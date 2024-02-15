БЕНЗОБАРБИТАЛ (BENZOBARBITALUM)

атаксия, нистагм, нарушение речи, выраженная сонливость, головная боль, заторможенность, вялость, снижение аппетита. В таких случаях дозу бензобарбитала снижают или назначают кофеин по 0,05–0,075 г на прием.

При переходе на прием бензобарбитала у больных, ранее принимавших барбитураты, может возникать нарушение сна, которое устраняется приемом на ночь фенобарбитала в дозе 0,05–0,1 г или других снотворных средств.