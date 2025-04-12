для перорального применения. Таблетки нужно разжевать перед проглатыванием.

Пациентам с БА и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) необходимо принимать 1 таблетку жевательную 4 мг 1 раз в сутки. Для уменьшения выраженности симптомов аллергического ринита время приема следует подбирать индивидуально.

Синглон, жевательные таблетки по 4 мг. Препарат следует применять детям под наблюдением взрослых. Детям, у которых есть проблемы с употреблением жевательных таблеток, нельзя давать это лекарственное средство.

Синглон, таблетки жевательные по 4 мг, не применять детям до 2 лет. Безопасность и эффективность применения Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, для детей в возрасте до 2 лет не установлены.

Рекомендуемая доза детям в возрасте от 2 до 5 лет составляет 4 мг (1 жевательная таблетка) в сутки, вечером.

Применение в отношении еды: Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, следует применять за 1 ч до или через 2 ч после еды. Подбирать дозировку в этой возрастной группе не нужно.

Синглон, таблетки жевательные по 5 мг, не применять детям до 6 лет. Безопасность и эффективность применения препарата Синглон, жевательные таблетки по 5 мг, у детей в возрасте до 6 лет не установлены.

Рекомендуемая доза детям в возрасте от 6 до 14 лет составляет 5 мг (1 жевательная таблетка) в сутки, вечером.

Применение в отношении еды: Синглон, жевательные таблетки по 5 мг, следует применять за 1 ч до или через 2 ч после еды. Подбирать дозировку этой возрастной группе не нужно.

Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, содержащие 10 мг монтелукаста, показаны взрослым и подросткам в возрасте от 15 лет.

Общие рекомендации. Терапевтическое воздействие препарата Синглон на показатели контроля БА наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать принимать препарат Синглон, даже если контроль БА достигнут, а также в периоды обострения БА.

Особые группы пациентов. Нет необходимости в коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек или с нарушениями функции печени легкой и средней степени. Данные относительно пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени отсутствуют. Для мальчиков и девочек применяют одинаковые дозы.

Применение препарата Синглон в качестве альтернативного метода лечения вместо низкодозовых ингаляционных кортикостероидов при персистирующей БА легкой степени. Монтелукаст не рекомендован в качестве монотерапии у пациентов с персистирующей БА средней степени. Применение монтелукаста как альтернативы низкодозовых ингаляционных кортикостероидов у детей с персистирующей БА легкой степени следует рассматривать только для пациентов, у которых за последнее время не отмечено серьезных приступов БА, требовавших применения пероральных кортикостероидов, и которые не могут применять ингаляционные кортикостероиды. Персистирующая БА легкой степени определяется как возникновение симптомов БА чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в сутки, возникновение ночных симптомов чаще 2 раз в месяц, но реже 1 раза в неделю, и нормальная функция легких в периоды между эпизодами БА. Если достаточного контроля БА не достигнуто, в дальнейшем (обычно в течение 1 мес) следует определить необходимость в дополнительной или другой противовоспалительной терапии, основываясь на последовательном лечении симптомов БА. Следует периодически оценивать состояние пациентов на предмет контроля БА.

Применение препарата Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, для профилактики БА у пациентов в возрасте 2–5 лет, у которых основным компонентом БА является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой. Синглон рекомендован пациентам в возрасте 2–5 лет для профилактики бронхоспазма, индуцированного физической нагрузкой, который может быть основным проявлением персистирующей БА, которая требует применения ингаляционных кортикостероидов. Состояние пациентов следует оценить после 2–4 нед лечения монтелукастом. Если достаточной реакции не достигнуто, следует рассмотреть вопрос о дополнительной или иной терапии.

Лечение препаратом Синглон в зависимости от других средств лечения БА. Если препарат Синглон применяется как дополнительное средство к ингаляционным ГКС, Синглон не должен резко заменять ингаляционные кортикостероиды (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Дети. Препарат Синглон не следует применять у детей в возрасте до 2 лет. Безопасность и эффективность у детей в возрасте до 2 лет не установлены.

Препарат Синглон, таблетки жевательные, по 4 мг, применять у детей в возрасте 2–5 лет.

Препарат Синглон, таблетки жевательные, по 5 мг, применять у детей в возрасте 6–14 лет.