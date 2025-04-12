Синглон таблетки для жевания (Singlon® tablets for chewing)
Синглон таблетки для жевания инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: маннит (E421), целлюлоза микрокристаллическая, гидроксипропилцеллюлоза, натрия кроскармеллоза, ароматизатор вишневый (мальтодекстрин, крахмал модифицированный, мальтол), аспартам (E951), железа оксид желтый (Е172), магния стеарат.
Монтелукаст - 4 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цистеинил-лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) — мощные эйкозаноиды воспаления, которые высвобождаются из разных клеток, включая тучные клетки и эозинофилы. Это важные проастматические медиаторы, которые связываются с цистеинил-лейкотриеновыми рецепторами (Cys-LT) в дыхательных путях человека и служат причиной таких реакций, как бронхоспазм, гиперсекреция, повышение проницаемости сосудов и увеличение количества эозинофилов.
Перорально введенный монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Известно, что монтелукаст подавляет бронхоспазм после ингаляции LTD4 в дозе 5 мг. Бронходилатация отмечается в течение 2 ч после перорального применения; этот эффект является аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами. Лечение монтелукастом подавляло как раннюю, так и позднюю фазы бронхоконстрикции, вызванной антигенной стимуляцией. Известно, что прием монтелукаста значительно уменьшал количество эозинофилов в дыхательных путях (по анализу мокроты) и в периферической крови, при этом улучшает клинический контроль БА.
Лечение монтелукастом уменьшает выраженность дневных и ночных симптомов БА, дополняет клинический эффект ингаляционных ГКС, снижает годовую частоту эпизодов обострения БА и необходимость использования β-агониста.
Фармакокинетика
Всасывание. Монтелукаст быстро всасывается после перорального применения. После применения у взрослых натощак таблеток 10 мг, покрытых пленочной оболочкой, средняя Cmax в плазме крови достигалась через 3 ч (Tmax). Биодоступность при пероральном применении составила 64%. Прием обычной пищи не влиял на биодоступность и Cmax при пероральном применении препарата. Безопасность и эффективность подтверждены в ходе клинических исследований, которые проводились с применением таблеток 10 мг, покрытых пленочной оболочкой, независимо от времени приема пищи.
Для таблеток жевательных 5 мг, показатель Cmax у взрослых достигался через 2 ч после перорального приема. Биодоступность при пероральном применении составляет 73% и снижается до 63% в случае приема с обычной пищей.
После приема натощак таблеток жевательных 4 мг у детей в возрасте 2–5 лет показатель Cmax достигается через 2 ч после приема препарата. Среднее значение Cmax на 66% выше, а среднее Cmin ниже, чем у взрослых после приема таблеток 10 мг.
Распределение. Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в равновесном состоянии в среднем составляет 8–11 л. В ходе исследований на крысах с применением радиоактивно меченного монтелукаста проникновение через ГЭБ было минимальным. Кроме того, концентрации меченного радиоизотопом материала во всех других тканях через 24 ч после введения препарата также оказались минимальными.
Метаболизм. Монтелукаст активно метаболизируется. В ходе исследований с применением терапевтических доз метаболиты монтелукаста не определяются в плазме крови (в равновесном состоянии) у взрослых пациентов и больных детского возраста.
Цитохром Р450 2С8 является основным ферментом в метаболизме монтелукаста. Кроме того, изоферменты CYP 3А4 и 2С9 играют незначительную роль в метаболизме монтелукаста, хотя итраконазол (ингибитор CYP 3А4) не изменял фармакокинетические показатели монтелукаста у здоровых добровольцев, получавших 10 мг монтелукаста в сутки. Согласно результатам исследований in vitro с использованием микросом печени человека терапевтические плазменные концентрации монтелукаста не подавляют изоферменты цитохрома Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.
Выведение. Клиренс монтелукаста из плазмы крови у здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема внутрь монтелукаста, меченного изотопом, 86% вещества выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. Этот факт в сочетании с данными о биодоступности монтелукаста при пероральном применении свидетельствует, что монтелукаст и его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у разных групп пациентов. Пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести коррекции дозы не требуется. Исследований при участии пациентов с нарушением функции почек не проводили. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с нарушением функции почек не считается необходимой. Данные фармакокинетики монтелукаста у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени (более 9 баллов по классификации Чайлда — Пью) отсутствуют.
В случае приема высоких доз монтелукаста (в 20 и 60 раз выше дозы, рекомендованной для взрослых) выявляли снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не отмечался при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания Синглон таблетки для жевания
Синглон, таблетки жевательные 4 мг, показан детям в возрасте 2–5 лет.
