Хило-Кеа® (Hylo-Care®)
Хило-Кеа инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл раствора содержит 1 мг натрия гиалуроната и 20 мг декспантенола;
вспомогательные вещества: кислота лимонная безводная, натрия цитрат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Искусственные заменители слезной жидкости и другие нейтральные препараты.
Код АТС S01Х A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Главной целью лечения сухости глаза является увеличение стабильности и объема прекорнеальной слезной пленки. Было показано, что гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата в виде натрия гиалуроната, имеет химическую структуру, молекулярную массу и реологические свойства, подобные муцину — компоненту человеческих слез. При местном применении гиалуроновая кислота повышает стабильность прекорнеальнои слезной пленки, положительно влияет на эпителиальный слой, способствует увеличению объема слезной жидкости и влажности роговицы, а также уменьшает испарение слез с поверхности глаза.
Декспантенол является биологическим предшественником и спиртовым аналогом пантотеновой кислоты — витамина группы В. При офтальмологическом применении декспантенол ускоряет эпителизацию, например, после ожогов II и III степени тяжести, и способствует грануляции тканей. Он улучшает симптомы различных форм конъюнктивита и способствует заживлению механических повреждений роговицы и уменьшению раздражений, вызванных ношением контактных линз.
Фармакокинетика.
Натрия гиалуронат не абсорбируется после местного применения. Факты, свидетельствующие о том, что гиалуроновая кислота способна проникать сквозь роговицу, отсутствуют. Даже после непосредственного введения во внутреннюю камеру глаза в кровообращении были обнаружены только неизмеримо малые концентрации гиалуроновой кислоты, которые быстро метаболизировались печенью. Поэтому при применении развития системных проявлений токсичности не ожидается.
При местном применении декспантенол проникает сквозь кожу, что позволяет достичь высоких местных концентраций. В условиях in vivo декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая в значительной степени распределяется в организме, преимущественно в виде кофермента А.
Показания
Для увлажнения роговицы и симптоматического лечения сухости глаз (синдром «сухого глаза»);
для стимуляции реэпителизации при поверхностных поражениях роговицы.
Противопоказания
Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного применение глазных капель ХИЛО-КЕА® с другими офтальмологическими препаратами. Если такая необходимость все же существует, эти препараты следует закапывать не позднее чем за 30 минут перед применением глазных капель ХИЛО-КЕА®.
Однако глазные мази всегда следует наносить в последнюю очередь.
Поскольку при местном офтальмологическом применении препарат сразу же достигает целевого органа и проявляет в первую очередь физический эффект (увлажнение поверхности глаза) и не имеет системного действия, каких-либо лекарственных взаимодействий препарата, кроме физических взаимодействий с глазными каплями для местного применения, не ожидается.
Особенности применения
Препарат ХИЛО-КЕА® предназначен для индивидуального применения только одним лицом. Препарат можно применять во время ношения контактных линз, что позволяет сделать его более комфортным. Но для предотвращения развития возможных реакций несовместимости со средствами для ухода за контактными линзами после вставки контактных линз рекомендуется подождать около 30 минут перед тем, как закапать препарат ХИЛО-КЕА®. В случае тяжелой или устойчивой формы сухости глаз необходимо проконсультироваться с врачом.
При закапывании глазных капель следует избегать любого контакта наконечника контейнера с глазом или кожей.
Применение в период беременности и кормления грудью
Контролируемых исследований применения препарата в период беременности и кормления грудью не проводилось.
Тем не менее, препарат ХИЛО-КЕА® можно применять в период беременности и кормления грудью, поскольку для него не характерно системное фармакологическое действие.
Способ применения и дозы
Обычно закапывают по 1 капле препарата в каждый глаз 3 раза в сутки. В случае необходимости частоту закапывания можно увеличить. Значительное увеличение частоты закапывания препарата ХИЛО-КЕА® (например, более 10 раз в сутки) разрешается проводить по решению врача-офтальмолога и под его наблюдением.
Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.
1. Снимите колпачок с контейнера.
2. Перед первым применением препарата следует перевернуть контейнер наконечником вниз и нажимать на дно контейнера до появления первых капель на отверстии наконечника. После этого контейнер готов к дальнейшему использованию.
3. Во время применения капель поддерживайте контейнер КОМОД другой рукой.
4. Слегка наклоните голову назад, оттяните нижнее веко и сильно и быстро нажмите на дно контейнера: это активирует механизм для высвобождения одной капли. Благодаря специальной системе клапана КОМОД размер каждой капли и скорость высвобождения будут оставаться одинаковыми, однако это потребует большей силы нажатия, чем для обычных флаконов с каплями. Медленно закройте глаз для того, чтобы жидкость равномерно распределилась по его поверхности.
5. Сразу же после применения закройте контейнер колпачком. После закапывания глазных капель следует удостовериться, что наконечник контейнера сухой. В случае появления на нем жидкости следует избегать любого его контакта с глазом или кожей.
Примечание. Система контейнера КОМОД позволяет высвободить 10 мл раствора, что составляет примерно 300 капель. По техническим причинам в конце применения в контейнере остается небольшое количество капель.
Дети
Данные по применению препарата для лечения детей отсутствуют.
Побочные реакции
Поскольку препарат ХИЛО-КЕА® не содержит консервантов, он хорошо переносится даже при длительном применении. В крайне редких случаях сообщалось о развитии местных реакций гиперчувствительности, включая раздражение, ощущение жжения, покраснение, слезотечение, боль и зуд в глазу, а также отек век, которые исчезали сразу после отмены препарата.
Срок годности
3 года.
Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Препарат можно применять в течение 6 месяцев после открытия контейнера.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл раствора капель глазных в многодозовом пластиковом контейнере, оснащенным воздухонепроницаемым насосом и закрытым колпачком. По 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ/
URSAPHARM Arzneimittel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индустриештрассе 35, D-66129 Саарбрюккен, Германия/
Industriestrasse 35, D-66129 Saarbrucken, Germany.