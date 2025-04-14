Харьков (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
639,33
Экономия при брони: -27,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
674,53
Экономия при брони: -43,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
726,40
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
730,30
Экономия при брони: -67,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
721,80
Экономия при брони: -58,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
673,01
Экономия при брони: -41,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
645,46
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
670,86
Экономия при брони: -54,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm