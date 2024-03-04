РИБАВИРИН (RIBAVIRINUM) Действующее вещество
рибавирин — противовирусное средство, активное в отношении следующих РНК- и ДНК-вирусов. РНК-вирусы: гриппа А0, А2, В, парагриппа типов 1 и 3, вирус гепатита А, респираторно-синтициальные вирусы, коронавирусы, риновирусы, вирусы везикулярного стоматита, кори, желтой лихорадки, японского энцефалита, лейкозов Фрейнда, Гросса, Раухера. ДНК-вирусы: простого герпеса типов 1 и 2, цитомегаловирусы, аденовирусы типов 3, 5, 9, оспы, миксомы, болезни Марека.
Механизм действия рибавирина, по-видимому, заключается в нарушении начальной стадии вирусной репликации за счет торможения синтеза вирусных нуклеиновых кислот.
Рибавирин слабо связывается с белками плазмы крови, но накапливается в эритроцитах. Выделяется почками, главным образом путем гломерулярной фильтрации, в неизмененном виде или в виде метаболитов. T½ составляет около 2 нед. После многократного применения концентрация в СМЖ составляет 70% таковой в плазме крови. Рибавирин проникает через плаценту.
инфекции, вызванные вирусами, чувствительными к рибавирину, в том числе острый вирусный гепатит, опоясывающий лишай, простой герпес, грипп, респираторно-синтициальная вирусная инфекция, вирусная геморрагическия лихорадка.
внутрь взрослым назначают 600–800 мг/сут в 3–4 приема после еды; детям — не более 12 мг/кг/сут (обычно — 10 мг/кг). Продолжительность лечения ОРВИ составляет 5–7 дней, гепатита А — 10–14 дней, опоясывающего лишая и простого герпеса — 7–10 дней.
Лечение следует начинать при появлении первых признаков заболевания.
повышенная чувствительность к рибавирину, тяжелые заболевания печени и почек, тиреотоксикоз, период беременности и кормления грудью.
снижение гематокрита, развитие анемии, при появлении этих симптомов прием рибавирина прекращают; повышение концентрации билирубина в крови, боль в животе, метеоризм; головная боль, сонливость.
следует соблюдать осторожность при назначении рибавирина пациентам с циррозом печени, заболеваниями почек, анемией.
При длительном применении рибавирина в высоких дозах (более 2 нед, свыше 12 мг/кг) необходимо периодически контролировать состав периферической крови.