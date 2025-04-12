Фармакодинамика.

Главной целью лечения сухости глаза является увеличение стабильности и объема прекорнеальной слезной пленки. Было показано, что гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата в виде натрия гиалуроната, имеет химическую структуру, молекулярную массу и реологические свойства, подобные муцину — компоненту человеческих слез. При местном применении гиалуроновая кислота повышает стабильность прекорнеальнои слезной пленки, положительно влияет на эпителиальный слой, способствует увеличению объема слезной жидкости и влажности роговицы, а также уменьшает испарение слез с поверхности глаза.

Декспантенол является биологическим предшественником и спиртовым аналогом пантотеновой кислоты — витамина группы В. При офтальмологическом применении декспантенол ускоряет эпителизацию, например, после ожогов II и III степени тяжести, и способствует грануляции тканей. Он улучшает симптомы различных форм конъюнктивита и способствует заживлению механических повреждений роговицы и уменьшению раздражений, вызванных ношением контактных линз.

Фармакокинетика.

Натрия гиалуронат не абсорбируется после местного применения. Факты, свидетельствующие о том, что гиалуроновая кислота способна проникать сквозь роговицу, отсутствуют. Даже после непосредственного введения во внутреннюю камеру глаза в кровообращении были обнаружены только неизмеримо малые концентрации гиалуроновой кислоты, которые быстро метаболизировались печенью. Поэтому при применении развития системных проявлений токсичности не ожидается.

При местном применении декспантенол проникает сквозь кожу, что позволяет достичь высоких местных концентраций. В условиях in vivo декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая в значительной степени распределяется в организме, преимущественно в виде кофермента А.