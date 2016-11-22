Алерон (Aleron) (172399) - инструкция по применению ATC-классификация
Алерон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, относится к группе конкурентных антагонистов гистамина. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-гистаминовых рецепторов. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина. Влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, проявляет антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры левоцетиризина характеризуются линейной зависимостью и почти не отличаются от таковых цетиризина.
Препарат быстро всасывается при приеме внутрь, прием пищи не влияет на степень всасывания, но снижает его скорость.
Нет информации относительно распределения препарата в тканях человека, а также относительно проникновения левоцетиризина через ГЭБ. Объем распределения — 0,4 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — 90%.
В организме метаболизируется около 14% левоцетиризина. Учитывая низкую степень метаболизма, отсутствие усиления тормозящего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Экскреция препарата происходит в основном путем клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. T½ составляет 7,9±1,9 ч, общий клиренс — 0,63 мл/мин/кг. Не кумулирует, полностью выводится из организма на протяжении 96 ч. 85,4% дозы препарата выводится в неизмененном виде с мочой, около 12,9% — с калом.
У больных с нарушением функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) клиренс препарата уменьшается, а T½ удлиняется (так, у больных, которые находятся на гемодиализе, общий клиренс уменьшается на 80%), а это требует подбора соответствующего режима дозирования. При проведении стандартного 4-часового гемодиализа удаляется незначительная часть (<10%) левоцетиризина. Проникает в грудное молоко.
Показания Алерон
симптоматическое лечение аллергического ринита (в том числе круглогодичного аллергического ринита) и крапивницы.
Применение Алерон
препарат Алерон назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет внутрь в суточной дозе 5 мг 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Таблетку необходимо глотать целой, запивая небольшим количеством воды. Больным пожилого возраста при нормальной функции почек снижения дозы не требуется. Для больных с нарушением функции почек расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина в соответствии с таблицей.
Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить клиренс креатинина (КЛкр) пациента в мл/мин. КЛкр (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) по следующей формуле:
|КЛкр =
|[140 – возраст (лет)] ∙ масса тела (кг) ∙ 0,85 (для женщин)
|.
|72 ∙ уровень креатинина в плазме крови (мг/дл)
Коррекция дозы препарата больным с нарушением функции почек:
|Функция почек
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза и количество приемов
|Нормальная функция почек
|≥80
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушения легкой степени
|50–79
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушения средней степени
|30–49
|5 мг 1 раз в 2 сут
|Нарушения тяжелой степени
|<30
|5 мг 1 раз в 3 сут
|Конечная стадия заболевания почек
Пациенты, находящиеся на диализе
|<10
|Противопоказано
Детям с нарушениями функции почек, дозу препарата необходимо скорректировать индивидуально с учетом почечного клиренса пациента и его массы тела.
Больным исключительно с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректируют режим дозирования согласно приведенной выше таблице.
Продолжительность лечения пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет <4 дней в неделю или в течение <4 нед) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно возобновить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет >4 дней в неделю и в течение более 4 нед) в период контакта с аллергенами пациенту можно предложить постоянную терапию. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении рацемата).
Дети. Препарат в форме таблеток не применяют у детей в возрасте до 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется применение левоцетиризина в лекарственное форме, пригодной для использования в педиатрии.
Противопоказания
повышенная чувствительность к левоцетиризину, другим производным пиперазина, а также к любым другим компонентам препарата; тяжелая форма хронической почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин); тяжелая наследственная непереносимость галактозы, дефицит фермента лактазы или нарушение усваивания глюкозы и галактозы.
Побочные эффекты
со стороны ЦНС: сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, астения, судороги, парестезии, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия;
со стороны психики: нарушение сна, возбуждение, галлюцинации, депрессия, агрессия, бессонница, суицидальные мысли;
со стороны сердечно-сосудистой системы: усиленное сердцебиение, тахикардия;
со стороны органа зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения;
со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит;
со стороны почек и мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи;
со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка;
со стороны пищеварительной системы: диарея, рвота, запор, сухость во рту, тошнота, боль в животе;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, сыпь, в том числе устойчивая медикаментозная, зуд, крапивница;
со стороны костно-мышечной системы: миалгия;
результаты исследований: увеличение массы тела, отклонения от нормы функциональных печеночных проб;
нарушение питания и обмена веществ: повышенный аппетит;
общие нарушения и состояние в месте введения: отек.
Особые указания
с осторожностью назначают пациентам с ХПН (необходима коррекция режима дозирования) и пациентам пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации). Во время применения препарата следует воздержаться от употребления алкоголя.
При наличии у пациентов определенных факторов, провоцирующих задержку мочи (например травмы спинного мозга, гиперплазия предстательной железы) необходимо уделить внимание при назначении препарата, поскольку левоцетиризин может увеличить риск задержки мочи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Левоцетиризин противопоказан для применения в период беременности. Препарат проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами во время терапии.
Взаимодействия
исследования с левоцетиризином по взаимодействию не проводились. Исследования с цетиризином (соединение рацемата) показали, что одновременное применение с антипирином, псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипизидом или диазепамом не оказывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. Одновременное применение с теофиллином (400 мг/сут) снижает на 16% общий клиренс левоцетиризина (кинетика теофиллина не изменяется). При исследовании многократного применения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг/сут) степень экспозиции цетиризина увеличивался примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира несколько изменялось (−11%) к параллельному применения цетиризина.
Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах. Но следует избегать применения седативных средств во время приема препарата.
Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но снижает скорость абсорбции.
Передозировка
Симптомы: могут включать сонливость у взрослых и начальное возбуждение и повышенную раздражительность с последующей сонливостью у детей.
Лечение: специфического антидота к левоцетиризину нет. В случае появления симптомов передозировки рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Следует рассмотреть необходимость промывания желудка в течение короткого времени после приема препарата. Гемодиализ для выведения левоцетиризина из организма неэффективен.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
Информация о лекарственном средстве для специалистов здравоохранения.