Синглон, таблетки жевательные 5 мг, показан детям в возрасте 6–14 лет.
• Лечение БА. – Как дополнительное лечение при БА у пациентов с персистирующей БА от легкой до средней степени, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидами, а также при недостаточном клиническом контроле БА с помощью агонистов β-адренорецепторов короткого действия, которые применяют по необходимости. – Как альтернативный метод лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с персистирующей БА легкой степени, у которых не отмечали в последнее время серьезных приступов БА, требующих применения пероральных кортикостероидов, а также которые не могут применять ингаляционные кортикостероиды (см. ПРИМЕНЕНИЕ). • Профилактика БА. Профилактика БА, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой, у пациентов в возрасте от 2 лет. • Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита. Риски возникновения психоневрологической симптоматики у пациентов с аллергическим ринитом могут превышать пользу от применения препарата Синглон, поэтому препарат Синглон необходимо применять в качестве препарата резерва у пациентов с неадекватным ответом или непереносимостью альтернативной терапии.
Применение Синглон таблетки для жевания
для перорального применения. Таблетки нужно разжевать перед проглатыванием.
Пациентам с БА и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) необходимо принимать 1 таблетку жевательную 4 мг 1 раз в сутки. Для уменьшения выраженности симптомов аллергического ринита время приема следует подбирать индивидуально.
Синглон, жевательные таблетки по 4 мг. Препарат следует применять детям под наблюдением взрослых. Детям, у которых есть проблемы с употреблением жевательных таблеток, нельзя давать это лекарственное средство.
Синглон, таблетки жевательные по 4 мг, не применять детям до 2 лет. Безопасность и эффективность применения Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, для детей в возрасте до 2 лет не установлены.
Рекомендуемая доза детям в возрасте от 2 до 5 лет составляет 4 мг (1 жевательная таблетка) в сутки, вечером.
Применение в отношении еды: Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, следует применять за 1 ч до или через 2 ч после еды. Подбирать дозировку в этой возрастной группе не нужно.
Синглон, таблетки жевательные по 5 мг, не применять детям до 6 лет. Безопасность и эффективность применения препарата Синглон, жевательные таблетки по 5 мг, у детей в возрасте до 6 лет не установлены.
Рекомендуемая доза детям в возрасте от 6 до 14 лет составляет 5 мг (1 жевательная таблетка) в сутки, вечером.
Применение в отношении еды: Синглон, жевательные таблетки по 5 мг, следует применять за 1 ч до или через 2 ч после еды. Подбирать дозировку этой возрастной группе не нужно.
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, содержащие 10 мг монтелукаста, показаны взрослым и подросткам в возрасте от 15 лет.
Общие рекомендации. Терапевтическое воздействие препарата Синглон на показатели контроля БА наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать принимать препарат Синглон, даже если контроль БА достигнут, а также в периоды обострения БА.
Особые группы пациентов. Нет необходимости в коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек или с нарушениями функции печени легкой и средней степени. Данные относительно пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени отсутствуют. Для мальчиков и девочек применяют одинаковые дозы.
Применение препарата Синглон в качестве альтернативного метода лечения вместо низкодозовых ингаляционных кортикостероидов при персистирующей БА легкой степени. Монтелукаст не рекомендован в качестве монотерапии у пациентов с персистирующей БА средней степени. Применение монтелукаста как альтернативы низкодозовых ингаляционных кортикостероидов у детей с персистирующей БА легкой степени следует рассматривать только для пациентов, у которых за последнее время не отмечено серьезных приступов БА, требовавших применения пероральных кортикостероидов, и которые не могут применять ингаляционные кортикостероиды. Персистирующая БА легкой степени определяется как возникновение симптомов БА чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в сутки, возникновение ночных симптомов чаще 2 раз в месяц, но реже 1 раза в неделю, и нормальная функция легких в периоды между эпизодами БА. Если достаточного контроля БА не достигнуто, в дальнейшем (обычно в течение 1 мес) следует определить необходимость в дополнительной или другой противовоспалительной терапии, основываясь на последовательном лечении симптомов БА. Следует периодически оценивать состояние пациентов на предмет контроля БА.
