смотрите также информацию об особенностях применения пегинтерферона альфа-2b или интерферона альфа-2b. Применение рибавирина в качестве монотерапии неэффективно, поэтому Ливел не следует применять как единственное терапевтическое средство при гепатите С. Эффективность и безопасность применения комбинированной терапии установлены только для рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b р-ром для инъекций. Различия в дозе, способе введения и побочных эффектах существуют для различных марок интерферонов. Поэтому только пегинтерферон альфа-2b или интерферон альфа-2b следует применять в комбинации с рибавирином. Нет опыта применения рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b у пациентов с рецидивом после терапии рибавирином и интерфероном альфа-2b. Следует руководствоваться действующими рекомендациями относительно лечения при решении вопроса о необходимости проведения биопсии печени до начала терапии.

Гемолиз/анемия. Снижение уровня гемоглобина <10 г/дл отмечалось у 14% пациентов, принимавших рибавирин в комбинации с р-ром интерферона альфа-2b. Хотя рибавирин не оказывает непосредственного влияния на сердечно-сосудистую систему, анемия, связанная с его приемом, может вызвать прогрессирование сердечной недостаточности и/или обострение симптомов ИБС. Поэтому терапию рибавирином в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или р-ром интерферона альфа-2b следует назначать с осторожностью пациентам с заболеваниями сердца. Следует оценить состояние сердечно-сосудистой системы до начала лечения и на протяжении терапии. В случае выявления каких-либо признаков ухудшения со стороны сердечно-сосудистой системы терапию необходимо прекратить. Вследствие гемолиза может повышаться уровень мочевой кислоты в плазме крови. Поэтому, учитывая риск развития подагры, необходимо тщательно наблюдать пациентов, предрасположенных к этому заболеванию.

Сердечно-сосудистая система. Взрослые пациенты с клинической или анамнестической застойной сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и/или аритмией должны находиться под постоянным наблюдением врача. Пациентам с заболеваниями сердца до начала и во время терапии рекомендуется проводить контроль ЭКГ. Аритмии (в основном наджелудочковые), как правило, поддаются обычной терапии, но иногда может потребоваться прекращение терапии. Нет данных относительно применения комбинированной терапии у детей и подростков с сердечно-сосудистым заболеванием в анамнезе.

Гиперчувствительность немедленного типа. При развитии острой реакции гиперчувствительности (например крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) применение препарата Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или с р-ром интерферона альфа-2b следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение. Транзиторная кожная сыпь не является основанием для прекращения лечения.

Применение при нарушении функции печени. Фармакокинетического влияния рибавирина на функцию печени не отмечено. Поэтому для пациентов с печеночной недостаточностью коррекции дозы препарата Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или р-ром интерферона альфа-2b не требуется. Гепатотоксичность, в том числе фатальная, отмечалась редко при применении интерферона альфа-2b. Все пациенты, у которых на протяжении лечения появились признаки значительного ухудшения функции печени, должны находиться под тщательным наблюдением. Терапию необходимо прекратить в случае прогрессирования признаков и симптомов нарушения функции печени. Ливел в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b противопоказан при тяжелой дисфункции печени или декомпенсированном заболевании печени.

Применение при нарушении функции почек. В связи с выраженным снижением клиренса креатинина у пациентов с нарушением функции почек фармакокинетика рибавирина нарушается. Поэтому рекомендуется контролировать функцию почек у всех пациентов до начала терапии. Пациентам с клиренсом креатинина <50 мл/мин назначение Ливела противопоказано (см. табл. 2).

Применение у больных пожилого возраста (≥65 лет). Выраженной зависимости фармакокинетики рибавирина от возраста нет. Однако, как и у пациентов младших возрастных групп, рекомендуется оценивать функцию почек до начала терапии.

Психические нарушения и ЦНС. Если решено, что комбинированная терапия рибавирином и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b является необходимой для взрослых пациентов с клиническими или анамнестическими данными о тяжелом психическом нарушении, ее необходимо начинать только после проведения соответствующей индивидуальной диагностики и на фоне терапевтического наблюдения за психическим состоянием пациента. Применение рибавирина в лечении детей с клиническими или анамнестичными данными о тяжелом психиатрическом нарушении противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При развитии тяжелых нейропсихических расстройств, особенно депрессии, применение рибавирина в комбинации с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b необходимо прекратить. При развитии психических нарушений, либо изменении со стороны ЦНС, в том числе депрессии, больных рекомендуется постоянно наблюдать в течение лечения и после терапии, учитывая потенциальную серьезность подобных нежелательных явлений. При сохранении или увеличении выраженности симптомов, или при выявлении суицидальных мыслей или агрессивного поведения, направленного на окружающих, рекомендуется прекратить лечение и оказать пациенту соответствующую психиатрическую помощь.

