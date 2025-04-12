наносить препарат на кожу вокруг глаз необходимо с осторожностью, избегая попадания мази/крема в глаза, поскольку это может вызвать раздражение конъюнктивы.

Сообщалось о бактериальной устойчивости во время местного применения фузидовой кислоты. Как и при применении всех антибиотиков местного действия, длительное и повторное применение крема может повысить риск контактной сенсибилизации и развития устойчивости организма к антибиотикам.

Применение в период беременности и кормления грудью. В клинической практике опыта применения препарата в период беременности нет. Фузидовая кислота проникает через плаценту. Исследования на животных показали наличие репродуктивной токсичности.

Фузидовая кислота проникает в грудное молоко, поэтому на период лечения следует воздержаться от кормления грудью.

Дети. Применять у детей в возрасте старше 1 мес.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фузидовая кислота не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.