Применение препарата Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, для профилактики БА у пациентов в возрасте 2–5 лет, у которых основным компонентом БА является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой. Синглон рекомендован пациентам в возрасте 2–5 лет для профилактики бронхоспазма, индуцированного физической нагрузкой, который может быть основным проявлением персистирующей БА, которая требует применения ингаляционных кортикостероидов. Состояние пациентов следует оценить после 2–4 нед лечения монтелукастом. Если достаточной реакции не достигнуто, следует рассмотреть вопрос о дополнительной или иной терапии.
Лечение препаратом Синглон в зависимости от других средств лечения БА. Если препарат Синглон применяется как дополнительное средство к ингаляционным ГКС, Синглон не должен резко заменять ингаляционные кортикостероиды (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Препарат Синглон не следует применять у детей в возрасте до 2 лет. Безопасность и эффективность у детей в возрасте до 2 лет не установлены.
Препарат Синглон, таблетки жевательные, по 4 мг, применять у детей в возрасте 2–5 лет.
Препарат Синглон, таблетки жевательные, по 5 мг, применять у детей в возрасте 6–14 лет.
Противопоказания
гиперчувствительность к монтелукасту или любому из вспомогательных веществ препарата.
Детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
|Класс систем органов
|Побочные реакции
|Частота*
|Инфекции и инвазии
|Инфекции верхних дыхательных путей†
|очень часто
|Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы
|Повышенная склонность к кровотечениям
|редко
|Тромбоцитопения
|очень редко
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия
|нечасто
|Эозинофильная инфильтрация печени
|очень редко
|Нарушения со стороны психики
|Нарушения сна, включая ночные кошмары, бессонницу, сомнамбулизм, тревожность, ажитацию, в том числе агрессивное поведение или враждебность, депрессию, психомоторную гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор)§)
|нечасто
|Нарушения внимания, ухудшение памяти, тик
|редко
|Галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), обсессивно-компульсивные расстройства, дисфемия
|очень редко
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головная боль
|часто
|Головокружение, вялость, парестезия/гипестезия, судороги
|нечасто
|Нарушения со стороны сердца
|Ощущение сердцебиения
|редко
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Носовое кровотечение
|нечасто
|Синдром Чарга — Стросс (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|очень редко
|Легочная эозинофилия
|очень редко
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Диарея‡, тошнота‡, рвота‡, боль в животе
|часто
|Сухость во рту, диспепсия
|нечасто
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровня трансаминаз сыворотки крови (АлАТ, АсАТ)
|часто
|Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное поражение печеники)
|очень редко
|Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь‡
|часто
|Склонность к появлению гематом, крапивница, зуд
|нечасто
|Ангионевротический отек
|редко
|Узловая эритема, мультиформная эритема
|очень редко
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия, миалгия, в том числе мышечные спазмы
|нечасто
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Энурез у детей
|нечасто
|Общие расстройства и побочные реакции, вызванные приемом лекарственного средства
|Гипертермия‡, жажда
|часто
|Астения/повышенная утомляемость, недомогание, отеки
|нечасто
*Частота определена согласно частоте сообщений в базе данных клинических исследований: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
†Об этой побочной реакции сообщалось с частотой «очень часто» у пациентов, применявших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, в ходе клинических исследований.
‡Об этой побочной реакции сообщалось с частотой «часто» у пациентов, применявших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, в ходе клинических исследований.
§Частота «редко».
Особые указания
пациентов следует предупредить, что Синглон для перорального применения никогда не следует использовать для лечения острых приступов БА, а также о том, что они должны всегда иметь при себе соответствующий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациенты должны как можно быстрее проконсультироваться с врачом, если им требуется большее количество β-агониста короткого действия, чем обычно.
Не следует резко заменять монтелукастом терапию ингаляционными или пероральными кортикостероидами.
Отсутствуют данные в подтверждение того, что дозу пероральных кортикостероидов можно снижать в случае одновременного применения монтелукаста.
В редких случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может возникать системная эозинофилия, иногда сопровождающаяся клиническими проявлениями васкулита (так называемый синдром Чарга — Стросс), лечение которого осуществляется путем системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно (но не всегда) были связаны со снижением дозы или прекращением применения кортикостероидного препарата. Возможную взаимосвязь между антагонистами лейкотриеновых рецепторов и появлением синдрома Чарга — Стросс невозможно опровергнуть или подтвердить. Врачи должны помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, осложнений со стороны сердца и/или нейропатии. Пациентов, у которых возникли такие симптомы, следует повторно обследовать и пересмотреть схему их лечения.
Лечение монтелукастом не позволяет пациентам с аспиринзависимой БА применять ацетилсалициловую кислоту или другие НПВП.
