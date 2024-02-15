БЕНЗОБАРБИТАЛ (BENZOBARBITALUM) Действующее вещество
RTECS: 1-бензоил-5-этил-5-фенил-2,4,6-триоксогексагидропиримидин.
относится к группе противосудорожных (противоэпилептических) средств. В отличие от фенобарбитала имеет менее выраженную гипноседативную активность. Бензобарбитал является индуктором микросомальных ферментов печени (повышает активность монооксигеназной энзимной системы).
различные формы эпилепсии, в том числе с фокальными и джексоновскими припадками. При лечении бессудорожных и полиморфных припадков применяют в комбинации с другими противоэпилептическими средствами. Бензобарбитал применяют также для терапии гипербилирубинемии, в комплексном лечении гемолитической болезни новорожденных.
взрослые. Максимальные дозы: разовая — 300 мг, суточная — 800 мг.
Дети. Дети в возрасте 3–6 лет: разовая доза — 25–50 мг, суточная — 100–150 мг/сут, 7–10 лет: разовая — 50–100 мг, суточная — 150–300 мг/сут, 11–14 лет: разовая — 100 мг, суточная — 300–400 мг/сут. Высшие дозы для детей в возрасте от 14 лет: разовая — 150 мг, суточная — 450 мг.
декомпенсированная сердечная недостаточность, тяжелые заболевания печени и почек, хронический алкоголизм, наркомания, тяжелая миастения, I триместр беременности.
атаксия, нистагм, нарушение речи, выраженная сонливость, головная боль, заторможенность, вялость, снижение аппетита. В таких случаях дозу бензобарбитала снижают или назначают кофеин по 0,05–0,075 г на прием.
При переходе на прием бензобарбитала у больных, ранее принимавших барбитураты, может возникать нарушение сна, которое устраняется приемом на ночь фенобарбитала в дозе 0,05–0,1 г или других снотворных средств.
замена бензобарбиталом других противосудорожных средств осуществляется постепенно: вначале бензобарбиталом заменяют одну, а через 3–5 дней — вторую и третью дозы применявшегося ранее препарата. Дозу бензобарбитала постепенно повышают до полного исчезновения припадков или снижения их интенсивности и частоты.
прием бензобарбитала с седативными средствами потенцирует седативное и снотворное действие. Учитывая индукцию монооксигеназной системы печени, эффективность других лекарственных средств при одновременном приеме с бензобарбиталом может снижаться.