Применение при коинфицировании ВИЧ и вирусом гепатита С. У пациентов, получающих терапию ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы в комплексе с комбинацией рибавирина с пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b, может повышаться риск возникновения митохондриальной токсичности, лактоацидоза и печеночной недостаточности. При назначении такой терапии необходимо также учитывать особенности взаимодействия каждого из препаратов, входящих в состав комбинации. У коинфицированных больных с циррозом печени, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), может повышаться риск возникновения печеночной декомпенсации и смерти. Дополнительное применение альфа-интерферонов отдельно или в комбинации с рибавирином повышает степень такого риска у этой категории больных.

Лабораторные исследования. Всем больным до начала терапии и во время лечения (на 2-й и 4-й неделе и далее по необходимости) рекомендуется проводить общий анализ крови (развернутый анализ с определением лейкоцитарной формулы) и биохимический анализ крови (содержание электролитов, плазменного креатинина, печеночных проб, уровня мочевой кислоты), исследование функции щитовидной железы. До начала комбинированной терапии приемлемыми считаются такие исходные значения показателей крови: гемоглобин (взрослые): ≥120 г/л у женщин и ≥130 г/л у мужчин; дети: ≥110 г/л у девочек и ≥120 г/л у мальчиков; тромбоциты ≥100•109/л; нейтрофилы ≥1,5•109/л; уровень ТТГ в пределах нормы.

Контроль функции щитовидной железы. Приблизительно у 12% детей, получавших терапию рибавирином и интерфероном альфа-2b, отмечалось повышение уровня ТТГ, у 4% детей определялось транзиторное снижение ТТГ. До начала терапии интерфероном альфа-2b необходимо определить уровень ТТГ. Любые выявленные отклонения функции щитовидной железы следует корригировать с помощью традиционной терапии. Если уровень ТТГ удается поддерживать в пределах нормы посредством применения медикаментозной терапии, можно начинать лечение интерфероном альфа-2b. При появлении симптомов нарушения функции щитовидной железы на фоне лечения альфа-интерфероном необходимо определить тиреоидный статус и провести соответствующее лечение. У детей следует контролировать функцию щитовидной железы каждые 3 мес (например определять уровень ТТГ).

Эмбриотоксическое и тератогенное действие. В исследованиях на животных рибавирин проявлял значительную эмбриотоксичность и/или тератогенное действие в дозах, значительно ниже рекомендуемых для клинического применения (1:10, 1:20). Зарегистрированы мальформация черепа, неба, глаз, челюсти, конечностей, скелета и ЖКТ. Количество случаев и тяжесть тератогенного влияния увеличивались при повышении дозы препарата. Рибавирин накапливается внутриклеточно и выводится из организма очень медленно. В исследованиях на животных рибавирин приводил к изменениям в составе спермы в дозах ниже рекомендуемых для клинического применения. Неизвестно, может ли рибавирин, накапливающийся в сперме, оказывать тератогенное или генотоксическое действие на человеческий эмбрион/плод.

Пациенты — мужчины и их половые партнерши. Следует придерживаться эффективных средств контрацепции для предупреждения беременности у партнерш мужчин, принимающих Ливел. Пациенты мужского пола и их партнерши детородного возраста должны пользоваться эффективными методами контрацепции во время лечения и на протяжении 6–7 мес после его окончания. Ежемесячно на протяжении этого периода женщины — половые партнерши пациентов, получающих терапию рибавирином, должны проводить тесты на беременность. Мужчины, получающие терапию рибавирином, должны использовать презервативы для предотвращения попадания спермы, если их партнерша беременна.

Период беременности и кормления грудью. Ливел нельзя назначать в период беременности. Терапию не следует начинать до тех пор, пока не будут получены данные об отрицательном результате теста на беременность. Женщины и мужчины репродуктивного возраста должны пользоваться эффективными контрацептивными средствами во время и на протяжении 6 мес после лечения (период, который составляет 15 Т ½ рибавирина); ежемесячно на протяжении этого периода следует проводить тесты на беременность. Если беременность наступает во время лечения или на протяжении 6-месячного периода после его окончания, пациентку следует проинформировать о значительном риске тератогенного действия.

Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли какой-либо компонент препарата Ливел или пегинтерферона альфа-2b/интерферона альфа-2b в молоко. Кормление грудью следует прекратить до начала терапии.

Дети. Препарат можно применять в комбинации с интерфероном альфа-2b у детей в возрасте старше 3 лет. Решение о начале комбинированной терапии следует принимать в каждом отдельном случае, учитывая как признаки прогрессирования болезни (активность воспалительного процесса в печени и фиброз), так и прогностические факторы развития вирусологического ответа, HCV-генотип и вирусная нагрузка.

Рост и развитие. Выявлены линейная задержка роста и задержка в увеличении массы тела у некоторых детей, получавших лечение в течение года. В связи с этим рекомендуется наблюдать за физическим развитием детей во время терапии и в течение 6 мес после завершения лечения. Катамнестических данных о влиянии на физическое и половое развитие нет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Пациентам, у которых отмечаются утомляемость, сонливость или дезориентация в период лечения препаратом, следует отказаться от управления транспортными средствами или работы со сложной техникой.