Сообщалось о возникновении психоневрологических явлений у взрослых, детей и подростков, принимающих Синглон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Врачи и пациенты должны помнить о возможности возникновения психоневрологических реакций. Пациентам и/или сиделкам следует дать указания о том, чтобы они сообщали своему врачу о возникновении таких изменений. Врачи должны внимательно оценить риски и пользу продолжения лечения Синглоном при развитии таких реакций.
Синглон, жевательные таблетки по 4 мг, содержит 1,2 мг аспартама в каждой таблетке, что эквивалентно 0,674 мг фенилаланина на дозу.
Синглон, жевательные таблетки по 5 мг, содержит 1,5 мг аспартама в каждой таблетке, что эквивалентно 0,842 мг фенилаланина на дозу.
Аспартам гидролизуется в ЖКТ при пероральном применении. Одним из основных продуктов гидролиза является фенилаланин, который может быть вреден для пациентов с фенилкетонурией.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) на одну жевательную таблетку натрия, т.е. практически свободно от натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Исследования на животных не демонстрируют вредного влияния на беременность или эмбриональное/фетальное развитие.
Имеющиеся данные опубликованных проспективных и ретроспективных когортных исследований с применением монтелукаста беременными женщинами, в которых оценивали значимые врожденные пороки у детей, не установили риска, связанного с применением лекарственного средства. Имеющиеся исследования имеют методологические ограничения, включая небольшой размер выборки, в некоторых случаях ретроспективный сбор данных и несовместимые группы сравнения.
Препарат Синглон следует применять в период беременности только при явной необходимости.
Кормление грудью. Исследования на крысах показали, что монтелукаст проникает в грудное молоко. Неизвестно, выводится ли монтелукаст с грудным молоком у женщин.
Синглон можно применять в период кормления грудью только в том случае, если это считается абсолютно необходимым.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не ожидается влияния монтелукаста на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами. Однако у отдельных пациентов могут возникать сонливость и/или головокружение, таким пациентам во время приема препарата Синглон следует воздержаться от управления автомобилем или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Синглон можно назначать вместе с другими препаратами, которые обычно применяются для профилактики или длительного лечения БА. Во время исследований взаимодействия между лекарственными средствами клиническая доза монтелукаста не оказывала важного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, AUC для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется с помощью CYP 3А4, 2С8 и 2С9, необходимо соблюдать осторожность, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначать одновременно с индукторами CYP 3А4, 2С8 и 2С9, например фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином.
Исследования in vitro показали, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2С8. Однако данные клинического исследования взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (маркерный субстрат; препарат, который метаболизируется с помощью CYP 2С8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2С8 in vivo. Таким образом, монтелукаст не влияет в значительной степени на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью этого фермента (например паклитаксела, розиглитазона и репаглинида).
Во время исследований in vitro установлено, что монтелукаст является субстратом CYP 2С8 и в меньшей степени — 2С9 и 3А4. В ходе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств с применением монтелукаста и гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и 2С9) гемфиброзил повышал системное влияние монтелукаста в 4,4 раза. В случае одновременного применения с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2С8 коррекции дозы монтелукаста не требуется, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro, не ожидается возникновения клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например с триметопримом). Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом, мощным ингибитором CYP 3А4, не приводило к существенному повышению системного влияния монтелукаста.
Передозировка
специальная информация о передозировке препарата Синглон отсутствует. В ходе исследований хронической БА монтелукаст назначали в дозах до 200 мг/сут взрослым пациентам в течение 22 нед, а в кратковременных исследованиях — в дозах до 900 мг/сут в течение около 1 нед; эти дозы не вызывали каких-либо клинически важных побочных реакций.
В течение периода пострегистрационного применения и во время клинических исследований поступали сообщения об острой передозировке монтелукаста. Они включали прием препарата взрослыми и детьми в дозах, превышающих 1000 мг (около 61 мг/кг массы тела у ребенка в возрасте 42 мес). Полученные клинические и лабораторные данные соответствовали профилю безопасности у взрослых пациентов и детей. В большинстве случаев передозировки о побочных реакциях не сообщалось. Чаще всего отмечали побочные реакции, соответствующие профилю безопасности монтелукаста, которые включали боль в животе, сонливость, жажду, головную боль, рвоту и психомоторную гиперактивность.
Неизвестно, выводится ли монтелукаст с помощью перитонеального диализа или гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от влияния света и влаги. Хранить в недоступном для детей месте.