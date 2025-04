по результатам исследований in vitro на микросомальных препаратах печени человека и животных, ферменты цитохрома Р450 не участвуют в метаболических преобразованиях рибавирина. Рибавирин не угнетает ферменты цитохрома Р450. Токсикологические исследования не дают оснований считать, что рибавирин стимулирует ферментативную активность печени. Поэтому существует минимальная вероятность взаимодействия с цитохромом Р450. Не проводились исследования взаимодействия рибавирина с другими лекарственными средствами, кроме пегинтерферона альфа-2b, интерферона альфа-2b и антацидов.

Пегинтерферон альфа-2b и интерферон альфа-2b. По данным фармакокинетического исследования, при многократном применении не выявлено признаков взаимодействия между рибавирином и пегинтерфероном альфа-2b или интерфероном альфа-2b.

Антациды. Биодоступность рибавирина в дозе 600 мг снижалась при одновременном приеме антацидного препарата, содержащего соединения магния и алюминия или симетикон; показатель AUC снизился на 14%. Возможно, снижение биодоступности в этом исследовании было вызвано задержкой транспортировки рибавирина или изменением рН. Считается, что это взаимодействие не имеет клинического значения.

Аналоги нуклеозидов. Рибавирин in vitro угнетал фосфорилирование зидовудина и ставудина. Клиническая значимость этого до конца неизвестна. Однако этот факт дает основание предположить, что конкурентное применение рибавирина с зидовудином или ставудином может привести к повышению концентрации ВИЧ в плазме крови. Поэтому рекомендуется тщательное мониторирование уровня концентрации РНК-ВИЧ в плазме крови больных, получающих лечение рибавирином в комбинации с одним из этих средств. При повышении уровня концентрации РНК-ВИЧ в плазме крови применение рибавирина сочетанно с ингибиторами обратной транскриптазы следует пересмотреть. Применение нуклеозидных аналогов отдельно или в комбинации с другими нуклеозидами может привести к развитию лактатацидоза. Рибавирин in vitro повышает содержание фосфорилированных метаболитов пуриновых нуклеозидов. Этот эффект может потенцировать риск возникновения лактатацидоза, который вызван пуриновыми аналогами нуклеозидов (например диданозином или абакавиром). У пациентов, инфицированных ВИЧ и получающих высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), повышается риск возникновения лактатацидоза. Поэтому необходимо с осторожностью применять комбинированную терапию на фоне ВААРТ. Возможность взаимодействия с рибавирином сохраняется на протяжении 2 мес (5 Т ½ рибавирина) после прекращения его применения (вследствие продолжительного Т ½ ). Данных о взаимодействии рибавирина с ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы или ингибиторами протеаз нет.