ЦНС, в том числе депрессии, больных рекомендуется постоянно наблюдать в течение лечения и после терапии, учитывая потенциальную серьезность подобных нежелательных явлений. При сохранении или увеличении выраженности симптомов, или при выявлении суицидальных мыслей или агрессивного поведения, направленного на окружающих, рекомендуется прекратить лечение и оказать пациенту соответствующую психиатрическую помощь.
Применение при коинфицировании ВИЧ и вирусом гепатита С. У пациентов, получающих терапию ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы в комплексе с комбинацией рибавирина с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b, может повышаться риск возникновения митохондриальной токсичности, лактоацидоза и печеночной недостаточности. При назначении такой терапии необходимо также учитывать особенности взаимодействия каждого из препаратов, входящих в состав комбинации. У коинфицированных больных с циррозом печени, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), может повышаться риск возникновения печеночной декомпенсации и смерти. Дополнительное применение альфа-интерферонов отдельно или в комбинации с рибавирином повышает степень такого риска у этой категории больных.
Лабораторные исследования. Всем больным до начала терапии и во время лечения (на 2-й и 4-й неделе и далее по необходимости) рекомендуется проводить общий анализ крови (развернутый анализ с определением лейкоцитарной формулы) и биохимический анализ крови (содержание электролитов, плазменного креатинина, печеночных проб, уровня мочевой кислоты), исследование функции щитовидной железы. До начала комбинированной терапии приемлемыми считаются такие исходные значения показателей крови: гемоглобин (взрослые): ≥120 г/л у женщин и ≥130 г/л у мужчин; дети: ≥110 г/л у девочек и ≥120 г/л у мальчиков; тромбоциты ≥100•109/л; нейтрофилы ≥1,5•109/л; уровень ТТГ в пределах нормы.
Контроль функции щитовидной железы. Приблизительно у 12% детей, получавших терапию рибавирином и интерфероном альфа-2b, отмечалось повышение уровня ТТГ, у 4% детей определялось транзиторное снижение ТТГ. До начала терапии интерфероном альфа-2b необходимо определить уровень ТТГ. Любые выявленные отклонения функции щитовидной железы следует корригировать с помощью традиционной терапии. Если уровень ТТГ удается поддерживать в пределах нормы посредством применения медикаментозной терапии, можно начинать лечение интерфероном альфа-2b. При появлении симптомов нарушения функции щитовидной железы на фоне лечения альфа-интерфероном необходимо определить тиреоидный статус и провести соответствующее лечение. У детей следует контролировать функцию щитовидной железы каждые 3 мес (например определять уровень ТТГ).
Эмбриотоксическое и тератогенное действие. В исследованиях на животных рибавирин проявлял значительную эмбриотоксичность и/или тератогенное действие в дозах, значительно ниже рекомендуемых для клинического применения (1:10, 1:20). Зарегистрированы мальформация черепа, неба, глаз, челюсти, конечностей, скелета и ЖКТ. Количество случаев и тяжесть тератогенного влияния увеличивались при повышении дозы препарата. Рибавирин накапливается внутриклеточно и выводится из организма очень медленно. В исследованиях на животных рибавирин приводил к изменениям в составе спермы в дозах ниже рекомендуемых для клинического применения. Неизвестно, может ли рибавирин, накапливающийся в сперме, оказывать тератогенное или генотоксическое действие на человеческий эмбрион/плод.
Пациенты — мужчины и их половые партнерши. Следует придерживаться эффективных средств контрацепции для предупреждения беременности у партнерш мужчин, принимающих Ливел. Пациенты мужского пола и их партнерши детородного возраста должны пользоваться эффективными методами контрацепции во время лечения и на протяжении 6–7 мес после его окончания. Ежемесячно на протяжении этого периода женщины — половые партнерши пациентов, получающих терапию рибавирином, должны проводить тесты на беременность. Мужчины, получающие терапию рибавирином, должны использовать презервативы для предотвращения попадания спермы, если их партнерша беременна.
Период беременности и кормления грудью. Ливел нельзя назначать в период беременности. Терапию не следует начинать до тех пор, пока не будут получены данные об отрицательном результате теста на беременность. Женщины и мужчины репродуктивного возраста должны пользоваться эффективными контрацептивными средствами во время и на протяжении 6 мес после лечения (период, который составляет 15 Т½ рибавирина); ежемесячно на протяжении этого периода следует проводить тесты на беременность. Если беременность наступает во время лечения или на протяжении 6-месячного периода после его окончания, пациентку следует проинформировать о значительном риске тератогенного действия.
Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли какой-либо компонент препарата Ливел или пегинтерферона альфа-2b/интерферона альфа-2b в молоко. Кормление грудью следует прекратить до начала терапии.
Дети. Препарат можно применять в комбинации с интерфероном альфа-2b у детей в возрасте старше 3 лет. Решение о начале комбинированной терапии следует принимать в каждом отдельном случае, учитывая как признаки прогрессирования болезни (активность воспалительного процесса в печени и фиброз), так и прогностические факторы развития вирусологического ответа, HCV-генотип и вирусная нагрузка.
Рост и развитие. Выявлены линейная задержка роста и задержка в увеличении массы тела у некоторых детей, получавших лечение в течение года. В связи с этим рекомендуется наблюдать за физическим развитием детей во время терапии и в течение 6 мес после завершения лечения. Катамнестических данных о влиянии на физическое и половое развитие нет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Пациентам, у которых отмечаются утомляемость, сонливость или дезориентация в период лечения препаратом, следует отказаться от управления транспортными средствами или работы со сложной техникой.
Взаимодействия
по результатам исследований in vitro на микросомальных препаратах печени человека и животных, ферменты цитохрома Р450 не участвуют в метаболических преобразованиях рибавирина. Рибавирин не угнетает ферменты цитохрома Р450. Токсикологические исследования не дают оснований считать, что рибавирин стимулирует ферментативную активность печени. Поэтому существует минимальная вероятность взаимодействия с цитохромом Р450. Не проводились исследования взаимодействия рибавирина с другими лекарственными средствами, кроме пегинтерферона альфа-2b, интерферона альфа-2b и антацидов.
Пегинтерферон альфа-2b и интерферон альфа-2b. По данным фармакокинетического исследования, при многократном применении не выявлено признаков взаимодействия между рибавирином и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b.
Антациды. Биодоступность рибавирина в дозе 600 мг снижалась при одновременном приеме антацидного препарата, содержащего соединения магния и алюминия или симетикон; показатель AUC снизился на 14%. Возможно, снижение биодоступности в этом исследовании было вызвано задержкой транспортировки рибавирина или изменением рН. Считается, что это взаимодействие не имеет клинического значения.
Аналоги нуклеозидов. Рибавирин in vitro угнетал фосфорилирование зидовудина и ставудина. Клиническая значимость этого до конца неизвестна. Однако этот факт дает основание предположить, что конкурентное применение рибавирина с зидовудином или ставудином может привести к повышению концентрации ВИЧ в плазме крови. Поэтому рекомендуется тщательное мониторирование уровня концентрации РНК-ВИЧ в плазме крови больных, получающих лечение рибавирином в комбинации с одним из этих средств. При повышении уровня концентрации РНК-ВИЧ в плазме крови применение рибавирина сочетанно с ингибиторами обратной транскриптазы следует пересмотреть. Применение нуклеозидных аналогов отдельно или в комбинации с другими нуклеозидами может привести к развитию лактатацидоза. Рибавирин in vitro повышает содержание фосфорилированных метаболитов пуриновых нуклеозидов. Этот эффект может потенцировать риск возникновения лактатацидоза, который вызван пуриновыми аналогами нуклеозидов (например диданозином или абакавиром). У пациентов, инфицированных ВИЧ и получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), повышается риск возникновения лактатацидоза. Поэтому необходимо с осторожностью применять комбинированную терапию на фоне ВААРТ. Возможность взаимодействия с рибавирином сохраняется на протяжении 2 мес (5 Т½ рибавирина) после прекращения его применения (вследствие продолжительного Т½). Данных о взаимодействии рибавирина с ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы или ингибиторами протеаз нет.
Передозировка
известный максимальный уровень передозировки рибавирина во время проведения клинических исследований составлял 10 г (50 капсул по 200 мг) и 39 млн МЕ интерферона альфа-2b в форме р-ра для инъекций (13 п/к инъекций по 3 млн МЕ). Данное количество препарата с целью самоубийства принял пациент в течение дня. Пациент наблюдался 2 дня в отделении неотложной терапии. Побочных эффектов, связанных с передозировкой, не отмечено.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.