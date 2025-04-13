Киев
Хило-Кеа® (Hylo-Care®)

Хило-Кеа® (Hylo-Care®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 845 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
650,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
613,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
585,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
612,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
718,30
Экономия при брони: -61,80 грн
656,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
724,20
Экономия при брони: -67,70 грн
656,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
767,20
Экономия при брони: -133,72 грн
633,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
610,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
654,05 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
769,80
Экономия при брони: -136,32 грн
633,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
639,74
Экономия при брони: -43,54 грн
596,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
560,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
644,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
778,50
Экономия при брони: -167,15 грн
611,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
649,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
615,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
685,38
Экономия при брони: -41,85 грн
643,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
720,00
Экономия при брони: -63,50 грн
656,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
610,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Хило-Кеа® капли глазные контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
601,50 грн
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