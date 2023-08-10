ФУЗИДОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FUSIDICUM)

применяют с осторожностью у пациентов с заболеваниями печени. При тяжелом течении инфекционного процесса и необходимости длительной терапии рекомендуется комбинировать антибиотик с полусинтетическими пенициллинами или тетрациклинами. Для уменьшения выраженности диспептических явлений при приеме лекарственного средства внутрь рекомендуется таблетки запивать молоком.

Как и в случае других ГКС для местного применения, длительное применение крема в большом количестве или нанесение его на обширные участки кожи может вызывать явления гиперкортицизма вследствие значительной системной абсорбции. Соответствующий риск выше у детей грудного возраста или при применении окклюзионной повязки. У таких детей пеленки действуют подобно окклюзионной повязке. Угнетение функции гипофиза и надпочечников носит обратимый характер, их функция быстро нормализуется после прекращения курса терапии ГКС. Длительное и интенсивное лечение активными ГКС может обусловить возникновение атрофических изменений кожи (атрофические стрии, истончение кожи и расширение поверхностных кровеносных сосудов), особенно при использовании окклюзионной повязки.

В случае развития реакций гиперчувствительности препарат немедленно отменяют. При лечении контагиозного импетиго не следует удалять корочку перед нанесением крема. При необходимости инфицированное поражение кожи дренируют до назначения препарата в форме крема.

Наносить средство на кожу вокруг глаз следует осторожно, избегая попадания в глаза, поскольку это может вызывать раздражение конъюнктивы или приступ глаукомы. Применение крема в период беременности и кормления грудью возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.