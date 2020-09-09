лекарственное средство применять внутрь после еды. Дозу устанавливает врач индивидуально. Доза лекарственного средства зависит от возраста пациента, характера и частоты приступов. Для взрослых разовая доза составляет 100–200 мг, максимальная суточная доза — 800 мг. Чаще всего препарат можно применять по 100 мг 3 раза в сутки. Лечение начинать с однократного приема разовой дозы. Через 2–3 дня дозу повышать до достижения клинического эффекта (снижение частоты или полное отсутствие приступов). Лечение продолжать длительный период, не менее 1 года–3 лет (даже при отсутствии приступов), применяя по одной разовой дозе в сутки. В случае возобновления приступов следует вернуться к предыдущей суточной дозе.

Взрослые. Максимальные дозы для взрослых: разовая — 300 мг, суточная — 800 мг.

Дети. Для детей в возрасте 3–6 лет разовая доза составляет 25–50 мг на прием (100–150 мг/сут), 7–10 лет — по 50–100 мг на прием (150–300 мг/сут), 11–14 лет — по 100 мг на прием (300–400 мг/сут). Высшие дозы для детей в возрасте от 14 лет: разовая — 150 мг, суточная — 450 мг.

Если пациент ранее применял другие противосудорожные лекарственные средства, переход к применению бензобарбитала должен быть постепенным: бензобарбиталом сначала следует заменить одну дозу, а затем (через 3–5 сут) — вторую и третью дозы препарата.