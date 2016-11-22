препарат Алерон назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет внутрь в суточной дозе 5 мг 1 раз в сутки, независимо от приема пищи. Таблетку необходимо глотать целой, запивая небольшим количеством воды. Больным пожилого возраста при нормальной функции почек снижения дозы не требуется. Для больных с нарушением функции почек расчет дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина в соответствии с таблицей.

Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить клиренс креатинина (КЛ кр ) пациента в мл/мин. КЛ кр (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) по следующей формуле:



КЛ кр = [140 – возраст (лет)] ∙ масса тела (кг) ∙ 0,85 (для женщин) . 72 ∙ уровень креатинина в плазме крови (мг/дл)



Коррекция дозы препарата больным с нарушением функции почек:



Функция почек Клиренс креатинина, мл/мин Доза и количество приемов Нормальная функция почек ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушения легкой степени 50–79 5 мг 1 раз в сутки Нарушения средней степени 30–49 5 мг 1 раз в 2 сут Нарушения тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в 3 сут Конечная стадия заболевания почек

Пациенты, находящиеся на диализе <10 Противопоказано



Детям с нарушениями функции почек, дозу препарата необходимо скорректировать индивидуально с учетом почечного клиренса пациента и его массы тела.

Больным исключительно с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректируют режим дозирования согласно приведенной выше таблице.

Продолжительность лечения пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет <4 дней в неделю или в течение <4 нед) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно возобновить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет >4 дней в неделю и в течение более 4 нед) в период контакта с аллергенами пациенту можно предложить постоянную терапию. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении рацемата).

Дети. Препарат в форме таблеток не применяют у детей в возрасте до 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется применение левоцетиризина в лекарственное форме, пригодной для использования в педиатрии.