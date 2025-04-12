Фузикутан (Fusicutan)
Фузикутан инструкция по применению
Состав
Фузидовая кислота - 2 %
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фузидовая кислота — антибиотик, который образуется в процессе роста Fusidium coccineum. Нарушает синтез белка микробной клетки, в зависимости от дозы, действует бактериостатически или бактерицидно. Препарат оказывает выраженное антибактериальное действие на большой спектр грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium minutissimum и Propionibacterium acnes, в том числе на стафилококки, устойчивые к действию пенициллина, стрептомицина, левомицетина, эритромицина и других антибиотиков. Фузикутан может действовать через интактную кожу.
Фармакокинетика. Во время местного применения системная абсорбция незначительна.
Показания Фузикутан
лечение первичных или вторичных инфекций кожи и мягких тканей, вызванных чувствительными штаммами микроорганизмов (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium minutissimum и Propionibacterium acnes), в том числе: импетиго, фолликулит, паронихии, сикоз кожи в области бороды, эритразма, угревая сыпь, инфицированные раны и ожоги, инфицированный контактный дерматит, инфицированный экземоподобный дерматит (в качестве монотерапии или в комбинации с системной терапией).
Мазь применять при сухих поражениях и при хронических процессах. Крем быстро впитывается и рекомендуется на этапе заживления и мокнутия ран.
Применение Фузикутан
наносить взрослым и детям в возрасте старше 1 мес тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки в течение 7 дней. Лечение угрей необходимо проводить в течение длительного времени — до 14 сут. Можно применять под повязку. При наличии некротических масс их необходимо удалить перед нанесением препарата.
Противопоказания
гиперчувствительность к фузидовой кислоте и другим компонентам препарата; инфекции, нечувствительные к препарату, например, Pseudomonas aeruginosа.
Побочные эффекты
могут развиваться реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, гиперемию, жжение, зуд, раздражение в месте нанесения. Возможны боль, ощущение покалывания, дерматит, включая контактный и экзематозный, конъюнктивит, периорбитальный отек.
Препарат содержит бутилгидроксианизол (Е320), калия сорбат, спирт цетиловый, которые могут вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Бутилгидроксианизол может также вызвать раздражение глаз и слизистых оболочек.
Особые указания
наносить препарат на кожу вокруг глаз необходимо с осторожностью, избегая попадания мази/крема в глаза, поскольку это может вызвать раздражение конъюнктивы.
Сообщалось о бактериальной устойчивости во время местного применения фузидовой кислоты. Как и при применении всех антибиотиков местного действия, длительное и повторное применение крема может повысить риск контактной сенсибилизации и развития устойчивости организма к антибиотикам.
Применение в период беременности и кормления грудью. В клинической практике опыта применения препарата в период беременности нет. Фузидовая кислота проникает через плаценту. Исследования на животных показали наличие репродуктивной токсичности.
Фузидовая кислота проникает в грудное молоко, поэтому на период лечения следует воздержаться от кормления грудью.
Дети. Применять у детей в возрасте старше 1 мес.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фузидовая кислота не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при контакте препарата с латексными презервативами может нарушаться целостность последних.
Передозировка
применение препарата в повышенных дозах (большое количество, большая область нанесения или более частое применение препарата, нежели рекомендовано) может вызвать увеличение выраженности побочных реакций.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. После вскрытия тубы срок годности — 6 мес.