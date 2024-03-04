РИБАВИРИН (RIBAVIRINUM)

рибавирин — противовирусное средство, активное в отношении следующих РНК- и ДНК-вирусов. РНК-вирусы: гриппа А0, А2, В, парагриппа типов 1 и 3, вирус гепатита А, респираторно-синтициальные вирусы, коронавирусы, риновирусы, вирусы везикулярного стоматита, кори, желтой лихорадки, японского энцефалита, лейкозов Фрейнда, Гросса, Раухера. ДНК-вирусы: простого герпеса типов 1 и 2, цитомегаловирусы, аденовирусы типов 3, 5, 9, оспы, миксомы, болезни Марека.

Механизм действия рибавирина, по-видимому, заключается в нарушении начальной стадии вирусной репликации за счет торможения синтеза вирусных нуклеиновых кислот.

Рибавирин слабо связывается с белками плазмы крови, но накапливается в эритроцитах. Выделяется почками, главным образом путем гломерулярной фильтрации, в неизмененном виде или в виде метаболитов. T ½ составляет около 2 нед. После многократного применения концентрация в СМЖ составляет 70% таковой в плазме крови. Рибавирин проникает через плаценту.