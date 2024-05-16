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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Киев (126285) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: раствор для инъекций (4)
110,00
Экономия: -33,26 грн
76,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
110,00
Экономия: -33,26 грн
76,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (2)
54,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1), ампула (5)
77,00
Экономия: -2,31 грн
74,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -2,23 грн
71,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: ампула (7)
54,14 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (1)
85,10
Экономия: -2,55 грн
82,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (3), ампула (9)
77,00
Экономия: -2,31 грн
74,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: ампула (8)
79,50
Экономия: -2,39 грн
77,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (2)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (2)
57,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (3), ампула (2)
78,40
Экономия: -2,35 грн
76,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (2)
57,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: ампула (7)
54,14 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (2), ампула (5)
78,40
Экономия: -2,35 грн
76,05 грн