ФУЗИДОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FUSIDICUM) Действующее вещество
бактериостатический антибиотик. Активен в отношении стафилококков, устойчивых к пенициллинам, стрептомицину, хлорамфениколу, эритромицину и другим антибиотикам, менингококков, гонококков, менее активен в отношении пневмококков и стрептококков. Неактивен в отношении кишечной палочки, сальмонелл, протея и других грамотрицательных бактерий, а также простейших и грибов. Фузидовая кислота в виде натриевой соли является антибиотиком резерва при инфекциях, вызванных штаммами стафилококка, резистентными к пенициллину и другим антибиотикам.
тяжелые бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к фузидовой кислоте микроорганизмами, в том числе сепсис, остеомиелит, септический эндокардит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, раневая инфекция.
Крем — лечение дерматозов воспалительного генеза с сопутствующей бактериальной инфекцией или высокой вероятностью ее наслоения, таких как диффузный нейродерматит, дискоидный экзематозный дерматит, радиационный дерматит, фотодерматит, себорейная экзема, контактный дерматит, контагиозное импетиго, эритразма, красный плоский лишай, псориаз (за исключением его распространенной бляшечной формы — вульгарного псориаза), дискоидная красная волчанка.
Глазные капли — бактериальные инфекции глаз, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: конъюнктивит, блефарит, кератит, дакриоцистит.
взрослым при инфекциях средней тяжести назначают внутрь по 0,5 г 3 раза в сутки. При тяжелом течении заболевания в первые 1–2 дня — до 2–3 г/сут, затем дозу снижают до обычной. Средняя продолжительность лечения — 7–14 дней; при остеомиелите — 2–3 нед.
Детям назначают в средней суточной дозе 40–60 мг/кг массы тела; при тяжелом течении заболевания — до 80 мг/кг.
Крем/гель наносят взрослым и детям в возрасте старше 1 мес тонким слоем на открытые пораженные участки кожи 3–4 раза в сутки до достижения положительного клинического результата. Можно наносить крем под повязку, в этом случае — 1–2 раза в сутки. Длительность лечения индивидуальна, зависит от типа и тяжести заболевания и обычно составляет 1–2 нед. Не рекомендуется применять препарат более 3 нед. Продолжительность курса лечения у детей составляет не более 5 дней.
Глазные капли: взрослым и детям в возрасте старше 2 лет закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 1 капле каждые 12 ч в течение 7 дней.
повышенная чувствительность к фузидовой кислоте.
Крем — розовые угри (розацеа), периоральный дерматит, вирусное поражение кожи (вызванное вирусом простого герпеса, ветрянной оспы), повреждения кожи, изначально инфицированные грибами или микобактериями туберкулеза, инфекции кожи волосистой части головы, повышенная чувствительность к компонентам препарата, дерматоз и дерматит у детей в возрасте до 1 мес.
возможны отрыжка, боль в животе, тошнота, рвота, диарея; аллергические реакции (кожная сыпь, эозинофилия); реакции гиперчувствительности — гиперемия и зуд кожи.
Глазные капли: аллергические реакции в виде отека переходной складки конъюнктивы и крапивницы, зуд, жжение, гиперемия конъюнктивы, болезненность, слезотечение, отек век, обострение конъюнктивита.
применяют с осторожностью у пациентов с заболеваниями печени. При тяжелом течении инфекционного процесса и необходимости длительной терапии рекомендуется комбинировать антибиотик с полусинтетическими пенициллинами или тетрациклинами. Для уменьшения выраженности диспептических явлений при приеме лекарственного средства внутрь рекомендуется таблетки запивать молоком.
Как и в случае других ГКС для местного применения, длительное применение крема в большом количестве или нанесение его на обширные участки кожи может вызывать явления гиперкортицизма вследствие значительной системной абсорбции. Соответствующий риск выше у детей грудного возраста или при применении окклюзионной повязки. У таких детей пеленки действуют подобно окклюзионной повязке. Угнетение функции гипофиза и надпочечников носит обратимый характер, их функция быстро нормализуется после прекращения курса терапии ГКС. Длительное и интенсивное лечение активными ГКС может обусловить возникновение атрофических изменений кожи (атрофические стрии, истончение кожи и расширение поверхностных кровеносных сосудов), особенно при использовании окклюзионной повязки.
В случае развития реакций гиперчувствительности препарат немедленно отменяют. При лечении контагиозного импетиго не следует удалять корочку перед нанесением крема. При необходимости инфицированное поражение кожи дренируют до назначения препарата в форме крема.
Наносить средство на кожу вокруг глаз следует осторожно, избегая попадания в глаза, поскольку это может вызывать раздражение конъюнктивы или приступ глаукомы. Применение крема в период беременности и кормления грудью возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.